ОЭСР окончательно отказала России в членстве за войну против Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Переговоры о вступлении России в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) окончательно прекращены в связи с масштабной военной агрессией РФ против Украины, сообщается в заявлении организации, опубликованном 25 февраля.

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Совет ОЭСР попросил ее генерального секретаря предпринять необходимые шаги для закрытия московского офиса организации и отозвать все приглашения России на министерском и ведомственном уровнях. Кроме того, он призвал не заключать с РФ новых соглашений о добровольных взносах и остановить все еще не начатые проекты, финансируемые посредством взносов Москвы.

ОЭСР "по-прежнему выражает твердую солидарность с украинским народом", заявила организация, решительно осудив "широкомасштабную агрессию России против Украины". В заявлении отмечается, что ОЭСР намерена в ближайшее время пересмотреть сотрудничество с Москвой и разработать дальнейшие меры для "усиления поддержки ОЭСР демократически избранному правительству Украины".

Россия сотрудничает с Организацией экономического сотрудничества и развития с 1992 года. В 1996 году она подала заявку на вступление в ОЭСР. Переговоры о членстве шли с 2007 года. Но в 2014 году процесс был приостановлен после аннексии Москвой украинского полуострова Крым.

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