ОНЛАЙН. Россия обвиняет ВСУ в ударе по Белгороду, ЕС может закупить средства химзащиты

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 1 апреля

На этом мы завершаем сегодняшний текстовый онлайн. Вернемся с новостями утром 2 апреля!

Председатель ЕП: Украина - это ЕвропаПредседатель Европейского парламента Роберта Метсола выступила в Верховной Раде Украины. Она подчеркнула, что Украина - это Европа. Метсола пообещала еще более жесткие санкции ЕС в отношении России. Кроме того, по ее словам, ЕС признает европейские амбиции Украины и желание стать страной-кандидатом.https://twitter.com/EP_President/status/1509958280679989249?ref_src=twsrc%5Etfw

Reuters: ЕС решил увеличить запасы медикаментов и средств химической, биологической, радиологической и ядерной защитыReuters ссылается на анонимные источники и внутренние документы ЕС, однако в Еврокомисии эту информацию никак не комментировали.Запасы будут увеличивать в течение нескольких недель или месяцев. Это будет сделано с целью пополнить резервы, доступные для жителей ЕС и стран-партнеров, в том числе Украины. Речь идет об оборудовании для дезактивации, перчатках, масках и других средствах защиты.Источники Reuters не сообщают, какие медикаменты собираются закупать страны ЕС.

Представитель ООН едет в Москву и Киев обсуждать гуманитарное перемириеЗаместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в воскресенье отправляется в Москву, чтобы обсудить возможность заключение гуманитарного перемирия. После этого он посетит с аналогичной миссией в Киев.Как сообщила ранее членам Совбеза ООН помощник генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя, Антониу Гутерреш поручил Гриффитсу срочно обсудить со сторонами возможные договоренности по поводу прекращения огня в гуманитарных целях.После этого Гриффитс связался с обеими сторонами, которые приветствовали эту инициативу."Я попросил Мартина Гриффитса добиваться достижения гуманитарного прекращения огня на Украине. Он отправится в Москву в воскресенье, а затем посетит Киев, что означает, что мы не сдаемся", - сказал в свою очередь Гутерреш.

Литовская прокуратура расследует вероятную торговлю детьми из Украины Дело связано с привозом в Литву 43 детей из Украины. https://www.delfi.lv/article.php?id=54208094

Художница из Санкт-Петербурга Елена Осипова вышла на одиночный пикет77-летняя художница вышла на Малую Конюшенную улицу с плакатом по случаю дня рождения писателя Николая Гоголя (по григорианскому календарю он родился 1 апреля 1809 года). Своей акцией Елена Осипова напомнила, что Гоголь "любил и русских и украинцев, но признавал, что они два разных характера". Фото: SOTA

WizzAir временно прекратит полеты в РоссиюВсе рейсы в и из РФ отменены до 30 октября, сообщили в авиакомпании.https://twitter.com/wizzair/status/1509915684968570889?ref_src=twsrc%5Etfw

ООН: каждый пятый украинец экономит на еде"В стране, которая раньше выращивала продукты питания для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи, в то время как взрослые пропускают приемы пищи, чтобы накормить детей", - говорится в сообщении на странице ООН в Twitter.https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1509904668633280551?ref_src=twsrc%5Etfw

Обстрел нефтебазы в Белгороде: Москва обвиняет УкраинуМинобороны России впервые прокомментировало предполагаемый обстрел нефтебазы в Белгороде.Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ракетный удар нанесли два украинских вертолета Ми-24, которые рано утром на предельно малой высоте зашли в воздушное пространство России."Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись", - сказал Конашенков, подчеркнув, что никакого отношения к военным эта нефтебаза не имеет и снабжает топливом лишь гражданский автотранспорт.Киев пока что не подтверждал, но и не отрицал факт нанесения удара по нефтехранилищу.В настоящее время пожар на нефтебазе локализован, пострадавших нет.В условиях войны получить независимое подтверждение информации, которую озвучивают стороны, невозможно

Украинский виолончелист Денис Карачевцев сыграл на фоне разрушенного российскими войсками здания в Харькове.

Эрдоган призвал Москву и Киев к здравому смыслу и диалогуКак сообщает канцелярия турецкого президента, в ходе состоявшихся сегодня телефонных переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев действовать в интересах здравого смысла и продолжать диалог.Два президента обсудили также ход мирных переговоров в Стамбуле между российскими и украинскими чиновниками. При этом Эрдоган указал на то, что "позитивные и конструктивные", с его точки зрения, переговоры дают надежду на мир."Эрдоган [...] отметил, что хотел бы увенчать свои мирные усилия организацией встречи между российским президентом Путиным и украинским президентом Зеленским", - указывается в заявлении Анкары.В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее не стал отрицать возможность проведения такой встречи, но отметил, что она должна быть тщательно подготовлена, чтобы принести результат.

Омбудсмен Украины: российские войска пытаются установить полный контроль над МариуполемПо словам омбудсмена Людмилы Денисовой, российские военные запретили выезд жителей из города."По словам очевидцев, они установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым", - заявила Денисова.

В Запорожье прошел обмен военнопленнымиКак сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в Запорожской области в пятницу произошел обмен военнопленными. В Украину вернулись 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин. О числе переданных России солдат не сообщается.Эту информацию подтвердила вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая отметила, что обмен состоялся по приказу президента Владимира Зеленского.Первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта, тогда среди освобожденных украинских военных были и те, кто находился на острове Змеиный в Черном море, который российские военные захватили в начале вторжения.

Поселок Бородянка под Киевом также освобожден ВСУ. Фото от Минобороны Украины.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе больше нет российских войск. Буча находится в Киевской области.

В Литве арестована квартира российского пропагандиста Шейнина Жилье принадлежит Шейнину и его жене, квартира находится в Паланге и в 2014 году стоила около 60 000 евро. Об этом сообщает литовский Delfi.

СМИ: российские войска используют церковь под Киевом в качестве опорного пунктаРоссийские войска развернули свои части на территории церкви к северо-западу от Киева и используют ее в качестве перевалочного пункта для наступления на столицу.Как заявил на условиях анонимности агентству Reuters высокопоставленный представитель американской администрации, "на территории самой церкви и в прилегающей жилой зоне размещен военный персонал". Собеседник агентства не стал приводить факты, но подчеркнул, что информация получена на основе рассекреченных разведданных."Мы полагаем, что российские военные используют этот опорный пункт в ходе своего наступления на Киев", - подчеркнул он.

В Донецке умер журналист Андрей Бабицкий. Он был корреспондентом радио «Свобода» с 1989 по 2014 год и стал единственным российским журналистом, которого спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне. После Майдана в 2014 году Бабицкий открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией и народные республики Донбасса. Был уволен с радио «Свобода», жил и работал в Донецке, вел авторскую телепередачу на канале «Оплот ТВ», писал для российских СМИ.

Эксперты МАГАТЭ на следующей неделе посетят ядерные объекты Украины, в том числе Чернобыльскую АЭС, чтобы оценить уровень безопасности, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По словам Гросси, вывод российских войск из района Чернобыльской АЭС - шаг в правильном направлении. Радиационный фон в районе станции "вполне нормальный", сказал глава МАГАТЭ.

Актриса Ингеборга Дапкунайте покинула Россию в связи со "специальной военной операцией". "Уже в первые дни войны она решила собрать вещи и уехать, без всяких отговорок - она просто не могла больше оставаться. Сейчас актрисой считает ошибкой не уехать из России раньше - после аннексии Крыма в 2014 году", - пишет LRT. Дапкунайте находится в Брюсселе. https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1659957/uekhavshaia-iz-rossii-ingeborga-dapkunaite-oshibkoi-bylo-ne-uekhat-v-2014-godu-u-menia-dlia-sebia-net-opravdanii

Зеленский о разговоре с Макроном Президент Украины Владимир Зеленский в коротком твите доложил о пятничном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном. "Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс — ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Гуманитарные коридоры из Мариуполя должны быть реализованы!", — написал Зеленский. Эвакуацию людей из осажденного Мариуполя предполагалось провести еще в четверг, но в ее срыве украинские власти обвинили российские войска. В пятницу Красный Крест попробует довести гуманитарный груз и вывезти людей, но удастся ли сделать это за один день в пятницу, пока остается под вопросом. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1509872574842474508?ref_src=twsrc%5Etfw

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Белгороде. "Военно-политическое руководство Украины принимает все методы для того, чтобы обезопасить Украины. Но мы ведем оборонительные действия на своей территории. За то, что происходит на территории РФ, несёт ответственность руководство РФ и им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде. Может кто-то покурил не в том месте, может российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории РФ несет руководство РФ", — заявил Арестович.

На видео, которое публикуют с места предположительного падения ракеты в Белгородской области находят мелкие металлические осколки. У обочины дороги образовался огромный кратер. Что примечательно, несмотря на сообщения о падении ракеты вследствие срабатывания ПВО, корпуса ракеты или ее частей, на месте нет.

Мэр Кличко: в Киеве по-прежнему опасно"Риск погибнуть (в Киеве) все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", — цитирует Reuters мэра Киева Виталия Кличко.По его словам, к северу и к востоку от Киева ведутся "ожесточенные бои".Украинский Генштаб ранее в очередной сводке заявил о том, что военным удалось вернуть контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

А вот так выглядит кабинет харьковского губернатора в здании ОГА, по которому ударила российская ракета 1 марта.

Жена боксера Усика показала их дом в Ворзеле, который ранее, как она писала, заняли российские военные. Теперь, видимо, они оттуда ушли. Как и из всей Киевской области.

Путина в поездках в Сочи в течение 2016-2020 годов сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой — 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз). Об этом говорится в расследовании команды журналистов "Агенства" (теперь - "Проект") на основе данных госзакупок. Дважды — в ноябре 2016 и ноябре 2019 года — к Путину выезжали бригады по 12 и 13 врачей, среди них — реабилитолог и группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ управделами президента. Они могли быть привлечены либо к операции, либо к какой-то серьезной процедуре в области спины. Также Путин мог, по данным журналистов, прибегать к нетрадиционной медицине — принимать пантовые ванны с экстрактом из рогов алтайских маралов. Песков на вопросы журналистов о том, болен ли Путин раком, заявил, что это "выдумки и неправда". https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/chto-proishodit-so-zdorovem-putina-on-prinimaet-vanny-iz-ekstrakta-rogov-olenej-i-ezdit-s-vrachami-v-sochi.d?id=54205778

В Минобороны не подтверждают и не опровергают причастность к подрыву нефтебазы в Белгороде. "Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Потому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", — сказал спикер Минобороны Мотузянык на брифинге в украинском медиа центре в Киеве.

Подтверждается и уход российских войск из Бородянки. Около отделения полиции — уже украинские военные с украинским флагом. Судя по всему российские войска действительно покинули всю Киевскую область.

Первые подтверждения информации о том, что Буча уже не под российским контролем. Депутат местного совета Екатерина Украинцева заявила, что в Бучу вошли ВСУ. Отметим, что еще вчера днем появилась информация, что из Бучи ушли российские войска, но тогда она официально еще не была подтверждена.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vid-na-zhitelstvo-s-pravom-na-trudoustrojstvo-poluchili-11-254-ukrainskih-bezhenca.d?id=54206084

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород. "Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", — сказал Кулеба. В Минобороны отрицают же информацию, обнародованную в РФ, что за ударом стоит ВСУ. "Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", — заявил представитель Минобороны сайту "Сегодня".

Генштаб Украины: российские войска захватили ИзюмРоссийские войска контролируют город Изюм — райцентр в Харьковской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.О взятии Изюма российское минобороны рапортовало еще 24 марта, но тогда власти Изюма заявляли, что бои за город продолжаются.Население Изюма составляет всего 50 тыс. человек, но город является важным железнодорожным узлом.

Мэр Мелитополя встретился в Париже с МакрономПрезидент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, побывавшем в плену у российских военных."Я сегодня здесь для того, чтобы рассказать, что переживают сейчас Украина и ее граждане. Российская пропаганда очень сильна. В том числе в Евросоюзе, куда иногда с трудом поступает объективная информация", — сказал Федоров в эфире французского телевидения в четверг вечером до встречи с Макроном.11 марта российские военные взяли Федорова в плен. 16 марта его обменяли на девять российских солдат.

https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/sgb-nachala-esche-tri-ugolovnyh-processa-o-podderzhke-agressii-rf.d?id=54206924

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова Пескова о то, что возможная причастность Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде "не создает комфортных условий для продолжения переговоров". "Не нужно забегать вперед. Это же РФ. Мы беседуем не с такой страной, которая принципиально придерживается моральных аспектов. Мы разговариваем с РФ и они могут в любой момент пересмотреть то, о чем было договорено", — сказал Подоляк.

США и их союзники взвешивают гарантии безопасности для Украины, но вряд ли дадут Киеву то, что он хочетОб этом пишет CNN со ссылкой на источники.Несколько источников, знакомых с вопросом, сообщают, что США и их союзники сейчас взвешивают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки России, чтобы положить конец войне (именно такую схему на переговорах с Россией предлагает Киев).Однако, источники считают маловероятным, что США и их союзники в конечном итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, о которых она просит.Некоторые представители администрации Байдена признают, что еще одно соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезным, а один западный чиновник сказал CNN, что "всего, кроме полной приверженности защите Украины, украинцам будет недостаточно".

Федеральное правительство Германии одобрило поставку бронетранспортеров украинской армииОб этом сообщает Welt am Sontag.Министр обороны Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 бронетранспортеров, которые изначально предназначались для Национальной народной армии ГДР.Бронетранспортеры PbV-501 (известные как БМП-1 в эпоху ГДР) оснащены пушками и пулеметами и входили в стандартную экипировку армий Варшавского договора.Бронетранспортеры перешли во владение вооруженных сил Германии после воссоединения и были переданы шведской армии в конце 1990-х годов. Позже она продала его чешской компании, которая сейчас пытается продать его украинской армии. Однако для этого требовалось разрешение Германии. Бронетранспортеры Чехия хотела продать Украине еще в 2019 году. В то время правительство Ангелы Меркель взяло на себя обязательство не поставлять Украине никакого оружия, чтобы не ставить под угрозу диалог с Россией. Бронетранспортеры не будут отправлены сразу, они нуждаются в ремонте, он займет несколько недель.

https://rus.delfi.lv/delfi-plus/istorija-dnja/lechenie-knutom-ne-pomozhet-kak-vojna-v-ukraine-povliyala-na-daugavpils.d?id=54202244

О предполагаемом ударе в Белгороде: у украинских летчиков есть опыт полетов на небольшой высотеДжонатан Бил, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны, ОдессаУкраинские вертолетчики имеют большой опыт полетов на небольшой высоте с большой скоростью — это делается, чтобы их не обнаружили радары и системы ПВО.Именно это они уже много лет практикуют в Донбассе на востоке Украины.В 2018 году я стал свидетелем необычайных навыков украинских военных летчиков — они летали всего в нескольких метрах над деревьями и столбами.Полет ночью вглубь российской территории, чтобы атаковать вражеский склад горючего, требует необычайной храбрости, а также отточенных летных навыков.Низколетящие вертолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой дальности.Ночные полеты уменьшают этот риск, но увеличивают опасность столкновения с наземными объектами.Эта атака — если сообщения о ней верны — кардинально не изменит ход битвы. Но она может показать, что Украине удалось сохранить свою авиацию в боеспособном состоянии, и значительно поднять боевой дух украинской армии.

ВЦИОМ заявляет о росте доверия к Путину среди россиянПо данным ВЦИОМ, сразу после вторжения России в Украину показатель поддержки составлял 70%, на прошлой неделе он вырос до рекордных 79%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% респондентов.

ЮНЕСКО: Всемирное наследие под угрозой из-за войны в УкраинеДесятки церквей, исторических памятников и музеев уже пострадали за время российского вторжения в Украину, сообщили в ЮНЕСКО. Особенно сейчас вызывает беспокойство происходящее в Чернигове.Агентство ООН по культуре составило предварительный список пострадавших памятников культуры за месяц с лишним войны.На данный момент разрушены или повреждены 29 культовых сооружений, 16 зданий исторического значения, четыре музея и четыре памятника."Нас очень беспокоит ситуация с культурным и историческим наследием. Наследие человечества в опасности в Украине", — сказал представитель ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне.На территории Украины находится семь объектов Всемирного наследия, в частности расположенных во Львове и Киеве; города Одесса и Харьков входят в Сеть творческих городов, а некоторые национальные архивы Украины включены в реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Появилась новая информация по взрыву в Белгороде после после появления в небе над городом следа от ПВО. По данным российского ТАСС, якобы со стороны Украины был выпущен снаряд, который упал в селе Никольское, Белгородской области. Напомним, днем по местным телеграм-каналам стали публиковать информацию о том, что над Белгородом сработала система ПВО, а местные жители писали, что слышали сильный взрыв. Официальных комментариев украинской и российской стороны по поводу этого заявления не было.

В своей сводке Генштаб ВСУ пишет, что российская армия контролирует город Изюм Харьковской области. "На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий", — говорится в сводке. Генштаб предполагает, что противник будет осуществлять усиление группировки своих войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/lichno-ya-edu-na-smert-rossiya-sobiraet-sirijskih-naemnikov-na-vojnu-v-ukraine-radi-chego-oni-gotovy-riskovat-zhiznyu.d?id=54205464

Киевское "Динамо" сыграет благотворительные матчи "за Мир!" с ведущими клубами ЕвропыКиевское "Динамо" сыграет серию товарищеских игр с топ-клубами Европы. Матчи пройдут под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!" (Match for Peace! Stop the War!)."Цель проведения данных матчей — информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором, — говорится в сообщении киевского клуба, — "Динамо" Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом".В апреле-июне 2022 "Динамо" должно сыграть с ведущими клубами Европы, среди которых "Боруссия", "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг", "Базель", "Стяуа", "Легия".

ФОТО: новый раунд российско-украинских переговоровМединский опубликовал фото со встрече в режиме видеосвязи с украинской делегацией.Написал, что "наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны".Эти позиции — признание Крыма российским, а "ЛДНР" — независимыми.Украина эти требования считает полностью неприемлемыми.

"Разминирование" на трассе в Киевской области.

В Запорожье вводят "суточный" комендантский час. Он стартует завтра, 2 апреля, в 20:00 и продлится до 05:00 4 апреля.

Журналист Богдан Аминов публикует фото из Иванкова Киевской области, который покинули российские войска. Поселок, как пишет Аминов, взяли под контроль ВСУ.

В Киеве спустя пятинедельного запрета вновь разрешена продажа алкоголя. Пока что в ограниченном режиме — с 11:00 до 16:00."Страна" прошлась по самым популярным супермаркетам и оценила первый день алкошопинга столицы.Уже в 11:15 перед входом в "Новус" компания мужчин отмечала пивом старт продаж. Рядом семьи грузили вина в бутыли огромными бутылями. Аншлаги в очередях магазина оказались даже больше, чем после 1,5-суточных комендантских часов. В этом супермаркете алкоголь продается без ценников, зато висит объявление, что вскоре ждет его переоценка, и тогда они появятся. Пока же проверить стоимость можно лишь с помощью проверочного устройства в маркете. Цены здесь довоенные. Но ни на один вид алкогольной продукции нет сейчас скидок.А вот в "Сильпо" есть повышение. Здесь алкоголь, особенно импортный, вырос в цене на 20-50%. Очередей поменьше.Выросла стоимость алкопродукции и в "АТБ", но приблизительно "лишь" на 20%. Здесь также, как и в "Новусе", на кассах огромные очереди из желающих приобрести спиртное.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/vojna-v-ukraine-na-chej-storone-serbiya-i-chego-trebuet-es.d?id=54205552

Число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА достигло 28 человек, сообщил губернатор области Ким.

Песков прокомментировал удар по нефтебазе в Белгороде, в котором в России обвинили Украину. "Это не создает комфортных условий для продолжения переговоров Украины и России", — сказал Песков. https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/belgorodskij-gubernator-zayavil-ob-ukrainskom-udare-po-neftebaze-chto-izvestno.d?id=54206274

Лавров: в переговорах России и Украины есть "движение вперед"В переговорах России и Украины есть "движение вперед", сказал глава МИД России Сергей Лавров. При этом, по его словам, "окончательно одобренных планов нет" и "переговоры должны продолжиться"."У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", – сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели (цитата по "Интерфаксу").По словам Лаврова, Россия выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, России и всем европейским странам. Также, Лавров добавил, что в Москве видят "гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе".29 марта после переговоров в Стамбуле Россия сообщила, что получила от Украины предложения по гарантиям безопасности. Они предполагают, что Киев готов согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран, в том числе США, Великобритании, Китая, Франции, Израиля и других.В договоре, по предложению Украины, должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").

Вот так выглядит разрушенный украинский самолёт "Мрія". Самый большой самолёт был разрушен в первые дни войны. Восстановить его будет практически невозможно.

Войска РФ за сутки 170 раз обстреляли Харьков из "Градов", началась эвакуация жителей Изюмского районаРоссийские войска за минувшие сутки наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по Харькову, всего зафиксировали около 46 ударов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.По его словам, обстрелам подверглись районы Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть города.При этом активность вражеской авиации по Харькову не наблюдалась, но есть определенная активность беспилотных летательных аппаратов противника, совершавших полеты в разведывательных целях.Из Изюмского района Харьковской области начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении.По словам Синегубова, Харьковская область каждый день получает гуманитарную помощь из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также международных партнеров — Польши, Чехии и других стран. Все полученное передается на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпошты" Харькова, волонтерам, которые адресно помогают гражданам. Так же гуманитарные грузы отправляются в громады области.https://t.me/synegubov/2783

Потери российских войск – по версии Генштаба ВСУГенштаб Вооруженных сил Украины обновил сводку потерь российской армии с начала войны. У Delfi нет независимых данных в опровержение или подтверждение этой оценки.Список потерь выглядит так:652 танка1751 боевых бронемашин316 единиц артиллерийских систем96 установок реактивных систем залпового огня54 единицы систем ПВО143 самолета131 вертолета1220 автомобилей7 лодок/катеров76 цистерн с горючим85 беспилотников24 единицы спецтехники4 пусковых установки оперативно-тактических/тактических ракетных комплесовТакже Генштаб ВСУ сообщил о более чем 17 тыс. потерь в личном составе российской армии.Минобороны России в последний раз отчитывалось о своих потерях 25 марта. Тогда ведомство сообщило, что за время войны погиб 1351 человек, а еще 3825 военных были ранены.

Гуманитарный конвой ООН успешно достиг СумООН успешно доставила продукты, медикаменты, предметы первой необходимости в украинский город Сумы, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик."Коллеги из отдела гуманитарной помощи только что сообщили нам, что гуманитарный конвой ООН безопасно достиг Сум", - сказал Дюжжарик на брифинге в четверг.По его словам, гуманитарную помощь в Сумы и близлежащие населенные пункты доставляют во второй раз, и это третья успешная доставка международной гуманитарной помощи в Украине за последние две недели.

Российские войска покинули Чернобыльскую АЭСРоссийских военных нет на территории Чернобыльской АЭС, но часть из них все еще находится в зоне отчуждения, сказал в пятницу глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.По его словам, уходя, российские военные забрали с собой компьютеры и часть имущества, находившегося на станции.Кроме того, российские силы взяли в плен нескольких сотрудников Национальной гвардии МВД Украины.В четверг вечером Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что у них нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне."МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщения, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации", - написала пресс-служба агентства.Утверждения, что десятки российских солдат облучились в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" рядом со станцией, циркулируют в соцсетях и прессе, прежде всего украинской, по крайней мере последние четыре дня.

В Пентагоне рассчитывают на завершение поставок оружия Украине на $800 млн к середине апреляСША полагают, что им удастся завершить поставки Украине вооружений на сумму $800 млн к середине апреля, сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.Он уточнил, что первые четыре-пять партий вооружений в рамках этого пакета военной помощи, о котором власти США объявили ранее в марте, уже поступили украинской стороне, пишет Интерфакс-Украина. Кроме того, он назвал "беспрецедентной" помощь США Украине на сумму около $350 млн в области безопасности, оказанную за последние три недели.Президент США Джо Байден 16 марта объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн. Он пояснял, что среди предоставляемой помощи - 800 ед. зенитных установок, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. ед. противотанковых, 7 тыс. ед. стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские. Также речь шла о выделении беспилотниковКак уточнял Байден, общий объем такой помощи США Украине составил $1 млрд.

Российские войска отступают из Черниговской области, но есть угроза авиаударов - губернаторРоссийские войска отходят от Черниговской области, но она еще не освобождена полностью. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус в своем обращении.По его словам, сохраняется угроза ракетных и авиаударов."Поэтому большая просьба: в случае сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться", - заявил он.Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит часть войск с севера Киевской области.

Мэр: войска РФ полностью покинули Броварской район Киевской областиМэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко сообщил о полном выходе российских войск из Броварского района, который с одной стороны граничит с Киевом, а с другой с Черниговской областью."Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины", - сказал Сапожко в эфире телемарафона в пятницу утром.По его словам, войска РФ отступили и по Барышевскому направлению, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова."Вооруженные силы будут непосредственно действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", - добавил Сапожко.При этом в самих Броварах, по словам мэра, блок-посты не разбираются, а переносятся, и сам город по-прежнему готов к обороне.

США вскоре введут ограничения для 120 компаний РФ и Беларуси на получение американских технологийМинторг США в предстоящие дни введет ограничения на передачу американских передовых технологий 120 компаниям России и Беларуси, заявила в четверг директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."В ближайшие дни министерство торговли примет дальнейшие действия по нанесению ущерба работе российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, включив 120 структур России и Беларуси в (специальный - ИФ) список юридических лиц", - сказала Бедингфилд на брифинге.Она уточнила, что внесенные в этот список компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, "в получении которой будет отказано в большинстве, если не во всех случаях".Ранее в четверг Минфин США принял решение о возможности введения санкций в отношении любых физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики.

Украинский журналист: удар на нефтебазе в Белгороде нанесли боевые вертолеты УкраиныНесмотря на отсутствие официальных подтверждений, украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что уничтожение нефтебазы в Белгороде – это результат спецоперации украинских военных."Сегодня в 5.50 утра два украинских боевых вертолета Ми-24, вылетевших из Украины в российский Белгород на сверхмалых высотах, незаметно для российской противовоздушной обороны, ударом неуправляемыми ракетами уничтожили стратегически важную нефтебазу, расположенную в самом город", - написал Бутусов у себя в Facebook.Он также сообщил: "в настоящее время горит 8 резервуаров, в которых находится 16 тысяч кубометров горючего. Российская ПВО оказалась неспособной даже заметить наши вертолеты, успешно вернувшиеся на базу после выполненного задания№.

Минобороны России – о происходящем в зоне боевых действийОфициальный представитель минобороны России Игорь Конашенков выступил с утренним брифингом о происходящем в зоне боевых действий в Украине.Вот главное из него:- Силы самопровозглашенной ЛНР блокировали северные окраины Кременной и восточные окраины Метелкино (Луганская область). За ночь они якобы убили до 40 украинских военных, а также уничтожили артиллерийскую батарею и 2 боевых машины пехоты;- Военные с использованием высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных украинских объектов: пять складов вооружния и склад горючего;- Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 у Любимовки (Херсонская область) и восемь беспилотников в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуни и Новомихайловского;- В общей сложности оперативно-тактическая авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта и несколько установок ракетных систем залпового огня;О пожаре на нефтебазе в Белгородской области Конашенков не упомянул.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Что происходит в МариуполеКрасный Крест попытается снова эвакуировать людей из МариуполяНебольшая гуманитарная колонна из трех грузовиков с сотрудниками Красного Креста выехала из Запорожья по направлению в Мариуполь. В пятницу будет предпринята очередная попытка доставить грузы в осажденный город и вывезти людей.Эвакуацию предполагалось провести еще в четверг, но в ее срыве украинские власти обвинили российские войска.Удастся ли довести гуманитарный груз и вывезти людей за один день, пока остается под вопросом.Как сказал в пятницу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте.Андрющенко вслед за вице-премьером Украины Ириной Верещук обвинил российские войска в том, что те "не пропускают автобусы в Бердянск и не очень охотно пропускают людей, чтобы они садились в автобусы из Бердянска".Мариуполь уже пять недель окружен российскими войсками. Город практически полностью разрушен, в нем продолжаются ожесточенные бои; часть кварталов контролируют российские войска, часть - украинская армия.В городе все еще остаются более 150 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды.

В Украине уничтожены несколько зернохранилищ - РейтерС начала российского вторжения в Украине были повреждены несколько хранилищ зерна – об этом свидетельствуют сделанные американскими властями снмики, с которыми ознакомилось агентство "Рейтер".На двух черно-белых снимках видны длинные прямоугольные здания на востоке страны – нетронутыми по состоянию на январь и с поврежденными крышами и так называемыми "ударными кратерами" в марте.По словам американского чиновника, с которым поговорило агентство, у США есть информация, что российские военные наносят удары по хранилищам с зерном в восточной части Украины:"По состоянию на конец марта как минимум шесть хранилищ были повреждены в результате таких атак", – рассказал собеседник "Рейтер".Украина в 2020/21 году была четвертым по объему экспоротером зерна в мире."Безрассудные атаки на эти зернохранилища являются ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире, – цитирует "Рейтер" американского чиновника. – Поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках".Российские власти за время военного конфликта ни разу не говорили о том, что военные наносят какие-либо удары по хранилищам зерна в Украине.Минобороны России настаивает, что армия наносит удары лишь по объектам украинской военной инфраструктуры.

Пентагон: Киев находится в опасности, авиаудары по городу продолжаются, несмотря на частичный отвод войск РФ Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются, несмотря на частичный отвод войск России от столицы Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона "Голосу Америки", комментируя отвод российский войск к северу от Киева."Мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было массового движения, по крайней мере, на данный момент", - заявил он.Отметим, что отвод российский войск от Киева фиксируется как украинским командованием, так и видеосъемками из Гостомеля.Представитель Пентагона также заявил, что передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что их попытка взять столицу провалилась."Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством. Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне", - добавил он.

Украинские спасатели разбирают завалы в ЧерниговеГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала снимки, сделанные во время разбора завалов в Чернигове."Спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенных построек и доставать из-под завалов тела погибших людей", – рассказали в ведомстве.

Польша приняла уже 2,4 млн украинских беженцевБолее 2,4 млн человек бежали из Украины в Польшу с начала войны чуть более месяца назад.Польские пограничники говорят, что в последние дни поток вынужденных переселенцев начал спадать. В четверг, например границу перешли 23 тысячи человек, меньше, чем в предыдущие дни, в пятницу - по данным на утро, и того меньше - 3500 человек.Растет и число тех, кто отправляется Украину. С начала войны 406 тысяч человек перешли границу с Польшей в Украину, только в четверг их было 15 тысяч.Многие прибывшие из Украины вынужденные переселенцы уже отправились дальше на Запад.В настоящий момент, по оценкам исследователей из Университета Варшавы, в стране остается до 1,3 -1,4 млн украинских беженцев.

Украина сообщила в МАГАТЭ о восстановлении контроля над Чернобыльской АЭСУкраина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства. Контроль над объектом был передан "в письменном виде".По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Беларуси. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Беларуси.Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС с 20-21 марта.

МЧС России: на нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаровВосемь резервуаров горят на нефтебазе в Белгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского МЧС.В службе уточнили, что для их тушения проводится "пенная атака". На месте пожара работают 194 спасателей. Для его ликвидации используется пожарный поезд.Тем временем мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что жителей улиц, которые находятся рядом с горящей нефтебазой, эвакуировали в "Белгород Арену". Туда приехал автобус с 19 жителями.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе стал удар с двух украинских вертолетов, которые якобы зашли в воздушное пространство России на малой высоте.В соцсетях появились несколько видео, на которых рядом с местом пожара видны два вертолета.Украинские власти факт подобной атаки не подтверждали."Роснефть", которой принадлежит база, сообщила о том, что ее персонал был эвакуирован, а жертв и пострадавших нет.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 153 ребенка, 245 детей ранены – Офис Генпрокурора УкраиныЗа время войны с Россией погибли 153 ребенка. Более 245 были ранены, приводит новые данные Генпрокуратура Украины.Больше всего детей пострадали в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях."Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях – в частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – сообщили в Генпрокуратуре.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54205374

Ещё одно видео удара по белгородской нефтебазе - теперь с вертолётами в кадреВот на этом видео видны вертолёты, наносящие удар по белгородской нефтебазе.А на этом - вертолёты, уходящие после удара на предельно малой высоте.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде вспыхнул после удара с двух украинских вертолётов, прокравшихся на территорию России на малой высоте.Белгород находится в 30-40 км от украинской границы.

Число погибших в здании Николаевской обладминистрации выросло до 27Число погибших в здании Николаевской обладминистрации выросло до 27 человек - об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на спасательную службу.Ракетный удар по зданию админстрации в областном центре на юге Украины был нанесен рано утром 29 марта. Глава администрации Виталий Ким остался жив и невредим: его в момент удара не было в его кабинете.

Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай пишет, что утром из "Градов" был обстрелян поселок Горское к югу от административного центра области Северодонецка.По словам Гайдая, разрушены несколько домов, ранена одна женщина.Проверить заявления сторон в условиях войны невозможно.

Минобороны Британии подтверждает локальные успехи украинцев на севере страныМинистерство обороны Британии в очередной своей кратенькой сводке пересказывает некоторые из сообщений украинской стороны.Минобороны подтверждает, в частности. что украинцы освободили села Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова, рядом с трассой на Киев.Кроме того, как пишут британские военные, их украинские коллеги проводят "успешные, но ограниченные" контратаки к востоку и северо-востоку от Киева.Чернигов и район Киева, по данным минобороны, по-прежнему подвергаются авиаударам и ракетным ударам, несмотря на заявления российских военных о частичном сворачивании операций в этом регионе.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509760754395885570

В российском Белгороде, находящемся возле украинской границы, горят уже 8 резервуаров с топливом объемом по 2 тысячи кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на 8 резервуаров, пишет телеграм-канал Baza. Ранее глава региона сообщил, что два вертолета ВС Украины зашли на малой высоте на территорию России и обстреляли нефтебазу.

Австралия направит Украине бронетранспортеры BushmasterАвстралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон."Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты", - цитирует Моррисона CNN."Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", - сообщил он.Зеленский призвал предоставить бронетранспортеры во время выступления по видеосвязи в парламенте Австралии.

По нефтебазе в Белгороде ударили с вертолетов - губернатор Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что по нефтебазе в Белгороде нанесли удар два украинских вертолета, которые будто бы залетели на территорию России на малой высоте. Подтверждений или опровержений с украинской стороны нет. Объяснений и доказательств - действительно ли это были вертолёты, украинские ли это были вертолёты, как они обошли российскую ПВО в условиях войны и т.д. - белгородский губернатор пока не приводит. Эвакуируются жители трех близлежащих улиц. Пожар тушат 70 пожарных с двадцатью единицами техники. Белгород расположен примерно в 30 км от украинской границы и в 60 км - от Харькова, который с первых дней войны бомбят и обстреливают россияне.

Пожар на нефтебазе в Белгороде - возможно, результат обстрелаБольшой пожар, который вспыхнул этой ночью на нефтебазе в Белгороде, недалеко от украинской границы и Харькова, возможно, был вызван обстрелом.В первые часы в сообщениях из Белгорода сообщалось лишь о пожаре и только в некоторых из них проскальзывало упоминание о взрывах.Но вот на этом видео с камеры наблюдения, опубликованном в одном из белгородских эккаунтов, видно, как перед пожаром в его будущий очаг влетают несколько ракет или что-то их напоминающее.Подлинность видео и то, что на нём - именно белгородская нефтебаза, Би-би-си сейчас проверить не может.

В российском городе возле украинской границы - крупный пожар на нефтебазеВ находящемся рядом с украинской границей российском городе Белгород - сильный пожар. Горит нефтебаза. Все экстренные службы находятся на месте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также заявил, что власти начнут "расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место". Об этом пишет телеграм-канал Baza.Два человека пострадали в результате пожара на нефтебазе, это работники объекта - им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает - добавилс Гладков. О причинах пожара ничего не сообщается.

Украинский генштаб: россияне частично выводят части с севера Киевской областиГенштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке подтверждает, что Россия частично отводит свои части, которые вели неудавшееся наступление на Киев."Наблюдается продолжение частичного вывода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн разной численности", - пишет генштаб.Украинские военные обвиняют противника в грабеже и мародерстве. "В составе колонн - также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были украдены российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено", - говорится в сводке.Украинский генштаб также сообщает, что в Донецкой и Луганской областях за последние сутки были отбиты семь атак противника.Российское военное руководство в последнюю неделю говорит, что частично сворачивает операции на севере Украины и намерено сосредоточиться на Донбассе, где, как предполагается, российская армия рассчитывает захватить как минимум всю территорию Донецкой и Луганской областей.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Военные аналитики: ВСУ успешно контратаковали под Киевом, Херсоном и в направлении СумАмериканский Институт изучения войны опубликовал новый отчет и карту боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы успешно провели локальные контратаки вокруг Киева, в направлении Сум и в Херсонской области и, вероятно, в ближайшие дни захватят новые территории, особенно к северо-западу и востоку от столицы.По данным института, российское подкрепление может позволить возобновить наступление РФ через Славянск, чтобы группа войск могла соединиться с подразделениям РФ в Луганской области.Сообщается, что вывод российских войск из-под Киева и Чернигова можно будет назвать значительным, если российские войска начнут отступать с передовых позиций вокруг одного из городов."Российские силы, вероятно, намерены продвигаться на юго-восток от существующих позиций вокруг Изюма, чтобы соединиться с российскими войсками, наступающими на запад в Луганской области, но понесшие потери российские подразделения, передислоцированные с северо-востока Украины, вероятно, в ближайшем будущем будут иметь ограниченную полезность", - сообщает институт.Также, по данным организации, 31 марта украинские силы провели несколько локальных контратак вокруг Киева, на северо-востоке Украины и в направлении Херсона, успешно оказывая давление на российские силы и стремясь сорвать текущую ротацию российских войск."31 марта российские войска, вероятно, продолжали наступление в Мариуполе. В течение последних 24 часов украинские силы продолжали отражать атаки российских войск на территории Донецкой и Луганской областей, особенно сосредоточенные на Попасной и Рубежном", - говорится в сообщении. Также указано, что 31 марта украинские войска провели успешные контратаки на нескольких участках южного фронта. Украинские войска отбили Орлово, Заградивку и Кочубеевку на севере Херсонской области.

Глава региона: за сутки в Луганской области под обстрелами два человека погибло, два пострадало В результате российских обстрелов за минувшие сутки четверга, 31 марта, в Луганской области погибло 2 человека, еще 2 пострадало. Также разрушено 18 домов, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай."Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из пламени 4 человека", – написал он в Телеграм-канале в пятницу утром.По его словам, без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично. Обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.Гайдай отметил, что 31 марта отражены попытки обхода противником позиций украинских войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войнеНа саммите в пятницу между ЕС и Китаем Брюссель хочет получить от Пекина заверения в том, что он не будет помогать РФ в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС, близких к подготовке саммита.Речь идет и о поставках России оружия, и о помощи Москве в обходе западных санкций.Как отмечается, основной вопрос для саммита выглядит так: "Продолжим ли мы эту войну или будем работать вместе, чтобы положить конец этой войне?".Чиновники заявили, что любая помощь, оказанная России, нанесет ущерб международной репутации Китая и поставит под угрозу отношения с крупнейшими торговыми партнерами — Европой и США. Официальный представитель ЕС заявил, что позиция Китая по отношению к России станет "вопросом на миллион долларов". Другой отметил, что в прошлом году более четверти мировой торговли Китая приходилось на страны блока и США, тогда как на Россию приходилось всего 2,4%.Уточняется, что в пятницу президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель проведут переговоры с премьер-министром Китая Ли Кецяном, а затем с главой Си Цзиньпином. Это будет первый саммит за два года.

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии БританииАдмирал Тони Радакин, являющийся начальником штаба обороны Соединенного Королевства, констатировал, что Владимир Путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину. Об этом пишет Би-би-си. Радакин в очередной раз подтвердил, что Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. На самом деле она оказалась неспособна выполнить прихоти президента РФ – оккупировать Украину. Великобритания "невероятно осторожно" восприняла заявления России об отходе от Киева, но, как сказал Радакин, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины."Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают", - сказал Радакин.Он предупредил, что ближайшие недели будут также очень тяжелыми для Украины, однако добавил: "Но во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна "не будет способствовать проезду через свою территорию иностранных террористов, направляющихся в Украину".https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1509494042350039042

Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против РоссииПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину."Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала президент. Зурабишвили заявила о присоединении к санкциям против РФ после более чем месяца войны в Украине. По ее словам, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.Ранее сообщалось, что глава украинского парламента Руслан Стефанчук 6 марта обратился к властям Грузии из-за намерения последней развивать торговлю с РФ, несмотря на международные санкции против Москвы.

S&P отозвало рейтинги российских банковМеждународное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги 11 российских банков и четырех связанных с ними компаний. Затронуты оказались, кроме прочего, "Альфа-банк", Райффайзенбанк, банк "Русский стандарт" и Уральский банк реконструкции и развития. Этот шаг был вызван санкциями ЕС, предполагающими распространяющийся на европейские кредитно-рейтинговые агентства запрет на присвоение рейтингов РФ и российским компаниям.

Австрия выступает против эмбарго за закупку газа в РФКанцлер Австрии Карл Нехаммер заявил после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что выступает против введения эмбарго на закупки газа в России. "Санкции имеют смысл, только когда они бьют по тому, кого они должны ослабить, а не по тому, кто их вводит", - цитирует в этой связи политика австрийская газета Kronen Zeitung. Нехаммер подчеркнул: "Это ужасное чувство - зависеть от российского газа". "Но моя работа состоит в том, чтобы обеспечить надежность поставок",- добавил он.

Депардье: война против Украины стала "безумным и неприемлемым эксцессом" ПутинаФранцузский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, заявил, что война против Украины стала "безумным и неприемлемым эксцессом" президента РФ Владимира Путина. При этом Депардье подчеркнул, что население России ответственности за поведение Путина не несет. Актер сообщил также, что пожертвует все доходы от трех выступлений в Театре Елисейских полей, запланированных у него на начало апреля, в пользу пострадавших в войне.

Байден не планирует переговоры с ПутинымПрезидент США Джо Байден пока не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным, предпосылкой для любого разговора двух лидеров должна быть "серьезная деэскалация" в Украине, заявила в интервью американскому телеканалу CNN официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд. "В настоящее время нет. Мы ясно дали понять, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от русских значительных демонстраций серьезной деэскалации, и мы этого не увидели", - ответила она на соответствующий вопрос.

Власти США в очередной раз призвали американских граждан немедленно покинуть территорию России и Украины"Мы предупреждаем граждан США о том, что сотрудники российских государственных служб безопасности как в России, так и в Украине могут выделять граждан США по признаку их гражданства", - подчеркнул официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга вечером 31 марта. "Мы повторно заявляем, что все граждане США, находящиеся в России и Украине, должны немедленно покинуть эти страны",- добавил он.

Франция "заморозила" два вертолета российского миллиардера УсмановаВласти Франции заморозили право собственности на два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает 31 марта журнал Forbes. Речь идет о моделях Airbus Helicopters H175 с хвостовым номером M-DLBR и Eurocopter EC155 с хвостовым номером M-DLBA. Акция в отношении первого вертолета была осуществлена 22 марта на Лазурном берегу Франции, второго - 25 марта в Монако.

МАГАТЭ: информации об облучении россиян в Чернобыле пока нетМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило откликнуться на циркулирующие в соцсетях и прессе пересуды и написало в четверг вечером, что у него нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне."МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщения, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации", - написала пресс-служба агентства.Утверждения, что десятки российских солдат облучились в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" рядом со станцией, циркулируют в соцсетях и прессе, прежде всего украинской, по крайней мере последние четыре дня. Убедительных доказательств, однако, пока нет.https://twitter.com/iaeaorg/status/1509631957440897027

Британия опасается, что Германия, Франция и США подтолкнут Украину к уступкам - TimesПравительство Британии опасается, что Германия, Франция и США, желая поскорее остановить войну, могут подтолкнуть Украину к поспешным и ненужным уступкам России - об этом пишет британская газета Times."Некоторые наши союзники, наверное, слишком уж хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел на урегулирование. А мы считаем, что прежде, чем начнутся такие переговоры, нужно, чтобы Украина добилась наилучших в военном отношении исходных позиций", - сказал газете не названный по имени высокопоставленный представитель британского правительства.По словам этого собеседника Times, в телефонном разговоре на прошлых выходных премьер-министр Борис Джонсон сказал Владимиру Зеленскому, что Путин - "лжец и шантажер", и что на переговорах он постарается "вымотать вас и заставить вас пойти на уступки".О том, что не верят россиянам на слово и видят, что они пытаются использовать переговоры для затягивания времени и перегруппировки сил, говорили и сами члены украинского руководства, включая Зеленского.

Спикер Европарламента едет в КиевСпикер Европарламента (парламента Евросоюза) Роберта Метсола написала вечером в четверг в "Твиттере", что едет в Киев.Никаких подробностей в коротеньком твите на английском и украинском Метсола не сообщила, но приложила фотографию на фоне пассажирского вагона Украинских железных дорог.В середине марта в Киев, несмотря на бои близ города, приезжали премьер-министры Польши, Чехии и Словении; чуть позже украинскую столицу посетили спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы.https://twitter.com/EP_President/status/1509629896229888006

Министерство обороны Великобритании в очередной сверхкраткой сводке по Украине пишет, что отправка на войну солдат с баз на захваченных территориях Грузии, скорее всего, свидетельствует о неожиданно больших потерях российских войск.Что касается самой информации о том, что в Украину отправили военных из контингента в Южной Осетии, то британское министерство обороны с ней несколько запоздало: югоосетинские источники и российская свободная эмигрантская пресса уже рассказывают, что большая группа югоосетинских солдат, служивших в российской армии, вернулась домой.Согласно этим - не до конца подтвержденным - сообщениям, они говорят, что в первые дни добросовестно воевали, но затем отказались выполнять приказ российских военных, потому что те посылали их на верную смерть.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509653264991764487

Премьер-министр Канады: заседать вместе с Россией в "двадцатке" нельзяПремьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за некоторыми другими западными политиками фактически выступил за исключение России из "группы двадцати" (G20)."[Война с Украиной] положила конец экономическому росту для всех в мире, и Россия никак не может быть конструктивным партнером [...] В общем, главное - теперь невозможно заседать с Владимиром Путиным за одним столом, как будто все в порядке", - сказал Трюдо в четверг журналистам.Об исключении России из "двадцатки" журналисты спрашивали западных лидеров на прошлой неделе в Брюсселе, когда там прошли одновременно саммиты НАТО, G7 и Евросоюза. Президент США Джо Байден, в частности, сказал, что он - "за", но решение остается за председательствующей сейчас в "двадцатке" Индонезией.Агентство Reuters пишет, что предложение западных стран исключить Россию может быть заблокировано такими странами "двадцатки", как Китай и Индия, и потому, как говорят источники агентства, некоторые страны подумывают о том, чтобы просто не ехать на саммит G20 в этом году.В G20 входят 19 крупнейших экономик мира и Евросоюз. На этом форуме они обсуждают экономические и социальные проблемы мира и способы их решения. Россия до войны и санкций занимала 11 место в мире по объему ВВП, Канада с ее 38-миллионным населением - девятое.

Зеленский: Россия готовит мощные удары в Донбассе, Мариуполе и под ХарьковомПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении вечером в четверг предупредил сограждан, что Россия, отступая на севере страны готовит удары в Донбассе, Мариуполе и под Харьковом.Об этом в последнюю неделю говорят и российские военные: что они собираются сконцентрировать на Донбассе.Зеленский в обращении сказал, что россияне отступают на севере от Киева, на Черниговском направлении и в Сумской области."Но мы должны осознавать, что для российских военных это - часть их тактики. Все не просто так. Мы знаем их замыслы [...]. Знаем, что они убираются с этих направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", - сказал президент."На Донбассе, у Мариуполя, на харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и безумных химер", - продолжил Зеленский.

Украина говорит об освобождении 11 населенных пунктов на ХерсонщинеУкраинские военные объявили, что освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Это деревни и поселки на самом севере области, на границе с Днепропетровской областью и на подступах к крупному городу Кривой Рог.Когда, в течение какого времени были освобождены эти деревни, не сообщается. Об освобождении трех из них украинский генштаб говорил еще в среду.Не пишут украинцы и о том, как произошло освобождение - с боем или же российские военные просто оставили эти населенные пункты. На фотографиях, которые публикует украинское Оперативное командование "Юг" - явно брошенная, а не подбитая российская бронетехника.https://www.facebook.com/okPivden/posts/2022535391251037&show_text=true&width=500

Зеленский лишил звания двух генералов СБУПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном вечернем видеообращении сообщил, что лишил звания двух генералов Службы безопасности Украины: бывшего начальника Главного управления собственной безопасности Андрея Наумова и бывшего начальник управления в Херсонской области Сергея Криворучко."Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками, но постепенно всего они будут наказаны", - сказал по этому поводу Владимир Зеленский.Начальник управления собственной безопасности СБУ Андрей Наумов был уволен с этого поста в прошлом году. По сообщениям украинской прессы, он покинул страну за несколько часов до начала войны.Сергея Криворучко подозревают в соучастии в "сдаче" Херсона практически без сопротивления. Херсон - единственный областной центр Украины, который удалось занять россиянам.

Главное по итогам четверга, 31 мартаКоротко - о некоторых из основных событий прошедшего дня.- Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из списка "недружественных стран" (это, например, США и страны ЕС) должны рассчитываться за газ в рублях; он также пригрозил прекратить поставки газа в Европу при отказе платить рублями;- США расширили санкции против России: в список включены 13 физических лиц и 21 организация. Новые санкции предназначены "для борьбы с кремлевскими схемами и технологическими компаниями, действующими в обход введенных санкций";- Россия заявляет о поражении 28 военных объектов Украины за день, ВСУ говорит о блокировке передвижения жителей на оккупированных территориях и минировании оставленной военной техники;украинские власти заявили, что российская армия оставила Чернобыльскую атомную электростанцию;- Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза - в ответ на “антироссийскую политику”.

Британия и союзники отправят Украине военную помощьБритания и союзники договорились об отправке дополнительной военной помощи в Украину для защиты от российского вторжения.Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес после проведения второй Международной оборонной конференции с участием стран-доноров для поддержки Украины.В Украину будет направлено военное оборудование, включая системы воздушной и береговой обороны, зенитные вооружения, боеприпасы и бронетехнику."Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения российских войск со стороны президента Путина", - заявил Уоллес в более позднем заявлении.

Эрдоган поговорил по телефону с ЗеленскимПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.Лидеры двух стран обсудили российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле на этой неделе, сообщили в пресс-службе президента Турции.Эрдоган отметил, что переговоры стали важным шагом к разрешению конфликта в Украине. Он в очередной раз предложил Турцию в качестве площадки для проведения переговоров между Зеленским и Путиным.