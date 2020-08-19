ОМОН разогнал людей у проходной Минского тракторного завода
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Минске ОМОН снова начал разгонять людей, в частности, это произошло у проходной Минского тракторного завода в среду утром, сообщает портал tut.by.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод", - информирует портал.

"К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН", - сообщает портал.

Позже люди снова собрались у завода, но сотрудники силовых структур, к которым к этому моменту прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться.

Как сообщалось, на ряде крупных предприятий Белоруссии объявлены забастовки с политическими требованиями, в том числе протестующие требуют проведение повторных выборов президента. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты режима считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

14

Source

Интерфакс

Tags

Выборы президента Белоруссии
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна