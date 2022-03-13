ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: Зеленский назвал число погибших украинских военных
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Коротко о главных событиях по итогам субботы, 13 марта

  • Владимир Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных - около 1300 человек
  • Советник главы офиса Зеленского заявил, что переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате
  • Премьер Израиля обсудил с президентом Украины способы прекращения боевых действий и усилия, которые прилагает для этого Израиль
  • Украина сообщила об эвакуации около 13 тысяч человек 12 марта по девяти коридорам
  • В Мелитополе прошла акция протеста против похищения мэра российскими военными
  • Украина подтвердила потерю Волновахи - небольшого города между Донецком и Мариуполем

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.


ВОЙНА В УКРАИНЕ: 13 МАРТА
Фото Мариуполя со спутника: до войны и сейчасАмериканская компания Maxar Technologies, которая занимается космическими технологиями, опубликовала спутниковые фотографии, по которым можно сравнить, как украинский Мариуполь выглядел до российского вторжения, и как выглядит сейчас.В компании отмечают, что особенно тяжелым обстрелам подвергся запад города. Разрушены десятки многоэтажных жилых домов.В российском минобороны в субботу признали, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. Но ответственность за это там возлагают на "украинских националистов".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя