Оккупационные власти Мариуполя демонтировали памятник жертвам Голодомора

В оккупированном Россией Мариуполе был демонтирован памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов и политических репрессий". Мемориал был установлен 18 лет назад — в 2004 году. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на "РИА Новости".

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В Telegram-канале "РИА Новости" было опубликовано видео с процессом демонтажа памятника. В видео также высказались приглашенные "эксперты", которые пояснили причину решения оккупационных властей Мариуполя.

"В соответствии с историческими источниками, голод охватывал южные регионы России, а потом и Советского Союза каждые несколько десятков лет. Наиболее пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс — наиболее пострадали Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ. Украина стоит на предпоследнем месте по количеству пострадавших на общее количество населения в регионе", — заявил заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский.

В свою очередь, представительница штаба организации "Молодая Республика" Евгения Кротова отметила, что был снесен не памятник, а "символ политического дезинформирования населения". Она рассказала, что в школе ей "навязывали идею геноцида и голодомора 32-33 годов в Украине", а настоящую историю произошедшего в начале 30-х годов якобы не сообщали.

Тем временем, преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова подчеркнула, что мариупольцам не нужно "раз за разом повторять о страшном".

Голодомор был признан геноцидом украинского народа Верховной Радой в 2006 году. Согласно подсчетам киевского музея "Мемориал жертв голодомора", жертвами массового голода стали 6,8 до 7,5 миллионов человек.