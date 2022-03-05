ОНЛАЙН. Эвакуация жителей Мариуполя сорвана, Россия объявила о возобновлении наступления

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

В Минобороны Украины подтвердили гибель члена первой делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. По данным украинских СМ, Киреева убила Служба Безопасности Украины (СБУ), он подозревался в государственной измене.

Минобороны России заявило о возобновлении военных действий. "В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - сказал на брифинге официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков. Украинские официальные лица ранее говорили, что режим прекращения огня не соблюдался российской стороной.

Война в Украине: 5 марта

Байден - россиянам: я не верю, что вы хотите этой войныПрезидент США Джо Байден разместил короткое обращение к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины. Как сообщает "Европейская правда", обращение размещено на twitter-странице Госдепа."Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - пишет Джо Байден. https://twitter.com/StateDept/status/1500182218345492488?ref_src=twsrc%5Etfw

IBM прекращает продажу технологий в РоссиюАмериканский производитель и поставщик программного обеспечения IBM прекращает продажу технологий в Росссию и сотрудничество с российскими военными организациями. Об этом говорится в заявлении на сайте IBM.

В субботу прошли акции в Риге, Риме, Париже, Лондоне, Хельсинки5 марта прошли многотысячные массовые акции протеста против войны в Украине. В Риге акция собрала около 30 тысяч человек. Аналогичные антивоенные акции прошли в Риме, Париже, Лондоне, Хельсинки.

Швеция и Финляндия будут еще более тесно координировать действия в вопросах безопасности и наращивать усилия в области обороны. "Нашим странам напрямую ничего не угрожает, однако очевидно, что нам необходимо совместно оценить безопасность в нашем регионе", - заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин после встречи с главой правительства Швеции Магдаленой Андерссон в Хельсинки. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконнен ранее заявил телеканалу Yle, что его страна хочет приобрести систему ПВО израильского производства.

В Польшу прибыли более 827 600 беженцев из Украины С начала войны в Польшу прибыло более 827 600 беженцев из Украины, сообщили в польской Пограничной службе (ПС). Только с 00.00 до 15.00 по местному времени 5 марта границу пересекли 74 000 человек, написали представители ПС в Twitter. https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1500120698593091585?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение двух дней составить список "недружественных стран". Также своим указом он упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Кроме того Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии, и членам их семей. Семьям военных, "погибших в спецоперации в Донбассе и при выполнении спецзадач в Сирии, дополнительно выплатят по 5 млн рублей, раненым — по 3 млн рублей".

Washington Post: Запад готовится к сценарию партизанской войны и правительства в изгнанииУкраина сумела оказать намного более эффективное сопротивление российской армии, чем ожидали на Западе, однако война продолжается всего несколько дней, а российская армия намного больше украинской. Если России все же удастся сломить сопротивление Украины, Госдепартамент, Пентагон и другие ведомства готовятся эвакуировать президента Владимира Зеленского в Польшу, где его правительство в изгнании будет руководить партизанской войной, пишет Washington Post.Вопреки утверждениям российской пропаганды, Зеленский остается в Киеве, пишет Washington Post со ссылкой на украинские спецслужбы. У охраны президента есть план его эвакуации, но пока он отказывается покинуть столицу.Вместе с тем, европейские страны постепенно готовят почву для того, чтобы признать правительство Зеленского единственным законным правительством Украины, даже если оно перестанет контролировать территорию страны. Резолюция с осуждением российской агрессии, недавно принятая Генеральной Ассамблеей ООН подавляющим большинством голосов, станет одним из оснований для этого. Источники газеты говорят о том, что партизанская война в Украине может продолжаться долго, возможно не один год.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в переговорах делегаций Москвы и Киева по спецоперации России нет прогресса, сообщает РИА "Новости".

Зеленский: Переходите в наступление, оккупация временнаяПрезидент Владимир Зеленский в новом обращении призвал украинцев, попавших временно в оккупацию, объединяться и выгонять захватчиков из своих городов."Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!", - заявил Зеленский.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС нужно перестать быть зависимым от газа, нефти и угля из РФ путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода, сообщает ТАСС.

В МИД РФ призвали западные страны прекратить "накачку" Украины новейшим вооружением, чтобы избежать рисков для международной гражданской авиации, сообщает ТАСС.

"Война, а не конфликт": техногигант IBM больше не будет торговать с РоссиейТехнологический гигант IBM осуждает войну, начатую Россией против Украины, и больше не будет продавать России никакие технологии. "Вчера я разговаривал с сотрудниками со всего мира по поводу трагедии войны в Украине. И я хочу подчеркнуть, что правильное слово – именно "война", а не "конфликт". IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем российскую войну против Украины", – пишет СЕО компании Арвинд Кришна.Кришна рассказал, что компания делает для помощи Украине. В частности, IBM обеспечила релокацию сотрудников и их семей, психологическую поддержку. Также компания открыла сбор средств среди сотрудников и удваивает их благотворительные взносы.

Правящая партия "Грузинская мечта" отказала президентке Саломе Зурабишвили выступить 5 марта в парламенте с традиционным ежегодным докладом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа". В прошлом году Саломе Зурабишвили выступала в парламенте 9 апреля. Однако на этот раз она хотела перенести эту дату, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Представители парламентского большинства решили, что в субботу будет сложно собрать кворум, а также, что сейчас есть более важные вопросы, чем доклад главы государства. Такой отказ вызвал протест оппозиции, убежденной в том, что власти таким образом решили "наказать" Зурабишвили за ее активную антироссийскую позицию и солидарность с Украиной.

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в российские города с 6 марта, сообщил национальный перевозчик (по информации ТАСС).

Блинкен посетил приграничные с Украиной районы ПольшиГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Польшу посетил Жешув близ границы с Украиной. "Польша делает важную работу. Она внесла большой вклад в оказание помощи Украине в сфере безопасности", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава продолжит принимать беженцев из Украины любой национальности и вероисповедания. https://twitter.com/SecBlinken/status/1500123978932830209?ref_src=twsrc%5Etfw

Google увеличивает поддержку Украины до 25 млн долларов (22 млн евро) и перечислит дополнительные 10 млн долларов (9 млн евро) на помощь организациям, оказывающим как немедленную гуманитарную помощь, так и долгосрочную поддержку беженцев из Украины, находящихся на территории Польши. Об этом сообщил старший вице-президент Google по глобальным связям Кент Уокер. Его слова приводятся в официальном блоге Google Україна. https://twitter.com/epravda/status/1500092556851437568?ref_src=twsrc%5Etfw

Ассоциация социального обеспечения трудящихся (AWO) отозвала премию мира имени Генриха Альберца у экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. "Нападение России на Украину не может быть оправдано ничем и должно быть осуждено самым решительным образом", - заявила глава AWO Катрин Зонненхольцнер. Продолжающиеся деловые связи Шредера с Россией и его отказ последовательно дистанцироваться от президента РФ Владимира Путина являются причиной для отзыва награды, пояснила она.

В российском Белгороде прогремели два взрываПричины пока непонятны, жертв, по предварительным данным нет. Об этом сообщают СМИ РФ.По их данным, "диверсионная группа ВСУ подобралась к границе и попыталась обстрелять Белгород".Также сообщается, что на месте ЧП работают экстренные службы.

Итальянский дом моды Prada приостановил продажи в России на фоне событий на Украине - ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Член российской делегации Леонид Слуцкий подтвердил, что третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта. Ранее об этом заявляла украинская сторона.

Украинцы вспоминают Путину фразу про "красавицу"Вот такие плакаты сейчас можно наблюдать на улицах Львова. Плакат отсылает к фразе президента Владимира Путина "нравится не нравится - терпи, моя красавица", произнесенной 7 февраля. Многих тогда - за несколько недель до начала войны - покоробил подтекст сексуального насилия в этой фразе.Кремль настаивал, что Путин подразумевал лишь необходимость соблюдения "Минских соглашений", даже если Киеву они не нравятся. Незадолго до вторжения в Украину, признав независимость "народных республик", Путин объявил, что эти соглашения перестали существовать.

"Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета.

После переговоров с Путиным и Зеленским израильский премьер вылетел в Германию на встречу с канцлером ФРГ Шольцем.

Проживающим в Риге гражданам России пригрозил домоуправРоссийские граждане, владеющие двумя квартирами в Риге по адресу Гану, 6, получили письмо от руководства жилищным товариществом с требованием в кратчайшие сроки предоставить информацию о происхождении денег на покупку недвижимости, а также выразить свое отношение к войне в Украине. Подробнее ЗДЕСЬ.

Русскоязычных жителей стран Балтии призывают подписать петицию против войны На портале change.org размещена петиция, авторы которой призывают русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии выступить против начатой Россией войны в Украине и высказать позицию. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

ООН: в Украине за время войны погибли более 350 мирных жителейВ ходе войны в Украине погиб по меньшей мере 351 мирный житель и 707 получили ранения. Такие данные приводит ООН за период с начала войны по 4 марта включительно.Большая часть смертей наступила в результате обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов. На территории, подконтрольной сепаратистам, были зарегистрированы 23 смерти и 93 случаев ранения.Среди погибших 22 ребенка. По меньшей мере 36 детей получили ранения.

Хоккеисту Овечкину усилили охрануРуководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" решило усилить охрану капитану команды россиянину Александру Овечкину, заявил генеральный менеджер ХК Брайан Маклеллан."На него давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, множество разных людей, и он пытается разобраться. Поэтому мы пытаемся его поддержать", - приводит слова Маклеллана NBC Sport.

Погиб "Воха", командир отряда "Спарта" из ДНРДенис Пушилин, глава "Донецкой народной республики", созданной Россией на востоке Украины, сообщил о гибели Владимира Жоги, командира батальона "Спарта", который сейчас участвует в войне против Украины.Жога был известен под позывным "Воха". В прошлом он был личным водителем Арсена Павлова, он же Моторола, убитого в 2016 году в Донецке с помощью взрывного устройства.Батальон "Спарта" считается одним из наиболее эффективных подразделений в самопоровозглашенных ЛНР и ДНР. Батальон и его командование неоднократно обвиняли в негуманном обращении с пленными (Моторола сам признавал, что убивал пленных).

В РФ озвучили свое понимание "денацификации" и "демилитаризации" УкраиныДиректор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что "демилитаризация Украины предполагает, что в стране не останется никакого оружия, хотя бы потенциально угрожающего России".А что касается "денацификации", то Россия исходит из того, что "истребление нацистской идеологии в Украине должно быть закреплено юридически", заявил Алексей Полищук.

IBM сообщила, что полностью уходит с российского рынка.

СБУ: пресечена попытка создания "народной республики" на западе УкраиныСлужба безопасности Украины объявила о пресечении попытки создать неконституционное государственное формирование на западе страны. Об этом сообщает bbc. В "Федеративную республику Украина" должны войти следующие области: Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая.

В ЕС уже прибыли около 1,2 млн беженцев с Украины, это число вырастет в разы в ближайшее время — глава Еврокомиссии

В Киеве пациенток роддома №5 перевезли в бомбоубежище. С начала боевых действий там родились уже 70 детей.

Эрдоган передал Путину слова Зеленского о готовности к прямым переговорамВо время телефонного разговора президентов Турции и Украины Зеленский еще раз заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. "Я готов встретиться с Путиным в Стамбуле, Анкаре, где он пожелает", – сказал Зеленский.

Платежная система PayPal приостановила работу в России

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия Россия будет рассматривать как участника вооруженного конфликта любую страну, которая попытается ввести бесполетную зону над территорией Украины, заявил президент Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиаперевозчиков. Об этом сообщает Интерфакс. "Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", - сказал президент. Введения бесполетной зоны над Украиной добивается президент Владимир Зеленский. Пока над Украиной запрещены только полеты гражданской авиации. По словам Зеленского, страны НАТО от этого отказываются, убеждая, что закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию" против альянса. А вот видео выступления Путина от телеграмм-канала Nexta.

Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом сенаторов Конгресса США и попросил их помочь с введением бесполетной зоны в небе над Украиной.Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарий двух сенаторов, которые принимали участие в онлайн-встрече в субботу.Встреча началась в 16:30 (по Киеву) и длилась около часа. По данным источников CNN, Зеленский попросил сенаторов посодействовать во введении еще более строгих санкций против России, в частности, в секторе энергетики, а также в запрете платежных систем Mastercard и Visa на российской территории.Один из сенаторов сказал, что президент Зеленский также попросил запретить импорт российской нефти в США.Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности, предоставить истребители. Президент объяснил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

Компания «Puma» объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов опровергает появившуюся ранее информацию, что российские войска покинули город. По его словам, военные РФ контролируют периметр города и находятся внутри АЭС.

Торговые центры в России теперь выглядят такВсе иностранные бренды забрали вывески с собой.

В Кремле сейчас проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал Песков журналистам. Об этом сообщает Интерфакс.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины: что нужно знать После войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х в Евросоюзе приняли Директиву о временной защите (ДВЗ). Ее разработали для ситуаций массового притока беженцев на территорию ЕС. Идея механизма - не допустить перегрузки систем предоставления убежища, ведь они не в состоянии быстро обработать сотни тысяч или миллионы прошений. В Еврокомиссии прогнозируют от 2,5 до 6,5 млн перемещенных украинцев, которые будут искать защиты в ЕС. На что они могут рассчитывать, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Губернатор Николаевской области заявил, что на Николаев вылетели бомбардировщики Ту-22 из Крыма.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и "уповать на судьбу". Об этом сообщают украинские СМИ.

Третий раунд переговоров может состояться 7 марта. Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест наиболее ожесточенных боев.

Зеленский заявил своему турецкому коллеге Эрдогану о готовности встретиться с президентом РФ Путиным в Стамбуле или Анкаре. Об этом сообщил представитель турецкого главы государства.

Энергодар. Последствия недавнего обстрела.

Премьер Израиля находится с визитом в Москве, сообщает ТАСС.

Российские войска вышли из Энергодара в Запорожской области.В городе возобновили контроль всех органов власти, руководитель местных властей на месте. О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают, заявил глава Запорожской ОГА Старух

Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируются, материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, заявили в МИД РФ, передают РИА Новости.

Из других заявлений генсека НАТО, помимо отказа вводить бесполетную зону.— НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация в Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших,— НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры,— НАТО несёт ответственность за то, чтобы конфликт в Украине не вышел за пределы Украины, но не ищет войны с Россией— Главы МИД НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, они будут принимать участие во всех встречах альянса.

Минобороны России: - По коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель, националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для укрепления своих позиций.В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" в 18.00 мск наступательные действия возобновлены.

А это Дублин (Ирландия) сегодня

Минюст России внес в реестр нежелательных организаций американскую Ассоциацию развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds. Эта структура является учредителем издания "Важные истории" (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Люди покидают город Ирпень.

Зеленский попросил американских сенаторов передать Украине боевые самолетыПрезидент Украины Владимир Зеленский поговорил по зуму с американскими сенаторами. Как сообщают источники американских СМИ, он вновь призвал установить над Украиной бесполетную зону, увеличить поставки в страну боевого оружия, запретить импорт российской нефти и отключить Россию от платежных систем Visa и Mastercard.Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер, рассказал, что Зеленский просил союзников передать Украине боевые самолеты российского производства. Шумер обещал посодействовать выполнению этой просьбы.

Представитель турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана считает, что при продолжении боевых действий «наивно ожидать» результата от переговоров России и Украины.

СБУ: В плен взят российский пилот, который воевал в Сирии и встречался с АсадомСлужба безопасности Украины сообщает, что в плен взят российский пилот, участвовавший в войне в Сирии и встречавшийся с президентом этой страны Башаром Асадом. Отмечается, что "теперь российскому летчику предстоит множество долгих разговоров с сотрудниками СБУ". В украинском МВД сообщают, что на въезде в Николаев в субботу Нацгвардия и ВСУ уничтожили бронеавтомобиль оккупантов и взяли в плен 4 разведчиков РФ, из них 1 офицер. Пленных передали сотрудникам СБУ.

На спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 5 марта было перечислено почти 10 млрд гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. "Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира)", - говорится в сообщении. В частности, более 2,8 млрд гривен в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). "Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных свыше 5,7 млрд грн, в частности: на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн гривен (26.02.2022); на нужды Национальной полиции Украины – 850 млн гривен (28.02.2022 – 150) млн грн;03.03.2022 – 700 млн гривен); 02.03.2022 – 1 999,3 млн гривен. В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,3 млрд гривен", - отчитались в НБУ.

С 8 марта российская авиакомпания "Победа" приостанавливает полеты за рубеж, сообщает агентство ТАСС.

В МИД России заявили, что "Лондон сделал свой выбор в пользу открытой конфронтации с Москвой. Это видно из вводимых Великобританией санкций и «истеричных заявлений официальных лиц страны», в которых "угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес". В МИД РФ отметили, что Лондон хочет лишь "свести счеты с властями России", а российскому народу "желает добра". Но в реальности призывы отключить от международной банковской системы SWIFT все российские банки причинят «неудобства десяткам миллионов рядовых граждан" России.

В МИД Китая заявили, что международное сообщество должно поддержать прямые переговоры Москвы и Киева, даже если они не будут идти гладко. "Необходимо, чтобы США, НАТО и ЕС вступили в диалог с Россией по выработке механизма безопасности в Европе", - отмечают в китайском МИД.

Третий раунд переговоров может состояться 7 марта Третий раунд переговоров делегации Украины и России может состояться 7 марта, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в команде президента Украины. Детали пока неизвестны. 3 марта прошел второй раунд переговоров Украины и России. Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест наиболее ожесточенных боев.5 марта украинский министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов публично назвал Россию страной агрессором, а ее президент Владимир Путин – военным преступником. Об этом он заявил в ответ на письмо Экономической правды. "Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – заявил Ахметов. Он добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) утверждают, что после вторжения России в Украину к ним обращается "возрастающее количество резервистов". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Бундесвера. Бундесвер также сообщил, что сейчас на его сайте созданы каналы связи для запросов. Германия ввела всеобщую военную службу в 1956 году, которую отменила только в 2011 году. В последние 10 лет вооруженные силы Германии возлагались исключительно на добровольцев, хотя допускается возобновление призыва в случае чрезвычайной ситуации.

В ходе войны украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд рублей, или на около 3 млрд долларов. Об этом говорится в оценке издания Forbes Украина. Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – 1,1 млрд долларов. Отмечается, что такая стоимость примерно: Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – 4 млн долларов, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году. Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты.

Источники "Украинской правды" в украинской разведке утверждают, что с момента объявления Россией войны Украине представители российской элиты начали вывозить имущество, среди которого ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты. В частности, в Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения президента России. 28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников "Украинской правды", пользуются братья Ротенберги. 26 февраля, как уже сообщала УП, перелет Москва-Дубай-Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева. Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай - 28 февраля и 4 марта (вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай). 24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал стыковку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет только 3 марта.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/vse-po-planu-putin-rasskazal-kogo-otpravili-v-ukrainu-opasno-li-v-rossii-i-pochemu-sankcii-srodni-vojne.d?id=54123112

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Киев заочно арестовал российского певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Ранее аналогичное решение было принято против Никиты Михалкова.

СМИ: сотрудники СБУ убили члена украинской переговорной делегацииЧлен украинской переговорной делегации Денис Киреев убит при задержании Службой безопасности Украины – его подозревали в измене в пользу России, пишут украинские СМИ. СБУ эту информацию не комментирует.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что у Службы безопасности Украины были четкие данные о государственной измене Киреева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в польском Жешуве, что администрация президента Джо Байдена намерена пожертвовать 2,75 миллиарда долларов на поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24. Блинкен встретился с премьер-министром Матеушем Моравецким и главой польской дипломатии Збигневом Рау. "Мы говорили о жестких санкциях, то есть о том, чтобы не было банков, которые бы не были исключены из системы SWIFT, чтобы замораживание активов было как можно шире", – сообщил премьер-министр после встречи с Блинкеном. "Поляки знают, как важно защищать свободу, как и американцы, поэтому мы будем держаться вместе с поддержкой Украины против умышленного, незаконного и неспровоцированного вторжения", - сказал Блинкен. Моравецкий отметил, что встреча с Блинкеном касалась текущей ситуации в Украине и усиления восточного фланга – усиления присутствия американских войск, войск НАТО.

Около 400 жителей Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать в субботу 5 марта, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram. Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место. "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта. Хотя на сегодняшний день у нас было намерение и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно", - сообщил Кириленко.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-proshla-massovaya-akciya-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336

Жители Тарту устроили на Ратушной площади концерт в поддержку УкраиныЖители Тарту (Эстония) устроили на Ратушной площади концерт в поддержку Украины, пишет rus.postimees.ee. В субботу на Ратушной площади Тарту состоялся концерт хора. Петь песни и протестовать против войны пришли сотни жителей Тарту.

В Париже обсуждают ситуацию в Украине и будущее ЕвропыВ париже в субботу продолжает работу открывшееся в пятницу пленарное заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), на повестке дня ситуация в Украине и будущее Европы. COSAC – это формат сотрудничества, объединяющий комиссии по делам ЕС национальных парламентов 27 государств-членов Европейского союза.

Колонна эстонских автобусов отправилась за беженцами, пишет Postimees. В шесть часов утра в субботу шесть часов утра три автобуса и девять микроавтобусов выехали с парковки культурного центра Тюри, чтобы находящихся в 1400 километрах на украинско-польской границе 163 военных беженца и доставить в Тюри. Украинские дети, родители которых работают в Ярвамаа, уже ждут их на границе. Из 163 беженцев 116 останутся в Ярвамаа, а один автобус с людьми отправится в Раквере.

Украинский Приватбанк в условиях военного положения продлил действие всех платежных карт на 180 дней – в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не нужно. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка. "На период военного положения, срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлены на 180 дней", - сообщил Приватбанк. В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания. Карты не нужно перевыпускать или менять на новую, так как посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.

Путин: Нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО. По словам президента РФ, если бы Киев приняли в Североатлантический альянс, страны НАТО получили бы возможность прямо поддерживать Украину в случае военного конфликта. "Они проводят военные операции в Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО", — заявил Владимир Путин. Он добавил, что последствия такого сценария "для всех понятны".

Банк России (ЦБ) ограничивает ежемесячные переводы за рубеж суммой в 5 тысяч долларов (4567 евро) для физических лиц - резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников, усыновителей и усыновленных. Об этом говорится в письме от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева, полученном "Коммерсантом". "Это делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации", - сказала старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина.

Резервисты и срочники российской армии не будут участвовать в военных действиях в Украине, в ней принимают участие только профессиональные военные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Путин заверил, что в спецоперации участвуют только обученные военные — офицеры и контрактники. "Призывников нет ни одного, и мы не планируем это [отправлять в Украину] делать", — пообещал российский президент.

Румыния потратила до настоящего времени на прием беженцев с Украины 51 млн леев (10,3 млн евро), информирует ТАСС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал решение "о специальной операции на Украине тяжелым". Он утверждает, что к решению о начале военных действий в Украине его подтолкнули намерения Киева получить ядерный статус. "Это возможно. За океаном им помогут, и с этой секунды нашим противником станет НАТО", - заявил Путин. Поводом утверждать о намерении Украины заполучить ядерное оружие стало заявление президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 19 февраля.

Итальянское общество авторов и издателей SIAE остановило выплаты российским авторам, сообщает РИА "Новости".

Российская компания "Аэрофлот" опубликовала памятку для пассажиров отменяемых международных рейсов: ▪️ можно оформить полный возврат стоимости билета; ▪️ вернуть деньги за неиспользованный билет можно в любое время до конца года, либо можно переоформить его на другой маршрут; ▪️ пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в обе стороны (если билетом за рубеж уже воспользовались), могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного билета в Россию до момента прекращения полетов; ▪️ компания приложит максимальные усилия, чтобы вернуть домой пассажиров, которые будут оставаться за рубежом к моменту прекращения полетов, советует следить за своими информационными сообщениями и уведомлениями.

Сербия полностью понимает цели специальной операции РФ на Украине, но, поддерживая Россию, продолжает испытывать давление со стороны Запада, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, сообщает ТАСС.

Moody's с 5 марта приостанавливает коммерческую деятельность в России, говорится в сообщении агентства, сообщает ТАСС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он готов будет провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если сочтет такие переговоры содержательными и если они будут вписываться в общие рамки переговорного процесса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна разочаровалась в НАТО. По словам главы украинского МИД, в альянсе есть политическое соглашение, согласно которому союзники на двустороннем уровне будут помогать Украине всем, чем могут, однако сам альянс как организация "устранился". "Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас", — сказал Кулеба.

В районе Мариуполя произошли несколько взрывов. Взрывы прозвучали около 12:00 по латвийскому времени. В самом городе также были замечены столбы черного дыма. Более подробная информация пока неизвестна. В срыве гуманитарного коридора для мирных жителей стороны обвиняют друг друга. Власти Мариуполя заявили, что эвакуация населения отложена и обратились к жителям города с просьбой проследовать в укрытия,

Чемпион "Формулы-1" 2016 года немец Нико Росберг сообщил, что вместе с женой и дочками собирает гуманитарную помощь для людей на Украине. "Девочки помогли мне упаковать игрушки, одежду, еду и все такое для помощи. Мы надеемся, что немного поможем в этой безрадостной ситуации", – написал экс-пилот "Ф-1".

Польша создаст центр для документирования военных преступлений на Украине, заявил глава польского МИД, сообщает ТАСС.

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности. "Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не выполнила взятые на себя обязательства и обстреливает город Волноваха. Также в направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои в районе населенного пункта Пологи – Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье", - заявила Верещук. Также Украина призывает Россию дать возможность направить гуманитарные грузы из Днепра и Запорожья – в частности с медикаментами и продуктами питания.

В Минобороне России заявили, что готовы и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации на Украине, несмотря на срыв субботней гуманитарной операции. "Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл; Россия выполнила все условия украинской стороны по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе; Националисты используют режим тишины в Мариуполе и Волновахе для улучшения положения и наращивания сил и средств. Националисты пресекают попытки выхода людей по гумкоридорам в сторону РФ на волновахском и мариупольском направлениях, из Харькова и Сум", - сказано в заявилении Минобороны РФ. В ведомстве отмечают, что с начала военных действий в Украине из опасных зон эвакуировано более 156 000 человек, из них 41 596 детей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "Россия с самого начала военной спецоперации на Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры. Военные РФ сделали все возможное для их функционирования". По его словам, "Россия наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, которые представляют угрозу для России. Военные РФ были готовы помочь в эвакуации иностранных студентов из Харькова, но этому помешала украинская сторона; создается впечатление, что украинский режим не прочь удерживать иностранцев и своих мирных граждан в качестве заложников". "Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от РФ, это похоже на манеры киевского режима", - сказал Лавров, добавив, что "власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору". "Россия уже четко обозначила свои условия на переговорах с Украиной, российские участники на переговорах пока ожидают информации от Украины, сейчас ситуация "выглядит странно", - отметил глава МИД РФ. По его словам, Кремль пока не получила от Киева сроков третьего раунда переговоров, поскольку "Украина постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить начало очередного раунда переговоров". "Киев хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Озлобленные заявления Зеленского не добавляют оптимизма, а милитаристский угар Зеленского говорит о том, что ему переговоры с РФ не нужны", - подвел итог Лавров.

Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии. Усманов и Соловьев включены в санкционный список ЕС из-за российского вторжения в Украину. Ранее финансовая полиция Италии конфисковала яхты других фигурантов санкционного списка - российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу экс-депутата Думы Олега Савченко в Тоскане.

Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей, заявил на митинге в поддержку Украины в центре Риги президент Латвии Эгилс Левитс. "Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни - мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все", - подчеркнул президент Латвии. Он заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима. "Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине - Украина всех объединила", - подчеркнул Левитс. Латвия оказывает Украине всевозможную поддержку, в том числе политическую, а наша военная поддержка выражается в отправке оборонительного оружия, техники, "используемой украинцами в этой войне за свою родину".

Власти Украины заявляют, что российские войска не соблюдают "режим тишины"Российская сторона не придерживается "режима тишины" и продолжает обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, сообщает Мариупольский горсовет. В связи с этим эвакуация мирного населения переносится."Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - сказано в сообщении.Сегодня Министерство обороны России объявило в Украине с 10 утра по Москве "режим тишины".Российское Минобороны утверждало, что с этого времени по договоренности с украинцами откроются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей осажденных городов на юго-востоке страны - Мариуполя и Волновахи.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook. Российская сторона всего один раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265240652455687&show_text=true&width=500

В захваченном российскими войсками Херсоне проходит антироссийский митинг. По данным украинской службы Би-Би-Си, на акцию к зданию Областной госадминистрации вышли сотни, а, возможно, даже тысячи человек. Российские военные стреляют в воздух, но люди не расходятся. Участники поют украинский гимн и скандируют "Идите домой, фашисты" и "Домой, пока живой".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинцы сейчас отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы. Как пишет Европейская правда, об этом сообщает PAP. "Мы помогаем украинцам, чтобы они могли защищаться. И сегодня они защищают не только самих себя, не только независимость своей страны – они защищают безопасность всей Европы", - сказал Матеуш Моравецкий. По его словам, ежедневно из Польши в Украину выезжают около 100 грузовиков с разной помощью, преимущественно лекарствами, одеждой, средствами гигиены, продуктами длительного хранения, спальниками, карематами, противопожарным оборудованием, огнетушителями. Моравецкий отметил, что польская дипломатия продолжит работу над новыми санкциями против России. "Это наше основное оружие против жестоких действий Кремля", - сказал он. С начала войны России против Украины в Польшу выехали уже около 800 тысяч человек. По словам заместителя главы МВД Польши, вчера в страну прибыли 106 тысяч человек – больше всего с начала войны.

Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption больше не будет продавать свою продукцию в Россию, информирует РИА "Новости".

Платежная компания PayPal приняла решение об уходе с рынка России в связи с военными действиями на территории Украины. Ранее торговая площадка eBay также ушла с рынка России из-за действий российской стороны в Украине.

Украина присоединилась к киберцентру при НАТОНа этой неделе состоялось 30-е заседание руководящего комитета Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), на котором представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участника CCDCOE НАТО. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR."Участие и присутствие Украины в CCDCOE будет включать обмен опытом в области киберзащиты между Украиной и другими государствами-членами центра. Украина имеет большой непосредственный опыт борьбы с рядом крупномасштабных кибератак. Ее вклад важен в исследованиях и учениях", - сказал директор Центра сотрудничества в области киберзащиты Яак Тариен.Внеочередное заседание руководящего комитета CCDCOE состоялось на этой неделе вскоре после второго обращения Украины о присоединении. Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, обучении и обучении в области киберзащиты.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 8 марта - рейсы из-за рубежа, сообщает "Интерфакс".

Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ритейлера. "В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность деятельности и коммерческих условий в РФ и временно прекращает свою деятельность", - сообщили в компании-собственнике Zara. На Россию приходится около 8,5% глобальной EBIT группы, добавили в Inditex. В группу входят такие бренды как: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.

В субботу в Вильнюсе проходит антивоенная конференция, в которой принимают участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и беларусcкой диаспор, сообщает ru.DELFI.lt.

Самолёт авиаполка управделами президента РФ вылетел из Петербурга в ВашингтонСамолет Ил 96-300 специального лётного отряда ”Россия” прямо сейчас направляется в столицу США. Это 5 марта следует из данных сервиса Flightradar.Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров. Цель рейса RSD88 неизвестна, сообщает Фонтанка.ру

Болгарский журналист-расследователь, руководитель интернет-портала Bellingcat Христо Грозев полагает, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной. "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью…", — пояснил он в эфире телеканала "Украина 24". По мнению Грозева, российская армия приступила к методичному обстрелу жилых домов из-за того, что Украина не капитулировала в первые несколько дней. "Первоначальная стратегия — это, очевидно, был блицкриг: взятие Киева и больших городов в первые два-три дня максимум. И это, видимо, было обещано Кремлю Сейчас мы видим, что из-за того, что не получается блицкриг с минимальными затратами, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них не важна", — отметил Грозев. Исходя из этого, Bellingcat перенаправил свою деятельность на то, чтобы фиксировать и архивировать доказательства военных преступлений и нарушений прав человека в ходе российской агрессии. Как рассказал Грозев, 16 марта они представят первичные материалы Конгрессу США. Глава Bellingcat спрогнозировал введение на следующей неделе новых персональных санкций против руководства России и конкретно президента Путина, "которых мы никогда не видели". Кроме того, по его данным, с вероятностью примерно в 30 процентов НАТО может закрыть небо над Украиной. "Есть политическая воля у части сенаторов в республиканской и демократической партиях. Они сейчас работают над этим", — заявил Грозев.

Платформа eBay приостановила доставку заказов в Россию и в Украину из-за логистических проблем. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Население Мариуполя будут эвакуировать в направлении Запорожья, сообщили в мариупольском городском совете. В качестве гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей был выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Отклоняться от этого направления категорически запрещается. "Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий выехать мог это сделать", — отмечается в сообщении горсовета Мариуполя. Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские власти планируют эвакуировать из Мариуполя более 200 тысяч мирных жителей, а из Волновахи - свыше 15 тысяч человек. 5 марта с 9 часов утра по латвиймкому времени начал действовать режим тишины и открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

США резко нарастили поставки вооружения и защитного снаряжения в Украину в конце 2021 года, говорится в отчете о поставках Пентагона, с которым ознакомилась газета The Washington Post.В документе отмечается, что Пентагон в декабре снабдил ВСУ оружием и снаряжением, необходимым для ведения боев в городских условиях. Были доставлены в том числе дробовики и специальные защитные костюмы для военных, работающих с неразорвавшимися боеприпасами.

В Кремле прокомментировали действия НАТО в УкраинеВ Кремле видят, что страны НАТО прекрасно понимают невозможность прямого участия в происходящем вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пентагон дополнительно дислоцирует в Литве бронетанковый батальон, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

Агентство Blooomberg решило приостановить работу своих журналистов в России в связи с новым законодательством, которое криминализирует распространение "ложной информации" о российской армии и вторжении в Украину. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP. "Мы с большим сожалением решили приостановить сбор фактов в России", – сообщил редактор Джон Миклетвейт. Он отметил, что новый закон, подписанный Путиным в пятницу, "похоже написан для того, чтобы сделать из каждого независимого журналиста преступника, что делает невозможным продолжение какой-то настоящей журналистики в стране".

Заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины. Об этом сообщает офис президента Украины. В частности, чтобы вступить в Интернациональный легион обороны Украины, необходимо обратиться в Посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы. Затем необходимо пройти собеседование в Посольстве по атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту. После этого легионер получит инструкцию для путешествия по Украине, необходимые документы и оборудование. Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну вернулись более 60 тысяч украинцев, готовых взять в руки оружие. "66 224. Вот сколько мужчин в этот момент вернулось из-за границы, чтобы защитить свою Страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!" - написал он в "Твиттере".

У нас больше нет границы с Польшей, заявил ЗеленскийВластям Польши и Украины удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе, заявил украинский президент Владимир Зеленский."Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег.Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ. Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - говорится в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.

Режим "тишины" не подтвержден на всем пути эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, с российскими войсками продолжаются переговоры, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "По состоянию на 10.55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя", - сказал Кириленко. Он призвал ориентироваться только на официальную информацию. Украинский батальон "Азов" сообщил, что решение об эвакуации жителей Мариуполя еще не принято, потому что не введен режим "прекращения огня".

Образовательная платформа Coursera прекращает деятельность в России. Весь российский контент в ближайшее время будет удален, а остальная информация будет скрыта от российских университетов и других партнеров на территории РФ. Сотрудничество с российскими учебными заведениями также приостанавливается. Пользователи из России не смогут приобретать и платные курсы. "Мы не будем поддерживать финансовую или репутационную выгоду российских преподавателей или учебных заведений на Coursera, пока происходит эта трагедия, и мы не будем стремиться получить прибыль от ведения бизнеса в регионе в условиях этого гуманитарного кризиса. Мы останавливаем весь бизнес в России", - заявил генеральный директор платформы Джефф Маджионкалда. https://twitter.com/coursera/status/1499884521197645827?ref_src=twsrc%5Etfw

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-prohodit-akcii-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336

Команда "Формулы-1" "Хаас" расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Ранее американская команда "Хаас" удалила все упоминания одного из своих спонсоров - российской компании "Уралкалий" - со своего логотипа на официальном сайте.

Алексея Венедиктова уволили с поста главного редактора "Эха Москвы". Совет директоров радиостанции разорвал с ним контракт, подтвердил Венедиктов агентству РИА "Новости".

Российскую авиакомпанию "Аэрофлот" удалили из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. По оценкам экспертов, этот шаг окажет разрушительное влияние на работу авиакомпании.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины сразу на две ступени с уровня "B3" до "Caa2", дав при этом негативный прогноз. Это означает, что может последовать дальнейшее понижение рейтинга в связи с "усилением российского военного вторжения в Украину", которое может повлиять на способность Украины обслуживать свой долг. Рейтинги Moody's от "Caa1" до "Caa3" соответствуют очень высокому кредитному риску, ниже только два уровня: "Ca" - близкий к дефолту, и "C" - дефолт. Ранее агентство Moody's уже понизило долгосрочный кредитный рейтинг России с уровня Baa3 до уровня В3. В свою очередь, агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с BBB до B. Оба рейтинговых агентства обосновали этот шаг санкциями, введенными Западом против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий украинцам и лицам без гражданства жить и работать в Бразилии по гуманитарной визе. Заявители должны получить 180-дневную визу в течение 90 дней после прибытия. Она дает право на продление вида на жительство до двух лет, а затем можно будет подать заявку на постоянное проживание.

За последние сутки по Украине было нанесено меньше артиллерийских и воздушных ударов, чем в предыдущие дни, сообщает министерство обороны Великобритании. Российские войска, вероятно, продвигаются к портовому городу Николаев на юге страны, говорится в британской информационной сводке. Существует реальная возможность того, что часть российской армии попытается обойти Николаев, чтобы продвинуться к Одессе, считает британская военная разведка. Украина продолжает удерживать Харьков, Чернигов и Мариуполь, поступают сообщения об уличных боях в городе Сумы на северо-востоке Украины. По данным минобороны Британии, очень вероятно, что все эти четыре города окружены российскими войсками. Foto: EPA/Scanpix/LETA

Американские телеканал CNN и агентство Bloomberg, а также канадская общественная радио-организация CBC/Radio-Canada прекратили свое вещание на территории России.

Из Мариуполя планируется вывезти более 200 тысяч человек, из Волновахи — более 15 тысяч, сообщил вице-премьер Украины. Ранее Минобороны РФ объявило на Украине с 10 утра по Москве (9.00 по Латвии) "режим тишины". С этого времени по договоренности с украинцами открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей осажденных городов на юго-востоке страны - Мариуполя и Волновахи.

Один из крупнейших магистральных провайдеров – американский Cogent – отключает российских операторов от своих сетей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "ВымпелКом", "МегаФон", "Яндекс" и VK. Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", – написал украинский министр.

Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Беларуси, информирует ТАСС.

Американские компании продолжают уходить из российского рынка. В частности, разработчик видеоигр Activision Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty) заявил, что останавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной. А образовательная платформа Coursera временно остановила всю свою деятельность на территории РФ, сообщает РИА "Новости".

Суд в Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/chehiya-budet-vyplachivat-ukrainskim-bezhencam-po-200-evro-ezhemesyachno.d?id=54122386

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/zelenskij-osudil-nato-za-otkaz-zakryt-nebo-nad-ukrainoj.d?id=54122404

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/bezhency-iz-ukrainy-v-polshe-solidarnost-ili-politicheskij-raschet.d?id=54122412

По состоянию на 7:00 утра 5 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

Великобритания упростила въезд для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британии в связи с войной, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. Министерство внутренних дел Британии сообщило, что увеличило количество встреч для подачи на визу в регионе с 500 до 6000 в неделю, чтобы ускорить подачу заявок от лиц, надеющихся присоединиться к родственникам в Великобритании, и увеличило количество времени, в течение которого людям будет позволено оставаться в Британии с одного года до трех лет. Чиновники заявили, что говорить о том, сколько людей подадут документы, пока рано. Чиновники пообещали, что в скором времени откроется "маршрут неограниченного спонсорства" для украинцев без родственных связей, что позволит общинам, местным властям и другим спонсорам поддержать нуждающихся приехать в Великобританию. Детали этой схемы все еще прорабатываются. Британский Красный Крест приветствовал объявление о семейных визах, но призвал правительство разрешить украинцам путешествовать в Британию без визы, "в соответствии с подходом, принятым в ЕС", добавив, что "важно, чтобы люди, не имеющие семьи в Великобритании также могли безопасно добраться сюда". Ранее Совет Евросоюза принял экстренное решение о механизме защиты беженцев из Украины. Временная защита лиц предоставляется сроком на один год; это решение действует на массовой основе и не нуждается в изучении данных конкретного лица.

Британский премьер-министр Борис Джонсон полагает, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине еще далеко.

Три самолета ВВС Индии доставили утром на военный аэродром близ Нью-Дели более 600 выехавших с украинской территории индийцев, в основном студентов, из аэропортов соседних с Украиной государств, сообщает ТАСС.

Поливная система в Армянске на севере Крыма за восемь лет отсутствия воды в Северо-Крымском канале пришла в негодность и теперь ее необходимо восстанавливать для приема воды, заявил глава местной администрации Василий Телиженко.

Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО из-за смены ситуации, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в Россию, сообщает ТАСС.

Илон Маск заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ. "Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я являюсь абсолютистом свободы слова", — написал Маск на своей странице в Twitter. https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600?ref_src=twsrc%5Etfw

По информации украинского генштаба, президент Владимир Зеленский наградил орденами и медалями большую группу военных. В списке, опубликованном генштабом - 76 человек, и возле 35 имен стоит пометка "посмертно". Украина почти ничего не сообщает о своих потерях в войне, и этот указ Зеленского - одна из очень немногих крупиц информации на эту тему.

Украинские каналы сообщают, что в осаждённом Мариуполе местные жители разграбили большой торговый центр "Порт-Сити". Ниже - один из ретвитов видео из торгового центра. https://twitter.com/avaza1972/status/1499984093857165312?ref_src=twsrc%5Etfw

Чернигов, 4 марта. Местные власти сообщают, что в городе погибло как минимум 47 человек. Фото AFP/Scanpix/LETA

Сообщают о взрывах в Сумах. Городские власти предупредили о возможных уличных боях. Из остальных городов свежих сообщений нет; нет никакой конкретики и в утренней сводке украинского генштаба.

Из российских регионов приходят сообщения о потерях в Украине. Правительство Бурятии рассказало о гибели восьмерых жителей региона, еще 40 получили ранения. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал про офицера, посмертно получившего звание Героя России за действия в Украине.

Минобороны России: сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство обороны Украины утверждает, что Россия потеряла 39 самолетов и 40 вертолетов. Проверить эту и другую информацию о потерях обеих сторон сейчас невозможно. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/269411968704596

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на эти выходные. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает правительство Германии. Второй раунд переговоров завершился 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей Украины из-под обстрелов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-rossii-zablokirovany-nezavisimye-smi-i-socseti-kak-sledit-za-tem-chto-tam-proishodit.d?id=54122356

После девяти дней войны у Украины остается в строю большинство ее боевых самолетов и вертолетов, - сказал в пятницу агентству Reuters чиновник оборонного ведомства США. "Украинцы до сих пор сохранили значительное большинство своих воздушных сил: и самолетов, и вертолетов, и беспилотных систем, а также зенитных систем", - цитирует агентство пожелавшего остаться неназванным чиновника. О конкретном количестве самолетов и вертолетов собеседник агентства не говорит. Агентство отмечает, что эта живучесть авиации и ПВО Украины удивляет иностранных экспертов. По подсчетам Пентагона, Россия за девять дней войны выпустила по Украине, в том числе по аэродромам, радарам и зенитно-ракетным установкам, около 500 ракет, ее перевес в числе боевых самолетов и вертолетов огромен - и тем не менее, полного господства в воздухе армия России до сих пор не завоевала.

Сообщений о ночных обстрелах украинских городов на этот момент не поступало.

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR): Украину после начала войны покинули 1,2 миллиона человек. Более половины беженцев перебрались в Польшу, множество украинцев находятся в Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. В Латвию в первую неделю войны прибыло более тысячи человек.

Сингапур ввел санкции против России и стал первой в Юго-Восточной Азии страной, решившейся на такой шаг. Суть санкций: под них попадают четыре банка (ВТБ, Внешэкономбанк, Промсвязьбанк и банк "Россия"). Сделки с ними будут запрещены, а их активы в Сингапуре, если такие обнаружатся - заморожены; Сингапур запрещает своим финансовым организациям любые сделки с Центробанком и правительством России и принадлежащим им юридическим лицам; Запрет на экспорт касается военных товаров и любой высокотехнологичной продукции, которую Россия могла бы использовать против украинцев.

https://rus.delfi.lv/woman/zhizn/eho-vojny-nachalis-konflikty-mezhdu-latyshskimi-i-russkimi-shkolnikami?id=54120706

Фондовые рынки США и Европы закрыли неделю падением, тогда как цены на нефть продолжают расти. Это последствия атаки России на Украину, сообщает AFP. Курс евро к доллару США приблизился к самому низкому за два года уровню.

Telegram заблокировал каналы Russia Today (RT) в Европе, сообщает BBC. RT уже заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и Tiktok. Ранее уже сообщалось, что Россия в пятницу также перекрыла доступ к Facebook и Twitter.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-sostoitsya-shestvie-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336

По данным украинской полиции, в Харьковской области с начала войны погибли 188 человек. Среди них 122 гражданских лица, в том числе пять детей. Ранены 394 человека, в том числе 290 гражданских. Проверить эти сведения через другие источники пока невозможно.

Список компаний, которые перестают работать на российском рынке, продолжает расти. За последние часы в него вошли: Samsung (остановит поставки, в том числе чипов, смартфонов и бытовой техники) LVMH (концерн, который владеет крупнейшими брендами категории "люкс" - например, Hermès, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton и т.д., закрывает магазины). Информация украинских телеграм-каналов о том, что из России уходит Coca Cola, пока не подтверждается.

Сообщений об активных военных действиях в Украине в ночь на субботу немного.

Delfi продолжает следить за развитием событий в Украине. Текстовая трансляция будет продолжаться все выходные.

Архив трансляции доступен здесь: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-vojna-v-ukraine-tekstovaya-translyaciya-za-4-marta.d?id=54116972