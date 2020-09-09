Омский токсиколог: если бы отравление было, Навальный погиб бы в первые часы

Главный токсиколог Омской области заявил, что политик Алексей Навальный не выжил бы, если бы его отравили ядом из группы "Новичок", объяснил, почему Навальному давали атропин, и назвал "фантастикой" вывод немецких врачей о том, что оппозиционер был отравлен.

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В омской больнице скорой помощи №1 во вторник состоялась пресс-конференция главного токсиколога медучреждения и всего региона Александра Сабаева. Это стало самым подробным выступлением российских врачей после того, как в Германии объявили о том, что российский оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Сабаев ответил на вопросы журналистов о том, что именно омские врачи предприняли для оказания помощи Алексею Навальному после его госпитализации и для постановки ему диагноза.

"Это не отравление. Это заболевание"

Сабаев по-прежнему считает, что кома Навального не была вызвана отравлением "Новичком" и носила метаболический характер. Ранее он уже давал комментарии, в которых не соглашался с выводами немецких врачей.

"Это не "Новичок" однозначно. Это вообще не фосфорорганическое соединение. Это вообще не отравление. Это заболевание. Это метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ", — подчеркнул он.

По словам Сабаева, предпосылки для ухудшения состояния Навального могли появиться еще за несколько дней до полета, в котором ему стало плохо.

"Закисление организма происходит стремительно. Мы подозреваем, что все это накопилось накануне, скорее всего. В одночасье в самолете это не накопится. Это было за день, за два, возможно, даже за пять дней. И у него [Навального] были проблемы с пищеварением, конечно. Сама супруга отмечает, что он жаловался на недомогание", — сказал он.

"В виду своей деятельности он не мог заниматься здоровьем, так как было масса проектов, так нам было сказано. Эту информацию мы тоже имели в виду, что человек был нездоровым. Перелет не мог усугубить ситуацию, они летели всего полчаса", — сказал он.

Главный токсиколог Омской области также заявил, что немецкая сторона не сообщала российским врачам, что Навального вывели из комы. По словам Сабаева, он узнал об этом из СМИ. Информацию о состоянии Навального у немецких врачей российские медики запрашивать не планируют, сказал он.

"[Немецкие врачи] не вступали в контакт [с нами] с 23 августа. Единственная наша беседа состоялась по электронной почте. Больше никаких контактов не было", — рассказал он.

"Если бы было отравление, он погиб бы у нас в первые часы"

Положительную динамику в состоянии Навального зафиксировали еще омские медики, когда оппозиционер находился у них в больнице, настаивает Сабаев.

"За 44 часа нам удалось купировать метаболический ацидоз, купировать лактатацитоз. Второе — вывести уровень сахара в крови в нормальный диапозон. Третье — уменьшить глубину комы с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти. И последний момент — мы начали нутритивную поддержку (клиническое питание) пациента уже вечером 21 августа. И питание пациент начал усваивать, это тоже положительный момент", — рассказал он.

Когда Навальный поступил в омскую больницу, над его лечением работала большая бригада врачей, рассказал Сабаев, в том числе он сам. Было проведено восемь консилиумов, 60 биохимических исследований.

"Токсикологическое исследование мы проводили в первую очередь, в первые часы пребывания [Навального] в больнице. Зная, во-первых, общественный резонанс, деятельность пациента, клиническую картину внезапной потери сознания. К вечеру уже окончательно был дан ответ, что нет ни одного токсиканта", — сказал токсиколог.

Заключение немецких специалистов о том, что Навальный был отравлен "Новичком", он назвал фантастикой: "Фантастическое предположение, заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом".

На вопрос журналистов об атропине — антидоте, который применяют при отравлениях, в том числе фосфорорганическими соединениями, — Сабаев заявил, что омские врачи вводили его Навальному ситуационно, по клинической картине: "Мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но антропин это не только антидот при фосфорорганических соединениях".

По словам Сабаева, если бы Навальный был отравлен фосфорорганическим соединением типа "Новичка", то он умер бы в первые часы после госпитализации.

"При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемофильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. Если бы [отравление] было, то он погиб бы у нас в первые часы. Фосфорорганические соединения — это тяжелые отравления, фатальные", — пояснил он.

"Можно на очень хорошем оборудовании ничего не получить"

Сабаев также заявил, что исследование состояния Навального в Омске проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы на оборудовании, произведенном в США. "Это оборудование экспертного класса", — сказал он. По его словам, у оборудования высокая чувствительность, которая позволила бы установить наличие отравляющих веществ. "Даже следов отравления не было, не было ни одного показателя, который говорил бы за отравление и в котором мы бы сомневались", — добавил Сабаев.

"Многое зависит от качества приборов, на которых они это делали. Зависит и от методики исследования. Каждый прибор имеет предел обнаружения по каждому веществу. Если концентрация вещества меньше этого предела, то естественно его не обнаружат", — сказал Би-би-си профессор кафедры биотехнологии Института тонких химических технологий им. Ломоносова Александр Каплун.

"Я слышал, что там использовали американские приборы, но это не говорит ни о чем. Можно на очень хорошем оборудовании ничего не получить", — отмечает Каплун.

"А если не очень хотеть что-то найти, то это и не найдешь, — добавил он. — Дело в том, что наверняка самого вещества уже в организме нет. Но определенные вещества разлагаются по определенным путям. И для веществ типа "Новичка" эти пути известны. Наверняка немцы искали не само вещество, а его следы — то, что осталось после катаболизма. И они нашли. Вот и все""

"Кроме того, многое зависит от квалификации оператора [оборудования, на котором проводилось исследование] и его опыта. Есть системы, которые позволяют концентрировать определенные вещества, например, гидрофобные вещества — те, которые плохо растворимы в воде, — продолжил эксперт. — Очень часто перед самим анализом проводят такую операцию: пробу пропускают через колонку, которая задерживает гидрофобные вещества, а потом эти вещества можно смыть соответствующим растворителем. Грамотные операторы это делают, если хотят это видеть. А можно не делать — и ничего не увидеть".

"Новичок" подавляет в нервной ткани действие фермента ацетилхолинэстераза, что нарушает передачу нервных сигналов к мышцам и вызывает спазм, сказал Би-би-си почетный профессор токсикологии Университета Лидса Алистер Хэй. Ацетилхолинэстераза присутствует и на поверхности эритроцитов, и активность этого фермента можно определить при помощи анализа крови.

После обнаружения пониженной активности холинэстеразы начинается поиск химического вещества, который мог бы вызвать проблему. "И если химическим веществом был "Новичок", он, вероятно, присутствовал в очень небольших количествах и требовал очень сложного оборудования и специального анализа, откалиброванного с использованием органофосфатов для его обнаружения", — пояснил профессор.

По его мнению, российские медики должны уточнить, что конкретно они искали в анализах Навального, проверяли ли его кровь на активность холинэстеразы и искали ли конкретные органофосфаты.

Как найти "Новичок"

Би-би-си ранее опрашивала западных токсикологов и экспертов по химоружию, каким образом немецкие специалисты могли обнаружить следы "Новичка". Они объясняли, что для поиска боевого яда нужно специализированное оборудование, которого могло не быть у российских специалистов, хотя предварительные выводы об отравлении можно сделать и по симптомам, и по анализам крови.

Существует методика "реактивация флорида" — ее применяют для поиска боевых отравляющих веществ, но не у многих лабораторий есть необходимые технологии или знания, чтобы проводить такой тест, говорил Би-би-си эксперт в сфере химического и биологического оружия Дэн Касцета.

Эксперт по химическому оружию Милтон Лайтенберг отмечал при этом, что для обнаружения следов "Новичка" необходим газовый инфракрасный спектрометр, который есть у военных экспертов в Германии.

Для идентификации химического агента требуются узкоспециализированные лабораторные испытания — жидкостная хроматография и масс-спектроскопия, знает бывший президент Американского колледжа медицинских токсикологов Чарльз Маккей.

Установить факт отравления нервно-паралитическим веществом можно и без определения конкретного яда, а при выявлении характерных симптомов — например, затрудненное дыхание, суженные зрачки, дезориентацию, судороги и кому, объяснял Би-би-си глава направления фармакологии Университета Ридинга.

Другой важный симптом — ответ на специфическое лечение. Навальному давали атропин, которым сейчас его лечат в Германии, еще в Омске. Атропин вводился по клинической картине, еще раз объяснил во вторник Сабаев.

Отравление Навального

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и Навального доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Родственники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж, однако российские врачи настаивали на том, что политик находится в нетранспортабельном состоянии. В итоге они все же дали разрешение на перевозку Навального, и утром 22 августа его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".

Вскоре в "Шарите" заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября власти Германии, ссылаясь на заключение специалистов лаборатории бундесвера, заявили, что политика отравили боевым веществом группы "Новичок".

7 сентября в "Шарите" сообщили, что состояние Навального улучшилось — политика вывели из искусственной комы, он начал реагировать на речь, его снимают с аппарата искусственной вентиляции легких.

Что говорит российская сторона

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было.

4 сентября минздрав Омской области опубликовал комментарий главного токсиколога больницы №1 Александра Сабаева, в котором тот заявил, что при госпитализации Навального омские медики проверили его организм на ингибиторы холинэстеразы, следы которых впоследствии обнаружили врачи в Германии, но ядов тогда не нашли.

Сабаев также заявил, что состояние Навального, которому стало плохо в самолете и который впоследствии впал в кому, могло быть спровоцировано чем угодно — диетами, переутомлением, длительным пребыванием на солнце или переохлаждением и даже банальным отсутствием завтрака.

"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла быть спровоцирована температурным фактором — то есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении. Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", — цитировал его региональный минздрав.

В Кремле неоднократно заявляли, что не видят оснований для расследования произошедшего с Навальным, а глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что не видит в ситуации криминала.