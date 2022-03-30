ОНЛАЙН. Украина и западные страны говорят, что поверят в приостановку российского наступления на Киев, когда увидят

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 30 марта

В украинских портах заблокированы не менее 100 торговых иностранных судов– IМОПо меньшей мере 100 торговых иностранных судов и более 1000 моряков – членов экипажей этих судов – остаются заблокированными в украинских портах. https://www.golosameriki.com/a/ukraine-crisis-ports/6506498.html" target="">Как пишет Голос Америки, об этом сообщила Международная морская организация (IМО), которая является подразделением ООН и регулирует международное торговое судоходство.Отмечается, что у экипажей на исходе запасы продовольствия. Иностранные суда оказались запертыми в портах Украины из-за развязанной Россией войны и блокады украинских портов российским ВМФ. Сейчас все украинские водные пути в Азовском и Черном морях находятся под контролем России.https://twitter.com/hratsea/status/1508781326228414468

Замглавы Госдепа: Путин провоцирует мировой продовольственный кризисЗамглавы Госдепа США Уэнди Шерман обвинила президента РФ Владимира Путина в провоцировании глобального продовольственного кризиса. "Черноморский регион отвечает за 75% экспорта подсолнечного масла в мире, 30% экспорта пшеницы в мире, 20% экспорта зерна в мире", - говорится в твите, опубликованном Шерман. "Последствия путинской войны выходят далеко за пределы границ Украины, представляя непосредственную угрозу для мировой продовольственной безопасности. Не ошибитесь: Путин создал этот продовольственный кризис. И он - единственный, кто может его остановить", - написала дипломат.https://twitter.com/DeputySecState/status/1508913845980569605

МИД Украины: используемые ВМС РФ в Черном море бесконтрольные дрейфующие мины угрожают гражданскому судоходствуМинистерство иностранных дел Украины заявляет, что с начала широкомасштабной агрессивной войны против Украины Российская Федерация ужесточает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Черном море – использует бесконтрольные дрейфующие боеприпасы."Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 у побережья Турции и Румынии", – говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером.Отмечается, что по результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые на начало 2022 года не состояли на учете Военно-морских Сил ВСУ."Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – говорится в заявлении.Также отмечается, что такими действиями государство агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.МИД Украины отмечает, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Сенаторы США просят администрацию Байдена ускорить поставки помощи УкраинеГруппа американских сенаторов просит ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с 24 февраля, сообщает The Hill."Обязательства Америки перед Украиной и нашими союзниками по НАТО требуют, чтобы мы ускорили поставку оружия и снаряжения нашим союзникам и партнерам", - цитирует издание письмо сенаторов советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.Двухпартийная группа сенаторов также просит предоставить подробную информацию о военной помощи, которую США и страны-союзники направили Украине 24 февраля.Под письмом подписались 25 сенаторов от двух партий.Между тем, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила изданию, что поставки помощи Украине производятся ежедневно."За последние три недели Соединенные Штаты оказали Украине помощь в области безопасности на сумму около $350 млн. Мы также содействуем поставкам дополнительной помощи от наших союзников и партнеров - по меньшей мере 30 стран оказали Украине помощь в обеспечении безопасности с начала вторжения", - добавила пресс-секретарь.

Военные аналитики: Войска РФ продолжают атаковать Киев и пытаются удержать занятые позицииВ ночь с 29 на 30 марта американский Институт изучения войны опубликовал карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ до сих пор не прекратили атаки на Киев, несмотря на заявления представителей Минобороны России. Карта и отчет опубликованы в Facebook."Российские войска продолжали бои, чтобы удержать свои передовые позиции на восточной и западной окраинах Киева, даже когда сильно поврежденные части отошли в Россию из других мест на киевском и черниговском направлениях. Российское командование, вероятно, пришло к выводу, что оно не может захватить Киев и, возможно, не сможет передвинуть артиллерию ближе к центру города", - говорится в сообщении.В институте предполагают, что РФ, вероятно, решила отказаться от прежней практики принуждения частей, уже понесших сокрушительные потери, к продолжению безнадежных наступательных операций и ввода в бой отдельных батальонных тактических групп по мере их появления, а не концентрации их для достижения решающих результатов."Российские официальные лица, вероятно, рассматривают эти решения, обусловленные военными реалиями, как инициативу, демонстрирующую готовность России участвовать в серьезных переговорах о прекращении огня или мире, возможно, чтобы скрыть тот факт, что они смирились с провалом своих усилий на киевском направлении", - сообщили в институте.

ФБР: Российские хакеры "прощупывают" системы энергетических компаний СШАРоссийские хакеры "прощупывают" системы энергетических компаний США, а хакерские атаки, производящиеся ими при поддержке российского государства, являются угрозой для американской национальной безопасности. Такое заявление сделал 29 марта Брайан Ворндран - помощник директора отдела кибербезопасности в ФБР, выступая перед Палатой представителей.По его словам, примеры "сканирования" хакерами компьютерных сетей в энергетическом секторе США участились в последнее время. Эта активность представляет собой фазу "ознакомления", при которой хакеры учатся понимать, как устроена система защиты той или иной компании, и найти в ней уязвимые места, объяснил Ворндран. При этом он назвал Россию "одним из двух наиболее способных киберпротивников США в мире".

Украинским беженцам хотят предоставить в Германии справедливые шансы на рынке трудаМинистр труда Германии Хубертус Хайль выступил за то, чтобы предоставить украинским беженцам, перебравшимся в ФРГ, справедливые шансы на рынке труда. "В первую очередь, речь идет о гуманитарной помощи, - подчеркнул политик. - Однако речь идет и том, чтобы люди, которые хотят иметь возможность работать, такую возможность получили". Ожидается, что интеграция на рынке труда станет важной темой встречи Хайля с представителями организаций соцзащиты, федеральных земель и Федерального агентства по труду (BA) 30 марта в Берлине.

Немецкий производитель шоколада не отказывается от поставок в РФНемецкий производитель шоколада Ritter Sport принял решение не прекращать поставки продукции на российский рынок, несмотря на войну РФ против Украины. Как сообщает 29 марта деловая газета Handelsblatt, на Россию приходится около семи процентов оборота компании, так что потери в случае остановки экспорта в РФ оказались бы слишком высоки, причем пострадали бы и производители какао-бобов. "Это решение далось нам нелегко", - заявил представитель Ritter Sport. На фоне войны в Украине в начале марта в компании постановили, однако, прекратить инвестиции в российский рынок и перестать давать там рекламу.

ВОЗ: 72 человека погибли при атаках на объекты здравоохранения в УкраинеЗа время войны России против Украины нападению подверглись 74 объекта системы здравоохранения, при этом погибли 72 человека. Такие данные привел официальный представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге ООН в Женеве 29 марта. Выступая на том же брифинге, глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка указал, что с начала российского вторжения в Украину местное отделение Красного Креста обеспечило 400 000 человек едой, одеялами, палатками и другой гуманитарной помощью.

Польское правительство намерено заблокировать поставки угля из РоссииПольское правительство объявило о намерении заблокировать поставки угля из России. Сообщается, что этот шаг является частью стратегии, направленной на сокращение зависимости иностранных государств от импорта энергоносителей из РФ. По словам официального представителя правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет накладывать штрафы на все частные предприятия, импортирующие российский уголь в Польшу.

Ураинские депутаты попросили у США больше военной техникиУкраинские депутаты Рады во время визита в Конгресс США призвали своих американских коллег направить в их страну больше военной техники, танков и другого оборудования, сообщает телеканал Sky News. В США члены делегации, кроме прочего, провели встречу за круглым столом с членами группы Палаты представителей, занимающейся украинскими вопросами.

США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда странСША приветствуют решение ряда стран выслать российских дипломатов, которые местные разведслужбы считают сотрудниками спецслужб РФ. С таким заявлением выступил в ночь на 30 марта официальный представитель Госдепа Нед Прайс. "Мы едины с нашими партнерами в защите их национальной безопасности от разведывательных угроз со стороны Российской Федерации и от угроз демократии. Мы продолжаем нашу единую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.Ранее пять стран-членов ЕС: Нидерланды, Бельгия, Чехия, Ирландия и Польша, а также Республика Северная Македония объявили, что высылают ряд российских дипломатов, поскольку те ведут "деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом".

Люксембург заморозил российские активыЛюксембург заморозил связанные с Россией активы на 2,5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Минфина Люксембурга в соцсети Twitter. Отмечается, что мера была принята в рамках санкций ЕС против РФ из-за ее вторжения в Украину.https://twitter.com/MinFinLux/status/1508824727816753167

Германия перестала получать газ со стороны Польши по трубопроводу "Ямал-Европа"Уровень прокачки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упал до нуля на компрессорной станции "Мальнов" в Германии днем 29 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade. Отмечается, что на двух других ключевых маршрутах поставка газа продолжается стабильно. "15 марта направление прокачки газа, обычно осуществлявшееся в сторону Запада, было изменено на реверсное на фоне того, что заявки на поставку газа в Германию упали до нуля, а польские клиенты стали покупать газ в Германии", - уточняет агентство.

Эд Ширан и Камила Кабельо выступили на концерте в поддержку жертв войны в УкраинеАнглийский певец Эд Ширан и американская певица Камила Кабельо вечером 29 марта совместно выступили на сцене в поддержку жертв войны в Украине в британском городе Бирмингем. Кроме Ширана и Кабельо в мероприятии под названием "Concert for Ukraine" приняли участие и другие звезды мировой музыкальной сцены. +Сборы от продажи билетов и показа рекламы на концерте пойдут организации Disasters Emergency Committee (DEC), которая помогает украинским беженцам. По данным ведущего шоу, сумма пожертвования составила за вечер около 11 млн фунтов стерлингов (в пересчете: 13 млн евро).https://twitter.com/decappeal/status/1508913443134447625

Российские войска обстреляли в Мариуполе офис миссии ЕСПредставительство Консультативной миссии ЕС в Украине в Мариуполе подверглось обстрелу со стороны ВС России, завил вечером 29 марта Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По его словам, достоверная информация об обстреле здания, где располагалось представительство, была получена недавно. Сообщается, что члены миссии не пострадали, однако сам офис и оборудование получили сильные повреждения.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1508888827586359306

США отправляют в Восточную Европу истребители F-18США отправляют в Восточную Европу дополнительные боевые самолеты и военных. В частности, речь идет о десяти реактивных истребителях F-18 и 200 военнослужащих, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Ожидается, что эта техника будет способствовать укреплению восточного фланга НАТО.

В Беларуси запретили вывозить из страны некоторые продукты питанияВ Беларуси Совет министров республики принял постановление "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров". Об этом говорится на странице министерства антимонопольного регулирования и торговли страны в Facebook. "Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий. Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны", - отмечается в документе.

ВСУ: отвод российских войск может быть ротацией подразделенийПродолжается отведение подразделений вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей - об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по итогам 29 марта.При этом ВСУ сообщает, что, по некоторым признакам, подразделения российских войск перегруппировываются для того, чтобы сосредоточить основные усилия на восточном направлении."В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного впечатления относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киев", - говорится в сообщении ВСУ.Также российские войска продолжают штурм на донецком направлении. В частности, по данным ВСУ, российские силы наносили авиационные и ракетные удары по районам городов Кременная и Мариуполь.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283612530618499&show_text=true&width=500

Великобритания готова выступить гарантом безопасности УкраиныВеликобритания готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности - если получит от Киева соответствующее обращение. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд."Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом", - сказала она.Вудворд подчеркнула, что Лондон оказывает Украине значительную военную помощь и гуманитарную поддержку. По ее словам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским практически каждый день.Похожую позицию высказал пресс-секретарь Бориса Джонсона. Он не исключил, что Британия, наряду с Турцией и США, может выступить гарантом безопасности для Украины, если та согласится на нейтральный статус как часть договора о мире."Насколько я знаю, до сих пор никакого официального запроса об этом не было", - цитирует пресс-секретаря британская газета Times.

Times: Великобритания рассматривает поставки новых видов оружия УкраинеВ новой фазе российского вторжения в Украину Великобритания может начать поставки новых видов оружия - об этом говорится в сегодняшней статье Times. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что конфликт превратился в "более традиционную войну", когда Украина перешла от попыток дать отпор российским войскам к удержанию позиций и возвращению территории.Он сказал, что и Великобритания переходит к "новой фазе" в своей поддержке Украины, а правительство рассматривает вопрос о том, какую еще военную технику может предоставить Киеву Объединенное Королевство.Это подтвердил и Борис Джонсон, не уточнив, какое именно оружие это может быть.По данным источника газеты в оборонной сфере, Украине нужны системы поражения большей дальности (в том числе тяжелая артиллерия), чтобы попытаться вытеснить российские войска с занятых ими позиций на востоке страны.В то же время, отмечает собеседник газеты, это сложное оборудование, операторам которого необходимо обучение.В отличие от запускаемых с плеча ракетных установок, которые Великобритания поставляла Украине до этого, более крупные системы потребуют того, чтобы солдаты направлялись с линии фронта на обучение в соседних странах.Правительство Великобритании опасается, что это может привести к эскалации конфликта.Как пишет Times, премьер-министр Борис Джонсон не верит, что Украина и Россия близки к урегулированию. Об этом он сказал министрам. Как выразился Борис Джонсон, существует опасность, что Путин попытается "провернуть нож в ране" и станет "менее предсказуемым и более мстительным".На 31 марта запланирована конференция "доноров оружия", которую созывает министерство обороны Великобритании.

Пентагон: США не тренируют украинских военных в ПольшеАмериканские военные контактируют с украинскими в Польше, поставляя им оружие, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, однако не занимаются их подготовкой и инструктажом.В понедельник президент США Джо Байден заявил, что посетил войска, "помогавшие тренировать украинские силы в Польше".Кирби, однако, пояснил, что это взаимодействие "не является тренингом в классическом смысле, как это себе представляют многие"."Я бы просто сказал, что это поддержание контактов", - добавил он.Никаких дополнительных подробностей Кирби не предоставил.Американские военные вывели своих инструкторов из Украины незадолго до вторжения России 24 марта.

Минобороны Великобритании: Россия приняла, что не сумела окружить Киев, теперь может попробовать зайти с востокаМинистерство обороны Великобритании разместило в "Твиттере" свой краткий анализ обстановки на фронте:✅Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинцев означают, что российское наступление "почти точно" не достигло своей цели - окружения Киева.✅Российские заявления о сокращении деятельности на киевском направлении и сообщения, указывающие на вывод части сил из этого региона, могут указывать на принятие Россией того факта, что она утратила инициативу.✅Высока вероятность того, что Россия перенаправит силы и средства с севера на восток - на донецкий и луганский участки фронта.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508905149338730501

Зеленский: сигналы позитивные, но доверять представителям государства-агрессора оснований нетПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с ежевечерним обращением к нации и прокомментировал новости о прогрессе на переговорах с Россией в Стамбуле. "Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать позитивными, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что ситуация в стране не стала легче и призвал не обманываться заявлениями из Москвы о приостановке наступления на Киев. "Мы нее видим оснований для доверия словам представителей государства-агрессора", - указал Зеленский.В этой связи он также подчеркнул, что вопрос о снятии санкций с России поднимать преждевременно. "Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость", - сказал президент Украины.

Пентагон: Россия перемещает небольшое количество войск от Киева, но не отступаетОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал российское заявление о резком сокращении боевых действий на киевском направлении."Были ли какие-то передвижения российских частей от Киева примерно за последний день? Да, мы думаем, что были. Численность [этих подразделений] невелика", - сказал Кирби на брифинге."Но мы считаем, что это передислокация, а не настоящее отступление и что мы все должны быть готовы и ждать большого наступления в других районах Украины. Это не значит, что угроза Киеву миновала", - подчеркнул он.Кирби также сообщил, что американские военные в Польше "взаимодействуют" с украинскими при передаче им вооружений, но называть это обучением "в классическом смысле", по его словам, нельзя.https://twitter.com/DeptofDefense/status/1508886974345666563

Взрывы в Белгородской области вблизи границы с УкраинойВ поселке Красный Октябрь вблизи границы с Украиной во вторник вечером произошли взрывы, жертв и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что по последней версии взрывы прекратились, причины их пока не известны.Местные пользователи соцсетей пишут, что взрыв произошел на складе боеприпасов.Кроме того, источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что "снаряд взорвался на территории временного военного городка".