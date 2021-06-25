Одобрение "Спутника V" в ЕС оказалось под угрозой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины "Спутник V" в ЕС оказалось под угрозой. С таким заявлением политик выступил по итогам саммита ЕС, его цитирует агентство ANSA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не приняло окончательное решение относительно одобрения вакцины. Драги считает, что ЕС может никогда не одобрить российский препарат. Кроме того, он выразил сомнения относительно китайских вакцин.

Премьер не объяснил, почему EMA может не одобрить "Спутник V", и в заключение напомнил о преступлениях, в которых западные страны обвиняют Россию. "Москва — важный игрок на экономическом и политическом фронте, мы должны вести с ней диалог. Но в то же время мы должны откровенно говорить о том, что [она делает] не так: кибератаки, шпионаж, дезинформация, нарушения прав человека", — заключил Драги.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины на территории ЕС 29 января. 24 мая эксперты EMA объяснили задержку одобрения препарата. По их словам, все еще проводится исследование, точные сроки принятия решения в агентстве не назвали.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

30

Source

Lenta.ru

Tags

"Спутник V"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро