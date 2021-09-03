Около 17 000 афганцев в Германии ждут вылета в США

Около 17 000 афганцев ждут в Германии дальнейшей транспортировки в США. В настоящее время на американской военной базе Рамштайн, расположенной на западе Германии, проверяют 12 000 человек, сообщил командующий силами США генерал Тод Уолтерс в четверг, 2 сентября, в ходе видеоконференции с Пентагоном. Еще около 5000 человек находятся на военной базе в немецком Кайзерслаутерне, указал он.

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Кроме того, примерно 4300 граждан Афганистана ждут вылета в США на базах в Италии и Испании. По словам Уолтерса, перед полетом в США афганцев проверяют дважды — после прибытия на европейские базы и перед вылетом в Соединенные Штаты.

До сих пор выявлен всего один подозрительный человек, который не представляет "большой угрозы", но находится под стражей на время выяснения его прошлого, отметил далее американский генерал. Подробностей он не привел.

Одновременно Тод Уолтерс подчеркнул "стопроцентную поддержку" властей Германии, Италии и Испании при выполнении данной миссии. Афганцев, сотрудничавших ранее с войсками США в своей стране, их семьи, а также других людей, имеющих право на въезд в США, вначале размещают на европейских базах США, где регистрируют и при необходимости оказывают им медицинскую помощь.

Президент США Джо Байден распорядился завершить вывод американских войск с Гиндукуша к 31 августа. Это решение вызвало противоречивую реакцию в мировом сообществе, поскольку в Афганистане оказались под угрозой тысячи людей, которые сотрудничали с НАТО.

США, Германия и другие страны приложили усилия, чтобы эвакуировать максимально возможное число иностранцев и нуждающихся в защите. По данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч гражданских лиц. 30 августа Вашингтон сообщил о вылете последних военнослужащих из Афганистана и завершении военной миссии в этой стране.