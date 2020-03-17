Очередь на литовско-польской границе с литовской стороны составляет почти 50 км

Во вторник после обеда очередь грузовых автомобилей на литовско-польской границе с литовской стороны достигала почти 50 километров. С Польшей достигнуто соглашение о том, что на границе с Литвой будет открыт контрольный програнпункт в Лаздияй-Огородники, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Я получил сообщение премьер-министра Польши о том, что будет открыт погранпункт Лаздияй-Огородники на литовско-польской границе и весь транспорт, которому разрешено, двинется", — сказал он.

Как сообщил BNS представитель по связям общественностью Мариямпольской окружной полиции Ренатас Сяурусайтис, по данным на 13 часов вторника, очередь протянулась на 47 километров. За движением наблюдает полиция, а жителям, перемещающимся внутри страны, рекомендуется выбирать альтернативные дороги и не ехать по шоссе Каунас-Мариямполе-Сувалки.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что в связи с ростом очередей на литовско-польской границе Варшаву просят открыть еще один пункт проверки. А также впускать хотя бы грузовики, зарегистрированные в Польше.

"Международная проблема — 54% с польскими номерами, этот вопрос будет рассматриваться на проходящем в режиме видеоконференции заседании Совета руководителей Европы, этот вопрос будет подниматься", — сказал во вторник Сквернялис.

По его словам, очереди образуются потому, что польские пограничники пропускают транспорт на единственном КПП Калвариес-Будзиско, каждого водителя подвергают медицинской проверке. По его словам, убедительного объяснения со стороны Польши этому нет.