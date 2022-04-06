ОНЛАЙН. СМИ сообщили о поджоге виллы Владимира Соловьева в Италии

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 6 апреля

США вводит новые санкцииКак сообщает ТАСС, США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику.Под санкции попадают и физические лица — нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предполагаемые дочери Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, а также дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Госдума РФ зарегистрировала законопроект, который позволит закрывать иностранные СМИ в РФ Согласно внесенному законопроекту, Генпрокуратура РФ сможет потребовать от Роскомнадзора признать регистрацию любого СМИ недействительной, если оно будет распространять фейковую или оскорбительную, по мнению ведомства информацию. Закрытие может грозить СМИ, которые "выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции, органам госвласти".Также предусмотрено, что Генпрокуратура сможет инициировать запрет на деятельность зарубежных СМИ на территории РФ в ответ на закрытие российских СМИ.

Захарова про убийства в Буче: эта тема должна быть уже закрытаОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала массовые убийства Буче."Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется", - заявила Захарова.

Anonymous заявили, что они получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. "Теперь мы внутри Кремля", — заявили Anonymous.

Из России уходит Гарри ПоттерКак сообщает издание TJ, крупнейшие российские продавцы электронных книг ЛитРес и MyBook c 8 апреля уберут из доступа всю серию романов Джоан Роулинг про Гарри Поттера. В обоих магазинах сказали, что убрать книги из продажи им велел правообладатель.Писательницу Джоан Роулинг недавно вспоминал российский президент Владимир Путин: как одну из пострадавших от "культуры отмены". Та через "Твиттер" ответила ему, что не человеку, развязавшему войну, рассуждать об этом.Ранее свои книги запретил продавать в России самый популярный в стране зарубежный автор — Стивен Кинг.

Борис Джонсон: российские действия в Буче могут быть геноцидомБританский премьер Борис Джонсон прокомментировал ситуацию в Буче: "Я боюсь, что происходящее в Буче, свидетельства того, Путин натворил в Украине, мало чем отличаются от геноцида. Неудивительно, что люди реагируют так, как реагируют".Ранее в Верховную раду был внесен проект постановления о признании действий России в Украине геноцидом.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kanada-vvela-sankcii-protiv-devyati-rossiyan-i-devyati-belorusov.d?id=54219848

Financial Times публикует черновик нового санкционного списка, вариант которого сегодня обсуждают послы 27 стран Евросоюза. В частности, указывает такой перечень российских лиц, на которых могут распространить санкции: 1. Владимир Богданов, гендиректор Сургутнефтегаз, компании, которая владеет около 50 млрд долларов наличности и никуда ее не вкладывает. 2. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Известны как дочери Путина. 3. Олег Дерипаска — владелец нескольких предприятий, которые поставляют вооружения для российской армии. 4. Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг. Брат Бориса Аркадий Ротенберг давно под санкциями как ближайший соратник Путина. 5. Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, как контролирующий акционер крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс", долю в которой Саид оперативно сократил до менее 50%. 6. Герман Греф, глава крупнейшего в стране банка — "Сбербанк". 7. Александр Шульгин, гендиректор Ozon. Греф и Шульгин пришли к Путину в день вторжения Росси, что указано в числе причин их включения в санкционные списки. Путин тогда заявил бизнесменам, что напал на Украину, потому что Запад отверг его ультиматум по нерасширению НАТО.

Мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что покидает город из-за угроз со стороны россиян и склонений его к сотрудничеству. "Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного", — написал он. Он заявил, что находится в безопасном городе, на постоянной связи с заместителями, исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

Президент России Владимир Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на южную и восточную Украину. Об этом сообщают американские и западные официальные лица, передает CNN. В частности, официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбассе. Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил CNN, что до сих пор неясно, каковы долгосрочные цели Путина. США и их союзники готовятся к возможности того, что Путин попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только он выполнит свои задачи на Донбассе. Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной в духе доброй воли, и что эти переговоры — не более чем "дымовая завеса".

65% жителей Казахстана убеждены, что российское вторжение республику, по украинской аналогии невозможно. Четверть казахстанцев допускают возможность военной агрессии со стороны России.Об этом свидетельствует опрос бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.Во вторжение не верят в большей степени женщины (58%), русскоязычные респонденты (72%) и в меньшей степени казахскоязычные (39%). Как отмечается, 61% тех, кто допускают вероятность агрессии со стороны России – это в большей степени мужчины."Примечательно, что однозначно допускают такую вероятность 38% казахскоязычных респондентов и в значительно меньшей степени русскоязычные респонденты (9%)", — сказано в сообщении."70% респондентов не смущают ни санкции, ни сам конфликт. Они уверены: несмотря ни на что Россия — главный стратегический партнер Казахстана. Лишь 10% опрошенных отрицательно оценивают сотрудничество с северным соседом и считают, что нужно выходить из всех интеграционных союзов с Россией. Из возможных экономических последствий войны в Украине для Казахстана наиболее явными участники опроса видят инфляцию (42%), а 15% даже уверены, что никаких особых последствий не будет. 10% считают, что Казахстану как партнеру России могут грозить вторичные экономические санкции", — уточнили организаторы опроса.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/borodyanka-smerti-i-razrusheniya-v-esche-odnom-gorode-pod-kievom-osvobozhdennom-ot-rossijskih-vojsk.d?id=54219534

Командир воюющего за Украину "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/mozhno-li-sdelat-rozovyj-protez-s-cvetochkami-istorii-ranenyh-ubityh-i-vyzhivshih-v-buche.d?id=54219038

В Гостомеле пропавшими без вести считаются более 400 человек. Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко. "Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото- и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти", — сказал Думенко.

Украинский журнал Playboy вышел с окрашенным в цвета украинского флага заглавием и кадрами войны. "То, что украинки — несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы каждый день доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что есть настоящая независимость и реальная свобода целой нации. Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что действительно происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы", — говорится в обращении редакции.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что американцы и их союзники вскоре поставят Киеву "по десять противотанковых комплексов" на каждый российский танк в Украине.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/general-ssha-vojna-v-ukraine-mozhet-prodolzhatsya-gody.d?id=54219292

Венгерский премьер Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию и что ответ был положительным, но с некими условиями, сообщает Reuters.

Дмитрий Гордон внесен в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Как сообщает российский "Интерфакс", Росфинмониторинг внес также в список украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В России банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание. 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона по трем статьям.

Заммэра Изюма Владимир Мацокин рассказал "Стране", что в городе осталось приблизительно 20 тысяч людей. "На сегодняшний день, город полностью оккупирован. Россияне привозят гуманитарку, чтобы создать картинку для своих ТВ. Горожане сами скооперировались, используют запасы, которые у них были. Сегодня — это единственный способ выживать. Централизованного водоснабжения давно нет, поэтому люди пользуются колодезями, набирают воду в родниках, также когда были дожди — собирали дождевую воду для технических потребностей, люди набирают воду в реке Северский Донец, в том участке, где безопасно", — рассказал заммэра. Также Мацокин рассказал, что интенсивность бомбардировок сейчас не такая как раньше, но все же есть случаи попадания в жилые дома. "Идет эвакуация из Изюмского района, а не из города Изюма. Украинская власть постоянно пытается организовать "зеленые коридоры". Но на сегодняшний день никакого соглашения нет, потому что это обусловлено напряжённой ситуацией, которая сейчас складывается на фронте по направлению в Славянск и Барвинково", — сообщил Мацокин.

Появилось видео с виллы российского телеведущего Соловьева в Италии. На видео нет видимых следов пожара, но заметны сложенные покрышки.

В Славянске временно усложнена выплата пенсий. Причина — эвакуация почтовых отделений и управления Пенсионного фонда, а также закрытие отделений банков. Вывозится оборудование и документация. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, государство профинансировало пенсионные выплаты, они не заморожены. Кроме того, закрываются банки. С сегодняшнего дня не работают отделения "ПриватБанка". Ближайшее отделение Ощадбанка, куда поступают наличные - в Покровске. Пенсии начнут выплачивать, когда логистика будет восстановлена. "Но как быстро это произойдет, сейчас сказать нельзя", — сказал Лях. По его словам, выход из этой ситуации — эвакуация. Все выплаты выехавшие люди получат в любой области Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Видео эвакуации львов, тигров и медведей из харьковского экопарка Фельдмана в разные города Украины. Ранее сообщалось, что после ракетного обстрела, которому подвергся экопарк, животных усыпят.

Папа римский провел всеобщую аудиенцию с флагом Украины из БучиПапа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств. Затем понтифик вывел на сцену группу украинских детей, спасающихся от войны в Италии, и преподнес им пасхальные сласти.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно больше оружия.Он сказал, что в Украине происходят военные преступления, и обратил внимание на то, что помощь Украине несравнима с суммами, которые РФ получает от Европы за энергию."Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи... 1 миллиард евро — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро... Сравните это с 1 миллиардом евро, который мы дали Украине в виде вооружений", — заявил он.По его словам, ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но еще обсуждают, что делать с энергетикой. По мнению Борреля, Европа должна продолжать вооружать Украину, не провоцируя эскалацию, которая может вовлечь в войну большее число стран."Войны выигрываются с помощью оружия и экономического ослабления врага", — заявил Боррель.

Генассамблея ООН завтра проведет голосование об отстранении России от работы в Совете по правам человека ООН, сообщает агентства AFP. После массовых убийств в Буче с такой инициативой выступили западные страны.

Старая часть Северодонецка подверглась массированному обстрелу со стороны противника, горят девять многоэтажек. Об этом сообщает глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай. "Попадания были прицельными, в основном били в крыши, чтобы жилье могло полностью разрушиться. Также попали в ранее обстрелянный ТЦ, горит кровля. ГСЧС пытается справиться с пожарами. Информация о погибших и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, но информация о них конфиденциальна, конкретных договоренностей пока нет.

В Италии подожгли виллу на озере Комо, принадлежащую телеведущему Владимиру Соловьеву, поддерживающему вторжение России в Украину. Об этом сообщает La Repubblica. Соловьев не имеет доступа к этой вилле из-за санкций. Как сообщает издание, на другом доме Соловьева оставили антивоенные надписи. Здание получило ограниченное повреждение фасада, что говорит о демонстрационном характере поджога. Поджигателей разыскивают. Для поджога была использована, вероятно, автомобильная покрышка.

На занятых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей начинается внедрение торговли в рублях, сообщил вице-премьер Крыма Мурадов.

Сообщают о массированных ударах по Харькову. Над городом поднимается дым.

Лондонский морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной". Таким образом, Черное море, Балтика, и порты Дальнего Востока оказались в этой зоне. На London Marine Insurance Market приходится примерно треть доли рынка страховки всех торговых кораблей в мире. Один из источников в морском страховании на условиях анонимности сообщил Reuters, что опубликованное сообщение было неожиданным и "усложнит торговлю с Россией". Теперь, когда корабль собирается зайти в такую территорию, владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальный военный сбор, который в зависимости от условий может составлять до 5% стоимости судна, что делает заход в эти воды рентабельным лишь при доставке очень дорогих грузов.

Мэрия Мариуполя опубликовала серию заявлений о действиях россиян и "ЛДНР" в городе. Во-первых, мэрия заявляет, что в городе россияне запустили мобильные крематории для сокрытия масштабов жертв среди мирного населения. По данным мэрии, может идти речь о десятках тысяч погибших. Во-вторых, еще вчера горсовет Мариуполя со ссылкой на СБУ сообщал, что россияне планируют собрать в одном месте тела убитых мариупольцев и представить это как массовые жертвы украинских военных. Такие действия, согласно заявлению СБУ, должны были бы отвлечь мир от произошедшего в Буче. Отметим, что в российских медиа практически каждый день сейчас появляются сюжеты на тему "мариупольцы рассказывают, как националисты убивали мирных жителей".

Иностранный банк отказал в исполнении поручения на выплату купонного дохода по российским облигациям. Об этом сообщает Министерство финансов РФ. Таким образом, 4 мая Россию может ждать дефолт. Напомним, сегодня Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями, которые должны были быть выплачены 4 апреля. Теперь, учитывая, что оплата отклонена, можно говорить о том, что процесс технического дефолта России запущен.

Российские войска стягивают технику на Донбассе и готовится к наступлению через 3-4 дня. Об этом заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай. Он также заявил, что украинские военные готовы к этому наступлению. По его словам, в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше. Официально за более 40 дней войны эвакуировано ориентировочно 30 тысяч человек, сосчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно, сообщил Гайдай.

Российским солдатам, не желающим воевать в Украине, могут начать предоставлять убежища в Евросоюзе. Это "ценная идея, которую следует реализовать", считает глава Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал страны ЕС подумать о том, как предоставить убежище российским дезертирам. "Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступником, бросьте оружие, прекратите воевать, покиньте поле боя", — обратился Мишель к российским военным.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность". "Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", — заявила Верещук в эфире телемарафона. Ранее украинское командование неоднократно заявляло, что российские войска готовят полномасштабное наступление на Донбассе.

Горсовет: россияне начали сжигать погибших в Мариуполе в мобильных крематориях Российские мобильные крематории в частично оккупированном Мариуполе Донецкой области сжигают тела замученных и убитых жителей города, сообщил Мариупольский горсовет в Telegram. "Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев.Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - говорися в сообщении.

В России завели первое дело о призыве к санкицямНа издателя Горно-Алтайского еженедельника "Листок" завели административное дело о призыве к санкциям, сообщает движение "Сетевые свободы". Организации-издателю грозит штраф до 500 тысяч рублей.Статья 20.3.4 КоАП была принята 4 марта - она вводит ответственность за дискредитацию армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.

Обгоревшие здания, разрушенные дома, уничтоженные авто. Фоторепортаж "Страна.UA" из БородянкиРазрушения в Бородянке (Бучанский район, Киевская область) оказались сравнимыми с таковыми в Буче. Многие здания в этом поселке городского типа разрушены, на улицах стоят уничтоженные автомобили, под завалами некоторых домов до сих пор остаются люди. Издание "Страна.UA" опубликовала фото и видео последствий боев в Бородянке.

27 ночных ударов по ХарьковуО них рассказал сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов."Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотические удары по гражданской инфраструктуре", - говорит он.Синегубов говорит, что бои в районе города Изюм продолжаются. Он попросил местных жителей следить за сообщениями местных властей об эвакуации и временно переехать в более безопасные места.

Обстрелы в Николаевской области: за минувшие сутки ранены 55 человекЗа минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских войск получили ранения 55 человек. Об этом сообщила на своей странице в Телеграме руководитель Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Укринформ."За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 55 человек. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.Всего по состоянию на утро в николаевских больницах находится 306 человек, пострадавших от атак россиян на Николаевскую область.

Глава Крыма Сергей Аксенов лишает наград боксера Усика и экс-президентов Кравчука и КучмуОбращение Аксенова, главы аннексированного Россией Крыма, появилось в его телеграм-канале. Он сказал, что принято решение "лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к России, к русским, русскоязычным гражданам Украины".Речь идет о почетном гражданине Севастополя, боксере Александре Усике, первом президенте Украины Леониде Кравчуке и сменившем его Леониде Кучме, а также о крымском политике Сергее Куницыне.Их вина, с точки зрения Аксенова, заключается в том, что "вся эта шваль активно пиарится на украинских каналах".

Умер российский политик Владимир Жириновский Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Владимир Жириновский - бессменный лидер парламентской партии ЛДПР - умер в Москве. Ему было 75 лет. Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом.

Глава региона: россияне расстреляли жителей во время раздачи гуманитарной помощиВ Угледаре Донецкой области во время раздачи гуманитарной помощи войска РФ открыли огонь по мирным жителям: 2 человека погибли, еще 5 получили ранения, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко"Место раздачи гуманитарной помощи было обстреляно российскими фашистами из реактивной артиллерии в Угледаре. В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых", - написал Кириленко в телеграм-канале в среду.

Российский Минфин впервые не смог расплатиться по еврофондам в долларахМинфин России расплатился по евробондам в рублях из-за того, что иностранный банк отказался проводить выплаты России в долларах.Выплата составила 649,2 млн долларов в пересчете в рубли."4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России... Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме", - сообщили в министерстве.При этом иностранные кредиторы смогут конвертировать полученные рубли в валюту не раньше, чем Россия получит доступ к к замороженным валютным резервам, разъяснил Минфин.

В МИД Израиля назвали произошедшее в Буче военным преступлениемМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал произошедшее в Буче военным преступлением. Об этом он написал в своем Twitter."Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Бучи под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю", - написал Лапид.Отметим, ранее Израиль занимал подчёркнуто нейтральную позицию по войне в Украине.https://twitter.com/yairlapid/status/1510694167441293314

Зеленский: Россия использует голод как оружиеВладимир Зеленский, выступая в ирландском парламенте, заявил, что Россия намеренно создает продовольственный кризис, чтобы использовать голод как оружие.Он также призвал Европу поступать более решительно в отношении сдерживания России и призвал к более жестким санкциям.

ЕС рассмотрит вопрос о включении в санкционный список пяти российских олигархов. Среди них глава "Сбербанка"Европейский Союз рассмотрит вопрос о включении в санкционный список пяти российских олигархов. Об этом пишет Financial Times. ЕС, по информации издания, рассмотрит вопрос о включении в список главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега Дерипаски, гендиректора российской платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Аркадия Ротенберга (который считается близким другом Владимира Путина) и владельца золотодобывающей компании "Полюс" Саида Керимова.

Греция выслала 12 российских дипломатовГреция вслед за другими странами ЕС высылает российских дипломатов.Ранее о таким же решении заявили несколько стран ЕС, а Литва и Латвия приняли решения о закрытии российских консульств.Всего за время войны страны Европы и Америки выслали более 250 российских дипломатов.

Мэры городов: в Буче убиты 320 мирных жителей, в Гостомеле - 400 пропали без вестиМэр Бучи Анатолий Федорук рассказал в Би-би-си, что в городе убиты около 320 мирных жителей. Также, по его словам, российские военные специально охотились за местными политиками.Федорук заявил, что приглашает главу российского МИДа в Бучу, чтобы он "увидел тела погибших людей и посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, которые стали сиротами".Также глава Гостомеля Тарас Думенко заявил, что в городе пропали без вести 400 человек."В Гостомеле не так много было найдено тел, дальше в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убитые жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче. У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а потом с ними пропадала связь», - сказал Думенко.По его словам, известно, что некоторые попавшие без вести были убиты, но их тела еще леи найдены. По мнению Думенко, российские военные "тщательнее заметали следы", чем в Буче.

Боррель заявил, что Евросоюз продолжит вооружать Украину, потому что не хочет ее проигрыша в войне с РФЕвросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла в войне с Россией, поэтому продолжит ее вооружать. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в ходе выступления перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге."Если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал Боррель.При этом представитель европейской дипломатии считает, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией.

"Жест доброй воли"Отвечая на вопросы журналистов пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия не планировала ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского и считает его законно избранным главой государства.В вот так Песков прокомментировал вывод российских войск из Киевской области: "Это жест доброй воли для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения".

Новый день - новые санкции против РоссииДень дружных объявлений о санкциях против России со стороны развитых стран настал. Сегодня США, Великобритания, Евросоюз и их союзники наперебой будут рассказывать, кто как закрутит гайки в ответ на свидетельства военных преступлений в оставленной российскими войсками Буче.Вчера о запретах объявил ЕС, но остановился на шаг от пропасти нефтегазового эмбарго. Сегодня его лидеры заверили депутатов Европарламента, что и до нефти с газом дойдет."Это не последние санкции. Теперь мы должны заняться доходами России от продажи ископаемого топлива", - сказала председатель Еврокомиссии (правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен.За ней выступил чуть более осторожный глава Европейского совета, в который входят руководители всех 27 государств ЕС, Шарль Мишель.“Я думаю, что рано или поздно понадобятся ограничения и на нефть, и даже на газ”, - сказал он.Сегодня же о новых санкциях объявят США, их главный европейский союзник Великобритания и другие страны, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию.Новые меры будут некоторым ужесточением уже объявленных, но не радикальным. Расширят список лиц под санкциями, запретят еще не запрещенные инвестиции в Россию и докрутят санкции против госбанков.Ну и по мелочам: Нидерланды с утра, например, объявили, что арестовали 14 яхт, включая 12 недостроенных и две на плановом обслуживании. Все они якобы связаны с россиянами.

ЕС не торопится с мерами против поставок газа и нефти из РФЕС рано или поздно придется прибегнуть к мерам против импорта газа и нефти из России, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель."Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа также потребуются - раньше или позже", - сказал он, выступая в Европарламенте.Он напомнил, что пятый пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт угля из России, запрет на заход российских судов в порты ЕС, запрет на работу с рядом российских банков с целью дальнейшего ослабления российской финансовой системы.Мишель пообещал, что эти меры будут координироваться в рамках G7.Накануне в заявлении Еврокомиссии уточнялось, что санкции, которые ЕС собирается ввести в отношении судов РФ, не затронут перевозки продукции агропромышленного комплекса, энергоресурсов, гуманитарных грузов.

Сегодня продолжится эвакуация жителей Запорожской области и Донбасса. Маршруты гуманитарных коридоровНа сегодня, 6 апреля, в Украине согласованы 11 гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Запорожской, Донецкой, Луганской областей. Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук в своем Телеграм-канале. Эвакуироваться сегодня можно будет по таким маршрутам:Из Мариуполя в Запорожье - на собственном транспорте.Из Бердянска в Запорожье - на собственном транспорте и автобусами.Из Токмака в Запорожье - на собственном транспорте и автобусами.Из Энергодара в Запорожье - на собственном транспорте.Из Гуляйполя в Запорожье - на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.Из Мелитополя в Запорожье - на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.Из Северодонецка в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.Из Лисичанска в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора - ул. Гагарина, 13.Из Рубежного в Бахмут.

Постпреды стран ЕС обсудят в Брюсселе новые санкции против РФТемы, связанные с дополнительными санкциями ЕС против России, внесены в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей (COREPER) стран ЕС в среду в Брюсселе."Решение, исполнительные правила и регламент Совета (ЕС) относительно ограничительных мер в связи с действиями, нарушающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в графе международных дел повестки дня заседания.Кроме того, в повестке дня значится пункт: "Решение и регламент Совета (ЕС) относительно ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине".По обоим пунктам, сообщается в повестке, состоится обмен мнениями.В случае согласования постпредами новых санкций официальное решение должен принять Совет ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза ограничительные меры вступят в силу.В графе "Юстиция и внутренние дела" числится пункт "Европейская координация по вопросу приема беженцев из Украины".Ситуация в Украине также будет рассмотрена на заседании COREPER в рамках обсуждения подготовки Совета ЕС по иностранным делам 11 апреля.

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин уходит из РФДатский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas из-за вторжения РФ в Украину выходит из российского рынка. Об этом говорится в заявлении компании во время собрания акционеров во вторник, пишет TV2.Vestas – один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. Как сообщил датский телеканал, отход Vestas коснется как двух российских заводов в России, так и клиентской поддержки.Vestas планирует провести упорядоченную передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством. По словам гендиректора Хенрика Андерсена, будет переходный период, когда будут функционировать "избранные виды деятельности".

В Верховную раду внесли проект постановления о признании действий России в Украине геноцидомПроект постановления "Об осуществляемом Российской Федерацией геноциде украинской нации" внесен в Верховную раду. Его авторами значатся более 30 депутатов, которые представляют ведущие украинские партии - "Слуга народа", "Солидарность", "Голос" и другие.В проекте постановления говорится, что действия России в Украине должны быть признаны геноцидом из-за того, что российская армия убивает мирное население, разрушает дома и лишает людей медицины и продовольствия.Также в проекте говорится, что Российская Федерация считает себя продолжателем СССР, а значит несет ответственность за преступления советского режима в Украине - Голодомор и депортации крымских татар. "Признавая, что политический режим Российской Федерации является нацистским по своей сути, практикой и идеологически наследует национал-социалистический тоталитарный режим, который виновен в преступлении геноцида – Холокосте", - заявляется в тексте проекта."Принятие постановления будет способствовать надлежащей правовой оценке преступных действий Российской Федерации в Украине, расследованию этих действий, наказанию виновных, чествованию памяти жертв и помощи пострадавшим, усилению международной поддержки борьбы Украины за ее свободу и независимость", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Мишель: военные преступления, совершенные РФ в Украине, будут иметь серьезные последствия, а виновные предстанут перед международным судомПрезидент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что преступления войны, совершенные российскими оккупантами в Украине, будут иметь серьезные последствия, а виновные предстанут перед международным правосудием."Мы поражены преступлениями против человечности, против невинных гражданских в Буче и других многих городах. Это еще раз доказывает, что российская брутальность против народа Украины не имеет пределов… Тела на улицах, могилы массовых захоронений – это не специальная операция, это - преступления войны", - сказал он в среду в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания.Мишель заверил, что "ЕС не отвернется (от происходящего) и будет смотреть реальности прямо в глаза". "Должны быть и будут серьезные последствия для всех, кто ответственен. Мы уже поддерживаем все усилия по сбору доказательств и будем делать все, чтобы привести преступников к ответственности. Международное правосудие будет совершено",- уверен президент Европейского совета.

В России заявили об обстреле пограничников в Курской области со стороны УкраиныГубернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что вчера российских пограничников на погранпереходе Суджа пытались обстрелять из минометов со стороны Украины.Он заявил, что снаряды не достигли целей. Жертв и разрушений нет. По словам губернатора, российские военные вели ответный огонь, пишет российское информагентство ТАСС.

Новые подробности о водителе, который врезался в ворота посольства РФ в Бухаресте и поджег себяАвтомобилем, врезавшимся в ворота посольства России в Бухаресте, управлял президент ассоциации по защите прав отцов. Перед этим он написал в фейсбуке: "Я тоже украинец". Об этом пишет издание "Агентство". Инцидент произошел утром в среду, 6 апреля. Водитель преодолел ограждения, установленные около посольства, и на большой скорости врезался в ворота. Как пишет телеканал Digi24 со ссылкой на источники, водитель действовал преднамеренно. После того, как автомобиль врезался в ворота, охранник посольства потребовал от водителя немедленно уехать. Тот в ответ что-то крикнул и поджег себя. Digi24 и телеканал Antena3 сообщают, что за рулем был Богдан Драгич — президент ассоциации по защите прав отцов. Днем ранее суд приговорил его к 15 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии над собственной дочерью. Приговор еще не вступил в силу, поэтому Драгич оставался на свободе.4 апреля в фейсбуке Драгича появился пост, в котором он рассказывал о своей поездке в Киев в 2019 году и призвал всех "быть украинцами".

Президент Израиля помиловал заключенного в Израиле украинца, чтобы он мог отправиться воевать за УкраинуПрезидент Израиля Ицхак Герцог помиловал заключенного в Израиле украинца, который хотел вернуться домой, чтобы бороться с российским вторжением. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на телеканал KAN.Согласно сообщению телеканала, мужчину арестовали, когда он приехал в Израиль в качестве туриста в 2017 году. В его чемодане было обнаружено несколько килограммов кокаина. Украинец провел в заключении почти семь лет и теперь выйдет на свободу за год до окончания срока. Херцог заявил, что согласен на помилование, но при условии, что мужчина немедленно вернется в Украину. Сообщается, что он должен был вылететь домой в ближайшие дни.

Над Львовской областью сбили две ракеты, загорелся гражданский объект – глава регионаВечером 5 апреля во Львовской области украинские военные сбили две ракеты, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий."Вчера на территории Львовской области силами Воздушного командования "Запад" были сбиты две ракеты, обломки которых упали на гражданский объект. В результате этого было возгорание гражданского объекта. Силами ГСЧС пожар потушен, жертв нет, пострадавших нет", - рассказал Козицкий на брифинге в среду утром.Накануне вечером Козицкий сообщал о взрывах в районе города Радехов.

Аэропорты центра и юга России закрыты до 13 апреляРосавиация продлила запрет на использование аэропортов центра и юга России до 13 апреля. Речь идет об аэропортах Воронежа, Белгорода, Краснодара, Ростова, Анапы, Геленджика, а также Симферополя в Крыму.Все они закрыты с 24 февраля, и срок снятия ограничений переносится уже в седьмой раз.

Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, а кто за Украину: карта от The EconomistВойну РФ против Украины поддержали Венесуэла, Куба, Никарагуа, Эритрея, Беларусь, Сирия, Мьянма и Северная Корея, пишет издание. Украину поддержали почти все страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, США, Канада и Колумбия. Остальные страны мира пытаются сохранять нейтралитет."Запад выступил единым фронтом против вторжения в Украину, но много людей живет в странах, симпатизирующих России", - пишет The Economist.

С начала вторжения РФ в Украине погибли 167 детей, 279 – раненыС начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 167 детей, 279 – ранены, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины."По состоянию на утро 6 апреля 2022 года более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести. По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в среду.

В Мариуполь не пускают гуманитарную помощь, чтобы город скорее сдался, считают в министерстве обороны ВеликобританииМинистерство обороны Великобритании ведет свои наблюдения за войной и публикует короткие еждневные сводки о ней в своей твиттере.Главное в этот раз: по наблюдениям ведомства, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, где без воды, еды и лекарств остается около 160 тыс. человек. При этом российская сторона не пропускает к ним гуманитарную помощь - вероятно, для того, чтобы принудить украинских военных скорее сдать город, отмечают в минобороны Великобритании.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511563287057551368

В Бухаресте неизвестный на авто врезался в забор посольства РФ. Машина загорелась, водитель погибВ столице Румынии Бухаресте в забор посольства России врезался неизвестный автомобиль. После столкновения машина загорелась, а водитель погиб. Об этом пишет Hotnews.ro. По некоторым источникам, которые цитирует издание, речь идет о Богдане Драгичи, президенте ассоциации Tata.Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Расследованием этого дела занимается прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований полиции. По данным издания, рассматривают все варианты: от аварии до возможной атаки.

Молдова получит почти 660 млн евро на прием украинских беженцевЕвропейские и международные благотворительные фонды договорились выделить Кишиневу финансовую помощь в размере 659,5 млн евро на расходы, связанные с принятием и размещением беженцев из Украины.Журналистам об этом решении сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам встречи финансовых доноров, прошедшей в Берлине.С начала российского вторжения, когда из Украины за рубеж хлынули сотни тысяч вынужденных переселенцев, Молдова - самая бедная страна Европы - уже приняла более 400 тысяч спасающихся от российских обстрелов женщин, стариков и детей (украинцам-мужчинам, способным держать оружие, страну покидать запрещено), из которых около 100 тысяч решили остаться в стране.В пересчете на душу населения - а в Молдове проживает менее 3 млн человек - это больше, чем любая другая страна.И без того непростую ситуацию с беженцами в Молдове дополнительно усложняет тот факт, что неожиданный приток беженцев из Украины по времени совпал с резким ростом цен на энергоносители.

В Пентагоне считают, что угроза большого международного конфликта растетГлава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что нынешний порядок в мире становится все более нестабильным, и угроза серьезного международного конфликта возрастает. Об этом Милли заявил на слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, передает Укринформ."Мы погружаемся в мир, который становится все более нестабильным, и потенциал серьезного международного конфликта растет, а не снижается", - подчеркнул генерал.В этом контексте он отметил, что Соединенным Штатам и в целом западной демократии угрожают Китай и Россия, имеющие большой военный потенциал и стремящиеся "коренным образом изменить правила, основанные на нынешнем глобальном порядке". По словам Милли, вторжение России в Украину является "наибольшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира" за последние несколько лет. В то же время он подчеркнул, что рад видеть, как мир сплачивается вокруг Украины.

С начала полномасштабного вторжения России погибли 1480 гражданских украинцев – ООНУправление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 480 случаев гибели и 2 195 ранений гражданского населения Украины, всего 3 675 жертв российского полномасштабного вторжения. Как передает Укринформ, об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, которое фиксирует жертвы с начала развязанной россией войны, опубликованном 5 апреля.В частности, среди убитых - 331 человек, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока неизвестен.Ранены 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1 565 взрослых, пол которых пока неизвестен.Отмечается, что большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

В результате обстрелов в Рубежном погиб 1 человек, 5 – пострадали – глава Луганской областиВ результате вражеских обстрелов 5 апреля в Рубежном Луганской области Украины погиб 1 человек, ранены – 5, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "В Рубежном пятеро пострадавших и один погибший человек, в области разрушены еще 11 домов. Это последствия вчерашних обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. (…) Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов", - написал Гайдай в телеграм-канале в среду утром.

Свежая сводка Генштаба ВСУ: На Донбассе идут бои, войска РФ создают ударную группу на Изюмском направленииУтром в среду, 6 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на Изюмском направлении создается ударная группа противника для наступления на Славянск и Барвенково. Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ. Сообщается, что на Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.На севере Херсконской области по пути на Кривой Рог противника выбили из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.Кроме того, продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (напомним, населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).

В Днепропетровской области уничтожена нефтебазаОб этом сообщил глава администрации области Валентин Резниченко."Ночь была тревожная и сложная, - написал он. - Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена".Пожар, написал Резниченко, продолжался всю ночь, его потушили в 8.15 утра по местному времени.Отметим, что базы с горючим являются приоритетными целями для армии России. Они подвергались обстрелам даже в западных регионах Украины, где других боевых действий не было.https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/293898166255926&show_text=true&width=500

Буча: NYT опубликовало видео, как россияне убили велосипедистаОпубликовано видео убийства российскими оккупантами велосипедиста в Буче. За сайте издания можно посмотреть видео с воздуха, снятое украинскими военными в начале марта и независимо проверенное NYT .На видео видно, как велосипедист едет по улице Бучи Вокзальной, поворачивает за угол - на улицу Яблунскую, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист выезжает за поворот, российская бронемашина производит несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина производит два выстрела в сторону велосипедиста. Поднимается столб пыли и дыма.После того как россияне вышли из Бучи, тело было снято рядом с велосипедом именно в этом месте на втором видео, подтвержденном NYT.На кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как БМД-4, обычно оснащенные 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровой пушкой.Более 20 российских военных машин расположены рядом с двумя машинами, открывшими огонь, как на той же улице, так и в кварталах вдоль перекрестка. Колонна бронетехники стояла на улице Водопроводной.

Если война в Украине продлится до конца года, то это отбросит страну в развитии на 18 лет назад - ООНЕсли война в Украине продлится до конца 2022 года, это отбросит страну в развитии на 18 лет назад. Об этом заявила 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации Розмари ДиКарло.Приводя эти цифры, ДиКарло сослалась на расчеты экспертов Программы развития ООН."Это отбросило бы страну - и регион - на десятилетия назад и оставило бы глубокие долгосрочные социальные и экономические трещины", - заявила заместитель генсека.

Войска РФ перемещаются для продолжения вторжения на восток и юг Украины. Новая карта боевых действийАмериканский Институт изучения войны опубликовал в ночь с 5 на 6 апреля новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжили передислоцироваться для продолжения вторжения на восток и юг Украины, отказавшись от наступления на Киев. Об этом говорится в сообщении института в Facebook. "Российские силы будут продолжать укреплять направление Изюм-Славянск и пытаться продвинуться к Славянску и через него, чтобы окружить украинские силы. Битва за Мариуполь продолжается, и непонятно, сколько еще смогут продержаться украинские защитники", - сообщил институт. Сообщается, что вчера украинские силы продолжали вести организованную оборону частей Мариуполя. А войска РФ продолжали операции по захвату Попасной и Рубежного, примерно в 240 км к юго-востоку от Харькова,сосредоточившись в основном на воздушных и артиллерийских атаках, включая, вероятно, ту, которая 5 апреля уничтожила резервуар с азотной кислотой в Рубежном.Также, по данным института, российские силы в течение суток продолжали обстрел населенных пунктов Харьковской области. В целом ситуация вокруг Харькова остается неизменной.Как пишет Институт изучения войны, российские войска продолжили отход из Черниговской области, а украинские - зачистку Роменского района на Сумском направлении.

США дадут Украине "Джавелинов" на 100 млн долларов США предоставят Украине дополнительную военную помощь - противотанковые системы Javelin - на 100 млн долларов. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg, Госдеп США, Голос Америки и Reuters. Госсекретарь США Энтони Блинкен: "Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года". "Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года". О том, что военная помощь – это именно "Джавелины", сообщил представитель Белого дома в Bloomberg. С 24 февраля США предоставили Украине военную помощь на сумму $1,7 млрд. https://twitter.com/GolosAmeriki/status/1511539033079435268

Представитель США: исключение России из Совета Безопасности ООН невозможноИсключение России из Совета Безопасности ООН невозможно, однако США и их союзники будут делать все, чтобы сделать ее пребывание в этом органе "очень некомфортным". Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Немецкий бизнес поддерживает санкции в отношении РоссииНемецкий бизнес поддерживает курс федерального правительства и Европейского Cоюза на санкции в отношении России. "Зверства в Буче требуют решительной, недвусмысленной реакции Запада", - указал глава Федерального объединения немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.

Канада расширила санкционные спискиКанада внесла в санкционные списки еще девять физических лиц, среди них известные российские бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Леонид Михельсон и Дмитрий Пумпянский. Попадание в список означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. Новые ограничения также затронули заместителей министра обороны Беларуси Андрея Жука, Андрея Бурдыко и Сергея Симоненко.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kazhdyj-pyatyj-oficer-o-chem-govoryat-podtverzhdennye-poteri-rossii-v-vojne-s-ukrainoj.d?id=54218486

Австрия не торопится высылать российских дипломатовАвстрия начнет высылать российских дипломатов, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг. По его словам, в Вене находится много международных организаций, при которых работают российские миссии, и он не хочет мешать работе таких организаций необоснованной высылкой дипломатов.

Компания Intel полностью остановила бизнес в России, ранее она заявляла лишь о прекращении поставок своей продукции в Россию и БеларусьКорпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке."Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.Русскоязычная версия заявления ограничивается этими двумя предложениями. Причны заморозки бизнеса Intel в России не уточняются, никаких подробностей компания также не приводит.Англоязычная версия заявления значительно более многословна и открывается фразой "Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира"."Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война - в особенности с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие - где бы ни находились они сами", - продолжает английский текст."В сложившейся сложной ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех наших сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в нашем российском подразделении", - продолжает руководство Intel, заверяя, что приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать ущерб, который временный уход с российского рынка может нанести другим подразделениям компании.

Глава региона: за время российской оккупации в Гостомеле пропали без вести около 400 человекЗа 35 дней оккупации в Гостомеле Киевской области пропали без вести порядка 400 человек. Об этом глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко рассказал в интервью "Общественному радио".

Финляндия резко увеличит оборонные расходыФинляндия объявила, что резко увеличит свои военные расходы, заявив, что это решение было вызвано вторжением России в Украину. "Война в Европе коренным образом изменила нашу среду безопасности", - говорится в заявлении министра обороны Антти Кайкконена. Дополнительные средства на общую сумму 2,2 млрд евро будут распределены на четыре года, при этом в 2023 году на нужды обороны будет добавлено 788 млн евро, а затем по 408 млн евро в год до 2026 года.

Великобритания, США и Австралия разработают гиперзвуковое оружиеВеликобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках военного блока AUKUS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Как следует из заявления, страны начнут новое трехстороннее сотрудничество в области разработки гиперзвукового оружия и способов противодействия ему, а также расширят обмен информацией и углубят сотрудничество в области оборонных инноваций. “В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения”, - отмечается в пресс-релизе.

Эстония передала Украине партию оружия и боеприпасовЭстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине. Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и ВС Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.https://www.facebook.com/estemb.kyiv/posts/346663737503307

Вечером во вторник во Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях произошли взрывы, пишет одновременно ряд СМИ и Telegram-каналов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что произошли взрывы в окрестностях Радехова. Он призвал граждан не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО или последствия обстрелов, а также не сообщать информацию о последствиях обстрелов публично в соцсетях. Также сообщается о сильном пожаре в Днепропетровской области.

В Белгородской области начали рыть окопы В одном из районов Белгородской области начали рыть окопы. Представитель местной власти заявил, что это делается для "перестраховки", сообщает издание Meduza со ссылкой на главу Щебекинского округа Владимира Жданова.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54218456

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 6-7 апреля для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В Киев возвращаются эвакуированные дипломатыО своем решении вернуть посольства обратно в украинскую столицу пока заявили Таллин и Анкара.Посольство Турции в Украине, в спешном порядке эвакуированное из Киева в Черновцы после начала российского вторжения, вернется к работе в украинской столице в среду, 6 апреля, сообщает англоязычная газета Kyiv Independent со ссылкой на представителей турецкого дипломатического ведомства.Чуть раньше во вторник украинский МИД заявил и о скором возвращении в Киев посла Эстонии.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1511507089985880073

Командование США: конфликт в Украине продлится несколько летСоединенным Штатам следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии за счет увеличения числа расположенных там военных баз, заявил один из самых высокопоставленных представителей американского военного командования, генерал армии США Марк Милли.Предложение Милли, занимающего пост главы Объединенного комитета начальников штабов, прозвучало во вторник вечером в ходе выступления генерала перед конгрессменами.После российского вторжения в Украину Пентагон решил пересмотреть численность размещенного в Европе воинского контингента и, возможно, либо усилить американское присутствие в этом регионе, либо передислоцировать часть войск.По мысли генерала, можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента. При этом бремя финансирования такого расширения с радостью возьмут на себя страны Восточной Европы - такие как Польша, Румыния и страны Балтии, уверен Марк Милли.Генерал также высказал мнение, что конфликт в Украине продлится не один год: "Не скажу насчет десятилетий, но по меньшей мере несколько лет - точно".Свою позицию Милли объяснил тем, Москва давно и регулярно требует от США и НАТО в целом сократить свое военное присутствие в Европе - а это, по его словам, свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, выходящем далеко за пределы Украины.

Россия отозвала аппеляцию на отстранение от участия в ЧМ-2022Российская футбольная федерация отозвала свою апелляцию на отстранение сборной России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Ранее ФИФА приняла такое решение из-за вторжения армии РФ в Украину.Российский футбольный союз (РФС) опротестовал запрет, однако во вторник стало известно, что РФС отозвал апелляцию – об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).24 марта должен был пройти квалификационный матч на ЧМ-2022 Россия - Польша, но польские футболисты отказались играть с россиянами после начала войны.При этом Россия продолжает добиваться отмены запрета на выступление своих спортсменов в других международных турнирах. В том числе она пытается опротестовать решение УЕФА о недопуске российских команд к европейским клубным турнирам (в частности, исключение из Лиги Европы московского "Спартака").УЕФА также запретила женской сборной России принимать участие в чемпионате Европы в Англии, который состоится этим летом.Финал Лиги Чемпионов, который должен был пройти 28 мая в Санкт-Петербурге, перенесен в Париж.Кроме того, Россия подала апелляции на решение об отстранении от участия в турнирах по гимнастике, регби, гребле и фигурному катанию.

Зеленский: Украина будет бороться, несмотря на попытки России пополнить армиюВладимир Зеленский опубликовал новое обращение к гражданам Украины. Он заявил, что страна будет бороться за победу в войне, несмотря на попытки России пополнить свою армию новыми военнослужащими."Мы понимаем, что оккупанты имеют численное преимущество. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей насобирать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на забой в еще одно наступление", - сказал президент Украины."Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли, нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для победы", - заявил Зеленский.Он также сказал, что самая трудная ситуация на фронте сейчас "на Донбассе и на Харьковском направлении".

Эвакуация из Мариуполя при поддержке Красного Креста снова сорваласьУкраинский вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что во вторник снова сорвалась эвакуация жителей Мариуполя, которую пытался организовать Международный Комитет Красного Креста.По словам Верещук, колонна из семи автобусов “двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста и после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться".Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об освобождении своих сотрудников, ранее задержанных в поселке Мангуш в 20 км от Мариуполя. Этот населенный пункт находится под контролем российской армии."Вчерашний инцидент показывает, насколько нестабильной и сложной стала операция по безопасному вывозу [населения] для нашей команды", - отмечается в заявлении МККК.Сотрудники Красного креста предпринимают попытки добраться до Мариуполя с прошлой пятницы.На брифинге во вторник Верещук также сообщила, что за день по гуманитарным коридорам из Мариуполя и занятого российскими военными Бердянска до Запорожья на собственном транспорте доехали около 2,2 тыс. человек. Из них - примерно 1,5 тыс. - жители Мариуполя и еще 720 человек - других насленных пунктов.

Арестович: мой племянник провел 39 суток в оккупацииСоветник президента Зеленского Алексей Арестович рассказал, что его племянник-врач, который носит такую же фамилию, как у него, провел 39 суток в оккупации, отказавшись покидать больных.“Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили. Из больных и местных никто не сдал”, - написал у себя в "Фейсбуке" Арестович.Он не уточнил, в каком именно населенном пункте находился его родственник.Во время войны России против Украины Арестович стал одним из самых узнаваемых спикеров, выступающих с комментариями ситуации от лица украинской власти. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5353413508056019&show_text=true&width=500

Как сейчас выглядит Бородянка - фотографииЗападные информагентства передают фотографии из Бородянки - еще одного населенного пункта под Киевом, который недавно был освобожден от российских войск. Бородянка находится несколько дальше от украинской столицы, чем Буча, поэтому журналисты смогли зайти в нее только сейчас.

"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений". Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в БучеПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил в "Твиттере" новое обращение к россиянам. Он начал и закончил его с фраз на русском языке."Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факты", - сказал по-русски Джонсон, а затем перешел на английский (но его выступление сопровождается русскими субтитрами). Премьер говорил о событиях в городах под Киевом, откуда недавно вышли российские войска и где украинские власти и западные журналисты обнаружили десятки убитых мирных жителей."Зверства российских войск Буче, Ирпене и других городах Украины повергли в ужас весь мир, - сказал премьер-министр. – Массовые убийства мирных жителей – им связали руки и расстреляли. Женщины подвергались изнасилованию на глазах своих малолетних детей. Сожженные не до конца трупы свалены в братские могилы или просто брошены гнить на улице"."Свидетельства столь шокирующие, столь жуткие, неудивительно, что ваше правительство скрывает от вас эти факты, - продолжил Джонсон. – Ваш президент знает, что если вы увидите происходящее, вы не будете поддерживать его войну. Он знает, что эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая провожает сына на военную службу. И он знает, что они ложатся пятном на честь самой России".Далее Джонсон призвал россиян устанавливать VPN-приложения, которые позволяют обходить введенную российскими властями блокировку независимых новостных ресурсов. "А узнав правду – поделитесь ею с другими. Те, кто за этим стоит, ответят за все. История не забудет и тех, кто отвел глаза", - сказал он.В конце Джонсон снова перешел на русский язык: "Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени".Несмотря на фотографии, видеоролики, свидетельства очевидцев и расследования независимых журналистов, российские власти заявляют, что армия РФ не виновна в гибели мирных граждан в Буче и других украинских городах.Москва также обвиняет Киев в фабрикации свидетельств о зверствах российских военных, не приводя при этом заслуживающих доверия доказательств.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115