Оксфордский словарь выбрал словом года goblin mode. Что это такое?

Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали словом 2022 года goblin mode (дословно "режим гоблина"). Лингвисты отмечают, что оно полностью соответствует духу трудного времени, в котором мы живем, и отражает пересмотр социальных норм.

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Словосочетание goblin mode — сленговый термин, используемый для описания "типа поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, в совокупности с отвержением социальных норм или ожиданий".

Как отмечается на сайте Оксфордского словаря, самое раннее употребление этого выражения датируется твитом 2009 года. Всплеск популярности этого словосочетания пришелся на весну 2022 года, когда во многих странах стали снимать коронавирусные ограничения.

"По-видимому, выражение отразило настроение людей, которые отвергли идею возвращения к "нормальной жизни" или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов и неустойчивого образа жизни, демонстрируемого в социальных сетях", — отмечается в пресс-релизе.

Слово года по версии Оксфордского словаря впервые выбирали путем онлайн-голосования, в нем приняли участие более 300 тысяч человек. В тройку самых популярных кандидатов также вошли "метавселенная" и хэштег #IStandWith (дословно "Я стою с"), который используют для выражения поддержки кому-либо или чему-либо (например, #IStandWithUkraine).

Ранее свои "слова года" объявили и другие словари. Collins отдал предпочтение permacrisis ("постоянному кризису"), Merriam-Webster — "газлайтингу". В 2021 году Оксфордский словарь выбрал словом года vax ("вакцина", "вакцинация", "вакцинировать").