ОНЛАЙН. Бунт ЧВК "Вагнер": захвачен Ростов; Путин говорит о предательстве

В пятницу вечером глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что, фактически, собирается провести военный переворот в России. Delfi запускает текстовый онлайн.

Бунт ЧВК "Вагнер"

В Воронеже наемники ЧВК "Вагнер" взяли под контроль все военные объекты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Других подтверждений данной информации нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет в своем телеграм-канале, что по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто движение с 464-го по 777-й километры, то есть около 300 километров. Жителей регионов призывают воздержаться от поездок.

Попытка лидера российской наемнической группы "Вагнер" Евгения Пригожина свергнуть российское военное руководство, скорее всего, будет пресечена, такое мнение высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью Латвийскому радио, сообщает LETA.Командующий указал, что события последних дней не свидетельствуют о смене власти в России.Подробнее читайте - здесь.

«Организаторы мятежа будут привлечены к ответственности», — сказал Путин в своей короткой речи, в которой ни разу не упомянул Евгения Пригожина. Он назвал мятеж предательством и смутой. Путин пообещал защитить Россию и «конституционный строй».

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию с 1917 года, когда «русские убивали русских, братья — братьев... Выгоду получили зарубежные силы...». Бунт Путин назвал внутреннем предательством, а к измене привели непомерные амбиции.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал мятеж Пригожина."Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - написал он. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1672486746452312065?ref_src=twsrc%5Etfw

В воротах ростовского цирка стоит танк. Кто-то утверждает, что он застрял, кто-то — что он просто стоит.

Министр иностранных дел, избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: "Мы внимательно следим за развитием событий в России, и в настоящее время соответствующие органы оценивают ситуацию и необходимые дополнительные меры безопасности". https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1672493129038020608?ref_src=twsrc%5Etfw

Телеграм-канал Ap Wagner утверждает, что военные объекты Воронежа находятся под контролем ЧВК, а армия переходит на сторону "вагнеровцев". В то же время телеканал "Россия 24" рассказывает о неких "вагнеровцах", которые перешли на сторону сил Минобороны РФ.

"Новая газета. Европа" напоминает, что во время режима контртеррористической операции, согласно закону, власти региона могут:* Проверять документы, удостоверяющие личность физических лиц;* Контролировать телефонные переговоры и любые другие виды связи;* Усиливать охрану общественного порядка;* Досматривать машины и граждан, вывозить их из зоны КТО;* Отключать связь;* Пользоваться машинами граждан и проникать в их жилища;* Вводить карантин;* Приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Минобороны России обратилось к бойцам «ЧВК Вагнера», которых «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина», сообщает телеграм-канал телеканала "Дождь". «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в обращении.Такая помощь, как утверждает Минобороны, всем уже оказана. Обращаясь к остальным, Минобороны попросило «проявить благоразумие» и «скорее выйти на связь» с представителями ведомства, гарантировав всем безопасность.

На территории Москвы и Московской области, а также Ворнежской области введен режим контртеррористической операции. Как уверяют в Национальном антитеррористическом комитете меры введены для пресечения возможных терактов. Еще ночью появилась информация и подтверждения того, что в Москве у правительственных зданий находится военная техника.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщают российские государственные агентства со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Министр иностранных дел, избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал граждан и неграждан Латвии срочно покинуть территорию России и Беларуси, учитывая ситуацию, а также по возможности не посещать эти страны. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1672474851238453248?ref_src=twsrc%5Etfw

Телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что колонна ЧВК "Вагнер" вошла в Воронежскую область.

Собрали в одну новость всё, что известно о пригожинском бунте к 8:30 утра.

Телеграм-канал "Разгрузка Вагнера" опубликовал видео, где заявляется, что Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Он заявил: "Мы блокируем Ростов и идем в Москву". Конечная цель наёмников — "получить" начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

В 7:30 Пригожин опубликовал видео из Ростова и заявил, что взяты под контроль все военные объекты.