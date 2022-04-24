ОБСЕ заявила о похищении своих сотрудников в Донбассе
Foto: AFP/Scanpix

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о пропаже нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке Украины. Об этом cо ссылкой на агентство Reuters пишет портал novayagazeta.eu.

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"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что несколько членов миссии СММ были задержаны в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы, чтобы способствовать освобождению своих сотрудников", — говорится в сообщении.

В конце марта стало известно, что миссия ОБСЕ не сможет продолжить работу в Украине в связи с позицией России.

СММ начала работать на территории Украины в 2014 году после начала военный действий на Донбассе. Ее задачами были фиксация нарушений и происшествий, а также деятельность по урегулированию конфликта.

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