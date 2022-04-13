"Окровавленные" женщины пришли к посольству РФ в Таллине
Foto: DELFI.ee

Сегодня возле посольства РФ в Таллине прошла акция с целью привлечения внимания к многократным случаям изнасилования со стороны российских военных в Украине, сообщает Delfi.ee.

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Акцию провело объединение, называющее себя независимыми художниками.

На днях украинский уполномоченный Людмила Денисова сообщила, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны.

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