ОНЛАЙН. Евросоюз принял решение объединить закупки газа, Макрон хочет организовать эвакуацию из Мариуполя

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 25 марта

На этом мы завершаем наш текстовый онлайн. Вернемся с новостями утром 26 марта!

Россия начала перебрасывать в Украину подкрепления, дислоцированные на территории Грузии, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США. "Мы заметили передвижение некоторого числа военнослужащих из Грузии. Точными цифрами мы не располагаем", - пояснил собеседник газеты.

Польша, Словения и Чехия предлагают ЕС план того, как добиться окончания войны в Украине"Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная линия — линия, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может быть причиной для пассивности. Мы должны осознавать эти угрозы, но они не могут остановите нас. Иначе Путин пойдет только дальше".https://www.delfi.lv/article.php?id=54185606

Видео из разрушенного Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении поблагодарил всех, кто защищает страну, а также сообщил о подписанных им указах о награждениях военнослужащих и сотрудников полиции, в том числе посмертно. Кроме того он прокомментировал сообщения СМИ о неожиданном исчезновении министра обороны России Сергея Шойгу из публичного пространства. Об этом пишет Deutsche Welle."Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?" – иронично заявил Зеленский. Село Чернобаевка в Херсонской области стало известным как в Украине, так и за ее пределами тем, что украинские военнослужащие уже несколько (по неподтвержденным сведениям, не менее 10) раз разгромили там авиатехнику и десант россиян, пытавшихся высадиться на местном аэродроме. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

За день из Мариуполя и Мелитополя выехали или были эвакуированы 7,3 тыс человекВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете рассказала, что за 25 марта по двум коридорам были эвакуированы или выехали сами более 7,3 тыс человек.По словам Верещук, 2800 доехали из Мариуполя до Запорожья собственным транспортом, 4000 мариупольцев вывезли автобусами в Запорожье из Бердянска (соседний с Мариуполем город под контролем российской армии), и еще 531 человек был вывезен опять-таки в Запорожье из захваченного россиянами Мелитополя.Верещук сообщила, что всего за неделю Украине удалось эвакуировать из зон боев 38 тысяч человек.

Макрон надеется организовать эвакуацию из МариуполяПрезидент Франции Эммануэль Макрон сказал в пятницу, что надеется в ближайшие двое-трое суток договориться с российским президентом Владимиром Путиным и организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.Как передает агентство Reuters, Макрон сказал, что он координирует эти попытки организовать эвакуацию с Турцией и Грецией (в Мариуполе жила многочисленная община этнических греков)."Сегодня у меня было конкретное обсуждение с мэром Мариуполя. Мы координируем действия и позже начнем переговоры с россиянами", — сказал Макрон журналистам в пятницу в Брюсселе.

Папа Римский посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу МарииВечером 25 марта, Папа Франциск торжественно посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы. Одновременно с Папой Римским в богородичном святилище Фатимы этот акт совершил Апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, специальный посланник Святейшего Отца. Об этом пишет Vatican News.

Видео с вокзала в ВильнюсеНа платформу прибыл поезд, который отправляется в Калининград. По громкоговорителю объявляют: "Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим?"

Глава Еврокомиссии: Саммит ЕС принял решение объединить закупки газаЭто будет сделано для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

США направят еще миллиард долларов на помощь Украине"Сегодня днем в Польше я получил брифинг о гуманитарном реагировании на вторжение России в Украину. Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительно 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь и принять до 100 000 украинцев и других лиц, бегущих от российской агрессии", — написал президент США Джо Байден в Twitter.https://twitter.com/POTUS/status/1507425374564663355?ref_src=twsrc%5Etfw

Путин подписал закон о введении административных штрафов за дискредитацию работы госорганов РФ за рубежомОб этом пишет ТАСС. Тем временем, Meduza сообщает, что Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании.Речь идет о Росгвардии, посольствах, диппредставительствах, МЧС и прокуратуре. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В Варшаве проходит акция протеста в поддержку УкраиныСобравшиеся поют гимн Украины.

Польские СМИ: Роман Абрамович приехал в Польшу для переговоров с БайденомОб этом в Twitter написал польский журналист Якуб Крупа.https://twitter.com/JakubKrupa/status/1507398797550362638?ref_src=twsrc%5Etfw

В Киеве произошел взрыв: жители сообщают, что в городе тяжело дышатьВ некоторых районах украинской столицы сейчас из-за гари в воздухе тяжело дышать, сообщают жители города в соцсетях. В частности, задымление сильно чувствуется на Оболони. Как пишет "Страна", возможно, это связано с сильным взрывом в районе Вышгорода, который прогремел в 17.45.

Журналисты американской газеты New York Times пишут, ссылаясь на некоего высокопоставленного чиновника Пентагона, что украинская армия пытается отбить Херсон, и россияне будто бы уже не контролируют какую-то часть города. Никаких подверждений, опровержений и даже просто свежих сообщений на тему Херсона из основных украинских источников пока нет. Херсон — единственный областной центр Украины, который удалось занять россиянам за месяц войны. https://twitter.com/evanhill/status/1507413851653951498?ref_src=twsrc%5Etfw

Google приостанавливает работу над подключением карт российской платежной системы "Мир" к цифровому кошельку Google Pay, сообщает The Wall Street Journal.

Консенсуса на переговорах нет — КулебаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во второй раз за день высказался о переговорах с Россией, снова подчеркнув, что договоренностей на них все еще нет."Консенсуса на переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в части территориальной целостности. Но Россия продолжает ставить ультиматумы. Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи Украине", — пишет Кулеба.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сказал, что Украина и Россия уже договорились по четырем основным требованиям России и не могут договориться лишь о признании Крыма и ДНР-ЛНР.После этого Дмитрий Кулеба выступил с опровержением, а Эрдоган, по информации его пресс-службы, поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1507414519227699200?ref_src=twsrc%5Etfw

Марина Овсянникова: "Какая предательница? Большего патриота, чем я не найти" Журналистка Фарида Курбангалеева поговорила с бывшей сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой.https://www.delfi.lv/article.php?id=54185374

Видео из неподконтрольного Украине Донецка. В соцсетях пишут, что это могут быть фосфорные боеприпасы.

Bloomberg: запасов дизельного топлива в Европе осталось на 40 днейОдним из ведущих поставщиков является Россия.

Украина, Польша и Литва создали совместную группу для расследования военных преступлений РоссииУкраина, Польша и Литва создали совместную следственную группу для расследования военных преступлений российской армии.Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, соглашение о создании группы в пятницу подписали генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, генпрокурор Литвы Нида Грунскене и министр юстиции Польши Збигнев Жёбро."Наша совместная следственная группа открыта для других стран-участниц. Ныне, кроме Украины, еще 9 стран ведут собственные расследования, связанные с войной, развязанной РФ: Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Также ждём в нашей обойме и бюро прокурора Международного уголовного суда", — сказала Ирина Венедиктова.

Кириленко: Волновахи, как населенного пункта больше не существует Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире UA РАЗОМ опроверг информацию российских военных о занятии городов области. По его словам, ключевые города Донецкой области находятся под контролем украинской армии."Волновахи, от которой около 2 недель назад отошли ВСУ, не существует как населенного пункта. Другие города, в том числе, многострадальный город-герой Мариуполь, удерживаются ВСУ", — сообщил Кириленко.

Maxar опубликовал спутниковый снимок сгоревшего БДК "Саратов" в БердянскеКомпания Maxar, регулярно публикующая спутниковые снимки войны в Украине, опубликовала снимок сгоревшего и притопленного корабля в порту Бердянска.Накануне утром украинская армия нанесла удар — по всей вероятности, ракетный, хотя прямо об этом военные не говорили — по военным кораблям, стоявшим в порту захваченного россиянами Бердянска на Азовском море.Вечером украинский генштаб объявил, что ударом уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а ещё два аналогичных корабля повреждены. На публиковавшихся в сетях видео были видны один охваченный пламенем и взрывами корабль и еще два, спешно уходящих от него в море. На одном из этих двух кораблей был виден пожар.https://twitter.com/Maxar/status/1507398872074756135?ref_src=twsrc%5Etfw

ВСУ: Российские войска выпустили по Виннице шесть крылатых ракетКак сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, часть ракет были сбиты ПВО. Остальные ракеты ударили по некоторым сооружениямО жертвах и пострадавших информации пока нет.

Американская ювелирная компания Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из РоссииТакже предприятие временно прекратит закупку бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены, сообщили представители компании.

Россия может удовлетвориться Донбассом с Мариуполем, но утверждать это нельзя — эксперт Эксперт американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, комментируя сегодняшнее выступление начальника Главного оперативного управления российского генштаба Сергея Рудского, который сказал, что главной целью войны для России является "освобождение Донбасса", предположил, что Россия и вправду может заявить, что ее цели уже достигнуты — и пойти на попятную. "У меня была такая гипотеза, что цели-минимум у Москвы на этот момент могут быть такие: чтобы спасти хоть что-то и объявить о победе, надо попытаться взять весь Донбасс, добиваться какого-то политического урегулирования и затем развернуться и заявить, что вся эту операция ради этого и затевалась", — пишет Кофман. "Хочу добавить, что если они возьмут Мариуполь, то они еще и смогут заявить, что задача "денацификации" выполнена, поскольку это — база "Азова", который часто приводили как доказательство влияния нацистов. По крайней мере, легко представить, как эту историю можно превратить в историю успеха для внутренней аудитории", — продолжает эксперт. Майкл Кофман подчеркивает, что это — лишь предположения. https://twitter.com/KofmanMichael/status/1507385385432850437?ref_src=twsrc%5Etfw

Музыкальный стриминговый сервис Spotify прекращает свою деятельность в России.

Саакашвили обратился к ЛукашенкоЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Александра Лукашенко не вводить белорусские войска в Украину."Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлёшь войска в Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь", — написал Саакашвили.https://twitter.com/SaakashviliM/status/1507321790951051285?ref_src=twsrc%5Etfw

Новое уголовное дело по статье о "фейках" во время "спецоперации"Оно возбуждено против журналистки Изабеллы Евлоевой из Ингушетии.Евлоева писала антивоенные посты в своем телеграм-канале. В частности, говорила, что символ этой войны - буква Z - является "синонимом агрессии, смертей, боли и бессовестных манипуляций".Евлоевой теперь грозит штраф в размере до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы.Сама она сказала изданию "Инсайдер" (признан "иностранным агентом" в России), что уголовное дело никак не повлияло на ее мнение о происходящем.

Китайский нефтехимический концерн Sinopek приостанавливает инвестиции в РоссиюОн планировал вложить 500 млн долларовАгентство Reuters передает, что крупнейший китайский нефетехимический концерн Sinopek на фоне войны приостанавливает свою инвестиционную программу в России. Причем, делает это по рекомендации правительства Китая.По данным Reuters, самый большой в азиатском регионе концерн планировал вложить 500 млн долларов в нефтяные и газовые проекты на территории России.

Байден заявил, что против России уже действуют самые тяжелые в мировой истории "карающие санкции", но за ними последуют новые.

Бизнес и брак дочери Путина разбились о санкцииПредполагается, что Мария Воронцова — старшая дочь президента России от брака с Людмилой Путиной. Она эксперт по редким генетическим заболеваниям у детей и дварфизму. https://www.delfi.lv/article.php?id=54184416

Бывший мэр города Изюм обвинен в госизменеДругие обвиняемые: два депутата горсовета и экс-полицейскийНациональное бюро расследований Украины обвинило в госизмене бывшего мэра райцентра Изюм в Харьковской области Александра Божкова (он избирался от "Партии регионов"), депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, а также полицейского в отставке Владислава Соколова.Статья 111 УК Украины о госизмене предусматривает до 15 лет лишения свободы.В официальном сообщении Национального бюро расследований говорится, что обвиняемые "перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам" — давать информацию о расположении украинских войск и о местных активистах, предпринимателях и участниках территориальной обороны.Действующий мэр Изюма Валерий Марченко 25 марта назвал обвиняемых "любителями русского мира".Напомним, что Изюм — важный транспортный узел Харьковской области. Российское минобороны 24 марта заявляло, что город полностью захвачен, украинская сторона отрицает это и говорит о продолжающихся боях.

Российского посла Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции, сообщает ТАСС.

Байден в польском Жешуве поел пиццу с американскими военными и поблагодарил их за службу.

Путин сравнил критику России с попытками "отменить" Джоан Роулинг. Писательница ему ответилаПрезидент РФ Владимир Путин пожаловался на "западную культуру отмены" и заявил, что Россию пытаются "отменить", как это было с автором книг о Гарри Поттере, британской писательницей Джоан Роулинг."Не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ", — заявил онМежду тем, Джоан Роулинг ответила Путину в Twitter. К своей публикации она прикрепила ссылку на статью про Алексея Навального."Критикой западной культуры отмены, пожалуй, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей, или тем, кто сажает в тюрьму и травит своих оппонентов", — написала она.К посту она прикрепила ссылку на статью об Алексее Навальном.https://twitter.com/jk_rowling/status/1507364792834666511?ref_src=twsrc%5Etfw

В России отменили премьеру фильма "Ампир V" по одноименной книге Пелевина Она должна была состояться 31 марта. Новую дату премьеры пока не сообщили.

А теперь украинские цифры российских потерь: более 16100 убитыхНе только российское министерство обороны сегодня назвало цифры российских потерь в Украине (напомним, это 1351 убитый). Сегодня же свой брифинг провел советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, и его цифры отличаются на порядок: около 16100 погибших. Такую же цифру ранее в пятницу называл генеральный штаб ВСУ.Западные аналитики оценивают российские потери несколько ниже, но и их оценки колеблются в диапазоне от 7 тыс до 15 тыс человек (такой разброс называл накануне источник в НАТО). Они оговариваются, что степень уверенности в этих цифрах у них не высока.Свои боевые потери Украина не раскрывала. Российское минобороны в лице генерал-полковника Сергея Рудского в пятницу назвало цифру в 16 тысяч, из них 7 тысяч – "безвозвратные потери" (этот термин включает в себя не только погибших).Также в пятницу заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич призвал не преувеличивать значимость российских потерь."Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам", – сказал Грузевич.Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы. "Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом, надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", – цитирует генерала Интерфакс-Украина.

Кулеба опроверг заявление Эрдогана о том, что Украина и Россия близки к компромиссу по 4 из 6 пунктов переговоров Глава МИД Украины заявил, что нет никакого консенсуса с Россией по поводу этих четырёх пунктов.Дмитрий Кулеба также указал, что единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. По словам Кулебы, классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.Кулеба также подтвердил слова Мединского, заявив, что переговоры идут тяжело. Украинская сторона от своих требований не отказывается. "Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины", — заявил Кулеба.

Верещук: в плену российской армии – 14 городских головОб этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в ходе телемарафона."Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков. И у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", – сказала она.

Мединский: переговоры шли всю неделю в формате видеоконференцийПредставитель России на переговорах Владимир Мединский заявил, что стороны продолжают "топтаться на месте по главным политическим вопросам", пишет Meduza.

Президент США Байден прилетел в ПольшуВ Жешуве (город на границе с Украиной) президент США Джо Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и украинскими беженцами.

Минобороны России: штурм осажденных городов Украины не исключается, но главная задача – "освобождение Донбасса"Цифры потерь российской армии в Украине объявил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Он провел брифинг в министерстве обороны и сделал еще несколько заявлений. В частности Рудской сказал, что российская армия "не планировала" штурм окруженных украинских городов, однако допускает такую возможность.Российские войска полностью или частично окружили целый ряд крупных украинских городов – Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, продвигались с двух направлений на Киев. Эти города подвергаются обстрелам и бомбардировкам, но полностью овладеть ими российская армия пока не смогла.Западные военные эксперты указывали, что для полной блокады, не говоря уже о штурме, такого крупного города, как Киев, имеющейся численности российских войск недостаточно."Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения", – сказал Рудской на брифинге в пятницу."И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", – цитируют генерала российские агентства.Ранее в пятницу официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков повторил официльный тезис о том, что операция "проводится по утвержденному плану"; Рудской не уточнил, предусмотрен ли в этом плане штурм городов.

В ООН оценили потери для мирового туризма в 14 миллиардов долларов в случае, если конфликт России с Украиной приобретет затяжной характер.

Президент Польши не смог встретить Джо Байдена из-за аварийной посадки самолетаСамолет с президентом Польши Анджеем Дудой вернулся в Варшаву, где совершил аварийную посадку. Дуда летел в город Жешув вблизи границы с Украиной, где должен был встретить президента США Джо Байдена.Байден уже прибыл в Жешув, где планирует встретиться с украинскими беженцами и ознакомиться с ситуацией на границе, однако президента Польши там еще нет. Он отправится в Жешув на резервном самолете, сообщают польские СМИ.

Минобороны России второй раз назвало свои потери: 1351 погибшийМинистерство обороны России второй раз с начала вторжения в Украину назвало свои потери: погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения.Эта цифра намного ниже независимых и украинских оценок.

США работают над передачей Украине современных систем ПВО, сообщили в Белом доме. Там также сообщили, что запрос Киева о поставках танков Вашингтону не направлялся. Напомним, накануне Зеленский говорил, что у НАТО есть 20 тысяч танков, и попросил 1% от их количества.

Путин пожаловался на попытки "отменить" РоссиюПрезидент Владимир Путин на видеоконференции с лауреатами премии в области литературы и искусства заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией."Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры", - заявил Путин.По его словам, сейчас на Западе из концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова" и запрещают книги русских писателей. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии, считает президент России. При этом в самой России, по мнению Путина, "представить такое невозможно".Упомянул он в своей речи и британскую писательницу Джоан Роулинг, которую "отменили за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод".Джоан Роулинг в прошлом не раз обвиняли в трансфобии. В частности, за то, что она высмеивала понятие "менструирующие персоны" и критиковала законодательную норму, согласно которой мужчина-насильник может быть зарегистрирован в полиции как женщина, если он так себя идентифицирует.После начала российского вторжения в Украину Роулинг запустила инициативу по сбору средств для украинский детей.

Телеграм-каналы сообщают о новом ударе по Харькову.

Еще одна новая уголовная статья в Украине: пособничество государству-агрессоруВерховная Рада внесла в Уголовный кодекс Украины новую статью — пособничество государству-агрессору. Под ним подразумеваются умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям либо оккупационной администрации с целью причинения вреда Украине.Документ конкретизирует, что к таким действиям может относиться реализация или поддержка решений государства-агрессора, его войск или созданных им оккупационных администраций, а также любое сотрудничество с ними же. Наказанием за такие действия станет лишение свободы на строк от 10 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.Две недели назад Рада ввела у украинский Уголовный кодекс еще одну новую статью – коллаборационистская деятельность. В ней содержался значительно более широкий перечень наказуемых способов взаимодействия граждан Украины со страной-агрессором. Туда входили, в частности:— публичное отрицание осуществления агрессии против Украины, а также призывы к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, его войск или оккупационной администрации или непризнанию суверенитета Украины над захваченными Россией территориями (наказание за такие действия – запрет занимать определенные должности на строк от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой),— осуществление пропаганды агрессии в учебных заведениях либо содействие введению образовательных стандартов государства-агрессора в учебных заведениях Украины (до трех лет лишения свободы),— добровольное занятие должности в незаконных органах власти или участие в организации незаконных выборов и референдумов на захваченных территориях (от пяти до 10 лет лишения свободы и от 12 до 25 лет — если речь идет о должностях в "судах" и "правоохранительных органах" на оккупированных территориях).Принятый 24 марта закон устанавливает, что обвиняемых в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору судья имеет право не отпускать под залог, а помещать под безальтернативный арест.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров о мире. По его словам, страны близки к консенсусу по таким пунктам: - Отказ от вступления в НАТО; - Официальный статус русского языка; - Демилитаризация (отказ от размещения наступательных вооружений); - Вопросы коллективной безопасности. По его словам, Украина не согласна с пунктами о российской принадлежности Крыма и независимости Донбасса.

Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что ночью в городе было более-менее спокойно, а утром противник снова начал интенсивно обстреливать город. "Сегодня по сути въезд и выезд из города заблокирован — разрушен мост и постоянные обстрелы", — сообщил Ломако. По его словам, город сейчас практически отрезан от внешнего мира. "У нас есть запасы еды, есть генераторы. Власти города, области и военной администрации делают то, что должны делать. Военные получают все, что должны получить. Но все это за счёт внутренних запасов, потому что состоянием на сейчас Чернигов отрезан от внешнего мира", — сказал Александр Ломако.

"Почта России" закрыла подписку на "Новую газету" на своем сайте UPD: В "Почте России" заявили, что никаких указаний от руководства компании снять "Новую газету" с подписки не было, и пообещали максимально быстро восстановить подписку на издание и провести внутреннее расследование. На сайте "Почты России" больше недоступна подписка на "Новую газету", заметили пользователи. Редакции издания в "Почте России" по телефону заявили, что "если на сайте нет возможности оформить подписку, значит так решило само издание". Однако в самой "Новой газете" утверждают, что не прекращали подписку на бумажные выпуски газеты. 4 марта "Новая газета", сославшись на принятый в России закон о фейках про действия российских вооруженных сил, сообщила, что изменит свое освещение войны в Украине, поскольку "персональные риски для журналистов перешли на новый уровень".

Грузинские добровольцы, воюющие за Украину, выложили видео из Ирпеня, где идут сейчас бои.

Славутич полностью изолирован. Противник находится в 1,5 км от города. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должностиВладимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.Об отставке Чубайса стало известно из неофициальных источников в среду. Тогда же сообщалось, что бывший реформатор периода 1990-х ушел по причине несогласия с войной, начатой Путиным против Украины. Сообщали также, что Чубайс покинул Россию, его супругу и человека, похожего на него, видели в Стамбуле. Сам Чубайс до сих пор никаких публичных заявлений не сделал.Пескова накануне журналисты спрашивали, как именно была оформлена отставка Чубайса, но он ничего определенного не ответил. "Это я не знаю. Это особой роли не играет. Те, кто назначаются указом президента, пишут (заявления) на имя Путина", — сказал Песков.

Рубль дорожает по отношению к доллару и евроКурс евро на московской бирже опускался ниже 100 рублей — это произошло впервые с 28 февраля. За день евро подешевел почти на 7 рублей.Доллар на торгах в пятницу потерял 3,4 рубля и опустился до 93,6 рубля. Минимальное значение на торгах в пятницу составило 92 рубля.Фондовый рынок при этом снижается: индекс Мосбиржи к 13.50 мск потерял 3,6%.В четверг торги акциями открылись впервые с 28 февраля и рынок резко вырос. Сначала аналитики подозревали, что на него вышло министерство финансов, скупающее акции подешевевших российских компаний. Но уже после закрытия торгов аналитики говорили об ажиотажном спросе и отсутствии иностранцев на рынке — они не могли продать свои бумаги.Рубль в пятницу дорожает, несмотря на то, что против России в четверг были введен новый пакет санкций. Центральный банк сейчас не может поддерживать курс рубля, так как значительная часть его резервов заморожены. Однако валютные интервенции — покупку рублей и продажу валюты — сейчас обязаны осуществлять экспортеры.Еще одним фактором стабилизации рубля могут стать ожидания, что на рынок вот-вот выйдет "Газпром". Россия настаивает на том, чтобы расчеты за поставку энергоресурсов проводились в рублях. Но пока европейцы выступили против этого. Если стороны смогут договориться, то это будет серьезным фактором для поддержки рынка.

Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он сообщил, что "большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией".

Лукашенко в очередной раз заявил, что у Беларуси нет намерения воевать на территории Украины, передает "БелТА". Тем не менее в последней сводке Генштаба ВСУ вероятность вступления Беларуси в войну оценивают как высокую.

А вот спутниковая карта Изюма и его окрестностей. Видны вспышки в районе Каменки, о боях вокруг которой сообщил Генштаб ВСУ.

СМИ публикуют инфографику мест ареста яхт российских бизнесменовУказывается, что общая стоимость арестованных яхт достигла 2 млрд долларов.В списке такие яхты:Lena - $50 миллионов;Dilbar - 600 млн;Criscent - 600 млн;Amore Vero - 100 млн;Lady Anastasia - 6,5 млн;Valerie - 140 млн;Axioma - 70 млн;La Petite Ourse - 20 млн;La Grande Ourse - 70 млн;Lady M - 55 млн;Sailing Yacht A - 530 млн.

Байден обещал обеспечить страны Европейского союза такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского голубого топлива "задолго до 2030 года".

Спутниковый снимок как горит в порту Бердянска большой российский десантный корабль "Саратов".

Над Харьковом продолжает подниматься дым из-за пожаров после обстрелов.

В Харькове сообщили об обстреле поликлиники из "Градов" и артиллерииПредседатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале об обстреле из артиллерии и "Градов" поликлиники в Основянском районе Харькова, где выдавали гуманитарную помощь. В результате погибли четыре человека, еще три получили ранения. "Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем ​​российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 — пострадавших", — написал далее Синегубов.

В России придумали новое объяснение значениям букв Z и V, которое рисуют на российской военной техники во время вторжения в Украину.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ostalas-tolko-shuba-odin-den-v-centre-dlya-bezhencev-glazami-volontera.d?id=54182618

В России заблокирован литовский портал DelfiВ России заблокирован литовский портал Delfi, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. Решение о блокировке основано на требовании Роскомнадзороа удалить статью о боевых действиях в Украине.Роскомнадзор требовал удалить публикацию о возможных потерях российской армии в ходе военной операции в Украине. Статья удалена не была, и Центральный районный суд Калининграда принял решение о блокировке портала на территории России.Ранее в России были заблокированы и другие интернет-сайты стран Балтии — в частности, латвийский новостной портал TVNet и эстонский Postimees. Латвия заблокировала более 70 российских сайтов в связи с угрозой национальной безопасности.Латвийский и эстонский Delfi остаются доступными для читателей из России.

Российские СМИ сообщают о гибели священника в Белгородской области в результате обстрела с украинской территорииРоссийские информагентства сообщают со ссылкой на синодательный отдел по взаимодействию с вооруженными силами РПЦ, что в Белгородской области в результате обстрела с украинской территории накануне погиб протоиерей Олег Артемов."В белгородском селе Журавлевка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артемов. Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими", — цитирует ТАСС сообщение синодального отдела в соцсети "Вконтакте".В условиях войны зачастую невозможно оперативно подтвердить информацию, которую сообщают официальные лица.

В Славутиче Киевской области местным жителям запретили выходить на улицу и передвигаться по улицам на авто из-за работы снайперов. Славутич находится недалеко от ЧАЭС. Напомним, в среду мэр города Юрий Фомичев сообщил, что Славутич заблокирован. Выехать из него невозможно.

"На передовой стоят все". Как добровольцы защищают КиевУкраинцы начали приходить в военкоматы сразу после первых воздушных ударов российской авиации по территории Украины 24 февраля. За считанные дни завершилась мобилизация военнообязанных первой оперативной очереди. Одновременно в городах были сформированы подразделения территориальной обороны. Оружие взяли в руки даже те мужчины и женщины, у которых не было боевого опыта и элементарной военной подготовки. Они объясняют это решение стремлением защитить свою свободу. DW рассказывает о добровольцах в обороне Киева.

Путин лично одобрил участие Романа Абрамовича в мирных переговорах России с УкраинойОб этом сообщет Financial Times со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с этим вопросом. Собеседники газеты также сообщили, что миллиардер встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины, чтобы помочь организовать переговорный процесс. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать FT, одобрил ли участие Абрамовича в переговорах лично Путин. Накануне Песков сообщил, что бизнесмен участвовал в процессе "на начальной стадии". Член украинской делегации Давид Арахамия в беседе с FT рассказал, что действительно встречался с Абрамовичем в Гомеле, где проходил первый раунд переговоров Москвы и Киева. Арахамия заявил, что "Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах""Он пытается сделать все, что в его силах", — заявил, в свою очередь, в разговоре с FT источник, близкий к Абрамовичу.

Начальник управления горсовета: два депутата и экс-мэр Изюма сотрудничают с российскими оккупантами Два депутата Изюмского горсовета Харьковской области, экс-городской голова и бывший милиционер начали сотрудничать с российскими оккупантами, утверждает начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник."Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами", - написал Стрельник на своей странице в Facebook.По его словам, эти люди предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих территориальной обороны и членах их семей."Собирают персональные данные оставшихся в городе людей под видом выдачи "гуманитарной помощи". Также они сознательно дезинформируют изюмчан, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех находящихся в блокадном городе сотрудничать с российскими оккупантами", - написал Стрельник.По его мнению, действия этих четырёх человек попадают под статью "госизмена" УК Украины."Поэтому я обращаюсь к представителям правоохранительных органов с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", - написал Стрельник.Он отметил, что Изюм уже больше двух недель Изюм находится в блокаде, а Северная часть города оккупирована русскими войсками."Все это время городские власти прилагают все усилия, чтобы организовать доставку гуманитарной помощи и эвакуации изюмчан... Наша Армия сейчас героически защищает город от попыток российских войск форсировать Северский Донец и полностью оккупировать Изюм", - подчеркнул Стрельник.

Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 млрд евроЕвропейский Союз испытывает глубокую солидарность с народом Украины, который ведет борьбу против российской агрессии за собственную свободу и демократию, и в этой связи Еврокомиссия уже назначила 3,4 млрд евро для помощи людям, спасающимся от этой войны, и объем такой помощи будет увеличиваться и дальше.Об этом во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ."Сейчас более 3,5 млн людей покинули Украину. Половина из них – дети. Каждый второй беженец – это ребенок. И это количество будет расти. Вместе мы мобилизовали массивные ресурсы, чтобы поддержать тех, кто стал перемещенным лицом в результате конфликта, как в Украине, так и в соседних странах. На этой неделе я объявила, что Европейский Союз дополнительно выделит 3,4 млрд евро для этих целей, и дальше будет больше. Это демонстрирует нашу глубокую поддержку для Украины и ее граждан", – подчеркнула президент Европейской комиссии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о внесении в список нежелательных для въезда в ЛР лиц еще шестерых граждан России. В "черный" список на этот раз попали: Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорю Угольников, Юлия Чичерина и Тимур Юнусов (Тимати). https://www.delfi.lv/article.php?id=54182620

"Единая Россия" открыла свой штаб в разрушенном МариуполеРоссийская партия "Единая Россия" открыла свой штаб в Мариуполе. Об этом сообщает местный Горсовет. Новость также появилась и на сайте самой партии. Штаб работает в помещении магазина Metro. В нем раздают партийные газеты и выдают сим-карты мобильного оператора "Феникс", работающего в ДНР с 2014 года. Сама "Единая Россия" обещает в штабе организовать раздачу гуманитарной помощи - продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовую химию.21 марта мариупольский горсовет в своем Telegram-канале сообщал о том, что по городу ездит машина российских военных, которые через громкоговоритель дезинформируют местных жителей о том, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также о том, что Одесса захвачена. Кроме того, российские захватчики в селе Никольске распространяют дезинформацию о том, что единственная возможность эвакуироваться из села — автобусом в Ростов-на-Дону.Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что несколько тысяч жителей города попали в фильтрационные лагеря, затем были вывезены российскими военными с территории своей страны. Он сравнил это с действиями нацистов во время Второй мировой войны.Ранее министерство обороны России выдвинуло письменный ультиматум украинскому правительству с требованием сдать город Мариуполь. Украинские власти ответили отказом.

Эрдоган заявил, что Турция не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400 по просьбе СШАПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет передавать Украине российский комплекс противовоздушной обороны С-400, о чем ранее его просили американцы. "Тема С-400 закрыта для Турции, это собственность страны", - сказал Эрдоган.Также он заявил, что Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как "не может позволить замерзнуть своим гражданам без российского газа".Напомним, ранее США обсуждали с Анкарой возможность отправки Украине С-400. В обмен на это США могли снять с Анкары санкции.

Евросоюз намерен бороться с попытками обходить его санкции против РФЕвросоюз продолжит работу по применению санкций ЕС против России в связи с украинской ситуацией и будет стремиться не допускать возможностей обхода своих ограничительных мер, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель."Мы знаем, что используются лазейки с целью обойти, избежать введенные санкции. Мы повысим усилия, чтобы сокращать и закрывать каждый раз, когда это возможно, эти альтернативные пути для обхода последствий санкций", - сказал глава Евросовета в пятницу в Брюсселе журналистам перед заседанием второго дня саммита ЕС, центральной темой которого являются события на Украине.Мишель добавил, что будет продолжена дипломатическая работа с третьими странами, которые прямо или опосредствованно предлагают возможности таких лазеек.Помимо этого, председатель Евросовета сообщил представителям прессы, что европейские лидеры договорились о массированной поддержке Украины, включая военное оснащение. Будет продолжено оказание финансовой и гуманитарной помощи.

Момент вчерашнего попадания боеприпаса в толпу людей на улице Академика Павлова в Харькове. В результате инцидента погибли 6 человек, 15 госпитализированы.

Швейцария заморозила $6,17 млрд российских активов, на которые распространяются санкции — Reuters. По данным руководителя департамента двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) Эрвина Боллингера, в списке замороженных активов находятся, в том числе, и несколько зданий в разных кантонах, работавших как туристические объекты. По словам швейцарских властей, оценка замороженных активов еще может возрасти, поскольку Секретариат продолжает получать новые сведения, а список санкций ЕС может быть еще расширен.

ФСБ: в Москве задержан "украинский шпион"В Москве задержали "украинского шпиона", который пытался получить данные о "специальной военной операции", сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление ФСБ.Спецслужба утверждает, что задержанный является агентом СБУ под псевдонимом "Малыш", который якобы шпионил за украинскими журналистами и политологами в России.Украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Будапешт отвергает призыв Украины разрешить поставки вооружений через свою территорию и отказаться от российских нефти и газаГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook заявил, что Будапешт не допустит поставки оружия через территорию Венгрии, опасаясь за безопасность жителей страны."Мы понимаем, что для президента Украины Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров", - написал Сийярто.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует РИА "Новости", сказал, что его страна не будет вводить санкции на российские энергоносители, так как это негативно скажется на венгерской экономике."Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть - в обсуждении по видеосвязи принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который тоже просил нас об этом. Мы это обдумали и отвергли, с учетом того, что в Венгрию 85% газа и 60% нефти поступают из России", - сказал Орбан.

Мэр Борисполя призывает жителей уходить в безопасные места, чтобы облегчить работу армииМэр города Борисполя, расположенного рядом с одноименным международным аэропортом украинской столицы, уже несколько дней призывает жителей уходить в безопасные места, чтобы тем самым упростить задачу украинской армии.В пятницу мэр Владимир Борисенко в эфире украинского телевидения рассказал, что около 20 тысяч жителей Борисполя откликнулись на его призыв покинуть город, передает Рейтер. На 1 января 2021 года украинская Государственная служба статистики оценивала численность населения Борисполя в 63 тысячи человек.Борисполь расположен в 30 км от Киева, то есть в этом районе сейчас идут интенсивные бои. Как отметил Борисенко, это густонаселенный район, что затрудняет работу украинской артиллерии и авиации.

С начала работы гуманитарных коридоров эвакуировано 219 тыс. украинцев - замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Генштаб ВСУ: потери Вооруженных сил РФ в Украине превысили 16 тысяч человек Потери личного состава российских войск в Украине превысили 16 тысяч человек, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили: личного состава – 16 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем – 291 ед., реактивных систем залпового огня – 90 ед., средства ПВО – 49 ед., самолетов – 115 ед., вертолетов – 125 ед., автомобильной техники – 1089 ед., корабли/катера – 5 ед., цистерн с ГСМ – 72, БПЛА оперативно-тактического уровня – 53, специальной техники – 18.

15 млрд кубометров американского газа - это много или мало?В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м газа. Это обеспечило 40% его потребностей. Но в этом году после российской агрессии против Украины ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на две трети.Таким образом, европейцам нужно найти около 100 млрд кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них. 15 млрд кубометров американского газа - это шаг в этом направлении, но все равно остается довольно большая дыра - почти 90 млрд.Попытки заместить российский трубопроводный газ сжиженным наталкиваются на два препятствия: во-первых, возможности большинства производителей пока на пределе. Катар, например, утверждает, что не сможет существенно нарастить поставки в Европу. А во-вторых, мощности терминалов регазификации в Европе тоже ограничены, они не смогут переработать такие объемы СПГ, даже если бы их удалось где-то найти.

Местная полиция: войска РФ обстреляли поликлинику в Харькове, есть погибшие и раненыеРоссийские войска обстреляли поликлинику в Основянском районе Харькова, есть погибшие и раненые. Об этом в Телеграме сообщает полиция Харьковской области."Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Харькова. Вследствие утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли", - говорится в сообщении.Отмечается, что силы РФ обстреляли городскую поликлинику в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи, сегодня около 7:45. Ни одного военного объекта рядом нет.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факты преступления и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности.С начала войны в Харькове и Харьковской области погибли более 300 гражданских, в том числе 15 детей.

Польша продолжит принимать беженцев из Украины и не будет принудительно отправлять их в другие страны ЕСВице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна продолжит принимать украинских беженцев. И не станет принудительно отправлять их в другие страны Евросоюза. Об этом Качиньский сообщил в интервью Рolska Times."У нас правило – никаких переездов. Если кто-то хочет остаться здесь, он остается, а когда хочет уйти, он уходит. Мы никого не заставляем что-то делать", - заявил Качиньский.Он также заявил, что Польша может себе это позволить, потому что она "втрое богаче Украины". Но намекнул, что от помощи ЕС Варшава тоже не откажется.

Германия уже летом планирует значительно сократить зависимость о нефти и газа из РФПо данным Der Spiegel, предстоящим летом Германия намерена вдвое сократить импорт нефти из России, а зависимость от российского газа планируется сократить с 55 до 30 процентов до конца текущего года. При этом значительного сокращения поставок газа из РФ предполагается использовать три плавучих терминала по приему сжиженного газа в соответствии с договоренностям с концернами RWE и Uniper, пишет издание. "В настоящее время Германия высокими темпами сокращает зависимость от российских энергоносителей и диверсифицирует энергоснабжение", - цитирует der Spiegel имеющийся в его распоряжении служебный документ министерства экономики ФРГ. Уже в конце текущего месяца доля поставок газа из России составит лишь 40 процентов вместо прежних 55 процентов, отмечается в документе.

Власти Мариуполя: при бомбардировке драмтеатра погибли около 300 человекГорсовет Мариуполя сообщает, что в результате бомбардировки Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человек."От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек", - говорится в сообщении горсовета.Мариупольский драмтеатр, в подвале которого жители города укрывались от бомбежек, был разрушен 16 марта. Украинские власти обвинили в ударе по театру российских военных. Минобороны России утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в осажденном российскими войсками Мариуполе остаются до 100 тысяч человек - без еды, воды и лекарств.

В России выпустили первую партию небеленой бумагиАрхангельский целлюлозо-бумажный комбинат сообщил, что на фоне нехватки импортных химикатов начал производить небеленую бумагу.В ряде российских регионов возник дефицит офисной бумаги из-за прекращения поставок европейскими производителями белой бумаги и химикатов, необходимых для производства беленой целлюлозы.

США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от РоссииСША и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года.Стороны представляют это соглашение как один вариантов сокращения импорта газа из России, которая обеспечивает около 40% потребностей ЕС в этом виде топлива.

Российские СМИ распространили новость о смерти политика Владимира Жириновского. Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опровергает этот факт: "Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить, он жив". Минздрав РФ также сообщил: состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.В последнее время 75-летний лидер ЛДПР находился в больнице — Владимир Вольфович боролся с последствиями коронавируса.Поначалу российский предприниматель и политик, член Совета Федерации (с 2018) Александр Пронюшкин подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пронюшкин - член ЛДПР с 2012 года.Позже Пронюшкин принес извинения за публикацию о смерти Жириновского. Пост был удален, сенатор обещает, что причастные к публикации "понесут ответственность".

Ведомство ФРГ рассматривает сценарий применения ядерного оружия в УкраинеФедеральное ведомство по радиационной защите (BfS) Германии рассматривает сценарий применения ядерного оружия в Украине. "Мы изучаем все возможные сценарии, и ядерное оружие, безусловно, является возможным радиологическим сценарием, даже если мы, конечно, надеемся, что этого никогда не произойдет, заявила глава ведомства Инге Паулини в интервью dpa. Она указала, что BfS "непрерывно следит" за ситуацией в Украине с 24 февраля и оценивает угрозу утечки радиоактивного излучения. Несмотря на ожесточенные бои близ атомных электростанций, такой утечки пока не произошло, сообщила она.При этом в случае применения ядерного оружия в Украине ситуация была бы иной, чем при аварии на АЭС. При ударе с помощью ядерного оружия высвобождаемые вещества имеют другой состав и содержат больше "короткоживущих радионуклидов", которые быстрее распадаются, отметила Паулини. Поэтому при ядерном ударе на территории Украины радиационное облучение в Германии, по всей вероятности, было бы ниже, чем в результате крупной аварии на украинской АЭС, но на месте такого происшествия последствия были бы разрушительными, пояснила она.

На Марину Овсянникову завели дело о дискредитации российских войскОстанкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о дискредитации вооруженных сил России в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир программы "Время" с антивоенным плакатом.Как сообщили Интерфаксу в суде, Овсянниковой вменяются "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). По этой статье ей грозит штраф до 50 тыс. руб.Судебное заседание назначено на 14 апреля.15 марта суд уже оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). При этом поводом для протокола стала не сама акция в прямом эфире, а записанное перед ней видеообращение.

Российский бизнесмен Петр Авен о жизни под санциями: "Мы не понимаем, как выжить"Бизнесмен Петр Авен дал интервью изданию Financial Times (FT), в котором рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за санкций, введенных против него Евросоюзом и Великобританией. Он отверг близость к Кремлю и подчеркнул, что ограничительные меры против россиян не будут иметь влияния на российского президента Владимира Путина, пишет The Bell. ✅Авен, щелкнув пальцем, пожаловался, что его жизнь изменилась за одну ночь. "Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь", — говорит он.✅Он отметил, что не знает, как выжить. "Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — сказал он. Как отмечает журналист FT, Авен при этом сидел в своей лондонской квартире с двухуровневой столовой — за столом, уставленным фруктами и закусками. ✅Бизнесмен намерен остаться в Великобритании вместе с женой и восьмилетним ребенком. "Если я уеду, то никогда не смогу вернуться", — подчеркнул он.✅Авен планирует оспорить санкции — они, по его мнению, не имеют под собой оснований. Бизнесмен пытается найти британского адвоката, чтобы разморозить средства, достаточные на оплату юридической консультации. Но местные юристы "не хотят работать с россиянами", и он не питает особых надежд на быстрое решение проблемы: "Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно".✅Санкции, введенные против россиян, не будут иметь влияния на Путина, считает Авен: "Это [введение санкций] объяснимо. Но несправедливо". "Но, — добавляет он, — я не жалуюсь, когда люди умирают". ✅Он отверг близость к Кремлю — по его словам, ведение бизнеса в России требует контакта с президентом. "Очень странно оказаться под санкциями только потому, что ты встречаешься с президентом, — подчеркивает Авен. — Мы старались быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-групп", а не себя".

Глава администрации Харькова: российские войска вечером обстреливали городской аэропорт из систем залпового огняРоссийские войска за сутки нанесли 55 ударов по Харькову, шесть жителей города погибли, еще 17 пострадали. Широко применялись реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", в частности из них вечером обстреливался терминал харьковского аэропорта, сообщает в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Также, по его словам, обстрелу подверглись супермаркет Metro и пункты выдачи гуманитарной помощи.Российские военные частно повторяют, что применяют в Украине "высокоточное оружие", но реактивные системы залпового огня к таковому не относятся - они предназначены для того, чтобы накрывать большие площади.

Утренний брифинг минобороны РоссииОфициальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков заявил, что:- российские войска в Донецкой области за ночь продвинулись на 4 км и захватили Батманку, Михайловку, Красный Партизан, Ставки и Троицкое, развивают наступление на подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады;- группа "ночных охотников" из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожила 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП и 3 БТР- за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины- всего с начала проведения операции уничтожены 261 украинский беспилотник, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронемашин, 163 установки РСЗО, 636 орудий полевой артиллерии и минометов- вчера вечером крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" был нанесен удар по базе горючего в Калиновке под Киевом, уничтожена крупнейшая из оставшихся у украинской армии топливных баз, с которой велось снабжение войск в центральной части страны.

Эвакуация в пятницу будет из трех населенных пунктов возле МариуполяПять гуманитарных коридоров для эвакуации в Запорожье жителей Бердянска и Мелитополя Запорожской области и трех населенных пунктов, находящихся неподалеку г.Мариуполь Донецкой области, согласованы на пятницу, 25 марта, сообщили в Офисе омбудсмена Украины.Один из коридоров – из г.Бердянск через Токмак, Васильевку и Каменское – будет работать с обязательным разминированием по всему маршруту. "Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на российском блокпосту перед въездом в Бердянск. После сбора людей в месте для эвакуации в г.Бердянск автобусы отправятся по маршруту в Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя", - сообщается в Телеграм-канале Офиса омбудсмена Украины.Также будут работать три коридора, по которым будут эвакуироваться жители трех населенных пунктов, находящихся неподалеку от Мариуполя: г.Мангуш, пос.Никольское, с.Мелекино Донецкой области, все через Бердянск в Запорожье. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов. По всем этим маршрутам в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

В Чернигове перекрыли единственный пешеходный мост через Десну. Его признали аварийным после обстреловВ Чернигове закрыли движение по единственному пешеходному мосту через Десну. Его состояние признано аварийным в результате обстрелов. Об этом в видеообращении к жителям сообщил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус."Сегодня никто никуда не идет, и не едет. Это плохая новость, но у нас есть план, и мы над ним работаем", - сказал он.Пешеходный мост - один из крупнейших мостов города и единственный пешеходный мост через Десну. Напомним, ранее в результате авиаудара был разрушен автомобильный мост через Десну, соединявший Чернигов с Киевом.

Минобороны Британии: украинцы оттеснили российские войска на восток от КиеваМинистерство обороны Великобритании в своем ежедневном анализе хода войны сообщает, что украинцам удалось вернуть под свой контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы.Британские военные разведчики прогнозируют, что украинская армия продолжит и контрнаступление на аэродром Гостомель к северо-западу от Киева.На юге Украины российская армия продолжит попытки обойти Николаев и дальше двигаться на Одессу, но этому по-прежнему мешает сопротивление украинцев и проблемы с тыловым обеспечением.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507248134879121408

Apple подтвердила приостановку поддержки российских платежных карт "Мир" в Apple PayВ Национальной системе платежных карт (НСПК) РФ сообщили, что компания Apple уведомила ее о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay.После отключения от Apple Pay карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, карты "Мир" оставались единственными, которые можно было подключить к сервису бесконтактной оплаты от Apple.Накануне НСПК (оператор платежной системы "Мир") сообщил, что загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступной.Как сообщает пресс-служба НСПК в пятницу, Apple уведомила ее, что работа ранее загруженных в Apple Pay карт будет остановлена в течение ближайших нескольких дней.

Офис генпрокурора Украины: из-за военной агрессии РФ погибли как минимум 135 украинских детей135 детей по состоянию на утро 25 марта 2022 года погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, еще 184 ребенка получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров. Больше всего пострадало детей в таких областях: Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожской – 26, Житомирской – 15, Херсонской – 15, Сумской – 14. В столице Киев – 16.Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.

Бразилия высказалась против исключения РФ из G20Правительство в Бразилиа выступает "четко" против "инициатив в различных международных органах" по исключению России, заявил в Сенате министр иностранных дел Карлус Франку Франка. "Самым важным на данный момент было бы, чтобы все эти форумы (G20, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная организация) работали в полную силу", - отметил он, добавив, что для этого необходимо "присутствие всех стран включая Россию".

Поезда Allegro прекратят курсировать между Хельсинки и ПетербургомПоезд Allegro, курсирующий между Петербургом и Хельсинки, перестанет ходить с 28 марта, пишет финское издание Helsingin Sanomat.Как отмечает издание, накануне министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен назвала дальнейшую эксплуатацию поезда нецелесообразной.Поезда Allegro принадлежат компании "Карельские поезда" - совместному предприятию РЖД и государственной железнодорожной компании Финляндии VR. РЖД находится под санкциями США."До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели покинуть страну", - заявил директор VR по пассажирским перевозкам Топи Симола.

В России заблокирован литовский сайт одного из крупнейших медиахолдингов стран Балтии — Delfi Произошло это сразу по двум решениям Центрального районного суда Калининграда за 4 марта 2022 года. По данным сервиса Globalchek, литовский сайт Delfi сейчас недоступен для российских интернет-пользоватей. Латвийский и эстонский Delfi остаются доступными для читателей из РФ.

Удары по воинской части в Днепре привели к серьезным разрушениям, спасатели ищут под завалами людейГубернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что вчерашние удары по воинской части в Днепре привели к серьезным разрушениям. Об этом он написал в Telegram-канале."Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - написал он. Вчера ГСЧС области заявляло, что примерно в 22:38 24 марта войска РФ нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города."Значительно разрушены здания части. Вследствие попадания ракет возникли два очага пожара", - сообщили в ГСЧС.

Главное на этот моментКраткий обзор основных событий минувшего вечера и ночи:✅Вечер четверга ознаменовался бурной дипломатической деятельностью в Брюсселе, где прошли чрезвычайные встречи лидеров стран НАТО, Евросоюза и "Большой семерки".✅Президент США Джо Байден, сказал, что никогда еще Североатлантический альянс не был настолько единым. Он призвал сохранять это единство достаточно долго для того, чтобы введенные санкции начали оказывать эффект на принятие решений в Кремле.✅И Байден, и британский премьер Джонсон, и президент Франции Макрон отказались отвечать на вопрос, каким будет их ответ в случае, если Москва применит в Украине химическое оружие.✅НАТО подтвердила отправку четырех батальонных групп общей численностью в 40 тысяч военных в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.✅Премьер-министр Германии Шольц и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заверили, что не будут платить за поставки российского газа в рублях, как того потребовала Москва, заявив, что времена российского энергетического шантажа прошли.✅Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что Украина определенно может победить, несмотря на то, что Путин поступает с ее городами, как когда-то поступил с Грозным. По его словам, Путин не стремится к достижению мира.✅Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством проголосовала за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и требующую немедленного вывода войск. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники - Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.В самой Украине продолжались боестолкновения местного значения, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.✅Украина заявила об уничтожении большого десантного корабля "Саратов" Черноморского флота России, стоявшего в занятом ею порту Бердянска, и нанесении повреждений еще двум кораблям. Британские и американские разведслужбы подтверждают эту информацию.✅Украинские власти сообщили о первом с начала войны полноценном обмене военнопленными с Россией. 10 украинских солдат были обменены на 10 российских. В ходе еще одного обмена 11 российских гражданских моряков, спасенных с судна, затонувшего вблизи ✅Одессы, были обменены на 19 украинцев с захваченного Россией корабля.✅Всемирная организация здравоохранения заявила, что по-прежнему не имеет возможности доставить жизненно необходимые медикаменты в находящийся в российской блокаде Мариуполь, а также в лежащий дальше к западу Николаев.

Жертвами российской агрессии в Украине стали более 1000 мирных украинцев – ООНРоссийские войска в Украине целенаправленно уничтожают жилые дома и невоенные объекты. За месяц войны жертвами военной агрессии стали более 1000 мирных украинцев. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.Среди убитых:214 мужчин;160 женщин;14 девочек;28 мальчиков.Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.Среди пострадавших:181 мужчина;140 женщин;28 девочек;23 мальчика.Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

МАГАТЭ: российские обстрелы угрожают безопасности работников, обеспечивающих безопасность Чернобыльской АЭСМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило опасения в связи с предполагаемыми обстрелами вблизи Чернобыльской АЭС. Российские подразделения обстреляли украинские блокпосты в городе Славутич, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на украинскую Государственную инспекцию ядерного регулирования. Данные действия ставят под угрозу "дома и семьи оперативного персонала, обеспечивающего ядерную и радиационную безопасность" бывшей АЭС, указал он. По словам Гросси, МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией. В Славутиче с населением около 25 тысяч человек проживают многие сотрудники ЧАЭС.

Вечерний взрыв под Киевом: горела нефтебазаВ селе Калиновка Фастовского района Киевской области произошел пожар на нефтебазе в результате обстрела со стороны войск РФ. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Телеграме.24 марта около 20:00 в Калиновке в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.По состоянию на 6.00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Депутат: в Хесоне российские военные похитили муниципального депутата Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в Facebook о похищении муниципального депутата Дмитрия Афанасьева. "В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по таэквондо", - сообщил он. Похищение произошло 22 марта после разгона антироссийского митинга, когда Афанасьев защитил свою жену при попытке ее задержания. "За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа домой в семью прибыли с обыском российские военные. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия", - указывается далее. На следующий день был освобожден один из задержанных, который рассказал о жестоких пытках, а остальные до сих пор удерживаются в плену, сообщил Хлань.

Почти половину россиян не волнует уход иностраных компаний из РФПочти половина россиян (49 процентов) считают, что уход из России ряда зарубежных компаний не повлияет на качество его жизни, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение". 32 процента респондентов ожидают ухудшений своей жизни в этой связи, при этом 7 процентов предполагают сильные ухудшения, а 25 процентов - не очень значимые. Среди молодежи 18-30 лет ухудшения качества жизни ждет почти половина опрошенных - 44 процента.

Глава региона: в Рубежном обнаружены тела двух погибшихВ городе Рубежное Луганской области были обнаружены тела двух погибших, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Оккупанты били всю ночь (...) В результате обстрелов повреждены жилые дома, возгорание в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших", - написал Гайдай на странице Facebook в пятницу утром.Также он отмечает, что "ГСЧС крайне тяжело выезжать на вызовы", поскольку "тушение пожаров усложняется из-за не утихающих обстрелов".

Байден посетит город в Польше близ границы с УкраинойПрезидент США Джо Байден отправится в пятницу в польский город Жешув, находящийся в 80 км от границы с Украиной.Как сообщает Белый дом, цель этой поездки - показать решительный настрой Запада на противодействие российской агрессии в Украине.В Жешуве Байден встретится с польским президентом Анджеем Дудой и обсудит проблемы с которыми столкнулась Польша после того, как туда прибыли несколько миллионов украинцев, спасающихся от российских бомбежек и обстрелов.Американский президент также хочется пообщаться с самими украинцами, находящимися в Польше.

Би-би-си: россияне похитили по меньшей мере 36 украинцев на оккупированных территориях ООН подтверждает о по меньшей мере 36 случаях похищения оккупантами граждан Украины на временно захваченных территориях. Об этом пишет Украинская версия Би-би-си со ссылкой на представителей ООН.Членам семей похищенных часто не сообщают о том, где они находятся. Известно о случаях похищения проукраинских активистов и общественных деятелей в Херсонской области.Кое-где россияне вывозят в неизвестном направлении представителей местного самоуправления, которые отказались сотрудничать с захватчиками. Ранее украинским властям удалось путем обмена вернуть похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Канада увеличит экспорт нефти, чтобы заместить в ЕС сырье из РоссииКанада на фоне войны России в Украине хочет увеличить экспорт нефти примерно на 5 процентов, чтобы помочь ЕС быстрее отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.По его словам, до конца года "канадская промышленность имеет возможность постепенно увеличить экспорт нефти и газа примерно на 300 000 баррелей в день, чтобы заместить российские нефть и газ". Канада - четвертый по объемам в мире поставщик нефти, напоминает агентство AFP.Международное энергетическое агентство (МЭА), перед которым Уилкинсон выступил 24 марта, на минувшей неделе призвало принять срочные меры для сокращения мирового потребления нефти на фоне опасений относительно возможного резкого сокращения поставок из РФ.

G7 обещает не допустить глобального продовольственного кризисаСамые мощные страны планеты обязуются позаботиться о том, чтобы из-за войны между двумя крупнейшими странами Европы в мире не дошло до кризиса голода. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по результатам их встречи в Брюсселе 24 марта, сообщает Укринформ.Война в Украине ставит под угрозу восстановление мировой экономики, подрывает устойчивость глобальных цепей поставок и будет оказывать серьезное влияние на наиболее нестабильные страны, признают лидеры G7 и обещают свою поддержку наиболее уязвимым.В частности, это касается предотвращения глобального продовольственного кризиса, поскольку в краткосрочной перспективе война усиливает давление на глобальную продовольственную безопасность. Введенные санкции против россии, отмечают при этом политики, учитывают необходимость избегать влияния на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией.Страны "Большой семерки" будут последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и сделать аграрный сектор устойчивым в соответствии с климатическими и экологическими целями. Они "будут стремиться обеспечить стабильные поставки продуктов питания в Украину и поддерживать постоянные усилия украинского производства".Лидеры стран G7 будут сотрудничать с соответствующими международными органами, такими как Всемирная продовольственная программа (WFP) и параллельно с многосторонними банками развития и международными финансовыми учреждениями увеличивать общий вклад в эти органы для поддержки стран, сталкивающихся с острыми проблемами в обеспечении продовольствием.Подписавшиеся заявления призывают созвать внеочередное заседание Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), чтобы рассмотреть последствия российской агрессии против Украины для мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Они призывают всех участников Информационной системы сельскохозяйственного рынка (AMIS) продолжать обмен информацией и изучить способы держать цены под контролем.Страны обещают избегать запретов на экспорт и других мер, ограничивающих торговлю, поддерживать открытые и прозрачные рынки и призывают других делать то же, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Генштаб Вооруженных сил Украины: отбито девять атак и обезврежено более 200 военнослужащих РФРоссийские войска продолжают вести боевые действия, а украинские защитники - давать отпор по всем направлениям. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 пятницы, 25 марта.В сводке говорится, что за последние сутки украинские военные обезвредили две сотни военнослужащих РФ и уничтожили многочисленные единицы техники."В течение предыдущих суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты", - говорится в сообщении. Украинские защитники продолжают оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На Донецком, Слобожанском и части Таврического направления оборонительная операция продолжается. Здесь усилия сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы. На Северщине группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев. Оборона Киева также продолжает отражение наступления противника.

Американская биофармацевтическая компания Gilead заявила, что приостановила все бизнес-операции в России, не связаные с жизненно важными лекарствами. Прибыль от продажи медикаментов будет направлена на гуманитарную помощь Украине.

Военные аналитики: продвижение РФ в Мариуполе и ослабление давления на КиевАмериканский Институт изучения войны в ночь с 24 на 25 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным экспертов организации, войска РФ продолжают медленно, но неуклонно продвигаться в Мариуполе, войдя в центр города 24 марта. Также они провели несколько наступательных операций в других частях страны. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны в Facebook."Украинские контратаки к северо-западу от Киева в последние несколько дней продолжают ослаблять давление на город, а российские силы продолжают окапываться. Украинские силы отражали ограниченные атаки российских войск к северо-востоку от города и вокруг Харькова", - сказано в сообщении. https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/posts/10160060797406810&show_text=true&width=500Кроме того, Институт изучения войны составил интерактивную карту вторжения России в Украину, на которой показан каждый день с начала войны.

Европейский союз требует от России немедленно прекратить войну против Украины – выводы саммитаЛидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза требуют от России немедленно прекратить военные действия против Украины и вывести войска."Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", - говорится в выводах Европейского совета, обнародованных в пятницу ранние утром.Лидеры ЕС констатировали, что агрессивная война России против Украины "грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения". "Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", - заявляют в ЕС.В этой связи Европейский совет призвал Россию "в срочном порядке гарантировать безопасный проход гражданским лицам, оказавшимся в ловушке во всех других зонах боевых действий, в пункт назначения по их выбору, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры". "Он также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право, и соблюдать недавнее постановление Международного суда", - отмечается в заявлении.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) направил для рассмотрения в совет по этике вопрос о сотрудничестве почетного президента организации Рене Фазеля с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). До этого пресс-служба КХЛ сообщила, что Фазеля будут активно привлекать в качестве советника к решению стратегических вопросов развития лиги. Ранее совет IIHF из-за войны в Украине отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира - 2023. Фазель назвал эти решения "печальным моментом в истории IIHF".

СМИ: впервые за 30 лет Франция усиливает готовность атомных подлодок в ответ на угрозы РФФранция повысила боевую готовность своих ядерных сил. Сейчас три из четырех атомных подводных лодок в последние несколько дней находились в море для маневров.Об этом впервые сообщила бретонская региональная газета Telegramme de Brest, имеющая лучший наблюдательный пункт на французской военно-морской базе Иль-Лонге, мысе в Брестском заливе. Известный военный журнал Air&Cosmos отметил, насколько необычно присутствие более одной французской атомной подводной лодки в резерве в море, предает издание FAZ. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-drei-franzoesische-atom-u-boote-im-meer-unterwegs-17905466.htmlТакое количество лодок, развернутых одновременно, происходит впервые за три десятилетия в качестве ответа на российские угрозы ядерным оружием. Каждая атомная подводная лодка может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет М51. "В последний раз сразу три подводные лодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из - за ракет средней дальности в Европе", - подчеркнула газета The Times.Военные эксперты заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, который непосредственно командует силами ядерного сдерживания страны, принял решение о подводных лодках в связи с растущей угрозой.

Reuters: 60 процентов российских высокоточных ракет не попали в цель США оценивают, что Россия сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.Ссылаясь на американскую разведку, трое американских официальных лиц заявили, что, по оценкам Соединенных Штатов, уровень отказов России меняется изо дня в день. Он зависит от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что он достиг 60%.Один из чиновников сказал, что разведка показала, что процент отказа российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60%, в зависимости от дня.Два эксперта, опрошенные агентством Reuters, заявили, что любой уровень отказов в 20% и выше будет считаться высоким. Официальные лица не раскрыли, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.Журналисты отмечают, что такая высокая частота отказов может включать в себя что угодно - от неудачных запусков до того, что ракета не взорвется при ударе.

Германия не будет оплачивать газ и нефть в рубляхКанцлер ФРГ отметил, что договоры на поставку предусматривают оплату в долларах или в евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе после встречи лидеров G7. "Везде имеются жёсткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого", - сказал Шольц.Канцлер добавил, что принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект. "Мы видим, что эти меры очень эффективны, и мы развиваем их постоянно дальше, пытаемся предотвратить их обход. Тем не менее, это было очень осознанное решение, что из-за экономической структуры, которая имеется, и очень высокой зависимости некоторых стран от определённого импорта нефти, газа или угля, не делать этот импорт частью санкционного режима", - пояснил Шольц.Как уже сообщалось, в среду президент РФ В.Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

В РФ возбуждено уголовное дело о "биологическом оружии" в УкраинеСледственный комитет России возбудил дело о "разработке биологического оружия" в Украине. "Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего", - заявил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Джонсон: Путин хочет поступить с украинскими городами как с Грозным, но ему все равно не победитьПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон после экстренного саммита НАТО в Брюсселе заявил, что его страна существенно увеличит поставки оружия Украине, чтобы помочь ей защититься от агрессивного соседа - России, однако, речи о создании бесполетной зоны над Украиной не идет.По словам Джонсона, закрытие неба означает, что британские военно-воздушные силы должны будут сбивать российские военные самолеты, а идти на прямой конфликт не готова ни одна страна НАТО.Британский премьер также сообщил о готовящемся развертывании британских войск в Болгарии, а также удвоении контингента британских войск в Польше и Эстонии.Джонсон при этом считает, что разговоры Владимира Путина о применении ядерного оружия - это всего лишь способ отвлечь внимания от того, какое вооружение и как именно российские войска применяют в Украине.Уже после саммита, в программе Би-би-си Newsnight Борис Джонсон заявил, что он совершенно не оптимистичен относительно того, что Путин хочет мира.“Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами, то же, что он сделал с Грозным”, - заявил премьер, напоминая об одном из центральных событий второй чеченской войны, когда федеральные силы в конце декабря 1999 года осадили город, подвергнув его массированным ракетным и авиаударам, а в начале февраля 2000-го заняли его, в результате чего город бвл почти полностью разрушен.При этом британский премьер убежден, что в этой войне Украина победит."Не думаю, что это будет легко. В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы собираются оказать сопротивление. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить”, - заявил Борис Джонсон.

Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и StingerВ обновленном списке военных нужд, переданном Украиной США, резко увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger. Как сообщает "Европейская правда", с обновленным списком удалось ознакомиться CNN. Издание отмечает – украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin — Киев утверждает, что ей срочно нужно по 500 этих систем ежедневно.Как отмечается, это "на сотни больше", чем спрашивало ранее. Издание напоминает, что за первые недели войны США и союзники передали Украине около 17 тысяч противотанковых и 2 тысяч зенитных ракет.В списке, предоставленном CNN, приведено несколько других неотложных потребностей, в частности: самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности - С-300.В документе перечислены два типа самолетов русского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки войск на земле. Согласно списку, предоставленному CNN, Украина пригласила по 36 самолетов.По словам высокопоставленного оборонного чиновника, последний из пакетов помощи в размере $350 млн, утвержденных в конце февраля, уже поступил в Украину за последние несколько дней, тогда как следующие два пакета на общую сумму $1 миллиард уже начали поступать.

Экс-командующий силами НАТО в Европе: Путин может нанести ядерный удар по ПольшеПрезидент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши, рассказал экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в интервью CNN. "Если он (Путин – ред.) действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где он его применит? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше".Уэсли Кларк отметил, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой Россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае они должны использовать тактическое ядерное оружие. Как результат НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.Кларк также выразил сомнение, что Россия применит химическое оружие в Украине.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54181624

СМИ: Шойгу не было на заседании Совета безопасности РФ – его просто вмонтировалиРоссийские издания пишут, что министра обороны РФ Сергея Шойгу, который не появлялся на публике с 11 марта, не было на заседании Совета безопасности РФ 24 марта - его просто вмонтировали в видео. Об этом пишет российское издание Медиазона. "Вероятнее всего, заседание Совбеза действительно состоялось, только вот Шойгу там не было. Его попросту вмонтировали в телевизор, используя кадры с одного из предыдущих советов безопасности. И добавили помехи — а для совсем непонятливых "РИА Новости" еще и сделали зум (приближение), чтобы зрителю было ясно, куда смотреть", - пишет издание.Отмечается, что фон и одежда Шойгу на заседании 24 марта такая же как и на заседаниях 3 и 11 марта.Кроме того, на заседании 24 марта Шойгу ни разу не показали на видео со звуком, поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с ним взяли с одного из предыдущих Совбезов.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54181600

Герхард Шрёдер считает войну следствием политических ошибок России и ЗападаБывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдерсчитает войну в Украине следствием политических ошибок, сделанных после падения Берлинской стены и исчезновения биполярности мира. "Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены", - заявил Шрёдер. По словам экс-канцлера, в прошедшие годы было совершено много ошибок, как со стороны России, так и Запада. Однако российские интересы в области обеспечения собственной безопасности не оправдывают применение Москвой военной силы, указал он, призвав каждого сделать все, что в его силах, "чтобы прекратить эту ужасную войну".

Итальянское телевидение будет транслировать новости на украинскомИтальянское государственное телевидение RAI c 25 марта будет транслировать новостные выпуски на украинском языке. Как говорится в заявлении пресслужбы, новостная программа будет транслироваться "в течение пяти минут начиная с 15:00 по местному времени". Данное решение было принято в связи с растущим числом украинских беженцев в стране. Как заявил в четверг премьер-министр Италии Марио Драги, в республику с начала военного вторжения России в Украину уже прибыли порядка 70 тыс. беженцев.

США и ЕС поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях РФСША и Евросоюз поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях, совершенных во время войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанном во время визита главы Белого дома в Брюссель.Европейский Союз обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Украине. Российские военные наносят удары по гражданскому населению, целенаправленно обстреливают больницы, школы, укрытия мирных граждан, говорится в резолюции саммита Евросоюза. "Эти военные преступления должны быть тотчас прекращены", - заявляют в ЕС.

АНАЛИЗ. Санкции не останавливают российские танкиКорреспондент Би-би-си в Брюсселе Ник Бик, пообщавшийся сегодня с лидерами европейских стран, подтверждает слова украинского президента."Несмотря на заявления, раздающиеся здесь, в штаб-квартире НАТО, о поддержке Украины и решимости финансово наказать Россию, я только что получил отрезвляющую информацию от одного западного чиновника, который присутствовал на встрече лидеров ЕС.Похоже, ни один из европейских лидеров не смог привести ни одного признака того,, что санкции начали как-либо менять поведение Путина или влиять на его решение продолжать войну с Украиной.Стратегия НАТО сейчас заключается в снабжении украинцев оружием в ожидании, что беспрецедентные финансовые санкции, наложенные на Россию, убедят ее прекратить нападение на своего соседа.Функционеры НАТО и публично и за кулисами настаивают, что делают все возможное, чтобы вооружить Украину, при этом не эскалируя конфликт и не вмешиваясь в него напрямую, что, по их словам, могло бы иметь ужасные последствия.Для миллионов украинцев, которые вынуждены уезжать, жить в подвалах и гибнуть под обстрелами, это ожидание означает, что по мере того, как война все глубже вгрызается в их страну, погибнет еще больше мирных жителей.Множеству украинцев нужна значительно более действенная поддержка со стороны их могущественных западных друзей. И она нужна им прямо сейчас", - заключает Ник Бик.

Владимир Зеленский: cанкции против России запоздалиОбращась к Европейскому совету, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские санкции против России "немного запоздали".Зеленский считает, что если бы санкции были превентивными, Россия, скорее всего, не начала бы войну. "Вы заблокировали "Северный поток - 2". Мы благодарны вам. И это правильно. Но это тоже было немного поздно".По его словам, Россия уже разрушила 230 школ, 155 детских садов и убила 128 детей в Украине и продолжает военные действия, несмотря на санкции."Вы колеблетесь, вводить санкции или нет? И вы колеблетесь, поставлять оружие или нет? И вы колеблетесь, торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться. Пора уже решать", - заявил Владимир Зеленский в своей речи.

Япония расширяет список санкций против РоссииЯпония заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт своей продукции в 81 российскую организацию.Как следует из распространенного в пятницу заявления японского МИД, санкциям подвергнутся взрослые дети пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, родственники гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и предпринимателей братьев Ротенбергов.В числе компаний, подпадающих под ограничения, Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, производитель электроники "Байкал Электроникс" и другие.Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Токио предпринимает процедурные шаги по лишению России статуса наибольшего благоприятствования в торговле и по пресечению возможности обойти финансовые санкции при помощи цифровых активов.

Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектамУкраина, по всей видимости, провела успешную атаку на российские корабли в Бердянске, передает Си-эн-эн со ссылкой на представителя министерства обороны США.Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая большой десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море."Орск" (это корабль той же серии, что и "Саратов") способен перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также порядка 350 десантников.Британское минобороны предсказывает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения российской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать и без того падающий моральный дух.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507113449494659080

О чем еще говорится в сводке Генштаба ВСУ- Российские войска пытаются возобновить наступление в районе города Изюм.- На Донецком направлении противник удерживает оккупированные границы.- На Волынском направлении противник не проводил наступательных действий.- На Полесском направлении противник продолжал наносить артиллерийские и авиаудары, пытаясь восстановить позиции своих сил в районах Киева и Макарова.- Продолжаются попытки блокировать Чернигов.- Ожидается, что противник попытается возобновить наступательные действия в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы блокировать Киев с востока.- На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков, продолжаются удары по гражданской инфраструктуре.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279993924313693&show_text=true&width=500

Генштаб ВСУ: в Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов"Согласно вечерней сводке Генерального штаба Украины по итогам 24 марта, в результате удара по оккупированному порту Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Саратов".Ранее украинские ВМС сообщали об уничтожении корабля того же проекта "Орск"; по этим сообщениям, еще два судна -"Саратов" и "Новочеркасск" были повреждены.Но в четверг вечером Генштаб уточнил, что повреждения получили большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск"."Продолжается уточнение других потерь противника", - сообщает Генштаб.Министерство обороны России информацию об уничтожении и повреждении кораблей не комментировало.

Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистовМИД Австралии объявил о введении санкций против Александра Лукашенко, членов его семьи, а также группы российских частных лиц, обозначенных как "пропагандисты и штатные распространители дезинформации".В заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн говорится, что в связи с ситуаций в Украине в санкционный список помимо авторитарного белорусского правителя включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко."Беларусь продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", - объяснила свое решение министр.Кроме того, под санкции попали 22 россиянина, среди которых руководство и редакторы организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front.Список имен не приводится.

Канада ввела санкции против 160 российских сенаторовКанада ввела санкции против 160 членов Совета федерации - верхней палаты российского парламента, а также запретила экспорт в Россию высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения.Это решение было принято 23 марта, но объявили о нем премьер-министр Джастин Трюдо в Брюсселе и затем его аппарат в Оттаве только 24-го.

За четверг из зон боев выехали или были эвакуированы 3343 человека - украинский министрВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете сообщила, что за день 24 марта по семи гуманитарным коридорам из зон боев выехали или были вывезены 3343 человека.По словам Верещук, из осажденного Мариуполя самостоятельно выехали 2717 человек, из трех сел к востоку от Киева были эвакуированы 509 человек, а из одного городка в Запорожской области - 117 человек, включая 35 детей-сирот из интерната.

Oxxxymiron в Лондоне: огромное количество русских - против войныВ четверг в Лондоне проходит концерт российского рэпера Оксимирона (Oxxxymiron). Это событие - часть его благотворительного проекта Russians Against War (RAW, "Русские против войны"). Все деньги от выступлений идут на помощь украинским беженцам.Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает наш корреспондент. Абсолютное большинство людей в аудитории - русскоязычные. Толпа скандирует: "НЕТ ВОЙНЕ". У многих - флаги Украины.Этот концерт - свидетельство того, что "русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны", - сказал Оксимирон в начале вечера.

Главное по итогам четверга, 24 марта✅Существенных перемен в позициях сторон по-прежнему нет. Украинцы объявили об освобождении одной деревни, Лукьяновки, к востоку от Киева и опубликовали видео оттуда.✅Утром в четверг украинцы нанесли ракетный удар по кораблям противника, стоявшим в порту Бердянск на Азовском море. Вечером украинский генштаб объявил, что в результате удара уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а еще два БДК, "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", повреждены.✅В Брюсселе прошли саммиты НАТО и "Большой семерки" и начался саммит Евросоюза. Тема - естественно, Украина. Блок НАТО объявил о резком укреплении восточного фланга. ЕС заявил, что не собирается платить за российские газ и нефть в рублях, как того требует Москва - это требование нарушает контракты, в которых зафиксирована оплата в евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Россия больше не сможет шантажировать Европу при помощи своих энергоресурсов.✅Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию против российского вторжения в Украину. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники, Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.