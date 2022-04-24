ОБСЕ заявила о похищении своих сотрудников в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о пропаже нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке Украины. Об этом cо ссылкой на агентство Reuters пишет портал novayagazeta.eu.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что несколько членов миссии СММ были задержаны в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы, чтобы способствовать освобождению своих сотрудников", — говорится в сообщении.

В конце марта стало известно, что миссия ОБСЕ не сможет продолжить работу в Украине в связи с позицией России.

СММ начала работать на территории Украины в 2014 году после начала военный действий на Донбассе. Ее задачами были фиксация нарушений и происшествий, а также деятельность по урегулированию конфликта.