ОНЛАЙН. Ракетная атака на Украину: выпущены десятки ракет, есть погибшие

Утром в понедельник Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Ракетные удары зафиксированы в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах. Delfi обобщает последнюю информацию в текстовой трансляции.



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Война в Украине: 10 октября

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По уточненным данным, жертвами массированных обстрелов Украины стали 11 человекКак сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к 15:00 по рижскому времени также известно о 64 раненых. В настоящий момент электроснабжение отсутствует во Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях (ранее в этот список также входила Харьковская). На остальной территории Украины подача электричества нарушена "частично".В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, погибли пять человек, еще 51 пострадал (из них 42 госпитализированы). Градоначальник призвал местных жителей следить за сигналами воздушной тревоги и по возможности оставаться в укрытии — угроза новых ударов сохраняется.https://t.me/dsns_telegram/10072

Владимир Зеленский завтра проведет переговоры с "Большой семеркой"Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В неформальную организацию, помимо Соединенного Королевства, входят США, Италия, Канада и Япония, а также Франция и Германия — с их лидерами украинский президент поговорил уже сегодня вскоре после начала массированных обстрелов. С Эмманюэлем Макроном Зеленский обсудил усиление украинской системы ПВО, с Олафом Шольцем — восстановление разрушенной инфраструктуры.

Генсек НАТО провел переговоры с министром иностранных дел УкраиныОб этом Йенс Столтенберг сообщил в Twitter, назвав сегодняшние атаки на гражданскую инфраструктуру "ужасающими". "НАТО продолжит помогать храброму народу Украины в борьбе против агрессии Кремля столько, сколько потребуется", — подчеркнул глава организации.https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1579434516628017152

https://t.me/news_sirena/5694

10 человек погибли и 60 получили ранения в результате сегодняшних обстрелов украинских городов. Об этом сообщила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева.По словам главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, в регионе погибло четыре и пострадали 19 человек. В Киеве, как утверждают в МВД Украины, жертвами обстрелов стали пятеро местных жителей, еще 47 были ранены.Судя по всему, данные о погибших и пострадавших по всей стране предварительные, информация будет обновляться по мере сбора сведений из разных регионов.

Замглавы Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев — о массированном обстреле Украиныhttps://t.me/medvedev_telegram/191

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — о последствиях утренних обстреловПоражены объекты критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в восьми областях и Киеве, где возникло более 30 пожаровПогибли 9 человек, 36 получили ранения.Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.https://t.me/dsns_telegram/10066

Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены — государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.В российском военном ведомстве утверждают, что удары были нанесены "высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины".По данным Генштаба ВСУ, сегодня по территории Украины было выпущено более 80 ракет, примерно половину из них сбила система ПВО. Только в центре Киева, как предварительно сообщают местные власти, погибли не менее 8 человек, еще как минимум 24 получили ранения. Среди пораженных и пострадавших объектов — пешеходный мост и бизнес-центр в Киеве.https://t.me/bazabazon/13767

"Мы в 8 утра пошли в кафе у дома, пить кофе перед работой. Затем услышали взрывы в разных частях города, потом сели в машину, поехали на работу. Уже по дороге увидели взрывы, увидели этот ужас. В радиусе полукилометра выбитые стекла, побитые машины, все покореженное".Киевлянка и постоянный автор Delfi.ee Анне Быкова — о том, как прошло сегодняшнее утро в украинской столице.https://www.facebook.com/rus.delfi.ee/posts/pfbid0pdcDhQ1MTRv2tMrdxSng1gmkwi84dUDpFL1WAZ8oPCCTauxBu1bwbv4t2m8bdRfNl

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель "потрясен" обстрелами украинских городов. "Таким действиям не место в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом", — подчеркнул глава европейской дипломатии. Боррель добавил, что ЕС продолжит помогать Украине, а военная поддержка для Киева "уже в пути".https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1579400473173381121

При обстреле Киева пострадал визовый отдел посольства ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на бывшего председателя Фонда Бёлля в Киеве Сергея Сумленного.

Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности РФ. ЦитатыКиевский режим давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС.Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии.Совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток" (подтверждений Путин не привел, отметив, что "это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов" — прим. Delfi)Представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступленияСегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.

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Киевское метро, остановленное во время обстрела, возобновило работу в обычном режиме, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

МИД Молдовы: над территорией республики пролетели три российские ракеты"Три крылатые ракеты с военных судов, расположенных в Черном море, пролетели транзитом через территорию нашей страны в районе села Кобасна (территория непризнанного Приднестровья — прим. Delfi) и города Сорока", — заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.Молдова считает инцидент "чрезвычайно серьезным и прискорбным", а нарушение национального воздушного пространства — "недопустимым". В МИД уже вызвал российский посол Олег Васнецов.

Утром в понедельник Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Ракетные удары зафиксированы в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах. Delfi обобщает последнюю информацию в текстовой трансляции. Напоминаем, что в условиях войны оперативно проверить все сообщения невозможно.