Оксфордский университет ищет добровольцев младше 30 лет, чтобы повторно заразить их Covid-19
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Оксфордский университет приглашает выздоровевших людей младше тридцати лет к участию в новом исследовании, в ходе которого их заново инфицируют Covid-19, чтобы изучить антитела и уровень защиты, полученный после заболевания, сообщает The Financial Times.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Добровольцы, которым придется снова переболеть Covid-19, будут находиться под постоянным наблюдением в стационаре карантинного отделения. Им введут "наименьшую из возможных доз" коронавируса.

Ученые будут наблюдать участников в течение двух недель в целях выявления момента, когда проявится заражение, и весь следующий год будут проводить дополнительные проверки здоровья.

"Мы пытаемся понять, как иммунный ответ защищает людей от повторного заражения", — объясняет Хелен МакШейн, профессор вакцинологии Оксфордского университета. По ее словам, в исследовании смогут принять участие только люди, "подверженные наименьшему возможному риску", связанному с последствиями заражения Covid-19.

"Одна из вещей, которые мы хотели бы выяснить в ходе исследования, это то, как долго человек остается защищен", — говорит руководитель этого исследования МакШейн. Согласие комитета по этике на его проведение уже получено.

В понедельник в интервью на BBC Radio 4 она отметила, что испытания помогут понять суть иммунного ответа, защищающего человека от повторного заражения; получить информацию, способствующую более быстрой разработке и апробации вакцин; определить уровень защиты, получаемой после выздоровления.

Одновременно с этим исследованием Имперским колледжем Лондона будет проводиться еще одно: подобной малой дозой коронавируса будут заражать людей, еще не переболевших Covid-19.

Добровольцам будут выплачены компенсации за потраченное время и причиненное беспокойство.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

4

Source

Tags

Коронавирус Британия Великобритания Лондон Наука
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран