Оксфордскую вакцину протестируют в комбинации с российским "Спутником"

Компания AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи договорились провести клинические исследования комбинации своих вакцин — AZD1222 и "Спутника V". Об этом сообщается на официальном сайте AstraZeneca, компании, занимающейся разработкой вакцины вместе с Оксфордским университетом.

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Создатели "Спутника V" подтвердили тестирование совместного применения вакцин.

Компании договорились о сотрудничестве через Twitter: создатели "Спутника" публично сделали предложение, а AstraZeneca его приняла.

"Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ", — пишет AstraZeneca.

Испытания будут проводиться на группе добровольцев от 18 лет и старше. Обе вакцины имеют схожий принцип работы — они созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека. При этом российская вакцина использует аденовирус человека, а оксфордская — аденовирус шимпанзе.

AstraZeneca ранее сообщала о 70% эффективности своей вакцины от коронавируса, разработчики "Спутника V" оценили его эффективность в 95%.