ОНЛАЙН. Бунт ЧВК "Вагнер": Пригожин развернул свои колонны, не дойдя 200 км до Москвы

В пятницу вечером глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что, фактически, собирается провести военный переворот в России. Delfi запускает текстовый онлайн.

Бунт ЧВК "Вагнер"

США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер"Белый дом, планировавший во вторник объявить о новых санкциях против ЧВК "Вагнер", решил отложить их введение, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По словам собеседников издания, американские власти не хотят создавать почву для обвинений в том, что они заняли сторону в конфликте Пригожина и властей РФ. Предполагалось, что санкции затронут связанные с "Вагнером" проекты по добыче золота и других полезных ископаемых в ЦАР.

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Понедельник в Москве останется выходным, сообщает источник РИА "Новости" в столичной мэрии. В субботу после введения режима контртеррористической операции власти Москвы объявили 26 июня выходным днем и призвали жителей города не выходить на улицу.

Baza сообщает, что коммунальные службы начали засыпать рвы, которые были спешно вырыты на пути колонн Пригожина на Москву. https://t.me/bazabazon/18923

Ростовское издание 161.ru публикует видео, из которого следует, что наемники ЧВК "Вагнер" уходят из города. Собравшиеся рядом жители аплодируют.

Пригожин: ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы не дошли 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.

Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, заявила пресс-служба президента республики Беларусь. "Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер".

"Зло борется со злом", - так охарактеризовал в интервью вечерней "Панораме" Латвийского ТВ ситуацию в Россию министр иностранных дел, новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич. Это не несет ничего позитивного, предполагает глава МИД.

Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, сообщил губернатор Василий Голубев. Выезд и региона свободен, нет ограничений передвижения на территории самой области.

В Москве начали появляться листовки в поддержку "Вагнера".

Замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале заявила, что восточная группировка ВСУ сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищеевки и Курдюмовки.

Телеграм-канал "Сводки ополчения" пишет, что ЧВК "Вагнер" сбил семь российских вертолетов: три Ми-8мтпр, один Ми-8, один Ка-52, один Ми-35, один Ил-18 взпу. Канал напоминает, что за три недели украинского контрнаступления не был сбит ни один вертолет.

По информации "Псковской губернии", в псковские охотничьи магазины поступил устный запрет о продаже оружия любого типа и любых патронов - вплоть до перцовых баллончиков.

Оппозиционер Михаил Ходорковский призвал единомышленников вооружаться

Телеграм-канал Mash пишет, что взорван один из мостов между поселком Анна и городом Борисоглебск в Воронежской области.

ФСБ проводит массовые рейды сразу в нескольких городах, об этом изданию сообщили родственники бойцов ЧВК. По их словам, силовики приходят к ним домой с оружием, ищут наемников и угрожают уголовными делами о госизмене, если те решат присоединиться к Пригожину, сообщает Телеграм-канал "Важные истории".

Появились кадры вертолета ВКС России, якобы сбитого "вагнеровцами".

Боец ЧВК "Вагнер" открыл огонь по входу в здание компании Ростелеком в Ростове-на-Дону, сообщает Russia Today.

РИА "Новости" пишут о стрельбе в Ростове, который сейчас находится под контролем "вагенровцев" и куда были отправлены чеченские бойцы, чтобы выбить оттуда ЧВК "Вагнер".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости усиления контроля на границе с Россией, сообщает Телеграм-канал "Осторожно, Новости".“Учитывая возможные новые волны миграции (из России), наша граница должна строго контролироваться”, — заявила президент. Она также призвала пересмотреть визовый режим с РФ. Часть грузинской оппозиции говорят о необходимости полностью закрыть границу.

Над Москвой заметили военные вертолеты.

В Подмосковье до 1 июля запретили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе и в образовательных организациях. В постановлении губернатора говорится, что ограничения связаны с режимом контртеррористической операции, пишет "Эхо Москвы".

Все самолеты пустили коридором в обход Ростовской, Воронежской и Липецкой областей, пишет "Псковская губерния" со ссылкой на Flight radar.

"Медуза" опубликовала с ссылкой на РБК карту, на которой можно увидеть, в каких областях России объявлен режим контертерростической операции.

"В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения. Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", — цитирует по РИА "Новости" заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "Медуза". Из слов Медведева следует, что мятеж был хорош продуман, поэтому "спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики".

В аэропорту Петербурга опечатаны самолет и вертолет, которыми пользовался ПригожинПо информации "Фонтанки", в аэропорту Петербурга "Пулково" сотрудники правоохранительных органов 24 июня опечатали самолет и вертолет, которыми лично пользовался Евгений Пригожин.

Простые граждане России сегодня вряд ли смогут куда-то улететь, сообщают "Важные истории" со ссылкой на The Bell. Цены на авиабилеты из России в безвизовые страны резко взлетели. Билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоит до 200 тысяч рублей (примерно - 2175 евро по официальному курсу ЦБ России), в Дубай — 350 тысяч рублей (3 810 евро). Билетов до Стамбула, Астаны и Тбилиси не осталось.

Телеграм-канал "Важные истории" перечисляет олигархов, которые покинули Москву. Из Москвы в Баку вылетел олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг. В турецком Даламане уже приземлился вице-премьер России Денис Мансуров. По положению на 17.00 по московскому времени вылета в Стамбул ждал бизнес-джет олигарха Владимира Потанина.

26 июня в Москве объявлен нерабочим днем - из-за проведения "контертерростистической операции". Мэр Москвы Сергей Собянин: "В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб".

Телеграм-канал Brief утверждает, что, по его источникам, сотрудников российских государственных СМИ попросили в своих материалах называть ЧВК "Вагнер" "личной частной армией Пригожина".

В Петербурге и Москве закрываются многие оружейные магазины. 24 июня телефоны в торговых точках не отвечают, а в официальных группах в соцсетях появились объявления, сообщает издание "Фонтанка.ру".

В Санкт-Петербурге сообщают об эвакуации Эрмитажа, а в Москве — шквал звонков о минировании торговых центров и музеев, из-за чего их приходится эвакуировать.

В Калужской области ограничивают движение на границах с соседними областямиВласти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями."Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать", — написал в телеграме губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает русская служба BBC.

В Ростове-на-Дону отменили все рейсы с главного автовокзала, сообщают российские издания. На железнодорожном вокзале скопления людей, пытающихся выехать из города, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

Дорогу на Москву попытались перегородить кордоном из Камзов, но после проезда колонны "вагнеровцев" Камазы оказались на обочине.

В Липецкой области, где находятся на пути к Москве наемники ЧВК Вагнера, экскаваторы перекопали шоссе, сообщает "Медуза". Вот какой видеоролик публикует Телеграм-канал "Осторожно, Новости":

24 июня Путин подписал закон об арестах и штрафах за нарушение режима военного положения, сообщают российские медиа-издания. "Фонтанка.ру" сообщает, что за нарушение закона "О военном положении" и других нормативных актов о военном положении устанавливаются наказания:- для граждан — штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток (если не усматривается уголовно наказуемого деяния),- для должностных лиц — штраф до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.- если нарушение совершено с использованием транспортного средства, его могут конфисковать.

Музеи и торговые центры Москвы проверяют после анонимных сообщений о минировании, сообщает государственное российское информационное агентство ТАСС.

С юга дороги по направлению к Москве становятся "труднопроходимыми", сообщает Телеграм-канал "Новой газеты", прилагая карту.

Приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, политолог Василий Жарков так прокомментировал Delfi события, развивающиеся в России: “Начинается гражданская война. Пока в ней три стороны - армия, верная Шойгу, Пригожин и кадыровцы. Эта ситуация может привести к расколу в армии и способствовать этому может использование чеченских батальонов. Если они сейчас войдут в Ростов и начнут там сражаться с “Вагнером“, армейские подразделения вполне могут встать на сторону Пригожина.В этой ситуации нельзя исключать развал фронта в Украине и другие катастрофические для России последствия.В то же время, если Путину удастся подавить мятеж, он попадет в зависимость от тех, кто поможет ему это сделать. Те кто его подавит, захватят власть в течении месяца. События развиваются очень быстро, гораздо быстрее, чем мы могли бы этого ожидать“.

Колонны "ЧВК Вагнера" заметили уже в 350 км от Москвы, сообщает Телеграм-канал "Агентство. Новости"Колонны с техникой "ЧВК Вагнера" заметили в окрестностях города Елец Липецкой области. "Агентство Новости" по присланному читателем видео, определило, что по прямой до центра Москвы от этого места около 350 км по прямой.

Бойцы "Ахмата" замечены на дороге недалеко от Ростова, сообщает Телеграм-канал Baza. По последним данным Baza, бойцы "Ахмата" въехали в Ростов-на-Дону.https://t.me/bazabazon/18893#:~:text=%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A//telegram.org/js/telegram%2Dwidget.js%3F22%22%20data%2Dtelegram%2Dpost%3D%22bazabazon/18893%22%20data%2Dwidth%3D%22100%25%22%3E%3C/script%3E

Как сообщает петербургская газета "Фонтанка" со ссылкой на пользователей сервиса Flightradar24 правительственный самолет Ил 96–300 (бортовой номер RA-96022), который используется в поездках Владимира Путина, а также самолет Аirbus с бортовым номером RSD523 приземлились в Санкт-Петербурге.Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин вылетел из Москвы. По его словам, глава государства в этот момент работает в Кремле.

Как передает агентство ТАСС, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе специальной военной операции, но "сделать это надо скорее".

Наемники ЧВК "Вагнер" уже в Липецкой области, подтвердил глава российского региона Игорь Артамонов. "Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет", – написал он в Telegram.Расстояние от Липецка до Москвы – около 450 км.

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук, обвиненный в Украине в госизмене и переданный в Россию в ходе обмена военнопленными в колонке на сайте российского государственно телекомпании ВГТРК выступил в поддержку российского президента и сравнил бунт Пригожина с событиями в Украине в 2014 году."Мы верим, что бунт не удастся, а народ России объединится вокруг Верховного главнокомандующего и не допустит катастрофы, которую Украина пережила в 2014 году. Последствия тех событий весь мир наблюдает сейчас", - пишет Медведчук.Ранее Пригожин называл Медведчука "падалью

Сообщество ЧВК «Вагнер» заблокировано в соцсети «Вконтакте» по требованию Роскомнадзора, сообщает российская газета Коммерсант. Ранее, такие меры российское ведомство интернет-цензуры применяло лишь к оппозиционным и криминальным сообществам.

Как сообщает Radio France Internacional, Пресс-служба президента Франции заявила, что Эммануэль Макрон пристально следит за ситуацией в России. В Германии радиостанции также сообщили, что внимательно наблюдают за ситуацией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что провел консультации с министрами иностранных дел стран "Большой семерки" о ситуации в России."В преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник я координирую свои действия в Евросоюзе и принял решение об активации центра кризисного реагирования. Наша поддержка Украины остается неослабевающей", – написал Боррель в Twitter.В "Большую семерку" входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Канада и Япония.

Российские оппозиционные журналисты в изгнании Илья Шепелин и Фарида Рустамова сообщают, что в Москве и Московской области их подписчиков обзванивают с призывом выходить на улицы на стороне ЧВК "Вагнер". "Телефоны прозванивают с российских симок, представляются ЧВК «Вагнер», призывают выходить на улицы буквально со словами: «Вставай, страна огромная!!»", – пишет Шепелин.

Путин проинформировал Эрдогана об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Кремль.https://t.me/tass_agency/197917

Российское государственное агентство ТАСС сообщает, что Совет безопасности Беларуси заявил, что республика была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации. Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко никаких заявлений до сих пор не делал. Сегодня утром беларусский про-правительственный канал Пул Первого сообщал, что Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в России по телефонуhttps://t.me/tass_agency/197916

Полицейские в бронежилетах и с автоматами в районе Липецкой улицы на въезде и выезде с трассы М4 «Дон» в московском районе Чертаново. В небе в этом районе также замечен вертолет.https://t.me/vedomosti/33724

В МИД Латвии пояснили заявления Ринкевича о визах для россиянПресс-секретарь ведомства Диана Эглите сообщила Delfi, что выдача особых гуманитарных виз в России тем, кто планирует бежать из России в контексте бунта ЧВК "Вагнер", не планируется. Все действовавшие ранее ограничения на въезд в Латвию, на которые сослался министр, остаются в силе, планов дополнять их новыми исключениями в связи с текущей ситуацией у МИД нет. "Восточная граница усиленно контролируется. В остальном изменений нет", – заявила Эглите.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на твиты Ринкевича сообщали, что Латвия полностью прекратит выдачу всех типов виз для россиян, в том числе и гуманитарных.

Источник «Важных историй», близкий к Генштабу ВС РФ, сообщил, что у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.Путин намерен ликвидировать Евгения Пригожина, а его бойцам предложить амнистию.https://t.me/istories_media/2844

"Фонтанка": при обыске в предполагаемом офисе Пригожина нашли 4 млрд рублей наличными В ходе обыска во дворе петербургского отеля "Трезини", где предположительно находится один из офисов Пригожина, обнаружен микроавтобус, в котором находились коробки с наличными. По подсчетам полицейских, речь идет о 4 млрд рублей (43,24 млн евро). В непосредственной близости от этого отеля находится кафе Street Food Bar №1, где в начале апреля в результате взрыва был убит "военкор" Владлен Татарский.

Как сообщает Spektr.press, вылетевший из Москвы самолет президента РФ исчез с радаров. На этом самолете установлено оборудование для управления Вооруженными силами.Спецборт Ил 96-300ПУ Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 по данным FlightRadar. Пункт назначения не указан. В районе Твери он пропал из с радаров. В Тверской области находится одна из резиденций Путина.https://t.me/SpektrURGENT/23218

"Агентство": из Москвы вылетел самолет, обслуживающий первых лиц государстваИл-96 из специального отряда "Россия" вылетел из Москвы и направляется на северо-запад, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.Журналисты "Агентства" предполагают, что самолет может направляться в сторону Санкт-Петербурга или Валдая, где расположены официальные резиденции президента РФ Владимира Путина. Находится ли он на борту, не известно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утверждает, что Путин работает в Кремле."Важные истории" отмечают, что на этом самолете установлено оборудование для дистанционного управления ВС РФ.

"Медуза": еще утром Кремль хотел договориться с ПригожинымАдминистрация президента РФ еще ранним утром надеялась договориться с основателем ЧВК "Вагнер" мирным путем, но из этого, судя по всему, ничего не вышло. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на близкие к АП источники.По их словам, еще вчера в Кремле не исключали, что Пригожин "блефует", однако утром после взятия силами "Вагнера" под контроль Ростова-на-Дону "пришло понимание, что дело серьезное".Собеседники издания утверждают, что лидеры внутриполитического блока АП ранним утром обзванивали глав российских регионов с просьбой комментировать ситуацию "мягко и без перехода на личность Пригожина". Спустя полтора часа "рекомендации" изменились, и системных политиков (еще до выступления Путина) попросили называть основателя "Вагнера" "предателем". Между двумя этими указаниями, предполагают источники "Медузы", проходили непубличные переговоры между Кремлем и Пригожиным, не завершившиеся успехом.Хотя источники в АП признают, что Кремль и российские силовики "проспали" радикализацию "Вагнера", они уверены, что регулярным войскам удастся остановить наемников Пригожина. Они также допускают, что как минимум часть из них сможет прорваться к Москве.

Источник ростовского издания 161.ru сообщил, что в сторону города выехали подразделения из Чечни: "По предварительной информации, в регион направлено порядка двух сотен военнослужащих. Ситуация под контролем силовиков всех ведомств. Сейчас все силы направлены на то, чтобы обезоружить бойцов "Вагнера", которые устанавливают в центре города противоминные шлагбаумы".

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что в одной из колоний в Ростове-на-Дону на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" начался бунт. Издание "Автозак Live" пишет о бунте в московском следственном изоляторе "Водник".Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Роскомнадзор в комментарии изданию РБК заявил, что доступ к Интернету могут ограничить в районах контртеррористической операции (сейчас он введен в Москве, Московской и Воронежской областях).Ранее сообщалось о проблемах с доступом к Telegam в нескольких регионах РФ. Ведомство отрицает введение ограничений на работу мессенджера.

Независимый проект Oryx, документирующий по открытым данным потери российских и украинских войск в ходе войны, начал вести статистику по противостоянию ЧВК "Вагнер" и регулярных войск РФ. В список входит только техника, потеря которой подтверждена фото и видео.По данным Oryx, наемники Пригожина уничтожили один самолет Ил-22М, два вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8 и один ударный вертолет Ми-35М, а также захватили одну мобильную машину пехоты и военный КамАЗ. Потери вагнеровцев составили при этом один уничтоженный внедорожник УАЗ.

СМИ сообщают о взрыве и стрельбе рядом со штабом Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Подобные публикации, появились, в частности, у пропагандистского RT, местного издания 161.ru и в Telegram-канале Baza. Ранее сообщалось о захвате штаба ЮВО наемниками ЧВК "Вагнер".

В связи с последними событиями в России Латвия не будет выдавать никакие визы, ни гуманитарные, ни какие-либо ещё, написал глава МИД Эдгар Ринкевич в Twitter. Он добавил, что ограничения на пересечение границы, введённые для граждан РФ 19 сентября 2022 года, меняться не будут. "Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью, в случае необходимости будут приниматься общие решения", – заверил Ринкевич. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1672552690059026433?ref_src=twsrc%5Etfw

Путин созвонился с президентом Казахстана. "Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране", – сообщила его пресс-служба.Также состоялся телефонный разговор президента РФ со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.Россия, Казахстан и Узбекистан входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. В январе 2022 года по просьбе Астаны российские военные прибыли в Казахстан для подавления беспорядков. Также в ОДКБ входит Беларусь, ранее близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" сообщал о звонке Путина в Минск.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал президента РФ Владимира Путина. В обращении, опубликованном на сайте патриархии, глава РПЦ призвал "одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев".

На территории России заблокировали издания медиагруппы "Патриот", принадлежащей Пригожину. Журналисты издания "Бумага" сообщают, что недоступны сайты РИА ФАН, "Невских новостей" и других медиа, обслуживающих интересы основателя "Вагнера"."Фонтанка" связывает блокировку с изъятием серверов во время утренних обысков по адресам, связанным с Пригожиным.

Перед началом пожара на нефтебазе в Воронеже в этом районе пролетал боевой вертолет, следует из снятых местными жителями видео.Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в тушении "резервуара с топливом" задействованы более 100 пожарных и 30 единиц техники, жертв нет.

Владимир Зеленский впервые прокомментировал мятеж наемников ЧВК "Вагнер". Вот, что президент Украины написал в своем Telegram-канале:Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали Шахеды. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса.Сохраняем нашу прочность, единство и силу. Все наши командиры, все наши воины знают, что делать.Слава Украине!

Главы обеих палат российского парламента поддержали Путина. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "сила страны [...] в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству". Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все депутаты "выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего".

Тем временем в Воронеже начался крупный пожар на нефтебазе. Его причины пока что не известны. Telegram-канал "Осторожно, новости!", принадлежащий журналистке Ксении Собчак, со ссылкой на местных жителей пишет, что в этом районе идут бои.

В районе Серпухова (это около 100 км до центра Москвы) десятки военных высадились у моста через Оку, сообщает Telegram-канал Baza. Кто эти военные, не уточняется.

Зампредседателя Совета безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал "сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны".

Новое заявление Евгения Пригожина: "По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, воевали и воюем, и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, бюрократии и обмане".

"Если Пригожина удастся заблокировать в Воронеже и Ростове к понедельнику, мятеж может провалиться - Пригожин перейдет к переговорам и тогда ситуация вступит в новую фазу. Важно понимать - является ли выступление Пригожина командной игрой или его личной попыткой захватить власть. Все решат следующие сутки", - заявил Delfi Александр Тевдой-Бурмули, бывший профессор МГИМО, находящийся в данный момент в Москве.

Представители правительств европейских стран один за другим заявляют, что следят за происходящим в России. Однако более подробных комментариев о вооруженном мятеже Евгения Пригожина пока не поступало. Представитель НАТО сообщил Financial Times, что организация также "следит за ситуацией".

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Путина: https://t.me/RKadyrov_95/3717

Губернатор Воронежской области говорит о "необходимых оперативно-боевых мероприятиях". https://t.me/gusev_36/1430

Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны. Группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, разоружая случайных солдат и полицейских. Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит — кризис управления, фактическая потеря власти."

Президент России позвонил сегодня утром Александру Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в России.

https://www.delfi.lv/a/55691096

Александр Тевдой-Бурмули, бывший профессор МГИМО, находящийся в данный момент в Москве, считает, что сейчас все зависит от решительности военных командиров в Москве: “Если найдется кто-то достаточно решительный для того, чтобы сконцентрировать достаточно сил и заблокировать движение вагнеровцев в Москве, в ситуации может наступить перелом. Пригожин проиграет, если будет остановлен там, где он находится сейчас“. В разговоре с Delfi Тевдой-Бурмули заявил, что внутри страны осталось достаточно мало сил, которые смогут противостоять вагнеровцам. По его словам, все армейские части находятся на фронте и единственные силы, которыми располагает Путин для обороны столицы от мятежа - это Росгвардия, пока еще не задействованная в боевых действиях.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что российская авиация наносит удары по трассе М-4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск), по которой двигаются бойцы ЧВК Вагнер. Подробностей пока нет.

Минобороны Великобритании: демарш ЧВК "Вагнер" — самый серьезный вызов российскому государству. "В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса", — отмечает ведомство.

В Воронеже наемники ЧВК "Вагнер" взяли под контроль все военные объекты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Других подтверждений данной информации нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет в своем телеграм-канале, что по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто движение с 464-го по 777-й километры, то есть около 300 километров. Жителей регионов призывают воздержаться от поездок.

Попытка лидера российской наемнической группы "Вагнер" Евгения Пригожина свергнуть российское военное руководство, скорее всего, будет пресечена, такое мнение высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью Латвийскому радио, сообщает LETA.Командующий указал, что события последних дней не свидетельствуют о смене власти в России.Подробнее читайте - здесь.

«Организаторы мятежа будут привлечены к ответственности», — сказал Путин в своей короткой речи, в которой ни разу не упомянул Евгения Пригожина. Он назвал мятеж предательством и смутой. Путин пообещал защитить Россию и «конституционный строй».

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию с 1917 года, когда «русские убивали русских, братья — братьев... Выгоду получили зарубежные силы...». Бунт Путин назвал внутреннем предательством, а к измене привели непомерные амбиции.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал мятеж Пригожина."Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - написал он. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1672486746452312065?ref_src=twsrc%5Etfw

В воротах ростовского цирка стоит танк. Кто-то утверждает, что он застрял, кто-то — что он просто стоит.

Министр иностранных дел, избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: "Мы внимательно следим за развитием событий в России, и в настоящее время соответствующие органы оценивают ситуацию и необходимые дополнительные меры безопасности". https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1672493129038020608?ref_src=twsrc%5Etfw

Телеграм-канал Ap Wagner утверждает, что военные объекты Воронежа находятся под контролем ЧВК, а армия переходит на сторону "вагнеровцев". В то же время телеканал "Россия 24" рассказывает о неких "вагнеровцах", которые перешли на сторону сил Минобороны РФ.

"Новая газета. Европа" напоминает, что во время режима контртеррористической операции, согласно закону, власти региона могут:* Проверять документы, удостоверяющие личность физических лиц;* Контролировать телефонные переговоры и любые другие виды связи;* Усиливать охрану общественного порядка;* Досматривать машины и граждан, вывозить их из зоны КТО;* Отключать связь;* Пользоваться машинами граждан и проникать в их жилища;* Вводить карантин;* Приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Минобороны России обратилось к бойцам «ЧВК Вагнера», которых «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина», сообщает телеграм-канал телеканала "Дождь". «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в обращении.Такая помощь, как утверждает Минобороны, всем уже оказана. Обращаясь к остальным, Минобороны попросило «проявить благоразумие» и «скорее выйти на связь» с представителями ведомства, гарантировав всем безопасность.

На территории Москвы и Московской области, а также Ворнежской области введен режим контртеррористической операции. Как уверяют в Национальном антитеррористическом комитете меры введены для пресечения возможных терактов. Еще ночью появилась информация и подтверждения того, что в Москве у правительственных зданий находится военная техника.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщают российские государственные агентства со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Министр иностранных дел, избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал граждан и неграждан Латвии срочно покинуть территорию России и Беларуси, учитывая ситуацию, а также по возможности не посещать эти страны. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1672474851238453248?ref_src=twsrc%5Etfw

Телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что колонна ЧВК "Вагнер" вошла в Воронежскую область.

Собрали в одну новость всё, что известно о пригожинском бунте к 8:30 утра.

Телеграм-канал "Разгрузка Вагнера" опубликовал видео, где заявляется, что Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Он заявил: "Мы блокируем Ростов и идем в Москву". Конечная цель наёмников — "получить" начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

В 7:30 Пригожин опубликовал видео из Ростова и заявил, что взяты под контроль все военные объекты.