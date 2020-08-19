ОМОН разогнал людей у проходной Минского тракторного завода

В Минске ОМОН снова начал разгонять людей, в частности, это произошло у проходной Минского тракторного завода в среду утром, сообщает портал tut.by.

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"Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод", - информирует портал.

"К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН", - сообщает портал.

Позже люди снова собрались у завода, но сотрудники силовых структур, к которым к этому моменту прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться.

Как сообщалось, на ряде крупных предприятий Белоруссии объявлены забастовки с политическими требованиями, в том числе протестующие требуют проведение повторных выборов президента. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты режима считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.