ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: Зеленский назвал число погибших украинских военных

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.
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Коротко о главных событиях по итогам субботы, 13 марта
- Владимир Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных - около 1300 человек
- Советник главы офиса Зеленского заявил, что переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате
- Премьер Израиля обсудил с президентом Украины способы прекращения боевых действий и усилия, которые прилагает для этого Израиль
- Украина сообщила об эвакуации около 13 тысяч человек 12 марта по девяти коридорам
- В Мелитополе прошла акция протеста против похищения мэра российскими военными
- Украина подтвердила потерю Волновахи - небольшого города между Донецком и Мариуполем
Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.
ВОЙНА В УКРАИНЕ: 13 МАРТА
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