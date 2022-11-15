Официальные лица Латвии: упавшие в Польше российские ракеты, скорее всего, не активизируют 5-ю статью договора НАТО

Несмотря на то, что во вторник две ракеты, выпущенные Россией, упали на территории Польши, которая является страной-членом Североатлантического альянса, 5-я статья договора НАТО, скорее всего, не сработает. Об этом в интервью ЛТВ завили командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш и министр обороны Артис Пабрикс.

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Две российские ракеты, выпущенные по Украине, упали во вторник на территорию Польши, в результате чего погибли два человека, сообщил высокопоставленный представитель американской разведки. Польские СМИ сообщают, что инцидент произошел днем ​​в городе Пшеводув, который находится прямо на границе с Украиной.

Калниньш указал, что и НАТО, и польская сторона обязательно выразят свое осуждение России, однако, скорее всего, 5-я статья НАТО не сработает, а этот инцидент, вероятно, будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.

Министр обороны Пабрикс также признал, что на данный момент нет оснований для того, чтобы 5-я статья НАТО сработала, однако может сработать 4-я статья договора НАТО, и в этом отношении Польшу следует поддержать.

Пабрикс сказал, что следует дождаться реакции Польши на инцидент. Она станет известна после заседания Совет безопасности Польши, которое проходит во вторник вечером.

При этом министр обороны подчеркнул, что произошедшее — явное преступление.

"Происшедшее не может остаться незамеченным. Одна из возможностей — договориться между членами НАТО и Польшей об обеспечении дополнительной противовоздушной оброны, в том числе на части территории Украины", — сказал Пабрикс.

По его мнению, вне зависимости от того, была ли такая ситуация преднамеренной или нет, допускать подобное нельзя.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что взрывы российских ракет на территории государства-члена НАТО являются очень опасной эскалацией со стороны Кремля.

"Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия должна будет взять на себя полную ответственность за последствия", — написал политик в социальных сетях.

4-я статья Договора о НАТО гласит, что государства-члены Североатлантического альянса должны проводить совместные консультации в любое время, когда, по мнению любого из государств-членов, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.

5-я статья Договора о НАТО относится к коллективной обороне. Принцип коллективной обороны занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. Он по-прежнему является уникальным и непреложным принципом, объединяющим членов организации, обязывающим их защищать друг друга и формирующим дух солидарности в Североатлантическом союзе.