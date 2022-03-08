ОНЛАЙН. McDonald's временно "уходит" из России, РФ объявит режим тишины и обеспечит гуманитарные коридоры

Война в Украине: 8 марта

Starbucks приостанавливает бизнес в России, кафе закрываютсяОб этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Украинцы получат пособие в размере 500 евро при устройстве на работуСоответствующие поправки принял Кабинет министров Латвии.https://www.delfi.lv/article.php?id=54131760

ФИФА приняла решение об отмене отборочного матча на ЧМ по футболу в Катаре между Россией и ПольшейМатч европейского отборочного цикла на чемпионат мира должен был состояться 24 марта, но из-за отстранения всех российских команд от участия в турнирах ФИФА и УЕФА его отменили. Сборная Польши сыграет в следующем раунде с командой Швеции или Чехии.

ВОЗ заявляет о гуманитарной катастрофе в УкраинеГлава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе.В интервью Би-би-си он сказал, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:• доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе;• укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти;• открытие операционного центра ВОЗ в Украине.Выступая ранее на пресс-брифинге, Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.

Netflix официально приостанавливает работу в РоссииПодписка российских пользователей будет аннулирована в конце срока ее действия.

Заявление Минобороны РФ: •Россия направит информацию о возможных маршрутах гуманитарных коридоров на 9 марта вице-премьеру Украины Ирине Верещук; •Киев должен оповестить о режиме тишины и гуманитарных коридорах все посольства и международные организации, находящиеся на Украине; •Российская сторона с 10 утра по московскому времени 9 марта объявляет режим тишины и обеспечит гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя; •Минобороны РФ настаивает на установлении непрерывной связи по вопросам эвакуации между Россией и Украиной.

Корпункт Deutsche Welle в Москве переедет в Ригу После закрытия студии в Москве и отзыва российским правительством аккредитации у ее сотрудников, Deutsche Welle переносит свой корреспондентский пункт в Латвию.https://www.delfi.lv/article.php?id=54131632

Аудиторская компания Ernst & Young прекращает работу в России.

Результат обстрела МариуполяРакеты упали рядом со зданием, где находится отделение Красного Креста.

Россияне сообщают о проблемах у музыкального сервиса SpotifyМногих пользователей не пускает в своих аккаунты, на сервисе Downdetector размещены сотни жалоб от людей.

Опубликована карта боевых действий в Киевской области.

"В какой-то момент им будет пофиг". Могут ли Россию отключить от интернета? Якобы, у властей РФ есть план отключения страны от глобального интернета. Что произойдет, если Россию все же отключат от интернета?https://www.delfi.lv/article.php?id=54131644

Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие) приостановит экспорт продукции в РФ.

"Новая газета" представила обложку завтрашнего выпуска издания.

L'Oreal временно закроет магазины в РоссииКрупнейшая в мире компания по производству парфюмерии и косметики L'Oreal заявила, что временно закроет свои магазины в России и приостановит онлайн-продажу товаров в ответ на вторжение России в Украину.Французская компания заявила о решительном осуждении боевых действий и сообщила, что заморозит все инвестиции в Россию.В России на L'Oreal работают 2200 сотрудников, в украинском L’Oreal - 326 человек, большинство из которых находится "во все более невыносимых условиях", заявили в компании."Мы беспокоимся за их безопасность", - говорится в заявлении.Группа L'Oreal также пожертвует 5 млн евро (5,5 млн долларов) международным и региональным организациям, которые оказывают помощь украинцам, а также подразделениям ООН, оказывающим гуманитарную помощь.

Премьер Британии пообещал Украине аналог плана МаршаллаОб этом Борис Джонсон сообщил после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, пишет британская газета Telegraph 8 марта. По его словам, "независимая Украина будет защищена и восстановлена".https://www.delfi.lv/article.php?id=54131638

Россия без MacDonald'sСеть ресторанов фаст-фуда MсDonald's временн закроет 850 своих ресторанов на территории России.

Би-би-си возобновит вещание из России после четырёхдневной паузы, сообщили в телерадиокорпорации.

Эвакуация людей из Сум34 эвакуационных автобуса выехали из Сум и двигаются по Полтавщине. Среди эвакуированных – граждане Турции и 83 ребенка из детдомов. Все дети останутся в Полтаве.

Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор, передает Белый дом.

ЕС не намерен запрещать импорт российских энергоносителей, сообщил глава Евродипломатии Боррель.

Джонсон заявил, что Британия откажется от российской нефтиПремьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил озвученную ранее министром энергетики информацию, что страна откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года."В качестве очередного экономического удара по режиму Путина после его незаконного вторжения в Украину Великобритания откажется от зависимости от российской нефти в течение этого года, опираясь на наш жесткий пакет международных экономических санкций, - говорится в заявлении премьера. - Мы уверены, что этого можно достичь в течение года, предоставив компаниям достаточно времени для адаптации и обеспечив защиту потребителей".

Зеленский обратился к Палате общинПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Палате общин британского парламента.В выступлении по видеосвязи он поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за поддержку Украины и призвал усилить санкции против России.Зеленский сравнил борьбу Украины против России с военными действиями Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны."Вы не хотели потерять свою страну, когда нацисты хотели захватить вашу страну, — сказал он. — И вы должны были сражаться за Британию".По словам Зеленского, украинский народ проявил героические усилия, сражаясь с российскими войсками."Обстрелы не сломили нас", — добавил Зеленский.

Количество погибших мирных жителей в Украине увеличилось до 474Среди погибших числятся 29 несовершеннолетних, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Данные приводятся за период с начала вторжения РФ в Украину до полуночи 7 марта. Количество пострадавших среди мирного населения в результате войны, согласно официальным данным, достигло 861, из них 40 — несовершеннолетние. Как отметила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, фактические цифры могут быть значительно выше.

Взломан сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Сейчас он выглядит так:

Пентагон: потери российской стороны — от 2 до 4 тысяч человекРоссия потеряла от 2 до 4 тысяч человек в Украине, заявил глава разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер."У них [России] был плохой план", — заявил он, основываясь на анализе данных разведки и сообщений из открытых источников.По данным минобороны Украины, потери российской стороны составляют уже 12 тысяч человек. Агентство УНИАН отмечало, что в это число входят не только убитые, но и раненые россияне.Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды, заявив о 498 погибших. Росгвардия России, чьи подразделения также находятся в Украине, о своих потерях не отчитывалась.

Британия прекратит поставки российской нефти до конца годаБритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года, заявил министр энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг. "Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Этот переход даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8%", - написал он в "Твиттере".https://twitter.com/KwasiKwarteng/status/1501229850454937600?ref_src=twsrc%5Etfw

Ferrari приостанавливает производство автомобилей для РоссииИтальянская Ferrari решила приостановить производство автомобилей для российского рынка, а также выделить один миллион евро на гуманитарные проекты в поддержку жителей Украины."Ferrari поддерживает всех в Украине, пострадавших от этого продолжающегося гуманитарного кризиса", - заявил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья."Хотя мы надеемся на быстрое возвращение к диалогу и мирное решение, мы не можем оставаться равнодушными к страданиям всех украинцев. Наши мысли и поддержка обращены к ним. Мы сыграем свою небольшую роль вместе с теми компаниями, которые стараются облегчить участь людей", - добавил Винья.

Байден заявил о прекращении импорта энергоносителей из России в США.

Сотрудникам ООН запретили использовать слова "война" и "вторжение" в отношении вооруженного конфликта в УкраинеОб этом сообщает The Irish Times со ссылкой на письмо сотрудникам ООН от департамента по коммуникациям. Основная идея состоит в том, что сотрудники ООН должны оставаться беспристрастными. Поэтому им запретили размещать флаги Украины в личных и рабочих аккаунтах. Кроме этого им предписали употреблять слова "конфликт" и "военные действия" вместо слов "война" и "вторжение".

В Риге на здании Музея медицины появился плакат с ПутинымМузей расположен прямо напротив российского посольства.

Британия объявит о запрете на импорт нефти из РоссииБритания вслед за США готова объявить о запрете на импорт российской нефти, сообщают корреспонденты Би-би-си.Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон сделает соответствующее заявление позднее во вторник.По предварительным данным, запрет будет вводиться поэтапно в течение ближайших месяцев и не будет распространяться на российский газ.Заявление президента США Джо Байдена ожидается в ближайшее время.

Путин подписал указ об антикризисных мерах В указе идет речь о поддержке пенсионеров, студентов и бизнеса.https://www.delfi.lv/article.php?id=54131424

Банки в Украине продолжат работатьБанковские отделения в Украине будут работать и выдавать наличные деньги в тех районах, где нет прямой опасности для жизни людей из-за обстрелов российских войск, заявил замглавы Центробанка Украины Алексей Шабан.Он также напомнил, что снятие наличных в день ограничено 100 тыс. гривен (около 3,3 тыс. долларов) и предупредил жителей, покидающих страну, чтобы они не брали с собой местную валюту.

Генсек НАТО призвал не допустить обострения конфликта на территории Украины и его распространения на другие страныЙенс Столтенберг также заявил, что считает правдоподобными сообщения об обстрелах российскими военными мирных жителей, пытающихся покинуть районы боевых действий. "Есть очень достоверные сообщения о том, что гражданские лица во время эвакуации попадают под обстрелы", - отметил Столтенберг.

Под Киевом горит Таможенный складСклад загорелся в результате того, что на него упали обломки российской крылатой ракеты "Калибр", сбитой украинской ПВО над Калиновкой.Сейчас на месте работают спасатели.

Английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в РоссииПремьер-лига и клубы решили приостановить контракт с сервисом Okko.

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила сотрудничество с РоссиейCERN приостановила статус наблюдателя России, также организация временно не будет участвовать в новом сотрудничестве с РФ и ее институтами. CERN будет продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности.

Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.

Партия Зеленского предложила назначить гарантами США, Турцию и соседей УкраиныПравящая партия Украины "Слуга народа" предложила сделать гарантами безопасности США, Турцию и государства-соседи Украины.От России в рамках этих гарантий требуется признание государственности Украины и заверения, что в будущем Москва не будет угрожать Украине."Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши вооруженные силы дадут отпор врагу, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", — говорится в заявлении партии.

Северодонецк попал под обстрелОб этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, есть погибшие.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением. Он заявил, что за последние шесть дней в Украину ввезли 20 тысяч тонн гуманитарной помощи — продукты питания, одежду, медикаменты.Кроме того, более 10 млрд гривен поступило на специальный счет Нацбанка для поддержки армии.

Reuters: ЕК планирует заместить большинство импорта российского газаУ Европейской комиссии есть план заменить более 70% импорта российского газа в этом году за счет увеличения закупок сжиженного природного газа, экологически чистой энергии и хранения газа. Об этом пишет Reuters."Заменить большую часть российского газа к следующей зиме будет сложно. Комиссия хочет сократить его на 112 миллиардов кубометров только в этом году", - отмечает издание.

В Запорожской области началась эвакуация жителейОб этом сообщил глава местной администрации Александр Старух. "У нас, я уверен, полноценно заработала необходимая модель эвакуации. Будем пытаться вывозить женщин и детей, пожилых людей", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Старуха, из Гуляйполя удалось эвакуировать в Запорожье около ста детей. Решается вопрос об эвакуации воспитанников интернатов и детских домов в Бердянске.

Глава Минэкономики ФРГ заявил, что Германия готова к остановке поставок энергоносителей из России, сообщает агентство ТАСС.

Кличко: Киев готовится к оборонеМэр Киева Виталий Кличко попросил горожан "сохранять выдержку, оставаться в безопасных местах или в укрытиях — при сигнале тревоги"."Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. При этом все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь. Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. При этом все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь", - заявил мэр украинской столицы.

Вот так сейчас выглядит Харьков. Город сильно пострадал с начала войны в Украине.

Похолодание осложнит положение сотен тысяч людейС завтрашнего дня в центральных и восточных районах Украины ожидается похолодание. В Харькове и Киеве будет от -13°C до -20°C, также ожидается пронизывающий холодный ветер. Это на 5 градусов ниже, чем средние показатели в эти дни по итогам многолетних наблюдений.Похолодание может серьезно осложнить ситуацию для сотен тысяч людей, которые сейчас остались без жилья и электричества.

Киев: с начала вторжения погиб 41 ребенокС начала вторжения в Украине погиб 41 ребенок, еще 76 детей получили ранения, утверждает уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Денисова заявила, что до сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе, доступ к которым невозможен из-за российских военных, окруживших города.Ранее вице-премьер Украины Верещук заявила, что Киев представил Москве и МККК маршруты гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи. Но эвакуации оттуда нет.

Байден 8 марта в 17:45 по латвийскому времени объявит о новых санкциях против РФ в связи с войной в Украине.

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беннетом. Поблагодарил его за посреднические усилия. К слову, завтра президент Израиля встречается с Эрдоганом, который также активно предлагает свое посредничество в прекращении войны.

Реанимация забытого президента-беглеца. О чем нам говорит письмо Виктора Януковича?Призрак Виктора Януковича, витавший над переговорами о мире в Украине, наконец сделал попытку материализоваться в политической реальности.

Компания Yum! Brands — владелец брендов KFC и Pizza Hut — приостанавливает инвестиции и развитие в России. "Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность", — сказано в заявлении компании. Компания пообещала пожертвовать миллион долларов Красному кресту для помощи пострадавшим в Украине.

В Изюме, Харьковской области, в ходе обстрела российских войск разрушена больница."Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей Центральной городской больницы. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", — написал заммэра Изюма Владимир Мацокин.

Александр Васильев, историк моды и ведущий телешоу "Модный приговор", сообщил, что съемки новых эпизодов программы остановлены из-за закрытия в России модных магазинов многих брендов.

США сегодня намерены запретить импорт российской нефти, пишет Bloomberg.

В Санкт-Петербурге проходит антивоенная демонстрация. Участников жестко задерживают.

Телеграмм-каналы сообщают об обстреле Балаклеи.По неофициальным данным, есть раненные и убитый среди местных жителей.В Балаклее находятся российские войска. Об обстрелах местные жители сообщали и вчера.

Китай готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время проведения видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Он также заявил, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, и что Китай сожалеет о военных действиях на территории европейского континента.Си Цзиньпин призвал "поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса" и заявил, что в числе наиболее приоритетных задач в ситуации на Украине остается предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля.

В Мариуполе 6-летняя девочка скончалась от обезвоживания. Тело 6-летней Тани извлекли из-под завалов дома. Неизвестно, сколько ребенок боролся за свою жизнь. Информацию об этом журналистам сообщил городской глава Вадим Бойченко. Президент Владимир Зеленский заявил, что произошедшее — первый такой случай со времен Второй мировой. "В Мариуполе впервые за десятки лет, наверное, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания погиб ребеночек. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры. От обезвоживания умер ребенок. В 2022 году", — сказал Зеленский.

В России стремительно дорожают или исчезают из продажи лекарства и медицинское оборудование производства стран, наложивших на РФ санкции из-за вторжения в Украину.

Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время выступления РоссииДелегации Евросоюза покинули зал заседаний исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, пишет посол Франции в Нидерландах Люис Васси."Российская делегация говорила о нашем 'цинизме', хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)", — написал дипломат.https://twitter.com/lvassy/status/1501156440853131264?ref_src=twsrc%5Etfw

Генштаб вооруженных сил Украины публикует новые сводкиПо их информации, российские военные сосредотачивают усилия для захвата Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева.

Криптовалютная биржа Binance с 9 марта прекращает поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. P2P-торговля (прямая продажа и покупка криптовалюты без посредников) все еще доступна.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "ситуация может выйти из-под контроля", если напряженность распространится за пределы Украины. Он заявил, что что альянс несет ответственность за "не эскалацию напряженности и не распространение за пределы Украины". Ну то есть снова как бы подводит к тому, что бесполетную зону над Украиной вводить нельзя, чтобы не "эскалировать напряженность".

Губернатор Сумской области опровергает, что эвакуация из Сум сорвана. По его словам, стрельба была, но не по гуманитарному конвою. Эвакуация по согласованному маршруту на Полтаву продолжается.

Сумская — центральная улица Харькова сегодня.

British Petroleum прекращает покупать российские нефть и газКомпания BP вслед за Shell не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа.Страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире. Но, судя по сообщениям западных информагентств, США и ЕС обсуждают такую возможность.Для России ограничения на экспорт нефти будут крайне болезненными. Например, британская аналитическая компания Capital Economics оценивала, что подобные санкции приведут к падению ВВП России на 25% и росту курса доллара до 200 рублей. Инфляция в этом случае в стране может достичь 30%.

Новая сводка Генштаба ВСУ.1. Остается возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ.В Генштабе сообщают, что подразделения сухопутных войск и ССО ВС РБ переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. "Большинство военных информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне российских оккупантов", - сообщает Генштаб.2. В Киевской области противник удерживает Бучу и копит силы для наступления на Фастов.3. Готовится переправа российских войск через реку Десну, чтоб начать наступление восточнее Киева.4. Российские войска пытаются продвигаться на север Запорожской области и на границу Донецкой области.

В Украине разрешили "заочные" браки с военнымиКабмин Украины разрешил во время военного положения регистрировать браки с военнослужащими без их личного присутствия.В ЗАГС нужно подать заявление о согласии на брак от того, кто будет отсутствовать на церемонии. Подлинность такого документа заверяет командир или руководитель подразделения, где служит военный.

Эвакуационный коридор Мариуполя под обстреломБи-би-си получает сообщения о том, что путь эвакуации из осажденного российскими войсками Мариуполя начал обстреливаться.Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российские войска начали обстрел гуманитарного коридора между Мариуполем и Запорожьем. По его словам, восемь грузовиков и 30 автобусов находятся в пути для доставки гуманитарной помощи в город и эвакуации мирных жителей в Запорожье.Минобороны России ранее заявляло, что выходу мирных жителей из города припятствуют украинские военные.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что южные Курильские острова принадлежат Японии. Выступая на заседании парламентского комитета, Кисида заявил, что это исконные территории Японии, на которые распространяется суверенитет Японии. Принадлежность Курильских островов — давний предмет российско-японского спора. Япония оспаривает, что часть Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — вошли в состав СССР, и настаивает на возвращении островов под юрисдикцию Токио. Мирный договор между Японией и РФ после окончания Второй мировой войны так и не был заключен из-за территориального спора.

Сегодня днем около станции Гомель в Беларуси была замечен состав с техникой российских десантников.

Новое заявление Арестовича о ситуации на фронте.

Офис президента Украины: "Ультиматумы принимать не будем"Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила ошибку в переговорах с Украиной, выставив ультиматум для завершения войны.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военные действия "в любой момент", если Украина признает Крым российским, самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" — независимыми, а также внесет поправки в конституцию."Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлят ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны", — сказал Подоляк.

Минобороны Украины заявило, что эвакуация из Мариуполя сорвана россиянами, которые "начали атаку в направлении гуманитарного конвоя". Как ранее сообщали украинские СМИ, единственный маршрут зеленого коридора, эвакуация по которому подтверждена обоими сторонами сегодня, это из Сум в Полтаву.Остальные обоими сторонами официально пока не подтверждены.

Эвакуационная колонна из Сум едет на Полтаву по зеленому коридору. Накануне сумской губернатор рассказал правила эвакуации. Он заявил, что выезжать по согласованному маршруту можно и на легковых автомобилях. Главное условие — не везти с собой оружие. Первыми колонами автобусов отправлены иностранцы.

В Олешках Херсонской области — митинг против российских войск.

Shell отказывается от российских нефти и газаБританская нефтегазовая компания Shell выходит из российских проектов и прекращает закупки российской сырой нефти, заявили в компании.Решение, судя по всему, далось компании нелегко: в пятницу Shell купила партию российской нефти, сославшись на отсутствие альтернативы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал компанию: "Не пахнет ли для вас российская нефть украинской кровью?"Страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире. Но, судя по сообщениям западных информагентств, США и ЕС обсуждают такую возможность.Для России ограничения на экспорт нефти будут крайне болезненными. Например, британская аналитическая компания Capital Economics оценивала, что подобные санкции приведут к падению ВВП России на 25% и росту курса доллара до 200 рублей. Инфляция в этом случае в стране может достичь 30%.Это может запустить и процесс дефолтов в стране — банкротиться могут начать компании и банки. В случае лишения доходов от продажи нефти и газа государство не сможет их поддержать. Резко вырастает и возможность банкротства России как государства, пишут эксперты. В случае полного запрета на импорт нефти и газа из России цены на нефть вырастут до 160 долларов за баррель и затем будут сохраняться еще долго на высоком уровне, прогнозируют в Capital Economics.

На частоте "Эха Москвы" будет вещать радио SputnikС 9 марта на частоте закрытой российской радиостанции "Эха Москвы" начнет вещать радио Sputnik, заявила главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.1 марта российская генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы", после чего радиостанцию отключили от эфира.Sputnik был заблокирован в Евросоюзе вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Германия начинает расследование предполагаемых военных преступлений Генеральная прокуратура Германии начала расследование предполагаемых военных преступлений. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.Ранее правозащитные организации и эксперты говорили о возможном применении Россией кассетных бомб — об этом заявлял даже генсек НАТО Йенс Столтенберг.Кроме того, прокуратура будет расследовать атаки на жилые кварталы, удары по гражданской инфраструктуре, газопроводу и ТЭЦ. Задача такого расследования — обнаружить прямые и косвенные улики.

ООН: 2 миллиона человек покинули УкраинуЧисло беженцев, бежавших от войны в Украине, перевалило за два миллиона, сообщили Би-би-си в ООН.Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал массовый исход людей из Украины самым быстрорастущим кризисом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси, который, как ожидается, затронет ряд российских бизнесменов и политиков, сообщили Reuters три источника. Новый пакет санкций запрещает экспорт из ЕС цифровых технологий в Россию и содержит рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использования для обхода новых ограничений, сообщили источники.

Война в Украине взвинтила мировые цены на пшеницу до 14-летнего максимумаВойна в Украине спровоцировала рост цен на пшеницу до 14-летнего максимума, так как война ограничивает предложение на зерновую.Пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже выросли более, чем на 6%, — до 14-летнего максимума. После начала войны рынок пшеницы вырос более, чем на 40%, — это стало самым высоким уровнем роста на зерновую за всю историю наблюдений. 7 марта рынок достиг максимума с 2008 года — до $12,6 за бушель.7 марта 2022 года выросли котировки на кукурузу (на 2,7% — до $7,75 за бушель) и сою (на 2,1% — до $16,95 за бушель). Цены на эти культуры находятся на самом высоком уровне с сентября 2012 года. Около трети мирового экспорта пшеницы, а также 19% экспорта кукурузы приходятся на Украину и РФ.

Как проходит эвакуация из Сум?Жители города Сумы рассказали Би-би-си, что происходит в гуманитарном коридоре на выезде из города:"Эвакуация происходит по коридору к Полтаве. В первых колонах были студенты из Индии, Китая и других стран. Информации о происшествиях пока нет.Коридор из Сум в сторону Полтавы согласован и Украиной, и Россией.Москва также предлагает людям выехать в сторону России. Но этот маршрут выбирают единицы. Минобороны России обвиняет Украину в том, что они якобы не выпускают людей из городов."Люди боятся ехать, потому что российская сторона уже прежде нарушала свои обещания по обеспечению коридоров", — пояснили Би-би-си правозащитники в Сумах.За прошедшие два дня несколько мирных жителей погибло от огня артиллерии при попытке эвакуироваться по гуманитарному коридору из города Ирпень близ Киева.

Открылся гуманитарный коридор Мариуполь — Запорожье Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщает, что открылся еще один гуманитарный коридор Мариуполь — Запорожье. В Мариуполь также отправлена гуманитарная колонна, подтвердила Верещук. Она заявила, что он был согласован с РФ 5,6,7 марта, но ранее "из-за прицельных обстрелов людей и грузов - не был открыт" "Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье. Из Запорожья - в направлении Мариуполя через Орехов, Пологи, Бельманка, Грозовка, Республика, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, который состоит из 8 грузовиков, а также - более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей", - сказала она В первую очередь будут эвакуировать женщин, детей и стариков. Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза - более 90 тонн.

Автобусы из Запорожья едут за беженцами в Мариуполь. Это уже третья попытка забрать людей. Эвакуация начнется с 12 часов дня по местному времени. Гуманитарный коридор идет до Запорожья через несколько городов и поселков. Эвакуация будет происходить из трех точек в городе. Выехать можно будет и на личном транспорте, но в колонне состава.

Местные власти сообщили, что в сторону Мариуполя едет гуманитарная колонна.

Зеленский: в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок"Всегда в этот день мы поздравляем с праздником. С праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня. Сегодня я просто не могу сказать вам обычные слова. Не могу. Когда столько смертей. Когда столько горя. Столько страданий. Когда идет война", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.Он суммировал, что снова российские войска бомбили город Сумы, а Мариуполь оцеплен.В Мариуполе, заявил Зеленский, от обезвоживания умер ребенок: "Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов — безусловно, в российском государстве. [...] Но ответственность за это — и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо".

Британия готова поддержать Польшу, если решит предоставить Украине самолетыМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты, но предупредил, что это может иметь прямые последствия для Польши, сообщает Reuters."Я бы поддержал поляков и любой выбор, который они сделают", – сказал Уоллес, добавив, что Соединенное Королевство не может предложить самолеты, которыми могли бы пользоваться украинцы."Мы защитим Польшу, поможем им во всем, что им нужно. Польша понимает, что выбор, который они сделают, не только поможет Украине, что хорошо, но и может привести их к прямой линии огня из таких стран, как Россия или Беларусь", – отметил министр.Великобритания предоставила Украине оборонное оружие, а также другую военную и гуманитарную помощь.Уоллес заявил, что в среду сделает заявление в парламенте, в котором определит, какую дальнейшую летальную и нелетальную помощь будет оказывать Британия, а также какие меры британское правительство будет призывать принять другие страны.Ранее официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что никаких решений по передаче Украине боевых самолетов пока не принято.

Ситуация в Изюме, городе в Харьковской области. Люди говорят, что у них нет света, газа и воды. В городе большие разрушения."Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", — написал ранее глава Харьковской областной администрации.

Рейтинг Зеленского растет в УкраинеВ Украине уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос с начала военной операции и достиг почти 80%.В победу верят 78% украинцев. Больше 43% опрашиваемых готовы испытывать неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы достичь мира в Украине.По опросам, проведенным до начала российского вторжения, 41% украинцев доверяли Зеленскому.https://www.facebook.com/cognitivecomua/posts/699997061361583&show_text=true&width=500

Фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ россиян к сервисуDepositphotos и VistaCreate закрыли доступ к сервисам для клиентов из России и Белоруссии. Они пообещали вернуть средства за предоплаченные подписки после окончания действия санкций.

Зеленский: вопрос о Донбассе сложнее, чем просто признаниеВ сети появляется много толкований того, что именно сказал Зеленский по теме Крыма и Донбасса в интервью АВС. Дело в том, что Зеленский отвечал на вопросы на украинском языке, но его речи на записи не слышно. Слышно только голос переводчика, который периодически путается в словах и исправляет сам себя. Это осложняет понимание того, что именно сказал или имел в виду Зеленский.Русская служба Би-би-си дословно расшифровала речь переводчика, озвучивавшего на английском реплики Зеленского.На вопрос о статусе Донбасса России Зеленский ответил следующее:"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода".О мирных переговорах:"Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции, потому что это вопрос не обо мне. Это о людях, которые избрали меня"Об Украине и НАТО:"Об этом вопросе мы говорили уже давно. Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфорнтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом"

Домбровскис: Путин может бросить вызов НАТО в странах БалтииПрезидент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО в странах Балтии: Латвии, Литве и Эстонии, - если его не остановят в Украине. Поэтому Евросоюз обязан поддерживать Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса для Politico. "Если мы не поддержим Украину, это (российская агрессия, - ред.) не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах", - отметил он.По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии."Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики - во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - добавил Домбровскис.

Японская платежная система JCB останавливает операции в РоссииЯпонская платежная система JCB пристанавливает операции в России. Уже выпущенные в России карты будут недоступны за рубежом с 14 марта.В компании заявили, что сожалеют о неудобствах и рассчитывают на скорейшее установление мира в Украине.Ранее об аналогичном решении заявили Visa и Mastercard.

СМИ: Задержаны 8 украинцев-дезертиров, пытавшихся бежать в Молдову. Среди них сын и внук певицы РотаруОб этом сообщили украинские издания Strana.ua и Цензор.нет."Среди них - сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, 1970 года рождения, и внук певицы Анатолий Евдокименко 1994 года рождения. Так выглядят дезертиры", - пишет Цензор.нет.

Глава Харьковской ОГА: российские военные замедлили наступлениеРоссийские военные замедлили наступление в Харьковской области, считает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов."Мы свои позиции держим. Прорывов и мероприятий боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", — сообщил Синегубов.По его словам, из Харькова уже эвакуированы более 600 тысяч человек. Но ситуация остается сложной в городе Изюм Харьковской области."Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", — пишет глава Харьковской областной администрации.

США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине, это решение должна принимать сама Варшава. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся с остальными нашими союзниками по НАТО. Это суверенное решение Польши. Мы никаким образом не выступали против того, чтобы Польша передала Украине самолеты... Есть ряд сложных практических вопросов, в том числе, как самолеты будут переданы из Польши в Украину, откуда они вылетят, где приземлятся. Это все очень важные вопросы", - сказала Псаки.Она добавила, что передача американских самолетов Польше вместо советских, которые Варшава может передать Украине, займет длительное время.На вопрос о том, является ли только вопрос логистики препятствием, а не беспокойство президента, что поставка Польшей этих самолетов может обострить конфликт с Россией, Псаки ответила: "Здесь есть важный вопрос, которого я немного коснулась, о том, откуда они взлетают и где приземляются, да? В Польше есть авиабаза, которая является авиабазой НАТО. Если планы - самолеты вылетают оттуда, – это может быть сложным обстоятельством", - сказала она.

Эвакуация жителей ИрпеняПродолжается эвакуация жителей Ирпеня. По словам главы киевской областной госадминистрации Алексея Кулебы, на данный момент эвакуировано более 150 человек.Люди эвакуируются через Романовку в Киев. Киев и Ирпень разделяют 27 километров. Некоторые люди преодолевают это расстояние пешком.

Минобороны Британии: "Россия не продвигается вперед"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Би-би-си дал оценку текущих позиций российской армии в Украине:"Россия все еще не продвигается вперед, сейчас идет 13-й день. Та колонна на севере [от Киева], о которой мы много говорили, все еще стоит на месте. Похоже, она действительно застряла и не продвигается".Министр также отметил, что подразделения Владимира Путина "все больше впадают в отчаяние" и "просто удваивают жестокость".

Apple запретила россиянам просмотр презентации на сайте и на YouTubeApple 8 марта проведет очередную презентацию новых товаров. Однако корпорация запретила жителям России смотреть онлайн-мероприятие как на официальном сайте, так и на YouTube-канале.

Российские войска пробуют наращивать свои силы близ Киева, рассказал советник министра внутренних дел Ураины Вадим Денисенко во время телемарафона. По его словам, украинские военные отслеживают их действия и "точечно уничтожают их попытки делать прорыв на Киев". "ВСУ, тероборона, Нацгвардия, полиция работают над тем, чтобы не дать возможности сконцентрироваться россиянам, не дать возможности делать прорывы", - пояснил Денисенко.

Из Харькова удалось эвакуировать более 600 тысяч человек на поездах, автомобильные пути на выезд перегружены"Если говорить об эвакуации из Харькова, то по железной дороге мы отправили более 600 тысяч человек. Если брать автотранспорт, то и киевское направление, и львовское продолжают быть перегруженными", - рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в совместном эфире украинских телеканалов.Харьков находится под обстрелами с начала войны, город потерпел значительные разрушения, но захватить его российским войскам не удалось.

"Гуманитарный коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации

Главное за сутки по версии Минобороны РоссииМинобороны России провело ежедневный брифинг. Главное из выступления генерала Игоря Конашенкова, официального представителя ведомства:- не было озвучено сведений о каком-либо продвижении российских военных- военные самопровозглашенной "ЛНР", действующей при полной поддержке России, продвинулись на 9 км и овладели восемью небольшими населенными пунктами- подразделения так называемой "ДНР" установили контроль над одним кварталом в Мариуполе.- выведен из строя аэродром в районе Житомира- за сутки военные России уничтожили 158 военных объектов Украины и некоторое количество военной техникиНезависимо верифицировать эти данные сейчас невозможно.

Украина предложила России новые маршруты гуманитарных коридоровУкраина в очередной раз предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Ирина Верещук."Мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты гуманитарных коридоров Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область — в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем уведомить Международный Комитет Красного Креста и обеспечить режим прекращения огня за этими маршрутами", — сказала Верещук.Ранее она сказала, что с Россией удалось согласовать один гуманитарный коридор — из Сум в Полтаву. В 10 часов по киевскому времени (11 мск) по этому коридору должна двинуться первая колонна.Предыдущие попытки согласовать гуманитарные коридоры проваливались: Россия предлагала маршруты эвакуация мирного населения, многие из которых вели или на территорию Беларуси, или на территорию самой России.

Российское правительство временно запретило вывозить из России иностранные медицинские изделия. Речь идет об изделиях, доставленных из стран, объявивших санкции против России.

Потери россиянМинобороны Украины опубликовало новую оценку потерь росиийской стороны. Киев считает, что они составляют 12 000 человек.Ранее агентство УНИАН отмечало, что в это число входят не только убитые, но и раненные россияне.Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды, назвав цифру 498 человек (погибших). Росгвардия России, чьи подразделения также воюют в Украине, о своих потерях не отчитываласьюВерифицировать эти цифры невозможно.

Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: горожане готовят еду у домов на кострахРоссийские войская продолжают бить по Мариуполю, при этом в разрушениях от вражеского огня все районы, об этом в Telegram сообщает полк "Азов". В калале также выложено множество фотографий из города, блокированного войсками РФ."Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и насчет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах. Как бы ни было страшно - опасность их объединяет, соседи помогают соседям", - говорится в сообщении.Указывается, что Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране – военные.

Гуманитарный корридор из СумСегодня в 10 утра по местному времени должен открыться гуманитарный коридор из города Сумы. Сообщается, что стороны смогли согласовать маршрут Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава.Украина считает, что Россия будет пытаться сорвать эвакуацию по этому маршруту, в последний момент предоставив другой - ведущий в Россию или в Беларусь.Вчера Россия открывала несколько коридоров из городов, оказавшихся в центре боев. Но коридор из Харькова, например, предполагал выход только на территорию России, что вызвало возмущение украинской стороны.Минобороны России в своих выступлениях обвиняет украинских националистов в том, что они не выпускают людей из городов.

Россияне не смогли захватить Изюм, но привели город к гуманитарной катастрофеПопытка российских военных захватить город Изюм в Харьковской области ночью провалилась, но мосты взорваны, а местные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила корреспондентка ТВ Ирина Гнатюк из Харькова со ссылкой на заместителя городского главы Изюма Владимира Мацокина, с которым удалось только переписаться"В полночь военные РФ зашли на левый берег Донца, это рядом с Изюмом. Мосты взорваны. Пока другой информации у нас нет, потому что связь потеряна. В Изюме очень плохая связь. По данным Генштаба на полночь, противник понес потери при попытке захватить город Изюм, оккупант отступил. Но они там совершили мародерство", - рассказала Гнатюк.По словам журналистки, Мацокин сравнил Изюм с Хатынью (село в Беларуси, которое стало одним из символов уничтожения гражданского населения во время Второй мировой войны – ред.)."Город полностью разрушен, люди не могут получить даже гуманитарную помощь. Поэтому местные жители очень просят организовать зеленые коридоры, чтобы можно было получить гуманитарную помощь. Люди уже который день сидят в подвалах, в укрытиях, еда заканчивается, медикаменты заканчиваются, воды, света, электроэнергии там нет сейчас – и восстановить нет возможности".

В условиях продолжающихся военных действий в Украине все сложнее становится оказание медицинской помощи раненым, заявили в международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Сейчас невозможно гарантировать бесперебойное снабжение больниц лекарствами и необходимыми материалами, заявил глава организации Кристиан Катцер в эфире немецкого телеканала ZDF. Он сообщил, что в Украине работают несколько команд "Врачей без границ", в частности, в Киеве, Мариуполе и Одессе.

Согласован гуманитарный коридор из города СумыВице-премьбе Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня с Минобороны России и Красным Крестом согласован гуманитарный коридор из города Сумы.1. Режим тишины стартует с 9 утра и продлится до 21 вечера.2. Эвакуация стартует в 10 утра.3. Направление эвакуации - на Полтаву.4. Эвакуировать будут и иностранных граждан (в частности - из Китая и Индии).

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что число беженцев с Украины сегодня или завтра достигнет отметки в 2 миллиона человек.

Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбаргоРоссия вправе отключить Европу от газа, а нефть может подскочить до 300 долларов за баррель в случае российского эмбарго, на котором настаивают США, предупредил вице-премьер России Александр Новак."Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим", - сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что все выглядит сомнительно, поскольку против Германия - промышленный мотор, самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза.“В настоящий момент не существует никаких альтернативных способов обеспечить Европу энергоресурсами для производства тепла, света и для нужд промышленности”, - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц.Германия в рамках санкций против России отказалась сертифицировать вторую нитку газопровода “Северный поток” в обход Украины. Новак пригрозил контрсанкциями."В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении “Северного потока-2”, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод “Северный поток-1”, который сегодня загружен на 100%", - сказал российский чиновник.

IBM полностью приостановила работу в России в связи с событиями на Украине, заявил глава корпорации Арвинда Кришны.

Янукович обратился к ЗеленскомуБывший президент Украины Виктор Янукович, покинувший страну после событий на Майдане 2014 года, обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.Текст опубликовало российское государственное информагенство РИА "Новости". В обращении Зеленскому советуют не слушать других, а послушать Януковича:«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".Сам Янукович при этом признал, что не может помочь своей стране ничем, кроме молитвы.

Так выглядит центр города Ахтырка (Сумская область Украины) после ночной бомбардировки

ЕС представит план отказа от российского газаЕврокомиссия сегодня представит план постепенного отказа от российского газа, на который приходится 40% всех поставок в Евросоюз."План значительно сократит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а в течение нескольких лет позволит нам вовсе отказаться от импорта из России", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс депутатам Европарламента."Будет непросто, но это возможно", - добавил он.Проект плана прочитали и изложили в общих чертах Рейтер и FT. Они пишут, что там предлагается увеличить закупки сжиженного газа (его основные поставщики - Катар и США), побольше закачивать в хранилища к зиме, увеличить производство водорода и биогазов, ускорить строительство ветряков и солнечных ферм.

ООН направила в Москву группу экспертов для обсуждения с министерством обороны РФ проблемы эвакуации населения по гуманитарных коридорам в Украине, сообщил заместитель генерального секретаря, координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН. Команда ООН уже провела первое совещание с представителями Минобороны РФ. По словам Гриффитса, целью переговоров является улучшение координации между гражданскими и военными и расширение масштабов гуманитарных операций ООН на территории Украины.

Вот как выглядят жилые дома в Сумах после ночных авиаударов

Под обстрелами российских войск в Николаевской области Украины погибли четыре мирных жителя, сообщили в ГСЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/328458825988680&show_text=true&width=500

По меньшей мере четыре погибших за сутки в Харькове и Харьковской области в результате обстрелов и авиаударов, сообщили в ГСЧС Украины о ситуации по состоянию на 7:30 вторника, 8 марта. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/328189849348911&show_text=true&width=500

В результате выполненной поздним вечером 7 марта российскими войсками авиабомбардировки в украинском городе Сумы и пригородах были разбомблены жилые дома, есть погибшие, среди которых дети. По предаврительным данным ГСЧС, от бомбежек погибли девять человек, в том числе - два ребенка.

Правительство Украины разрешило заключать браки с военнослужащими в их отсутствиеКабинет министров Украины упростил заключение браков с военнослужащими в их отсутствие при регистрации путем подачи заявления, заверенного руководителем.Постановление предусматривает, что на период военного положения отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут регистрировать браки без личного присутствия жениха (невесты), если он (она) является:- военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования,- полицейским,- лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы,- лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности,работником учреждения здравоохранения; .Такой жених (невеста) подает заявление о государственной регистрации брака непосредственному командиру (руководителю), который удостоверяет подлинность подписи в заявлении и обеспечивает его передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Такое заявление одновременно является подтверждением согласия на брак.

Благотворительный фонд Lumos писательницы Джоан Роулинг объявил о сборе средств для украинских детей. Сама автор книг о Гарри Поттере заявила, что лично увеличит собранную фондом сумму до £1 млн. "Я лично увеличу пожертвования на этот сбор, до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для наиболее уязвимых детей в Украине", - написала Роулинг. Ее фонд Lumos собирает средства для закупки продуктов, средств гигиены и медикаментов для пострадавших от конфликта, а также помогает обеспечить эвакуацию из страны. Также собранные средства пойдут на оказание психологической поддержки детям и на поддержку семей и опекунов. https://twitter.com/jk_rowling/status/1500760559003832320?ref_src=twsrc%5Etfw

Оборона Киева, бои под Николаевом, прикрытие морского побережья. Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронтаУтром во вторник, 8 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Вооруженных сил Украины, противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.Группировка сил обороны, по данным Генштаба ВСУ, продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам:- На Северном направлении идет героическая оборона города Чернигова.- Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.- В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.- В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.- По информации Генштаба, группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск."Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использования сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных объектах гражданской инфраструктуры", - сообщает Генштаб ВСУ. Также, по информации ВСУ, на территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля, для воздействия на местное население российские военные используют подразделения психологической борьбы. Для проведения пропагандистской работы с местным населением создано до 10 тактических групп психологической борьбы, сообщает Генштаб ВСУ.

Все сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) покинули Украину, сообщили в пресс-службе организации.

Только для транспортной инфраструктуры война России против Украины нанесла ущерб минимум на 10 млрд долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Министр считает, что большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и самые большие комплексы — за два.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте в Украине. "Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта и поиск благоприятного сценария, который предполагает переговоры и достижение соглашения между конфликтующими сторонами", — заявил он. Также, по его мнению, введенные против России санкции могут только усугубить ситуацию.

Владимир Зеленский на обложке нового номера американского журнала The New Yorker

Мелитополь: телевышку контролируют россияне, под сотню домов разрушеныВ Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио контролируются россиянами, сообщи городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада"По словам Федорова, все, что в Мелитополе сейчас вещается как по радио, так и по телевидению, он бы ставил под сомнение. Также Федоров рассказал, что более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США - Белый домНесоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам Псаки, Китай не может компенсировать экономическое воздействие западных санкций на Россию."На экономическом фронте одна только "Большая семерка" составляет около 50 процентов мирового ВВП, в то время как Россия и Китай - только 15 процентов. Таким образом, они не могут компенсировать воздействие этих санкций со стороны Китая", - сказала Псаки.Кроме того, Псаки обратила внимание на то, что представители КНР воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН и высказали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. "Если они не будут соблюдать санкции, у нас всегда есть средства для принятия мер", - сказала Псаки. Ранее в МИД КНР заявили, что Китай будет противодействовать шагам, которые препятствуют дипломатическому решению вопроса Украины.

После начала российского вторжения в Украину, из страны выехали 1,7 млн человек, преимущественно женщины и дети. https://twitter.com/Refugees/status/1501003275541356556?ref_src=twsrc%5Etfw

Военная помощь Украине поступает из 15 государств мира, заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге. Этот груз доходит до украинских военнослужащих, которые "используют его крайне эффективно", подчеркнул он.

Крупнейшие австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy отказались от покупки российской нефти.

Ночной авиаудар по СумамРоссийская авиация ночью бомбила Сумы, сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, пострадали в том числе и жилые кварталы. Днем в городе также было неспокойно, написал Живицкий: "Сумской район. Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли".

Журналист-расследователь Христо Грозев: российский источник подтвердил гибель российского генерал-майораОб этом расследователь из Bellingcat написал в своем твиттере. Ранее украинская разведка сообщила о гибели российского генерал-майора Виталия Герасимова - он может стать самым высокопоставленным российским офицером, погибшем в ходе конфликта. Обычно генерал-майор командует дивизией (15 тысяч человек)."Во время боев вблизи Харькова ликвидировано Виталия Герасимова – русского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армии Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии", - сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.По данным ГУР, Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".https://twitter.com/christogrozev/status/1500963800991866887?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр: жители Бучи в заложниках и не могут даже похоронить погибшихЛюди в Буче и окрестных населенных пунктах Киевской области по сути оказались в заложниках и не могут даже похоронить погибших, об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в эфире информационного телемарафона украинских телеканалов.Он отметил, что буквально три часа назад завершился массированный артобстрел. По словам Федорука, российские войска из всех возможных и невозможных залпов бьют как по Киеву, так и по пригороду, в частности, по Буче. Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель - с самого начала, тринадцатые сутки, находятся в заложниках российских войск.Мэр рассказал, что были попытки вытеснить российские войска, но через сутки они снова зашли. "Все основные магистрали и улицы в нашем регионе простреливаются врагом", - говорит Федорук.Он подчеркнул, что люди в заложниках, потому что враг не дает жителям даже в тот небольшой период, когда пушки не гремят и обстрелов нет, выходить из домов. Коммунальные службы и жители не могут похоронить погибших гражданских жителей."Собаки фактически растаскивают тела погибших. Вот такую имеем ужасную ситуацию", - рассказал Федорук.

Российские вооруженные силы продолжают наносить прямые удары по коридорам эвакуации, заявило министерство обороны Великобритании. По сведениям ведомства, это привело к гибели нескольких мирных жителей при попытке эвакуации из Ирпеня.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500981475612807175?ref_src=twsrc%5Etfw

Власти Австралии вводят санкции в отношении Вооруженных сил России, заявила министр иностранных дел Марис Пейн. Кроме того, штрафные меры коснутся 10 человек, представляющих стратегический интерес для РФ, за их роль в разжигании враждебности по отношению к Украине, добавила она. Пейн не назвала конкретные имена. В то же время глава австралийского внешнеполитического ведомства указала, что президент РФ Владимир Путин "заглушил независимые голоса и запер обычных россиян в мире, для которого характерны ложь и дезинформация".

Криптобиржа Coinbase закрыла больше 25 тыс. российских кошельковРечь идет о кошельках, которые могут быть причастны "к незаконной деятельности". Гендиректор Coinbase ранее пообещал, что площадка не будет блокировать доступ россиянам, которые не попали под санкции.

Estee Lauder прекратит работу и закроет все магазины в РоссииАмериканская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) решила приостановить коммерческую деятельность в России, сообщили в пресс-службе компании.

Путин пообещал женщинам не посылать срочников и резервистов на войну с УкраинойРоссийский президент Владимир Путин повторил обещание не отправлять на захват Украины солдат-срочников и резервистов."Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", - сказал он в официальном поздравлении с 8 марта.

Подоляк не подтвердил "зеленые коридоры", о которых заявила РоссияМихаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией, прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что гуманитарные коридоры якобы согласованы на утро вторника, 8 марта. Подоляк призвал не верить заявлениям Минобороны России."Минобороны России за минувшие дни произвело столько фейков о войне против Украины и о положении дел в нашем государстве, что уже в полном составе Минобороны России можно осудить к максимальным срокам по новому российскому закону о борьбе с фейками. Поэтому я бы не советовал ориентироваться на их официальные заявления о чём угодно", - отметил советник главы ОП.Впрочем, информацию о том, что зелёные коридоры для эвакуации населения из горячих точек могут быть организованы во вторник утром, Подоляк не опроверг и не подтвердил."Что касается гуманитарных коридоров, то определённые договорённости существуют. Но сейчас их лучше не озвучивать, чтобы не допустить срыва. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей", - заявил "Стране" Подоляк.

Подготовка к штурму Киева и Сум. Сводка Генштаба Вооруженных сил Укроаины по итогам понедельника, 7 мартаВ Украине прошел 12 день войны, российские войска сосредоточили основные усилия на том, чтобы обеспечить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и континентальной частью России, взятии Мариуполя, окружении Киева и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.Указано, что на протяжении последних суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют подключить в том числе "кадыровцев" и бойцов ЧВК "Лига" (экс-ЧВК "Вагнер")Российские войска переправились через реку Ирпень, но понесли значительные потери и далее пока не продвинулись. Противник готовится не только к штурму Киева, но и к атаке Сум.Также россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск, продолжается наступление на Северодонецк, в то же время наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.Среди прочего, в Генштабе опровергли взятие российскими войсками Изюма.Главное:- Заявляется о подготовке россиянам штурма Киева. Для этого под столицей Украины накапливаются силы, включая "кадыровцев" и ЧВК "Вагнера". Противник переправился через реку Ирпень, но понёс значительные потери и далее пока не продвинулся.- Опровергается взятие российскими войсками Изюма.- Готовится штурм Сум.- Россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск.- Продолжается наступление на Северодонецк.- Наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.

Глава Сумской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов понедельника, 7 марта, российские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы и Сумской район."После 23 часов на город и район (Сумы и Сумской – ред.) российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах. Среди пострадавших – дети", - сообщил он в своем телеграм-канале.Кроме того, по сообщению Живицкого, российская артиллерия также обстрелял Ахтырку вечером 7 марта. Разбиты жилые кварталы и уже и так разрушенная российскими авиабомбами ТЭЦ.

Заблокированы оба YouTube-канала российского телеведущего Владимира Соловьева Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокированы. Других YouTube-каналов у Владимира Соловьева не существует.

Путин вербует иностранных наемников для войны с Украиной – ПентагонВ США подтверждают информацию о возможном привлечении РФ иностранных наемников для участия в войне против Украины, об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби."У нас есть доказательства, которые заслуживают внимания и подтверждающие эту историю, что они (РФ) действительно пытаются завербовать иностранных боевиков",- заявил он.По словам Джона Кирби "Несмотря на более 150 тысяч (российских) военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере. В такой ситуации мистер Путин счел нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой его войны".Впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщило издание Wall Street Journal. По его информации, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.

Железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" перевезла 1,59 млн человек с востока, центра и юга Украины на запад страны, сообщил глава правления Александр Камышин, исходя из данных на вечер 6 марта. По его словам, еще 108 тыс. человек воспользовались услугами "Укрзализныци", чтобы с запада Украины попасть за границу. Камышин сообщил, что компания наращивает объемы перевозки гуманитарных грузов в обратном направлении.

Италия намерена к середине 2022 года заменить около половины своего текущего импорта газа из России другими источниками. Об этом сообщил итальянскому ТВ министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани. Италия импортирует более 90 процентов природного газа. В 2021 году на долю российского газа приходилось около 40 процентов.

Американское рейтинговое агентство Fitch завершает работу в России. Предоставление кредитных рейтингов и других услуг прекращается немедленно, сообщило агентство.

Украина обвиняет Россию в срыве запланированного на 8 марта открытия гуманитарных коридоровХотя маршрут был согласован с Москвой, а также с Международным комитетом Красного Креста через Полтаву, Москва по почте предложила новые маршруты только через Россию и Беларусь, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Нью-Йорке на экстренном совещании по гуманитарной ситуации в Украине. "Призываю российскую сторону вернуться к ранее согласованным маршрутам, чтобы позволить украинским и иностранным гражданам выехать в Европу", - подчеркнул Кислица.Согласно опубликованному агентством "Интерфакс" предложению Москвы, большинство гуманитарных коридоров должно проходить через РФ или Беларусь. Однако людям, покидающим Сумы и Мариуполь, предоставляется выбор проезда в Россию или в города Украины - Полтаву и Запорожье.

Японские компании начали вывод персонала из России, сообщило бизнес-издание Nikkei. Около 30 сотрудников компании Toyota с семьями должны вернуться в Японию. Nissan, Subaru и Mitsubishi Motors также готовятся отозвать персонал из РФ. Другие японские фирмы, работающие в России, в том числе Japan Tobacco, Daio Paper и Nippon Express Holdings, сократили свой персонал в стране. Согласно банку данных Тейкоку, в феврале в РФ работало почти 350 японских фирм. Почти половину из них составляли автопроизводители, пишет агентство dpa. Согласно сообщению Nikkei, до начала марта в России проживали около 2400 граждан Японии.

Украина получила почти $500 млн экстренной помощи от Всемирного банкаДеньги были выделены в ночь на вторник. Изначально банк обещал истерзанной российским вторжением Украине 350 млн долларов срочной помощи на выплаты зарплат медперсоналу и пенсий. Благодаря дополнительным взносам Нидерландов и Швеции в итоге получилось 489 млн.В ближайшее время банк предоставит еще 234 млн долларов, а в целом стремится собрать около $3 млрд для Украины и выделить помощь соседним европейским странам, куда вынуждены были бежать от российских танков и ракет уже более полутора миллионов украинцев."Всемирный банк быстро организовал поддержку народа Украины, столкнувшегося с насилием и масштабными перебоями в результате российского вторжения", - сказал глава банка Дэвид Малпасс.Всемирный банк не кредитует Россию с момента аннексии Крыма в 2014 году, а Беларуси не выделил ни цента после жестокого подавления общенародных протестов в 2020-м.После февральского решения Путина напасть на Украину Всемирный банк свернул все программы в России и в поддержавшей вторжение Беларуси.

ООН вступилась за мирное население Украины, обсудит с Россией эвакуацию и коридорыМирное население Украины нужно защитить от ужасов войны, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Нужно ли мне описывать то, что мы все видим и слышим в новостях? Скажу просто: миллионы судеб поломаны. Люди вынуждены покинуть свои дома, магазины закрыты, нет воды, электричества, связи. А кругом рвутся снаряды”, - сказал он в понедельник на заседании Совбеза ООН."Вот уже одиннадцать дней страх, насилие и боль только нарастают", - описал Гриффитс ситуацию в Украине.Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН обратился к обеим странам с призывом защитить людей и инфраструктуру, а также предоставить возможность безопасного прохода мирным жителям, которые захотят покинуть районы боевых действий. И дать им уехать туда, куда они сами выберут.Кремль обещает "гуманитарные коридоры" жителям городов, которые обстреливают российские войска, однако они ведут в Россию и Беларусь. Подавляющее большинство украинцев бегут от российских бомб на Запад. Уже несколько попыток организовать эвакуацию мирного населения провалились, в чем стороны обвиняют друг друга.По словам Гриффитса, сотрудники организации 8 марта встретятся в Москве с представителями российского минобороны для обсуждения гуманитарных коридоров.Гриффитс напомнил российской делегации в Совбезе, что нежелание украинцев покидать свои города не дает Путину права бомбить их. Все мирное население должно быть защищено, вне зависимости от того, решат они остаться или уехать, сказал он.

Самые масштабные санкции в мире теперь - против России. Она обошла Иран и Северную КореюЗа последние две недели против России ввели больше санкций, чем действовало после аннексии Крыма, убийства граждан Великобритании химическим оружием, вмешательства в выборы в США и прочих расстроивших Запад событий, причастность к которым Кремль отрицает.До 22 февраля против России действовало 2754 различных ограничений, а после введено еще 2778. Учет ведет санкционная база данных Castellum.ai. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboardhttps://twitter.com/CastellumAI/status/1500946004039794689?ref_src=twsrc%5Etfw

Google о роли хакеров Путина, Лукашенко и Си в войне против УкраиныЛаборатория Google, которая отслеживает активность хакеров, выпустила новое предупреждение о том, чем заняты сейчас группы онлайн-преступников, за которыми, по мнению правоохранительных органов, стоят спецслужбы России, Беларуси и Китая.FancyBear/APT28 и Ghostwriter/UNC1151 за последние две недели активизировали фишинговые атаки с целью получить доступ к логинам/паролям пользователей доменов ukr.net, i.ua, meta.ua, rambler.ru, wp.pl и yandex.ru, среди прочих.Китайские Mustang Panda or Temp.Hex, традиционно промышляющие в Азии, переключили атаки на организации Евросоюза, сообщает Threat Analysis Group.https://twitter.com/ShaneHuntley/status/1500953300597829632?ref_src=twsrc%5Etfw

OBI уходит из РоссииСписок западных компаний, ушедших в последние дни с российского рынка, пополнился немецкой сетью магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI.В России у нее 27 филиалов, в которых работают около 5000 сотрудников.В компании сообщили, что "глубоко обеспокоены трагическим развитием и последствиями войны в Украине" и не видят другого выхода, кроме как прекратить работать в России.По данным Йельской школы менеджмента, за прошедшие с российского вторжения в Украину дни Россию в знак протеста уже покинули или объявили об уходе около 230 компаний.Пока остаются в стране довольно крупные компании типа Coca-Cola, McDonald's, Pepsi и Starbucks. Авторы сравнивают исход из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в Южной Африке в 1980-х годах.

Потери ВВС России по версии Украины: 52 самолета, 69 вертолетовКомандование военно-воздушных сил Украины объявило в понедельник вечером на своей странице в Фейсбуке, что за 12 дней войны украинские летчики и зенитчики сбили 52 боевых самолета и 69 вертолетов противника.В условиях войны оперативно получить подтверждение или опровержение информации одной или другой стороны о потерях невозможно.

Procter & Gamble тоже уходит из России. Правда, не полностьюСписок западных компаний, ушедших в последние дни с российского рынка, уже очень велик, но такую заметную всем компанию, как американская Procter & Gamble, все же можно отметить отдельно.Procter & Gamble - производитель множества средств личной гигиены для всех возрастов, средства для мытья посуды Fairy, стиральных порошков "Ариэль" и "Тайд", бритвы "Жилетт", а также заказчик большого объема рекламы на телевидении. Больше в России порошка, бритв и рекламы не будет.В письме генерального директора Procter & Gamble Джона Мёллера сотрудникам, вывешенном на сайте компании, говорится, что компания прекратит все капитальные инвестиции в Россию и значительно сократит ассортимент продаваемой там продукции, сведя его к основным средствам гигиены и ухода за собой.Кроме того, Procter & Gamble полностью свернет рекламу и маркетинг в России.

Зеленский: каждый день сопротивления укрепляет позиции УкраиныЦитата из вышедшего 7 марта ежевечернего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского:"Сегодня состоялся уже третий раунд переговоров в Беларуси. Хотелось бы сказать: третий и финальный, но мы - реалисты, поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру.Именно к миру. Мы должны осознавать, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления создают для нас лучшие условия, сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее в мире".