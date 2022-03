ОНЛАЙН. Макрон снова созвонился с Путиным, в НАТО заявили о применении Россией гиперзвуковых ракет в Украине

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 29 марта

Решение принято в ответ на петицию "Роскомсвободы", поскольку "сейчас особенно важно получать информацию из разных источников". За месяц войны в Украине в России было заблокировано более 800 ресурсов. https://www.delfi.lv/article.php?id=54195640

Вот такая реклама появилась на остановке около российского посольства в Швеции.

Российский Telegram-каналы пишут, что склад боеприпасов под Белгородом взорвался после ракетного удара со стороны Украины.

Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько летКабинет министров Украины провел первое открытое заседание с начала войны с Россией (многие государственные институты, например Верховная Рада, в интересах безопасности функционируют скрытно). Один из главных вопросов- продовольственная безопасность.Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Путин исключил из научного совета при Совбезе четырех ученых, которые подписали письмо против войныСреди исключенных — Алексей Громыко, внук того самого советского министра иностранных дел и директор Института Европы РАН. Он рассказал RTVi, что ученых об исключении не оповещали и причину не называли. "Заявление [против войны] содержало в себе большой смысл в те дни [начало марта] с точки зрения национальных интересов нашей страны", — заявил Громыко.

Байден: санкции против России и поставки оружия Украине будем сохранятьПрезидент США Джо Байден отреагировал на сообщения о прогрессе на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Как и другие западные лидеры, он высказался осторожно: "Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают".Затем Байден продолжил: "А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и продолжим обеспечивать украинских военных средствами для того, чтобы защищаться".

Магазины одежды Cropp, House, Reserved, Mohito и Sinsay закрылись в России. Они принадлежат польскому ритейлеру и производителю LPP Group.

Евросоюз не будет платить рублями за российский газВ Евросоюзе готовятся к возможному прекращению поставок природного газа из России.https://www.delfi.lv/article.php?id=54195488

И теперь французская версия разговора Макрона и Путина В информационных агентствах появились цитаты из французского заявления по итогам очередного телефонного разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. В нем констатируется, что условия для запуска гуманитарной операции для эвакуации жителей осажденного российской армией Мариуполя "на данном этапе не сложились". Несколько дней назад Макрон предложил провести такую операцию силами Франции, Греции и Турции. Согласно заявлению Елисейского дворца, французский президент представил план операции Путину и тот ответил, "что подумает об этом". О платежах за газ в рублях, о которых упоминалось в российском изложении содержания разговора, во французской версии не упоминается ничего. Ранее лидеры стран ЕС отвергли это российское требование.

Командующий силами НАТО в Европе: Россия применяла гиперзвуковые ракеты против Украины многократноКомандующий объединенным силами НАТО в Европе, американский генерал ВВС Тод Уолтерс, заявил на слушаниях в Сенате США, что Россия действительно неоднократно применяла гиперзвуковые ракеты против Украины. "Большинство из этих ударов были направлены против конкретных военных целей", — цитирует генерала агентство Рейтер.Россия впервые объявила о боевом применении ракеты "Кинжал" 18 марта, но в этом заявлении имелись определенные странности и нестыковки, а американские военные, хотя и не отрицали такой возможности, не подтверждали это публично.

Число жертв обстрела здания администрации в Николаеве выросло до девятиВ результате ракетного обстрела административного здания Николаевской областной администрации сегодня утром погибли девять человек, еще 28 получили ранения, сообщила пресс-служба генпрокурора Украины.29 марта около 8.45 в ходе обстрела Николаева российскими войсками один из снарядов попал в девятиэтажное административное здание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с девятого по первый этаж без последующего горения, сообщали украинские власти.

Кремль: Путин и Макрон обсудили переговоры РФ и Украины в СтамбулеКак пишет ТАСС, Путин подробно рассказал Макрону о предпринимаемых российскими войсками мерах по предоставлению гумпомощи и обеспечению эвакуации. Также обсуждалось решение о переходе к оплате рублями поставок природного газа из России.

Русская Википедия получила второе предупреждение от РоскомнадзораВедомство требует убрать из статьи про войну в Украине слова вторжение, агрессия и война при упоминании "специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины".https://twitter.com/ru_wikipedia/status/1508827837545037826?ref_src=twsrc%5Etfw

Заявление главы украинской делегацииГлава украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, распространил свое заявление по итогам переговоров с Россией в Стамбуле:"Стамбул позволил зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ. Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства — по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия. Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности. Дополнительно, Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно — и в части финансирования объёмных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС. Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, ВБ, Турцией, Германией, прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам. Особо хочу выделить раздел, касающийся Крыма. Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет — это революционное предложение. Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как доя нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу — ключ к общему прекращению войны".

США и Великобритания: будем судить Путина не по словам, а по деламВслед за заявлениями главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского о том, что "Россия сделала два огромных шага к миру", госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "пока не видел ничего, указывающего на эффективное движение вперед, потому что мы не видели признаков реальной серьезности". Об этом госсекретарь заявил на пресс-конференции в Марокко, где он находится с визитом."Есть то, что Россия говорит, а есть то, что Россия делает, — подчеркнул Блинкен. — Мы сосредоточены на последнем".Представитель британского премьер-министра высказался аналогично: "Мы будем судить Путина и его режим не по словам, а по делам"."Имело место некоторое сокращение российских обстрелов вокруг Киева, во многом благодаря тому, что украинские силы успешно отражают российские наступления к северо-западу от города. Но бои продолжаются. В Мариуполе и других местах районах сильные обстрелы продолжаются. Мы не желаем увидеть ничего меньшего, чем полный вывод российских сил с украинской территории", — добавил пресс-секретарь.

Во время интервью мэра Чернигова Владислава Атрошенко телеканалу CNN в городе прогремел взрыв. https://twitter.com/CNN/status/1508767611219324930?ref_src=twsrc%5Etfw

Под Мариуполем ранен корреспондент "Известий"Об этом сообщили в издании. Пуля снайпера ранила Родиона Северьянова в ногу.

На бывшего мэра Екатеринбурга составлено три протоколаЕвгения Ройзмана обвиняют в "дискредитации" действий российских войск. https://www.delfi.lv/article.php?id=54194462

Роскомнадзор все же заблокировал сайт с мультфильмами "Масяня"Ранее ведомство собиралось ограничить доступ лишь к серии про Украину, но сегодня заблокировало сам сайт mult.ru. Кроме того, ТАСС сообщает, что Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление YouTube запрещенной информации.

Макрон проводит телефонный разговор с ПутинымОб этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Украинский пограничник с острова Змеиный вернулся из плена, его наградилиУкраинский пограничник Роман Грибов, участвовавший в обороне острова Змеиный и отказавшийся сдаваться без боя российскому военному кораблю, награжден отличием "За заслуги перед Черкащиной", сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.Роман — автор фразы про "русский корабль", который должен пойти в известном направлении."Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", — написал Табурец в "Телеграм".Первый обмен военнопленными — по 10 человек с каждой стороны - состоялся 24 марта.

Кадыров заявил, что надо "взять Киев" По словам главы Чечни, боевые действия в Украине не следует останавливать — необходимо завершить начатое и взять Киев. Недавно Кадырову было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Ирландия, Бельгия и Чехия тоже высылают российских дипломатовИрландская Республика попросила четырех высокопоставленных сотрудников посольства России покинуть страну."Министерство иностранных дел Ирландии вызвало российских дипломатов [...], чтобы сообщить, что просят четырех сотрудников покинуть свои посты, так как их деятельность не соответствут дипломатическим стандартам", - сказано в заявлении.Почти одновременно Бельгия заявила, что высылает 21 российского дипломата по подозрению в шпионаже. Об этом в своем "Твиттере" написала министр иностранных дел страны Софи Вильмес.А вслед за этим министерство иностранных дел Чехии заявило о высылке одного российского дипломата в рамках решения, принятого совместно с союзниками, о "сокращении российского разведывательного присутствия в ЕС", сообщает Рейтер.Немногим ранее о высылке 17 российских дипломатов объявили Нидерланды.https://twitter.com/Sophie_Wilmes/status/1508811031711293444?ref_src=twsrc%5Etfw

В Украине могут запретить символы Z и VВ Верховную раду внесен законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O, которыми маркируется российская военная техника. За их использование будет грозить до 5 лет лишения свободы.

Нидерланды высылают 17 россиянНидерланды высылают 17 российских "разведчиков, прикомандированных к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.Эти люди, пишут Хукстра, представляют угрозу безопасности.https://twitter.com/WBHoekstra/status/1508801558691123210?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN: начинается отвод российских войск от КиеваТелеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США сообщает, что российские батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы, прилегающие к столице Украины. В американской разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг".Как заявил источник CNN, Россия может прикрыть отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева. В то же время официальные американские лица предупреждают, что российские войска всегда могут снова развернуться, если позволят боевые условия.

Джонсон: соглашения недостаточно для снятия санкцийСоглашения о прекращении огня будет недостаточно для отмены британских санкций, сказал сегодня премьер Британии Борис Джонсон."Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", — пересказал журналистам слова Джонсона представитель премьера.

Итоги переговоров. Главное 1. Украинская сторона предлагает Крым и Донбасс вынести за скобки на долгие годы (обязавшись не решать их вопрос военным путем) и впервые детально расписала план объявления нейтрального статуса (с отказом от курса на вступление в НАТО, получением международных гарантий безопасности Украины от постоянных членов Совбеза ООН и еще ряда стран с трехдневным их реагированием на агрессию). Но ключевым в этом плане является даже не его суть, а схема его имплементации. Она подразумевает референдум в Украине, ратификацию в Раде, ратификацию в парламентах стран-гарантов. При этом, как неоднократно заявляла украинская сторона, референдум может состояться только после вывода российских войск из Украины. То есть, Киев предлагает сначала вывод войск, а потом уже начало реализации плана по нейтралитету. И можно было бы сразу сказать, что Россия в таком виде этот план отвергнет, если бы не заявления представителей РФ.2. Заявления представителей России были неожиданно позитивными с точки зрения мирного процесса. Они подтвердили, что получили предложения Украины и передадут их Путину, а далее озвучили два момента: Минобороны РФ заявило о "кардинальном снижении" активности российской армии около Киева и Чернигова с учетом "начавшегося переговорного процесса". А Мединский впервые заявил о возможной встрече Путина и Зеленского — сразу после парафирования главами МИД договора между Россией и Украиной.3. Практическое значение обещания Минобороны РФ снизить активность под Киевом и Черниговым с чисто военной точки зрения минимально. В последние недели российская армия там и так не наступала, закрепляясь на уже занятых позициях. А основным направлением удара уже давно выбран Донбасс. Выход на границы Донецкой и Луганской областей официально обозначен РФ как главная цель всей "спецоперации" России (а это подразумевает, что в случае выполнения данной задачи "спецоперация" будет прекращена). Но это все-таки первый, пусть и декларативный, шаг по деэскалации с начала войны. Не исключено, что он сделан для того, чтобы укрепить позиции Зеленского внутри Украины и в общении с Западом. Чтоб ему было легче обосновать необходимость договоренностей с Россией. И чтоб меньше по этому поводу зрады было.4. Не очень понятно, что происходит по другим пунктам переговоров и требований России ("денацификация", "демилитаризация"), мало конкретики по статусу Крыма и "ЛДНР", кроме того, что Украина предлагает этот вопрос "вынести за скобки" на длительное время. Также совсем непонятно готовы ли названные Арахамией страны-гаранты давать гарантии безопасности Украине. Ну и главное, повторимся, нет четкого понимания как будет увязана реализация договорённостей с прекращением боевых действий и выводом российских войск. Но в целом это, пожалуй, первые переговоры, которые дают некий, хотя и очень осторожный, оптимизм по поводу скорого завершения войны.5. Общее развитие ситуации также подталкивает к скорейшему прекращению войны. Очевидно, что продолжение войны не принесет быстрой победы ни одной из сторон. Война все больше выглядит как битва на истощение обеих воюющих стран. Россия несет большие потери на фронте и экономические (из-за санкций) в тылу. Потери же Украины вообще не поддаются подсчету, так как кровавая и разрушительная война ведется на территории нашей страны. И чем дальше она идет, тем больше эти потери и тем более катастрофические последствия для украинского народа и государства. А теорию о том, что нужно еще воевать долго, в ожидании, что Россия истощиться, Зеленский не разделяет. "В НАТО есть те, кто не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это означает гибель Украины", — сказал Зеленский в интервью журналу Economist. Таким образом, быстрое завершение войны в интересах и России, и Украины. А потому нужно выходить на компромиссы и договариваться. Хотя понятно, что в нынешних условиях это будет очень тяжелый и очень сложный путь.

Johnson & Johnson не будет поставлять в Россию средства личной гигиеныАмериканская компания Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию, но продолжит поставлять лекарства и медицинские изделия.J&J пообещала увеличить пожертвования для помощи украинским беженцев и будет поставлять лекарства в кризисные регионы.В начале марта J&J уже отказались от инвестиций и рекламы в России, а также остановили клинические исследования.

Что на самом деле сказал МединскийИз заявления Владимира Мединского после переговоров с украинской делегацией некоторые информагентства сделали вывод, что Россия не против вступления Украины в ЕС. Однако из видеозаписи выступления Мединского следует, что представитель российской делегации перечислял предложения Украины, а не высказывался о позиции России.Мединский предварил свое заявление словами: "Мы получили письменные предложения украинской делегации, согласованные, как мы понимаем, с руководством Украины, которые сводятся к следующему..." После чего перечислял предложения украинской стороны.Говоря о пунктах, предложенных украинской стороной, Мединский перечислял: "Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласования государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз. Далее довольно подробно прописывается, что должны делать государства-гаранты, так как Украина становится нейтральным, внеблоковым государством..."Мединский сказал, что предложения Украины будут рассмотрены.

Украина примет участие во встрече Североатлантического советаУкраину пригласили принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая пройдет 6 и 7 апреля в Брюсселе."На первую сессию приглашены министры иностранных дел Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины", — говорится в заявлении.Встреча будет проходить в очном формате в присутствии генсека альянса Йенса Столтенберга.

О ситуации с беженцамиС 24 февраля по 28 марта Украину покинули более 3,9 млн человек — это данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Большинство беженцев направилось в Польшу (свыше 2,3 млн), Румынию (более 602 тысяч) и Молдавию (более 385 тысяч).

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал заявление Минобороны России о сокращении военной активности вокруг Киева и Чернигова "абсолютно лживым, направленным на зятягивание времени для усиления ударной группировки на Донбассе для окружения наших сил ООС".

Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" итоги сегодняшних переговоров. В целом он оценил встречу позитивно. "Есть шанс на скорое завершение войны. Украина предложила отличный договор по гарантиям безопасности, в основе которого лежит усиленная статья 5-я НАТО. С конкретными механизмами ее реализации сильнейшими армиями", — отметил советник главы Офиса Президента Украины. Он отметил, что вопрос Крыма будет обсуждаться отдельно. "Отдельная опция. По проблематике Крыма двухсторонние переговоры. Без любых попыток применения военной силы. На 15 лет же фиксируем нынешнее положение", — объяснил Подоляк. На вопрос "Страны", когда может состояться встреча Зеленского и Путина, он ответил: "Это вопрос консультаций. Но наработанный пакет документов позволяет прогнозировать эту встречу. Пока конкретного срока нет".

Северодонецк полностью обесточен, сообщил глава Луганской военно-гражданской администраии Сергей Гайдай. "Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганщины. В настоящее время Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключенные от питания насосные станции отсутствует централизованная подача воды. Специалисты-линейщики уже выехали на осмотр места аварии на ЛЭП. Время ремонта зависит от объемов повреждений", — говорится в сообщении. Ремонтные работы усложняются отсутствием у специалистов ООО "ЛЕО" и местных РЭСов необходимого количества спецтехники. "Потому что вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", — сообщил Гайдай.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Стране" заявил, что в данный момент решается время для следующего раунда переговоров. "Сейчас как раз решаем. Потому что нужно дать время "военной" и юридической подгруппам. Первая — по прекращению огня. Вторая — по юридическим аспектам договора", — рассказал он.

Украине и РФ удалось достичь некоторого взаимопонимания после сегодняшних переговоров в Стамбуле, заявил Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня", — заявил он.

Британия задержала яхту российского бизнесменаВласти Британии задержали яхту Phi, которая, по их данным, принадлежит российскому бизнесмену. Имя владельца Британия не назвала, отметив, что собственник "намеренно хорошо скрывал" эту информацию.Власти Британии 13 марта выяснили имя владельца 58,5-метровой яхты, зарегистрированной на компанию из Сент-Китс и Невис, но передвигающейся под мальтийским флагом."Сегодня мы задержали яхту стоимостью 37 миллионов фунтов и превратили символ богатства России в понятное и строгое предупреждение Путину и его друзьям", — сказал министр транспорта Британии.

Что должно произойти до подписания мирного договора?Участник переговоров со стороны Украины Александр Чалый пояснил, что, по мнению Киева, должно предшествовать подписанию мира.- сначала Украина должна провести референдум, на котором граждане могут поддержать или отвергнуть предложенный вариант мирного договора. Это голосование должно пройти в "реальном формате", а не он-лайн;- подписание договора возможно только после полного прекращения огня;- затем договор должны ратифицировать парламент Украины и парламенты стран-гарантов.

В Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной. Киев неоднократно заявлял, что минимальная цель встречи — решение гуманитарных вопросов, программа максимум — прекращение огня. https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-stambule-proshli-peregovory-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj-medinskij-nazval-ih-konstruktivnymi.d?id=54194434

Новый раунд переговоров может пройти уже сегодня вечеромОфис президента Украины сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет уже сегодня вечером.Ранее российская сторона говорила, что это произойдет завтра.Ждем подтверждения этой информации.

На фоне определённого позитива на переговорах Украины и России дешевеет нефть (до 105 долларов за баррель) и укрепляется рубль (уже 83 за доллар). Когда-то это были бы два взаимоисключающих процесса (удешевление нефти и укрепление рубля). Но война все поменяла.

Что по Крыму и Донбассу?Стороны согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Украинская сторона предложила такую схему:- Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;- Вопрос о статусе и судьбе так называемых "ДНР" и "ЛНР" вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;- Украина готова согласиться на статус внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.- Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты. Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов

Россия: переговоры были конструктивнымиПредставитель России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными.Мединский сообщил, что Россия рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено Путину. Он отметил, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием (предварительным подписанием) договора России и Украины на уровне МИД.

О дальнейшем ходе переговоров"Дальше все, что обозначили представители Украины, будет передано России. От которой будут ждать ответ", — заявил член украинской делегации Чалый."Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину", — заявил Мединский.Он также сказал, что Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.

Украина выбрала гарантов безопасностиЧлен украинской делегации Давид Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности, а также страны, которые могут выступить такими гарантами.Украина передала России свои предложения относительно Договора о гарантиях безопасности для Украины, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.По мнению украинской делегации, гарантами могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие."Это предложение не принято, мы его передаем российской стороне. Будем ждать от них ответа", — сказал Арахамия.

Минобороны сокращает боевые действия в Киевской областиМинистерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщили в военном ведомстве.Чуть ранее генштаб вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит войска из этих областей.

"В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях", — заявляет Минобороны РФ.

Член украинской делегации Чалый объяснил, что будет означать украинский нейтралитет: 1. Отказ размещать иностранные военные базы и военные контингенты. 2. Отказ вступать в военно-политические союзы. 3. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов. 4. Для Украины открыты двери в ЕС и страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются этому не мешать. Чалый также заявил, что если окончательные договоренности будут достигнуты на высоком уровне, будет готовиться многосторонняя конференция с высшими должностными лицами стран-гарантов, на которой будет подписан этот договор.

Итоги переговоров от представителя Украины Михаила Подоляка:1. Имплементация решений будет следовать процедуре: референдум в Украине, затем рафинация в Верховной Раде, затем ратификация парламентами стран-гарантов.2. Касаемо Крыма Украина предложила такую схему: на протяжении 15 лет должны вестись переговоры с Россией по его статусу. В ходе этих переговоров стороны обязуются не использовать военную силу для решения вопроса Крыма.3. Ситуация с ОРДЛО также будет прописана отдельным пунктом."Вопросы "ДНР" и "ЛНР" должны будут решать в ходе переговоров Зеленского и Путина", — заявил Подоляк.

Девять сотрудников Росгвардии из Кубани отказались от иска к ведомству за увольнение после их отказа воевать в Украине, сообщает “Медиазона” (признана в России иностранным агентом). Еще трое нацгвардейцев поддержали иск во время предварительного судебного заседания. 24 марта стало известно об увольнении этих нацгвардейцев. Они сообщили, что 25 февраля получили приказ поехать в Украину, но отказались, сочтя приказ незаконным. Их вернули в Краснодар и уволили.

Фото из разрушенного здания Николаевской обладминистрации.

Так выглядит один из киевских музеев откуда забрали все экспонаты, чтобы спасти их от уничтожения в случае обстрелов.

Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областейОб этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.В то же время остается высокая угроза нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, сообщает Генштаб.

Турецкие СМИ сообщают об окончании переговоров между Россией и Украиной, но подтверждения от сторон пока не поступало. Ранее обе стороны анонсировали заявления по итогам этого раунда переговоров.

Корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко сообщила, что ее репортаж из Николаева удален с сайта издания по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Накануне "Новая газета", получив еще одно предупреждение Роскомнадзора, сообщила о приостановке выпуска газеты как на бумаге, так и на сайте, — до окончания войны в Украине. https://twitter.com/mirrorsbreath/status/1508756310489280517?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский: в Николаеве уже 7 погибшихПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил новые данные о погибших в ходе обстрела администрации города Николаева этим утром. По последним сведениям, погибших 7, раненых 22. Разбор завалов продолжается.

Decathlon приостанавливает работу в РоссииСеть спортивных магазинов Decathlon заявила о приостановке деятельности в России.Компанию уже несколько недель критиковали за то, что она продолжала свою работу в России, несмотря на войну в Украине. В соцсетях пользователи призывали бойкотировать Decathlon, у которого в России 60 магазинов.

В Днепропетровской области сокращают комендантский часВ Днепропетровской области сократили время комендантского часа. Теперь он будет длиться с 21:00 до 6:00, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Разруха и пустые улицы. Опубликовано видео разрушенного Ирпеня с высоты птичьего полетаПоявилось видео города Ирпень в Киевской области. Материал опубликовал Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко. На видео видно, что на данный момент улицы города абсолютно пусты, на некоторых домах видны следы серьезных разрушений. До войны население Ирпеня составляло более 60 тысяч человек. Также в городе около четырех тысяч человек сейчас нуждаются в эвакуации. Об этом заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.По словам мэра, сейчас покинуть город нужно тем людям, которые живут в частном секторе.ВСУ освободили Ирпень и продолжают контратаковать под Киевом.

Премьер-министр: потери Украины от начатой Россией войны превышают триллион долларовПотери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы, превышают $1 трлн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль."Убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более триллиона долларов", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".Шмыгаль отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.По его словам, первая его составляющая – прямой инфраструктурный ущерб. "Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка – около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", – пояснил он.Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через "Дию", и каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению."Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех причиненых убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", – отметил глава правительства.Он добавил, что вторая составляющая – это подсчет потерь украинской экономики. "Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд", – сказал Шмыгаль.По его словам, третья часть – потери, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе. "До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", – констатировал глава украинского правительства.В интервью он оценил падение ВВП Украины в 2022 году на текущий момент в 35% и более.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Россия необоснованно высылает троих дипломатов, работавших посольстве Латвии в Москве. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1508745005069910019

Минобороны Беларуси: мы проводим ученияВооруженные силы Беларуси проводят тренировку по обеспечению тыла в боевых условиях, сообщили в Минобороны Беларуси.В ведомстве настаивают, что это плановые учения:"Среди целей тренировки — поддержание слаженности в работе функциональных групп, а также повышение практических навыков должностных лиц в принятии решений".В феврале несколько десятков российских военнослужащих были переброшены в Беларусь для, как сообщалось, проведения совместных учений. Позже эти подразделения стали участниками вторжения России в Украины с территории Беларуси.

Главные события по версии Генштаба УкраиныГенштаб вооруженных сил Украины опубликовал ежедневную сводку. Коротко о главном по версии украинских военных:- Замечен вывод отдельных подразделений вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей. Возможно, россияне проводят ротацию существующей группировки.- Российские военные продолжают попытки блокировать Чернигов- Продолжаются обстрелы Харькова и Барвенково.- Продолжаются бои в районе города Изюм, населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое.- Украина отмечает наращивание военной группировки России на Донецком направлении.

Песков — о перспективах переговоровПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков провел очередной брифинг с журналистами. Рассказываем главное.О переговорах"Сегодня-завтра будет понятно, есть ли что-то обещающее по переговорам России и Украины".Об участии Абрамовича в переговорах"Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон.Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации".Об информации СМИ об отравлении Абрамовича"Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле".Об оплате российского газа"Газ бесплатно никто поставлять не будет. Просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях... Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против РФ. И также, конечно, компании должны понимать, что просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ".О диалоге с США"Диалог между Россией и США нужен в любом случае, нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе, и рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее — то есть тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы".О принудительном вывозе украинских беженцев"Это ложь. Это не соответствует действительности. Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населённые пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счёт имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев".

Шойгу подтвердил, что Россия пересматривает цели в войне. Украина уже пытается этим воспользоваться Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта заявил, что основные задачи "специальной военной операции" выполнены, что позволяет сосредоточить основные усилия на главной цели — освобождении Донбасса. Об этом пишет издание "Агентство". "В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", — сказал Шойгу, добавив, что Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон. Контекст. Предположения о том, что Россия пересматривает свои цели в Украине, стали появляться в западной прессе несколько дней назад после того, как начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что основные задачи первого этапа операции на Украине в целом выполнены. "Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", – сказал Рудской. Это заявление позволило западным экспертам утверждать, что Россия не станет брать Киев, а сосредоточится на военных действиях на востоке и юге Украины. Американская разведка после этого сообщила, что Россия приостановила наземные операции в окрестностях Киева, сместив акцент на взятие контроля над востоком Украины. Украинские военные уже пытаются использовать изменение в стратегии Москвы, чтобы вернуть некоторые потерянные ранее населенные пункты, пишет The Wall Street Journal. В воскресенье в Киеве заявили, что они вытеснили российские войска из Тростянца, что открывает украинской армии дорогу к Сумам, который сейчас окружен российской армией. В понедельник Украина сообщила о том, что ее военным удалось восстановить контроль за городом Ирпень в Киевской области. Реакция Украины: Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил, что Владимир Путин может попытаться навязать Украине линию разделения между подконтрольными и оккупированными территориями. "То есть попытается навязать линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею, поскольку проглотить все государство он не в силах", — считает Буданов. https://twitter.com/ntvru/status/1508742911621480450

СМИ: Абрамович на переговорах - нейтральная сторона, у него своя задача Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России как нейтральный переговорщик, сообщил собеседник "Украинской правды", близкий к переговорам.Отмечается, что Абрамович позиционирует себя как нейтральный переговорщик.По словам источника "Украинской правды", его главная задача "передавать их начальнику понятным и человеческим языком нашу позицию".Утром 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и призвал к перемирию. Перед началом переговоров Абрамович переговорил с Эрдоганом и членами делегаций.

Жертвы обстрела в НиколаевеВ Николаеве из-под завалов извлечены тела двоих людей, сообщает AFP с места событий.Сегодня об обстреле здания областной администрации в Николаеве сообщил глава ОГА Виталий Ким."Развалили полздания, в кабинет попали ко мне, сволочи…", — говорил он.При этом Ким считает, что обстрел означает, что российские военные передумали наступать на Николаев: "Потому что по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь".https://twitter.com/AFP/status/1508737003264917509

Промежуточные итоги переговоров в СтамбулеПереговоры еще продолжаются, но во время перерыва представители Украины и России выступили с промежуточными итогами.Представитель Украины Михаил Подоляк: "Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое – это договор о международных гарантиях безопасности для Украины и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине".Подоляк также упомянул проблему жестокого обращения с военнопленными:"И сегодня имеем еще одну проблему, которая становится все больше, это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев. У нас и в прямом эфире кое-где звучат призывы, чтобы уничтожать одну или другую нацию, что приводит к конфликтам, к видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция относительно военнопленных".Представитель России Владимир Мединский тоже высказался о проблеме военнопленных:"Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими".Ранее ООН обратилась к обеим сторонам с призывом расследовать случаи жестокого обращения с военнопленными.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508743320905867265

В России дорожают капуста и морковьТорговые сети в России столкнулись с нехваткой некоторых овощей, сообщает российское издание "Коммерсант". Резко растут цены на капусту и морковь.Российский урожай 2021 года заканчивается, а молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане пока не созрела.При этом некоторые производители на местах могут придерживать продажу овощей, ожидая более выгодные условия ввиду роста цен.

Русская служба Би-би-си поговорила с Алексеем Арестовичем, советником главы офиса президента УкраиныО возможности штурма Киева"Они (Россия) не способны и никогда уже не будут способны (взять Киев штурмом) — по крайней мере, во время этой кампании".О ситуации возле Киева"Нет там никакого российского наступления, это было бы очень смешно. Но нет и никакого окружения или котла, который бы сделали мы. Там идут тяжелые бои.Дело в том, что там очень тяжелая местность. Во-первых, городская, во-вторых, там долины рек, овраги, леса. Все частично затоплено, частично заминировано, непроходимо и так далее. То есть там кропотливая боевая работа. Работает российская артиллерия, работает наша — несем потери мы и они, и здесь далеко до победных отчетов. Нет там ни окружения, ни уничтожения (украинскими войсками российских) — есть полуохват, полуокружение, но это еще не означает доведение до военного успеха.Другое дело, что они киевское направление перестали рассматривать как перспективное. Поэтому они не бросают сюда резервы".О возможности применения Россией химического или ядерного оружия"То есть люди, побоявшиеся объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?Что касается химического оружия, надо понимать — оно с военной точки зрения никакое. Оно было эффективным только в Первую мировую войну, и то когда его использовали внезапно в первые разы и никто не знал, как с этим бороться. Как только появились противогазы, оно перестало применяться. Во Вторую мировую оно не применялось вообще, хотя запасы были.Но ведь речь идет о гражданском населении. А у нас есть заявление Байдена, который сказал, что НАТО вмешается, если будет применено химическое оружие".О коллективной ответственности российского народа"Коллективная ответственность — это подрыв основ европейской цивилизации. Не может быть никакой коллективной ответственности.Лучше годы кропотливой работы по установлению конкретных виновных лиц, чем наложение коллективной ответственности. Другое дело — если будет устранен путинский режим, а он должен быть устранен, то на государство Россию должна быть возложена ответственность — по частным и корпоративным искам".

Кадыров выступил против переговоров: Надо уничтожить бандеровцев, а потом решатьГлава Чечни Рамзан Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать. Об этом Кадыров сказал в своем Telegram-канале. "Мое мнение убежденнное, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше", - сказал он. Утром 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.

ЕС опасается, что число беженцев из Украины в ближайшие месяцы может достигнуть 10 миллионов человекЧисло беженцев, покинувших Украину, может достигнуть восьми или даже десяти миллионов в ближайшие месяцы. При этом Германия и Польша уже требуют от Брюсселя по 1000 евро за каждого украинского беженца. Такие данные приводит издание El Pais со ссылкой на данные ООН, полученные от европейских источников.Евросоюз опасается, что конфликт может затянуться на месяцы или даже годы, что приведет к гуманитарному кризису невероятных масштабов. Члены ЕС уже получили 17 миллиардов евро от Еврокомиссии, но продолжают искать финансовые решения и механизмы распределения украинских беженцев.В частности, Берлин и Варшава требуют от Еврокомиссии финансовый план помощи наиболее пострадавших европейским столицам, например, выделение по 1000 евро за каждого беженца, принятого в течение первых шести месяцев с начала войны.Сейчас происходит самая большая волна миграции в Европе со времен Второй мировой войны: в ЕС уже выехали 3,8 миллиона украинцев.На экстренной встрече министров внутренних дел стран ЕС было одобрено создание единой европейской платформы регистрации беженцев, механизм их распределения и план по борьбе с торговлей людьми.

Посольство России в Польше облили краскойПосольство России в Польше облили красной краской. Под стенами посольства активисты разложили фотографии погибших мирных жителей украинских городов, в частности Мариуполя.https://twitter.com/ukraine_world/status/1508727119093944322

МИД Украины посоветовал коллегам "ничего не есть и не пить" на переговорахПеред началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем, кто собирается на переговоры с Россией ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикосновений к поверхностям.Кулеба рассказал об этом в интервью новостному каналу Украина 24.Предупреждение прозвучало после того, как вчера ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об отравлении российского миллиардера Романа Абрамовича и других участников российско-украинских переговоров в начале марта.Некоторые - в том числе и представители американской разведки - отнеслись к сообщениям о возможном отравлении скептично.

CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и JavelinМинистерство обороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов, которые истощаются из-за отправки их в Украину, пишет американское издание CNN. Согласно недавнему списку пожеланий в военной помощи, Украина хочет ежедневно получать из США 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger, пишет издание.Производственная линия Stinger была остановлена, а потом перезапущена для выполнения заказа на продажу за границей. Пресс-секретарь Белого Дома сообщил, что рассматриваются варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства.

Глава МАГАТЭ прибыл в УкраинуГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов страны.МАГАТЭ сообщил, что главная цель визита - помочь предотвратить риск аварии на атомных объектах.https://twitter.com/iaeaorg/status/1508722750214529030

Обстрелы Днепропетровской областиГлава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко сообщает об обстрелах области.По его словам, одна из ракет попала на территорию фермерского хозяйства в Новомосковском районе, повредив технику. Ранен один человек.А в Павлограде обстреляли виадук — движение приостановлено. По данным Резниченко, жертв нет.

В Чернигове погибли от 350 до 400 человек - мэрМэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что по предварительным данным в городе уже погибло от 350 до 400 человек."У нас погибло уже 350 людей в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже около 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело это все переносить", - сказал Атрошенко в эфире национального телемарафона во вторник.Кроме того, мэр сообщил, что в двух больницах города находится более 400 раненых и каждый день после обстрелов в медучреждения поступает около 40 раненых, большинство из которых - гражданские лица.

Рубль растет на бирже. Почему?Ответ на этот вопрос дает Ольга ШаминаРедактор отдела экономики Би-би-сиВо вторник на Московской бирже резко дешевеет доллар к рублю. К 10:40 по московскому времени курс снизился на 1.7 рубля — до 88 рублей. Утром курс опускался и до 87,4 рубля. Фактически за последние дни курс доллара отыграл большую часть потерь, связанных с войной — за день до начала войны доллар стоил около 78 рублей.Казалось бы, что причин для подорожания рубля нет — война продолжается, а против России были введены жесткие санкции.В "Альфа Капитале" объясняют это тем, что спрос на валюту сейчас достаточно низкий. Правительство ввело жесткие правила валютного контроля, ограничив снятие валюты и возможности ее вывода за рубеж.Параллельно ЦБ обязал экспортеров продавать валютную выручку — фактически они продают доллары и евро, а покупают рубли. Это серьезный фактор поддержки рынка.Кроме того, рубли еще в конце той недели начали скупать компании, чтобы выплатить налоги. Спрос на валюту со стороны бизнеса также остается низким, так как из страны ушли компании-импортеры, а значит, валюту для оплаты импортных товаров стали покупать намного меньше, объяснят успехи рубли в Промсвязьбанке.The Wall Street Journal в понедельник писал, что укрепляющийся рубль перестал быть свидетельством восстановления экономики. Укрепление срежиссировано Центральным банком, а реальный курс должен быть намного ниже.Би-би-си изучила обменный курс в банковских приложениях и не нашла ни одного предложения, по которому можно купить доллары по 88 рублей — по этой цене их можно только продать. В "Альфе" доллар можно купить за 106 рублей, в ВТБ и "Сбере" доллар стоит около 95 рублей, а в "Тинькофф" — 96 рублей.

На двери квартиры сотрудника российского правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова появились буквы Z и наклейка с надписью "Не продавай родину". Пока неизвестные разрисовывали дверь правозащитника, Олег Орлов находился в суде, где рассматривали дело о его задержании на пикете против войны.

Эксперт: захват Мариуполя неизбеженАналитик сухопутных конфликтов Королевского института объединенных служб Великобритании Джек Уотлинг поделился с Би-би-си своими оценками ситуации на полях сражений в Украине.✅На севере. Успешное контрнаступление Украины под Ирпенем может говорить о разнице в моральном состоянии украинских и российских военных. Скорее всего это также указывает на то, что у россиян есть проблемы со снабжением.✅На юге ситуация другая. Вероятно, что Мариуполь неизбежно перейдет под контроль российских военных в ближайшее время, считает эксперт. Затем российские войска начнут окружать украинские подразделения в Донецкой области. В окружение могут попасть некоторые из лучших подразделений Украины, которые провели на поле боях дольше остальных. "У них будет мало боеприпасов, они будут очень уставшими, и это может стать серьезной проблемой для украинских военных", — отмечает эксперт.

Известного российского общественного деятеля заподозрили в дискредитации вооруженных силНа бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по статье КоАП о “дискредитации” российских вооруженных сил. Адвокат Ройзмана Юлия Федотова рассказала, что правоохранители обнаружили дискредитацию в посте Ройзмана в Твиттере и в одном видео."На мой взгляд, совершенно нелепое [обвинение]. Привязать невозможно. Пока не сориентировались [в защите], сейчас думаем. Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Ты сказал то, что думал. На черное сказал — черное, на белое сказал — белое. Как защищаться? Объяснять, почему ты это сказал? Потому что ты нормальный думающий человек. Поэтому пытаемся сейчас понять, как себя вести и что делать", - сообщил Евгений Ройзман.

Послы трех стран Балтии вызваны в МИД России в связи с решением о высылке их дипломатов по принципу взаимности, сообщил источник РИА Новости.Ранее, Латвия, Литва и Эстония выслали в общей сложности 10 российских дипломатов.

"Рельсовая война" в БеларусиЖурналистка Анна Любакова, работающая в Минске, отмечает, что в Беларуси продолжают происходить инциденты на железной дороге — за последние три дня их было два. Ранее активисты белорусской оппозиции призывали препятствовать работе железной дороги, поскольку это один из путей снабжения частей российской армии, воюющих в Украине."'Рельсовая война' на Белорусской железной дороге продолжается. Но если вы думаете, что это проходит без последствий, вы ошибаетесь. По меньшей мере четыре сотрудника [БЖД] были арестованы. В квартирах других сотрудников провели обыски и допросы", — сообщает журналистка.https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1508495023029030912

Эрдоган надеется устроить встречу президентов РФ и Украины после украинско-российских переговоров в СтамбулеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле, выразил надежду на то, что они будут способствовать проведению личной встречи российского и украинского президентов."Прогресс, достигнутый на этих переговорах, позволит лидерам России и Украины провести переговоры лично", - приводит издание "Дейли сабах" слова Эрдогана.Он отметил готовность Турции принять на своей территории такие переговоры двух лидеров.Эрдоган указал, что Турция "глубоко обеспокоена" ситуацией вокруг Украины и призывает к прекращению огня. "Переговорный процесс между Россией и Украиной повысил надежду на мир. Обеспечение прекращения огня как можно скорее стало бы выгодно всем сторонам", - сказал президент Турции."Мы надеемся, что встречи (в Стамбуле - ИФ) принесут пользу обеим сторонам и региону", - сказал он."Думаю, можно прийти к соглашению, которое устроит обе стороны и мировое сообщество", - подчеркнул он. Эрдоган отметил, что требуется "постоянное, справедливое, реализуемое на практике решение".Также Эрдоган подчеркнул, что Турция готова выполнять посреднические функции столько, сколько потребуется. "Мы готовы помогать мирному процессу столько, сколько вам будет нужно", - заявил он, отвращаясь к делегациям РФ и Украины.В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций, они проходят во дворце "Долмабахче".Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента Украины, в составе украинской делегации – лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, народные депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В мире появится новый самый длинный авиамаршрут из-за облета РоссииАвиакомпания Cathay Pacific планирует облетать воздушное пространство России на рейсе из Гонконга в Нью-Йорк: путь длиной больше 16 600 км займет около 17 часов, передает Forbes.ru. Авиакомпания из Гонконга Cathay Pacific намерена прекратить полеты в воздушном пространстве России на рейсах Нью-Йорк — Гонконг, что сделает этот маршрут самым длинным в мире, написал Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании.Cathay Pacific планирует летать из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди над Атлантическим океаном, Великобританией, Европой, Турцией и Центральной Азией. Длина маршрута составит 16 618 км, путь займет около 17 часов. Обычный маршрут с пролетом через Арктику и над Россией составлял 12 990 км и занимал около 15 часов, отметил Bloomberg.

Что Роман Абрамович делает в Стамбуле?Бизнесмен Роман Абрамович находится во дворце Долмабахче, где проходят переговоры России и Украины.Российское государственное агентство РИА Новости сообщает, что Абрамович переговорил с президентом Турции Эрдоганом и главой турецкого МИД Чавушоглу.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что у Абрамовича и переговорщиков украинской стороны после встречи 3 марта появились симптомы отравления.

Генштаб ВСУ опубликовал сводку о потерях армии РФ в УкраинеВ Генштабе ВСУ опубликовали последние данные о потерях России на войне против Украины. С 24 февраля по 29 марта ориентировочные потери личного состава противника составили уже 17 200 человек.Данные опубликованы на Facebook-странице Генштаба ВСУ. Таким образом потери за сутки составили 200 человек, сравнинительно со вчерашней сводкой.Также РФ потеряла в Украине:танков - 597 единиц;боевых бронированных машин - 1710 единиц;артиллерийских систем – 303 единицы;РСЗО - 96 единиц;средств ПВО - 54 единицы;самолетов - 127 единиц;вертолетов - 129 единиц;автомобильной техники - 1178 единиц;кораблей/катеров - 7 единиц;цистерн с ГСМ - единицы;БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 единицу;специальной техники – ​​21 единицу;пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 единицы.

В Стамбуле начался новый раунд переговоров Украины с Россией. Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он опбуликовал и фото встречи, проводящейся одновременно с переговорами делегаций. "Владимир Мединский и Давид Арахамия пока проводят переговоры в формате тет-а-тет. Параллельно делегации Украины и России работают "по всему спектру спорных вопросов", - написал Подоляк. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508705422663987202

При обстреле пострадало здание Николаевской администрацииГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что при обстреле пострадало здание областной администрации."Развалили полздания, в кабинет попали ко мне, сволочи…", — говорит он. Ким утверждает, что под завалами остаются восемь человек, спасатели пытаются извлечь людей из-под завалов.При этом Ким считает, что обстрел означает, что российские военные передумали наступать на Николаев: "Потому что по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь".

Брифинг Минобороны РФ. ГлавноеОфициальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков провел традиционный брифинг. Вот основное из сказанного.- С начала войны российские военные уничтожили 123 украинских самолета, 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других бронированных машин, 181 установку реактивных систем залпового огня.- Россия уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата в районе Чернобаевки.- В течение ночи российские военные поразили 68 военных объектов Украины. Среди них — три “Бук-М1” и одна “Оса”.- Российские военные уничтожили “крупную базу горючего” в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С этой базы, утверждает Минобороны, осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.

Делегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемириюПереговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Таип Эрдоган и призвал к перемирию.Эрдоган призвал к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому. Он выразил надежду, что переговоры дадут конкретный результат. Президент Турции также заявил, что успешные переговоры в Стамбуле будет содействовать встрече лидеров Украины и России.

Российский олигарх Абрамович находится Стамбуле, где сегодня пройдут переговоры делегаций Киева и МосквыРоссийский олигарх Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут украино-российские переговоры. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале. Напомним, Абрамович с начала войны выступает в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.

О гуманитарных коридорах в УкраинеНа сегодня запланирована работа 3 гуманитарных коридоров, согласованных обеими сторонами. Эвакуация мирных жителей ожидается по этим маршрутам:Мариуполь - ЗапорожьеМелитополь - ЗапорожьеЭнергодар - ЗапорожьеРоссийская сторона сегодня, как и в другие дни, настаивает на том, что также ведется эвакуация людей по коридорам на территорию России и в занятую пророссийскими силами часть Донецкой области. Украина эти пути не согласовывала и считает их небезопасными.

Песков про оплату за газ в рублях: Россия не будет поставлять природный газ за рубеж бесплатноРоссия не будет поставлять природный газ за рубеж бесплатно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно", - подчеркнул он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на просьбу прокомментировать отказ Западной Европы от оплаты за газ в рублях.Песков отметил, что Россия "изучит, что можно сделать", когда Западом будет принято окончательное решение.Он также сказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы Европа отказалась от закупок газа у России.Поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли дал президент РФ Владимир Путин. Накануне по итогам заседания глав энергетических ведомств G7 было объявлено, что эти страны не намерены переходить на оплату в рублях.

Главное к этому часу. Утро 29 марта✅Российская и украинская делегации прибыли в Стамбул для проведения переговоров. Это первая публичная встреча сторон за последние 8 дней.✅Сирены воздушной тревоги снова звучат в нескольких городах Украины. Предупреждения о возможных атаках возобновились сегодня перед рассветом.✅Источник, близкий к Абрамовичу, подтвердил Би-би-си, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления. Wall Street Journal утверждает, что схожие симптомы были и у переговорщиков с украинской стороны. Но представитель президента Украины сказал, что ему неизвестно об этом происшествии.✅Министерство обороны Великобритании считает, что так называемая российская "ЧВК Вагнера" отправила на восток Украины более 1000 новых бойцов. О том, что "вагнеровцы" принимают участие в войне с Украиной мы ранее подробно рассказывали.✅Высокопоставленный представитель Минобороны США подтвердил сообщения Киева о том, что Украине удалось вернуть под свой контроль город Тростянец (близ города Сумы). В Пентагоне считают, что наступление России на Киев застопорилось и Москва, кажется, смещает внимание на боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины.

Польша будет принимать украинских беженцев столько, сколько нужно – вице-премьерПольша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом в интервью изданию Politico сказал вице-премьер Петр Глинский, курирующий усилия Польши по принятию украинских беженцев, пишет "Европейская правда"."У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев", – сказал он.За последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев, сказал Глинский – больше, чем любая другая европейская страна. В последнее время количество прибывших упало, но Варшава готовится к предстоящим волнам.Однако, повторяя беспокойство Украины, Глинский дал понять, что Западу очень важно не сбавлять гуманитарную помощь стране."Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", – сказал Глинский.По его словам, готовность Польши принять так много украинских беженцев, в то время как она отказалась сделать то же самое для беженцев из Сирии и Афганистана, произвела впечатление на многие столицы ЕС.

Британская разведка: контратаки Украины имеют некоторый успех, но угроза Киеву все еще естьМинистерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный анализ ситуации на фронте. По оценке британской разведки, "украинские силы продолжили локальные контратаки к северу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле". "Эти атаки имели некоторый успех, и россиян оттеснили с нескольких позиций", - сказано в сообщении.В понедельник украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, заявили, что вернули контроль над важным городом Ирпень под Киевом."Вместе с тем, Россия все еще представляет значительную угрозу Киеву в силу своих ударных способностей", - предупреждают при этом британские военные.В отношении ситуации в Мариуполе, который уже несколько недель окружен российскими войсками и подвергается постоянным обстрелам, министерство обороны Великобритании отмечает, что здесь Россия "продолжает наступление", но "центр города остается под украинским контролем"."На других направлениях российские силы поддерживают блокирующие позиции, одновременно пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы", - заключает британская разведка.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508678736866156544

Офис Генпрокурора Украины: с начала вторжения РФ в Украине погибли 144 ребенка, более 220 – ранены С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 144 ребенка, более 220 – ранены, сообщает пресс-служба офиса Генерального прокурора. "В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибли 144 ребенка, более 220 раненых. Больше всего пострадало детей в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев –16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе", - говорится в сообщении https://t.me/pgo_gov_ua/3423 , опубликованном в телеграм-канале.

В России презентовали пилотную версию соцсети под названием "Россграм"Запущена пилотная версия соцсети дизайн которой полностью повторяет Instagram.

Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по объекту под НикополемГлава Никопольской областной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что утром во вторник войска РФ обстрелялм ракетами объект возле города Никополь Днепропетровской области."Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги", - написал Евтушенко в Facebook.

В Кремле заявили, что Россия не будет применять ядерное оружие в УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие во время "спецоперации" в Украине. Об этом он сказал в интервью американскому каналу PBS. "Любой исход операции, конечно, не является поводом для применения ядерного оружия. У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны", - заявил представитель Кремля.

Сегодня на 10 часов запланированы очередные переговоры или консультации украинской и российской делегаций в Стамбуле. Они пройдут во дворце Долмабахче, где уже собрались десятки журналистов. На переговоры также приедет президент Турции Эрдоган.

Песков: Россия не намерена атаковать страны НАТО, если ее к этому не принудятРоссия не намерена атаковать страны НАТО, если ее к этому не принудят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS."Мы не хотим думать об этом", — ответил Песков на вопрос о том, может ли возникнуть такая ситуация.Песков уточнил, что "если это не будет осуществлено на условиях взаимности", то есть, если "они не вынудят нас так поступить".

Фото из небольшого города Тростянец, который находится в Сумской области Украины. На днях Вооруженные силы Украины выбили войска РФ из Тростянца.

Последствия обстрела в Луганской области – фотоУкраинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии последствий обстрела в городе Северодонецк, расположенном в подконтрольной Украине части Луганской области.По данным ведомства, 28 марта были разрушены четвертый и пятый этажи жилого дома, удалось спасти девять человек, под завалами найдено двое погибших.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/342069064627656&show_text=true&width=500

Экспортные грузы из Казахстана переориентируются на латвийские портыВласти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В Ровненской области продолжается тушение пожара на нефтебазе, которую обстреляли россиянеВ Ровненской области Украины продолжается тушение пожара на нефтебазе, по которой накануне был нанесен ракетный удар российских войск. Об этом ГСЧС Украины сообщает в Телеграме.В понедельник, 28 марта, в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровненского района Ровненской области вследствие ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива."Разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.28 марта российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровненской области. По словам председателя Ривненской областной администрации Виталия Коваля, угрозы для здоровья населения нет, химический и радиационный фон в норме.

Сбитая в Киеве российская ракета попала в дом бывшего премьер-министра Российская ракета, которую накануне сбили в Дарницком районе Киева, попала в частный сектор. Одним из пострадавших домов принадлежит бывшему премьер-министру Украины (1991-1992) Витольду Фокину. Эту информацию подтвердил сам Фокин в комментарии "Радио Свобода". "Да, пострадал мой дом. Это обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разбило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", - говорит он.Фокин также выразил убеждение, что дом будет отстроен.

В Харькове российские обстрелы повредили исторический памятник конца XIX векаВ Харькове в результате обстрелов поврежден исторический памятник - пожарная часть конца XIX века. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает в Facebook."Архитектурная достопримечательность Харьковщины, бывшая пожарная часть 1887 года постройки, получила повреждения в результате вражеских обстрелов города Харькова", - говорится в сообщении.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/342346087933287&show_text=true&width=500

ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 1151 гражданского, еще 1824 раненыПотери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, до 24:00 27 марта 2022 года составили 2975 гражданских (в сводке сутками ранее – 2909), в том числе 1151 погибший (1119), сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник."УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.Согласно ему это относится, например, к Мариуполю и Волновахе (Донецкая обл.), Изюму (Харьковская обл.), Северодонецку и Рубежному (Луганская обл.), Тростянцу (Сумская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику."Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.По подтвержденным данным ООН, погибло 229 мужчин, 171 женщина, 34 мальчика и 15 девочек, тогда как пол 54 детей и 648 взрослых пока не удалось установить.Среди 1824 раненых 34 девочки и 26 мальчиков, а также 73 детей, пол которых пока не удалось установить.По сравнению с предыдущим днем, согласно данным ООН, погибло четверо детей и семеро было ранено.УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 28 марта было зафиксировано 317 (301) погибших и 700 (694) раненых на территории, контролируемой правительством, и 60 (59) погибших и 228 (227) раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками".В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 774 (759) погибших и 896 (869) раненых.

Европейский банк реконструкции и развития и Bloomberg прекращают деятельность в РФ и БеларусиЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится в процессе закрытия офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении банка в понедельник. "ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", – отметил банк.Агентство Bloomberg в понедельник сообщило, что приостанавливает деятельность на территории России и Беларуси."Bloomberg приостанавливает работу в России и Беларуси", - пишет агентство. В своем сообщении Bloomberg отмечает, что такое решение принято в связи с ситуацией в Украине.

Швеция оценит риски безопасности, связанные со вступлением в НАТО - премьерШвеция ценит свой нейтралитет, который два столетия позволил ей избегать боевых действий, но нынешняя ситуация на континенте может заставить страну пересмотреть позицию. Об этом сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной с немецким коллегой Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ. Швеция не член военного альянса, и глава правительства считает это правильным, ведь это помогало ее стране сохранять мир в течение 200 лет.Но сейчас ситуация с безопасностью в Европе изменилась из-за нападения России на Украину. Поэтому в шведском политикуме ведется дискуссия по пересмотру позиции и оценке рисков безопасности, сказала Андерссон. "Когда дискуссия завершится, мы увидим, какой для Швеции самый лучший путь", - заявила она.Политик упомянула ухудшение ситуации в регионе Балтии в последние годы и отметила, что в связи с этим было решено повысить расходы на оборону, которые существенно выросли с 2015 года. Швеция решила направлять 2% ВВП на нужды обороны (это цель стран НАТО) и усилила военное сотрудничество с другими странами как партнер Североатлантического альянса.Андерссон отметила, что Швеция не является действительно нейтральной с момента, когда вступила в ЕС, ведь там действуют основы солидарности. "Если будет совершено нападение на одну из стран ЕС или там произойдет кризис, мы поддержим эту страну, в том числе если это потребует отправки войск", - пояснила премьер.Она подчеркнула важность понимания того, что нападение России касается не только Украины, но и всей европейской архитектуры безопасности. Центральным пунктом порядка, отметила политик, остается то, что страны сами, а не РФ или какое-либо другое государство, решают, какую политику безопасности им проводить.

В ЕС согласовали план по 10 пунктам относительно украинских беженцевСовет Европейского Союза в понедельник единогласно дал согласие на план из 10 пунктов поддержки украинских беженцев, а также стран Европейского Союза, которые принимают основную часть из них.Об этом по итогам внеочередного заседания министров внутренних дел стран ЕС и Шенгенской зоны заявили глава МВД Франции Жераль Дарманен и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает корреспондент Deutsche Welle.В заседании, состоявшемся в Брюсселе в понедельник, 28 марта, принял участие по видеосвязи министр внутренних дел Украины Денис Монастырский."Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех прибывающих и подаваемых на временную защиту", - пояснила Йоханссон первый пункт одобренного плана. Сейчас эта регистрация проходит только в рамках каждого государства Евросоюза, без обмена информацией между национальными системами.План предусматривает разработку мер по противодействию эксплуатации украинских беженцев криминальными группировками, отметила Йоханссон.Отдельный пункт касается приема детей, в том числе прибывших на территорию Евросоюза без взрослых. Также в Совете ЕС решили активировать специальную платформу по противодействию криминалу, чтобы избежать угроз безопасности.По данным еврокомиссара, количество беженцев из Украины, прибывающих на территорию ЕС, сокращается. Если в пиковые дни прибывало более 200 тысяч человек, спасающихся от войны России против Украины, то теперь эта цифра сократилась до 40 тысяч.В общей сложности в Евросоюз прибыли 3,8 миллиона украинских беженцев, из которых половина - дети, отметила Йоханссон.Также еврокомиссар считает, что Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.

Украинский Генштаб: за сутки отбито 7 российских атак на ДонбассеУкраинский Генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о последних событиях на фронте. Согласно заявлению военных, за последние сутки в Донецкой и Луганской областях они отбили семь атак российских войск и уничтожили 12 танков, 10 БМП и три автомобиля.Кроме того, по сведениям Генштаба, украинские военно-воздушные силы за прошедшие 24 часа поразили 17 воздушных целей, в ом числе восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатых ракеты.Генштаб также сообщает, что армия РФ наносит ракетно-бомбовые удары, "пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов", и "концентрируется на хранилищах топлива".В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Еврокомиссар: ЕС должен мотивировать украинцев покинуть Польшу Европейский союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словакское издание actuality, такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон."Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться уехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказал Йоханссон.Польша, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев – около 60% от их общей численности.Йоханссон уточняет, что Брюссель "не работает ни над квотами или распределением мигрантов" между странами ЕС. Она добавила, что в то время как ЕС находится под "большим давлением" – особенно на Польшу и Чехию – темпы притока беженцев постепенно уменьшаются. замедление. "Это около 50 000 (человек) в день. На пике (миграционной волны) их было более 200 тысяч", - сказала она.Следует отметить, что подобная позиция противоречит предложениям самой Польши. Ранее вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил принципы, которыми будет руководствоваться Польша по вопросу поддержки беженцев из Украины. "У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти - то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", - отмечает Качиньский.

Сенаторы США предлагают направить средства от конфискованных российских активов на помощь УкраинеАмериканские сенаторы от двух партий представляют законопроект, согласно которому средства от ликвидации конфискованных российских активов, могут пойти на помощь Украине, сообщает издание Axios. "Сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) представляют законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины", - пишет портал.Управлять фондом будет Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию."Один из способов помочь (Украине - ИФ) - перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях", - заявил Портман.

ЕС планирует освободиться от российских энергоносителей раньше, чем от ископаемого топлива вообщеПредседатель Евросовета Шарль Мишель, выступая в парижском Институте политических исследований, изложил намеченную версальским саммитом 10-11 марта программу ЕС по обеспечению энергетической безопасности, центральным пунктом которой является избавление от зависимости от российских энергоресурсов."Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее - от зависимости от российских углеводородов", - заявил Мишель, текст выступления которого опубликован на сайте Европейского совета в понедельник вечером.Глава Евросовета утверждал, что существенный прогресс уже имеется и будет развит дальше в ближайшие месяцы."Несколько дней назад, в минувшую пятницу, в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуры, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа", - объяснил Мишель."И мы также в качестве членов Евросоюза, конечно, будем решать вопрос роста цен, который болезненно влияет на наши домохозяйства и наши экономики", - заверил председатель Европейского совета.Ранее в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что ЕК планирует избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, и эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза.

В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над военнопленными. "Мы видели видео с обеих сторон - как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.https://www.delfi.lv/article.php?id=54192236

МИД Украины призвал страны мира присвоить улицам, на которых находятся посольства и консульства РФ, названия, посвященные Украине. "Украина призывает мир изменить адреса российских посольств и консульств на "улицу Украины", - говорится в сообщении министерства в соцсети Twitter. Там же опубликована ссылка на сайт с петициями о переименовании улиц с российскими посольствами и консульствами в 53 городах в 34 странах мира.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1508429317348503560

Amnesty International: на войне в Украине РФ совершает военные преступленияМеждународная правозащитная организация Amnesty International из-за войны в Украине обвиняет Россию в совершении военных преступлений и "вопиющем нарушении международного права". Как указал генеральный секретарь AI в Германии Маркус Н. Бееко на презентации годового отчета организации о ситуации с правами человека в 154 странах мира, речь идет, в частности, о зафиксированных правозащитниками "неизбирательных нападениях на больницы, жилые районы и детские сады, а также использовании запрещенных кассетных боеприпасов".

Мэр украинского города опровергает сотрудничество с военными РФИнформация о согласии городских властей украинского города Славутич на сотрудничество с военными РФ, - "фейки", распространяемые российскими СМИ. Такое заявление сделал мэр города Юрий Фомичев в интервью агентству УНИАН. "Славутич - это Украина", - подчеркнул он.

СМИ: Российские военные могли получить радиационное облучение в зоне Чернобыльской АЭСРоссийские военнослужащие могли получить облучение из-за радиоактивной пыли во время захвата ЧАЭС. Об этом заявили сотрудники станции в комментарии агентству Reuters. В свою очередь, украинские СМИ напоминают, что 24 февраля военные РФ, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на бронетехнике через высокотоксичную зону так называемого "Рыжего леса", подняв при этом облака радиоактивной пыли. Сообщается, что никакого защитного снаряжения при этом на российских солдатах не было.

В Турции считают российские требования по Крыму и Донбассу нереалистичнымиВ Турции считают требования Москвы признать аннексированный РФ в 2014 году Крым российским, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми - "очень максималистскими" и "не реалистичными". Именно такие выражения выбрал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин, давая интервью американскому телеканалу CNN."Крым и Донбасс - это красные линии для украинцев, и по праву, потому что они напрямую связаны с территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Мы не признали аннексию Крыма, как и весь остальной мир, даже Китай не признал аннексию Крыма... Они (россияне. - Ред.) должны действительно предложить какие-то другие идеи", - заявил Калин.

Более полумиллиона беженцев вернулись в Украину; половина общего числа беженцев - детиСо дня начала российского вторжения в Украину 510 000 человек, выехавших из-за боевых действий за границу, вернулись на родину, 110 000 из них - за последнюю неделю. Такие данные привел официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью немецкой газете Welt. По его словам, 80% вернувшихся в Украину из-за границы - мужчины. В свою очередь, польская пограничная служба указывает, что из Польши в Украину въехали 352 000 украинцев. По данным Еврокомиссии, дети составляют половину от общего числа беженцев, покинувших Украину (то есть порядка 1,9 млн человек). По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, около 800 000 украинцев, спасающихся от войны, уже подали прошение о предоставления им убежища на территории Евросоюза.

Глава энергетического гиганта считает нецелесообразным отказываться от российского газаГлава немецкий энергетический компании E.On Леонхард Бирнбаум не считает целесообразным отказываться от импорта российского газа. "У нас и так нет возможности компенсировать недостаток на международных рынках", - заявил он вечером 28 марта в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. В этой связи Бирнбаум повторил, что его концерн не намерен отказываться от доли в 15,5% в "Северном потоке - 1", поскольку в противном случае этот проект полностью перешел бы под контроль России.По оценке Бирнбаума, в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа не представляется возможным, на это может уйти как миниму три года.

Во время концерта в Лас-Вегасе 27 марта группа Scorpions изменила строчку своего хита Wind of Change, спев вместо "Follow the Moskva down to Gorky Park " ("Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького ") фразу "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце - оно говорит: "Украина").

Глава МВД Германии разочарована отсутствием компромисса по распределению беженцевМинистр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выразила разочарование тем, что на встрече глав МВД стран-членов ЕС 28 марта не был найден компромисс в вопросе распределения украинских беженцев по территории Евросоюза. По мнению Фезер, добровольное решение стран-членов ЕС о принятии беженцев, вряд ли окажется достаточным.

США перебрасывают дополнительный военный контингент в ГерманиюСША переводят в Германию на базу ВВС Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц шесть боевых самолетов, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы, а также 240 солдат. Как сообщил 28 марта представитель Пентагона Джон Кирби, данное перемещение военной техники проводится в рамках усиления восточного фланга НАТО и в Украине ее задействовать не планируется.

Россия отгрузит не менее 9,6 млн тонн нефтиОтгрузка нефти из европейских портов российской государственной компании "Транснефть" в апреле 2022 года планируется в объеме 9,6 млн тонн, сообщает агентство "Интерфакс". Это на 15% выше графика марта, говорится в сообщении. После начала войны в Украине российские компании стали испытывать сложности с отгрузкой нефти из портов ввиду проблем с открытием аккредитивов, страховок и роста ставок на фрахт танкеров. Однако, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия не планирует снижать добычу, а намерена диверсифицировать поставки.

Япония запрещает поставки в Россию машин класса люкс, мотоциклов и алкоголяПравительство Японии заявило о расширении экономических санкций против России, введенных из-за вторжения в Украину. По решению Токио, с 5 апреля запрещается экспорт в Россию японских автомобилей класса люкс, мотоциклов и алкоголя.Кроме того, под запретом окажутся поставки японских произведений искусства, меха, ювелирных изделий, табака и косметики.Ранее Япония уже присоединилась к финансовым санкциям, введенным против России странами Запада. В ответ на такую позицию Токио российские власти заявили, что прекращают переговоры о заключении с Японией мирного договора, и отменили безвизовый режим посещения японцами Курильских островов.

Анализ: главная проблема на переговорах – территорииИ еще об очередном раунде переговоров между делегациями Украины и России, которые во вторник начинаются в Турции. Вот что о них пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет.До тех пор, пока президент Путин не достигнет более значительных территориальных успехов, настоящего прогресса за столом переговоров не будет. Другими словами - пока он не выполнит свою приоритетную задачу, как ее недавно сформулировало российское министерство обороны: Донбасс (то, что в Москве называют "освобождением" восточной Украины), а также земельный коридор, соединяющий эти районы с Крымским полуостровом.Если же говорить о нейтральном статусе Украины, то турецкие и израильские посредники уже некоторое время выражают уверенность в том, что Путин и Зеленский занимают по этому поводу более реалистичные позиции.Самый главный вопрос – это территория. Зеленский заявил, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, как он отметил, можно обсуждать некий компромисс.Но пока не похоже, чтобы Путин был готов к компромиссу. Да и все, с кем мне приходится говорить в Киеве, не хотят соглашаться на какие-либо территориальные компромиссы на фоне этой войны и постоянных сирен воздушной тревоги.

Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул – что известноВо вторник в Стамбуле состоятся переговоры между представителями Украины и России. Ожидается, что они проведут переговоры по гуманитарным вопросам и попытаются договориться о прекращении огня.Сначала в Турцию прибыла российская делегация, а несколько позже - украинская. От Украины в переговорах примут участие министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а также парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону в числе прочих представляет советник Путина Владимир Мединский.По словам представителей сторон, очная встреча последует за консультациями в видеоформате, которые регулярно проводились в течение последнего времени. Переговоры пройдут в во дворце Долмабахче в Стамбуле, они должны начаться после 10:00 по местному времени.Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - передает слова Кулебы официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства. "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал при этом Кулеба.В числе прочего Россия требует, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО – и как говорил украинский президент Владимир Зеленский, по этому поводу возможны компромиссы. Относительно некоторых других спорных вопросов, в том числе судьбы сепаратистских образований на Донбассе и статуса Крыма, позиции сторон максимально далеки.25 марта Мединский описал ход переговоров так: "по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Агентство ТАСС также цитирует представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что "очный формат позволяет более концентрированно, более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры". "Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - сказал при этом Песков.Недавно мы рассказывали о том, как идут переговоры между Украиной и Россией.

Глава криворожской администрации: Украина освободила еще несколько населенных пунктов в Херсонской областиГлава криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что украинские войска в регионе остановили наступление армии РФ, пытающейся продвигаться к Кривому Рогу, и отбросили его назад."Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области, - сказал Вилкул в своем видеообращении. - И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км. То есть линия соприкосновения уже находится не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область".Ранее российская армия заявила, что полностью контролирует Херсонскую область, но позже представители Пентагона говорили, что регион больше не является полностью подконтрольным Москве.Западные эксперты также сообщали, что украинские военные успешно отразили атаку на Николаев и перешли в контрнаступление.

Пентагон: приоритет России - захват ДонбассаПо оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.Наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.Фокус на Донбассе, говорят американские военные, может иметь три объяснения:- намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;- приобретение мощного козыря для будущих переговоров;- общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.По данным Пентагона, российские войска находятся в 15-20 км от центра Киева северо-западнее столицы и в 55 км от центра города на востоке.В Минобороны США также подсчитали, что Россия использовала против Украины уже 1370 ракет.

Зеленский заявил об освобождении ИрпеняПрезидент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое новое обращение к народу страны. В понедельник он начал его с сообщения об освобождении города Ирпень под Киевом. Ранее об этом же говорил мэр населенного пункта.При этом Зеленский предупредил: "Пока все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области. Боевые действия продолжаются". Президент добавил, что российские войска продолжают контролировать север Киевской области, и "имеют ресурсы и живую силу".Что еще сказал Зеленский:✅По его словам, во время боевых действий погибло 143 ребенка.✅В понедельник не работал ни один гуманитарный коридор для вывоза беженцев и доставки гуманитарной помощи. Как заявил Зеленский, в этом виноваты российские войска, которые "не дали тишину". (В понедельник вечером представители министерства обороны России заявили, что гуманитарные коридоры не подтвердили украинские войска).✅Президент Украины поговорил с несколькими лидерами западных стран, в том числе с итальянским премьер-министром Марио Драги. По словам Зеленского, "Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы вырабатываем". (В течение дня появлялись сообщения о возможных договоренностях между Россией и Украиной, в рамках которых Киев может отказаться от намерения вступить в НАТО при условии, что украинскую безопасность гарантируют несколько крупных стран Запада.)✅Зеленский сообщил о создании экспертной группы, которая будет изучать эффективность санкций, введенных против России. "Наша цель – чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы совершенно не было возможности их обходить", - рассказал президент.✅Он снова выразил недовольство политикой Запада перед началом войны, когда против Москвы не были введены превентивные санкции. "Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны сильные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения, - сказал Зеленский."Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы усиление санкций, например, в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия… Мы, живые люди, должны ждать… А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго?" - заявил президент.

Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь беженцамГолливудский актер Шон Пенн приехал в Украину, чтобы лично помочь организации своих благотворительных программ для беженцев.В понедельник вечером он опубликовал в своем "Твиттере" фотографию с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким.В момент начала российского вторжения в Украину Пенн находился в Киеве, где снимал документальный фильм. После этого его благотворительная организация начала предоставлять украинским беженцам в Польше жилье и образование. Он также призывал предоставить слово Владимиру Зеленскому слово на церемонии вручения "Оскаров".https://twitter.com/SeanPenn/status/1508534810293112833

Главные новости по итогам понедельника, 28 мартаЗа 27 дней осады в Мариуполе погибло 5 тысяч жителей, 170 тысяч остаются в городеПо словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко за 27 дней российской осады в городе погибло 5 тысяч жителей, в том числе 210 детей.В Мариуполе остается около 170 тысяч жителей. 140 тысяч успели покинуть город до начала осады, еще 150 тысяч удалось эвакуировать после начала блокады. Только в ходе бомбардировки Драмтеатра 16 марта погибли около 300 человек, укрывавшихся в подвале.90% зданий в городе повреждены, из семи больниц три разрушены полностью, остальные сильно пострадали. Ситуация в городе все больше напоминает гуманитарную катастрофу.Освобождение Ирпеня, окружение Чернигова, новые обстрелы и воздушные тревогиУкраинская армия освободила город Ирпень в Киевской области от российских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.При этом он отметил, что возвращаться в Ирпень мирному населению пока слишком опасно.Ожесточенные бои за Ирпень продолжались с февраля.Между тем из Луцка поступали сообщения о бомбардировках, в Ровенской области был нанесен еще один ракетный удар по нефтехранилищу, а в Харькове, Чернигове и Умани в понедельник объявлялась воздушная тревога.Мэр Чернигова сообщил также, что российские войска полностью окружили город.Россия готова отказаться от большинства требований к УкраинеПо данным газеты Financial Times, Москва готова отказаться от большинства требований, который были предъявлены Киеву в начале войны. Она уже не настаивает на "демилитаризации", "денацификации" и гарантиях статуса русского языка и готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии ее безопасности. Об этом газете рассказали четыре человека, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров.Однако Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.Страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях"Большая семерка" в понедельник отклонила требование президента России Владимира Путина платить за газ в рублях."Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек, по словам которого само требование России показало, что Путина "прижали к стене".Нечто похожее на отравление у Абрамовича после переговоров с УкраинойВ понедельник стало известно, что у миллиардера Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной, ранее в этом месяце появились симптомы, похожие на отравление. Действительно ли это было отравление, до сих пор неизвестно, версии имеются разные.Журналисты Wall Street Journal и расследователи Bellingcat предположили что болезненные симптомы, проявившиеся и российского миллиардера, принимающего участие в переговорах с украинской стороной, и нескольких его коллег из украинской делегации после встречи в Киеве могли быть признаком отравления. В американской разведке склоняются к версии о факторах среды, сообщил источник Рейтер.

Министерство обороны Великобритании: "ЧВК Вагнера" уже действует на востоке УкраиныБойцы "ЧВК Вагнера" уже начали действовать на востоке Украины, пишет в своем твиттер-аккаунте министерство обороны Великобритании.Ожидается, что в ближайшее время в военных действиях там примут участие более тысячи наемников, в том числе руководство этой организации.По данным британской разведки, из-за серьезных потерь и захлебнувшегося наступления в Украине российские власти решили перенаправить наемников "ЧВК Вагнера" с сирийского и африканского направлений на украинский театр военных действий.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542928616108039

Что произошло с Романом Абрамовичем?В понедельник стало известно, что у миллиардера Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной, ранее в этом месяце появились симптомы, похожие на отравление. Действительно ли это было отравление, до сих пор неизвестно, версии имеются разные.✅Первыми о предполагаемом отравлении сообщили Wall Street Journal и Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"). По их данным, отравление произошло в начале марта (Bellingcat называл даты 3-4 марта) вскоре после встречи в Киеве. Похожие симптомы появились и у нескольких членов украинской делегации, в частности у Рустема Умерова. Один из источников Би-би-си сообщил, что симптомы Абрамович начал испытывать уже после отъезда из Киева✅Источники, близкие к олигарху, подтвердили, что у него были симптомы, включавшие покраснение глаз, болезненное слезоотделение и отслаивание кожи, некоторые собеседники говорили, что Абрамович на несколько часов потерял зрение. Сейчас все эти симптомы прошли.✅Украинские источники не подтверждали, что у них были подобные симптомы, например, Умеров призвал не верить этим публикациям.✅Bellingcat сообщил, что наиболее вероятным объяснением произошедшего является применение яда, возможно, того же типа, которым был отравлен Алексей Навальный в 2020 году. Но немецкие специалисты не успели вовремя взять необходимые пробы, чтобы подтвердить это. Bellingcat считает, что доза отравляющего вещества была недостаточной, и допускает, что Абрамовича кто-то пытался попугать, а не убить.✅Далеко не все согласны с этой версией. Источник, имеющий доступ к данным американской разведки, сказал агентству Рейтер, что эти данные, напротив, говорят о неких факторах окружающей среды, а не об отравлении.✅О визитах Абрамовича в Украину, и в том числе в Киев, до сих пор не было широко известно, но в понедельник близкие к нему источники рассказывали, что с начала месяца он был там как минимум дважды, второй раз уже после загадочного эпизода.

Байден: "Путин не может оставаться у власти" - это выражение "морального возмущения", а не новая политикаПрезидент США Джо Байден попытался объяснить, что он имел в виду, когда сказал в субботу в конце своего выступления в Варшаве, что "Путин не может оставаться у власти". В подготовленном тексте речи этих слов не было, рассказывали источники американских СМИ, и многие посчитали их неосторожными, учитывая чувствительность Путина к реальной или вымышленной угрозе своему режиму и положение российской военной доктрины о том, что применение ядерного оружия допускается в случае угрозы существованию государства. На этот момент в последние дни указывали российские официальные лица."Ни тогда, ни сейчас я не артикулировал изменение политики. Я выражал моральное возмущение, которое я чувствовал, и за это извиняться не буду", - заявил Байден.На вопрос о том, не вызовут ли его слова негативную реакцию со стороны Путина, Байден ответил: "Мне безразлично, что он думает".

Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТОГазета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.

