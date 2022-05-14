Облегченная оборона стран Балтии и угрозы от России. Что произойдет, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО?

Если Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО, сухопутная граница альянса с Россией увеличится в два раза: с 1215 до 2600 км. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер страны Санна Марин подчеркнули в совместном заявлении 12 мая, что присоединение их страны к НАТО послужит усилению всего альянса.

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"Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО без промедления. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны быстро, в течение ближайших нескольких дней", — указали они.

Швеция, которая сильнее колебалась по вопросу членства в НАТО, сделает аналогичное заявление в ближайшие выходные, 14 и 15 мая, полагают эксперты.

Членство Швеции в НАТО облегчит оборону стран Балтии

Как объяснил DW Роберт Далхье, эксперт по НАТО в Шведском агентстве оборонных исследований (Swedish Defense Research Аgency), членство Швеции и Финляндии в альянсе нивелирует неуверенность последнего по поводу того, как эти две страны будут действовать в кризисной ситуации.

"НАТО будет точно знать позицию Швеции и Финляндии, и это повысит безопасность в регионе Балтийского моря и способность проводить там политику сдерживания. Кроме того, альянсу будет легче защищать страны Балтии, потому что больше не будет вопросов о том, можно ли использовать воздушное пространство Швеции, например, для отправки войск или грузов в страны Балтии, — говорит он. — С политической точки зрения это также станет выигрышем".

Гарри Неделку, эксперт по НАТО и директор отдела политики в международной консалтинговой компании Rasmussen Global, разделяет эту точку зрения. "Главный посыл этих стран, вступающих в НАТО, — политический, и адресован он России. Вместе с тем НАТО важны реальные возможности, которые предлагают Финляндия и Швеция. В то время как все остальные страны Европы сворачивали свой военный потенциал после холодной войны, Финляндия и Швеция наращивали его, и это может принести альянсу немало пользы ", — отмечает он.

Со своей стороны, посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен сказал DW, что, хотя Россия остается важным соседом его страны, политическая уверенность в этих отношениях была подорвана: "Россия, в некотором смысле, изменила положение вещей в Европе с точки зрения будущего. Поэтому я думаю, что одной из задач внешней политики Финляндии в будущем будет построение с Россией хорошо функционирующих отношений, основанных на взаимных интересах. Но как это будет происходить, еще предстоит увидеть".



Причины отказа от нейтралитета

После распада СССР в 1991 году и Финляндия, и Швеция сблизились с Европейским Союзом и в 1995 году стали его членами. Однако до сих пор обе страны продолжали сохранять военный нейтралитет. Швеция не входила ни в один военный союз на протяжении более 200 лет и сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны. Финляндия, сражавшаяся во Вторую мировую войну до сентября 1944 года на стороне гитлеровской Германии, после окончания войны стремилась сохранять хорошие отношения с Советским Союзом и не вступала в какие-либо военные альянсы.

Однако и после распада СССР Хельсинки сохранил нейтралитет. Как в Швеции, так и в Финляндии война России с Украиной вызвала новые дискуссии о будущей политике безопасности. "Для финнов внешняя политика всегда была связана с осознанием того, что у нас протяженная граница с Россией, с сочетанием реализма и идеализма и пониманием, что историю можно и подтолкнуть", — рассуждает в беседе с DW бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб.

По его словам, война России с Украиной привела в его стране к национальному пробуждению. "За несколько недель до начала войны 50% финнов были против вступления в НАТО, а 20% — за. В одночасье это изменилось: 50% стали "за" и 20% — "против", — говорит Стубб. Теперь, когда Финляндия объявила о намерении подать заявку на членство, поддержка населением этого шага возрастет до 80%, прогнозирует политик.



Сдвиг парадигмы

Для Швеции возможное вступление в альянс — еще более серьезное, чем для Финляндии, изменение парадигмы в том, что касается обеспечения безопасности.

"НАТО никогда не имела дело с менее заинтересованным кандидатом на вступление, чем Швеция, правительство которой в настоящее время возглавляют социал-демократы. Но они знали, что если Финляндия подаст заявку, то им тоже придется так поступить, потому что в противном случае Швеция оказалась бы одна (в регионе. — Ред.) вне НАТО и ей пришлось бы тратить гораздо больше на оборону", — поясняет в интервью DW Элизабет Бро, научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute).

По словам Александера Стубба, при изменении ситуации и Финляндия, и Швеция могут принимать решения очень быстро: "Финляндия поступала так на протяжении всей своей истории. У Швеции не было необходимости в этом. Но сейчас, когда они сталкиваются с агрессивной, ревизионистской, империалистической, тоталитарной, авторитарной Россией, они приходят к выводу, что членство в НАТО — это правильный путь".



Новые вызовы для НАТО?

Члены НАТО дали понять, что Финляндия и Швеция будут "приняты с распростертыми объятиями", а генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что процесс их вступления "пройдет быстро". Тем не менее, как полагает Роберт Далхье из Шведского агентства оборонных исследований, главной проблемой для НАТО будет не заявка Швеции и Финляндии на членство, а то, как справиться с последствиями войны в Украине.

"НАТО придерживалась мнения, что человечество перевернуло страницу и что Россия является стратегическим партнером. По этой причине альянс не имел масштабного базирования сил на востоке. Это должно измениться", — утверждает эксперт.

Неделку из Rasmussen Global полагает, что вступление скандинавских стран усилит присутствие НАТО в Балтийском регионе: "Финляндия и Швеция уже являются одними из самых сильных и интегрированных партнеров НАТО, а вступление в альянс приведет к усилению военно-морского присутствия НАТО в Балтийском море".



Возможные угрозы со стороны России

Тем временем Москва в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО обещает предпринять "ответные шаги" как военно-технического, так и иного характера. В заявлении МИД РФ, обнародованном 12 мая, указывается, что таким образом Россия намерена "купировать возникающие в этой связи угрозы национальной безопасности". Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост замглавы Совбеза России, заявил, что Москва усилит присутствие в Балтийском море, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

Однако Элизабет Бро называет вторжение России в Финляндию или Швецию маловероятным. "Никто не будет всерьез утверждать, что Россия может вторгнуться в Швецию или Финляндию, если те подадут заявку на вступление в НАТО. У России явно нет ресурсов для этого. В настоящее время она не только увязла в Украине, но и показывает себя там с очень слабой стороны. Так что для того, чтобы наносить ответный военный удар по Швеции или Финляндии, сейчас не самое подходящее время", — подчеркивает Бро.

"Чем Россия занимается в настоящий момент, так это кибератаками против Финляндии и глупыми рекламными кампаниями против Швеции, в которых утверждается, что многие известные шведы были нацистами. Если это лучшее, что они могут сделать, то я думаю, что сейчас самое подходящее время для вступления в НАТО", — добавляет Бро.



Вероятность вторжения России в Финляндию

А вот Гарри Неделку считает, что российская агрессия в ходе процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО вполне вероятна. Поэтому союзники этих стран могли бы разместить некоторые военные силы в Балтийском море, чтобы послать политический сигнал Кремлю, говорит он. Великобритания уже подписала соглашение о поддержке Швеции в случае нападения на эту страну. Ожидается, что и другие западные страны последуют этому примеру, заключив аналогичные договоренности как со Швецией, так и с Финляндией.

По мнению Элизабет Бро, членство в НАТО само по себе, вне зависимости от поддержки со стороны Великобритании и США, укрепляет позиции той или иной страны в свете возможных угроз со стороны России. "Когда эта война закончится, Россия будет зализывать свои раны и говорить: "Это было как Вьетнам (для США. — Ред.). Мы поступили очень плохо и опозорились. Теперь мы проведем реформу наших вооруженных сил". И они это сделают. Может быть, не так радикально (как Соединенные Штаты. — Ред.) после войны во Вьетнаме, но они станут намного лучше, чем сейчас", — уверена аналитик.

"Вот тогда Швеции, Финляндии и другим странам региона действительно придется беспокоиться из-за потенциальной российской агрессии. И тогда будет самое время радоваться тому, что ты являешься членом НАТО", — подвела итог она.