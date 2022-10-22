Оккупационные "власти" потребовала от жителей Херсона покинуть город и эвакуироваться на левый берег Днепра

Назначенные Россией власти оккупированной Херсона потребовали от жителей покинуть сегодня город и эвакуироваться на левый берег Днепра. Об этом сообщается в телеграм-канале оккупационной администрации города, пишет портал "Новая газета. Европа".

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"Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!", — говорится в сообщении.

Предполагается, что жители Херсона будут находиться в городе Алешки на левом берегу Днепра.

По данным украинского издания "Страна", многие местные жители "никуда уезжать не собираются, так как ожидают скорого ухода россиян "без боя" и возвращения ВСУ". При этом часть людей, не только пророссийски настроенных, пишет издание, уезжает на левый берег, опасаясь уличных боев, подрыва Каховской дамбы и затопления города.

Около переправы близ Антоновского моста образовалась очередь из машин с гражданскими, которые хотят переправиться на левый берег, пишет "Страна".