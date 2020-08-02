Около восьми тысячи человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.

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К борьбе с огнем привлечены пять воздушных танкеров, четыре вертолета и три бульдозера.

Пожар начался в пятницу, эвакуированы жители 2,6 тыс. домов. О пострадавших не сообщается.

Представители властей заявляют, что в дополнение к пожару они также заботятся о защите эвакуированных от распространения коронавируса. В результате эвакуационный центр используется скорее как пункт регистрации, а не как реальное убежище.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 4 620 502 случаев заболевания новым коронавирусом, умерли 154 449 человека.