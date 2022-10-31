Олег Тиньков отказался от российского гражданства

"Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это все "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3 года", — написал бизнесмен у себя в Instagram.

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Тиньков выразил надежду, что больше бизнесменов последуют его примеру и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданства.