Оксфордскую вакцину протестируют в комбинации с российским "Спутником"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Компания AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи договорились провести клинические исследования комбинации своих вакцин — AZD1222 и "Спутника V". Об этом сообщается на официальном сайте AstraZeneca, компании, занимающейся разработкой вакцины вместе с Оксфордским университетом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Создатели "Спутника V" подтвердили тестирование совместного применения вакцин.

Компании договорились о сотрудничестве через Twitter: создатели "Спутника" публично сделали предложение, а AstraZeneca его приняла.

"Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ", — пишет AstraZeneca.

Испытания будут проводиться на группе добровольцев от 18 лет и старше. Обе вакцины имеют схожий принцип работы — они созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека. При этом российская вакцина использует аденовирус человека, а оксфордская — аденовирус шимпанзе.

AstraZeneca ранее сообщала о 70% эффективности своей вакцины от коронавируса, разработчики "Спутника V" оценили его эффективность в 95%.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус