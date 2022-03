ОНЛАЙН. Украинские города под обстрелом, Запад вводит против России новые беспрецедентные санкции

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Война в Украине: 11 марта

Николаевский губернатор Виталий Ким сообщает, что россияне обстреливают Николаев с северно-восточной стороны. "США будут защищать каждый дюйм стран НАТО. США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне", — сказал Ким.

Wall Street Journal пишет, что Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, чтобы "не провоцировать Путина".

Европа запретит поставку товаров роскоши в РоссиюЕвросоюз вслед за США оставит российские бутики и автосалоны без товаров класса "люкс".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что запрет направлен против российской элиты.

YouTube блокирует доступ к российским госканаламYouTube немедленно блокирует каналы российских государственных медиа по всему миру, заявили в компании и сослались на политику, запрещающую контент, в котором широко задокументированные факты насилия отрицаются или преподносятся как обыденные.YouTube, принадлежащий компании Alphabet Inc. Google, заявил, что вторжение России в Украину теперь подпадает под действие этой политики.

"Инстаграм" в России заблокируют 14 марта"Инстаграм" в России будет заблокирован 14 марта.Российский надзорный орган Роскомнадзор сделает это по просьбе Гепрокуратуры, которая просит признать Meta — материнскую компанию Facebook и Instagram — экстремистской организацией.Таким образом, объяснил Роскомнадзор, российским пользователям дадут время на перенос фото и видео в другие соцсети.Ранее Meta (бывший Facebook) разрешила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных в контексте вторжения в Украину. Meta также временно не будет блокировать некоторые посты с пожеланиями смерти в адрес президентов России и Беларуси.Пользователи грустно шутят, что РКН дал им время установить VPN, а Цукербергу — передумать и вернуть запрет на посты с пожеланием смерти Путину.

ООН: "нам неизвестно о "разработках биологического оружия в Украине"Организации объединенных наций неизвестно о существовании "программы биологического оружия" в Украине, сказала заместитель генсека ООН, представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу.Верховный комиссар добавила, что из-за войны опасность аварии на украинских атомных электростанциях "растет с каждым днем".Накануне российские власти заявили, что у них есть доказательства того, что Украина вместе с США создала лаборатории для производства биологического и химического оружия, которое в теории могло бы распространяться перелетными птицами или летучими мышами.Заявления российских властей заставили Пентагон предположить, что Россия может готовить провокацию с химоружием, чтобы затем обвинить в его использовании Украину или США.

Байден запретил поставку долларовых банкнот в РоссиюВслед за евро Россия лишится доступа и к наличным долларам.Президент США Джо Байден запретил "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, напрямую или через посредников, из США или любым гражданином США откуда бы то ни было, долларовых банкнот властям Российской Федерации или любому лицу в Российской Федерации".Запрет также распространяется на иностранцев, помогающих обойти запрет для американцев, что ставит любого посредника в доставке купюр в Россию под угрозу попасть под санкции США.Аналогичный запрет на поставку наличных евро ЕС ввел 1 марта. Вскоре после этого Россия запретила продажу наличной валюты и частично заморозила валютные вклады. При этом Банк России ограничил снятие валюты 10 тысячами долларов на ближайшие полгода и распорядился выдавать иностранную валюту только в долларах США, независимо от валюты вклада.

British American Tobacco (Ява, Kent, Lucky Strike, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Glo) объявила об уходе из России.

Новые санкции против РоссииЕвросоюз запрещает экспорт предметов роскоши в Россию.США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.Завтра Евросоюз намерен объявить о четвёртом пакете санкций против России.

Дом в Харькове после обстрела.

Российский рэппер Оксимирон заявил, что проведет серию благотворительных концертов "Russians against war". "Сейчас в России невозможно провести антивоенный концерт, — сказал музыкант. — Поэтому первый концерт из этой серии я проведу 15 марта в Стамбуле. Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев".

Крипта против санкций. США обещают закрыть лазейкиПопытки обойти финансовые санкции посредством использования криптовалют будут жестко пресекаться, пообещали власти США.Американский минфин выпустил новые рекомендации, в которых говорится, что запреты на финансовые операции с российскими физлицами и компаниями, угодившими под санкции за вторжение Путина в Украину, распространяются как на традиционную, так и на виртуальную валюты.Минфин обещает наказывать нарушителей.

Водка, икра, алмазы. Что еще попадет под новые санкции США, ЕС и G7Помимо преференций в торговле (см. предыдущие посты) напавшая на Украину Россия лишится возможности поставлять водку и икру в США и импортировать американские товары роскоши, потеряет (и без того разорванные) связи с МВФ и Всемирным банком, а также американские инвестиции не только в энергетику, но и в другие сектора экономики.Подобные ограничения поставят Россию на одну ступень с такими странами, как Куба и Северная Корея.Белый дом сообщил, что о новых ограничениях сегодня объявят американский президент Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки", куда помимо США входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. К ним должны присоединиться 27 стран ЕС, но каждый в своей мере.Совместно они собираются активизировать охоту на представителей российской элиты, которые наживаются на войне, а также членов их семей.А со своей стороны, Байден подпишет указ о запрете поставок в Россию товаров роскоши: часов, ювелирных украшений, алкоголя, автомобилей и электроники класса "люкс", которых россияне покупают в США на полмиллиарда долларов в год.Тем же указом Байден запретит импорт популярных российских товаров, прежде всего икры, водки и алмазов. США оценивают потери России от этой меры в 1 млрд долларов в год.

Горсовет Мариуполя: с начала войны погибли 1582 человекаС начала российского вторжения в Мариуполе погибли 1582 человека, сообщает Мариупольский горсовет в своем Телеграм-канале.Мариуполь находится в окружении российских войск и под обстрелом уже несколько дней.В город не удается доставить гуманитарный груз — воду и медикаменты, люди остаются в изоляции и не могут выехать из города или получить какую-то помощь извне.Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что Мариуполь остается заблокированным.

Видео с задержанием российскими военными мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Россия не в состоянии захватить украинские города, поэтому она бомбит их, как в Сирии и Чечне, а Путина могут судить в Гааге, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, пишет TF1Info. "Русская армия — это артиллерийская армия. Поэтому она бомбит без разбора — то госпиталь, то тротуары, то дома", — сказал Боррель. Боррель заявил, что президента России Владимира Путина могут судить в Международном уголовном суде в Гааге. "Есть такая возможность. И из того, что мы видим, я думаю, что существует много причин для этого", — заявил Боррель.

Белый дом объявляет о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и членов Госдумы.

Завершилась встреча Путина и Лукашенко.В Украине ее восприняли с тревогой, опасаясь, что на ней будет принято решение о вступлении Беларуси в войну против Украины на стороне России.Не исключено, что с этим и были связаны заявления украинской стороны о том, что российские ВВС нанесли удар по Беларуси, чтоб втянуть ее в войну.К слову, Беларусь официально факт авиаудара не подтвердила, так что пока достоверно неизвестно — был ли вообще этот удар нанесен.Об итогах же встречи Путина и Лукашенко в плане вступления (или не вступления) в войну узнаем уже скоро.Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь вступать в войну намерен.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Мединский завел свой телеграм-канал и опубликовал первый пост с картиной Малевича "Скачет красная конница на защиту советской границы". Воспринимается как намек — западная граница СССР была на нынешней западной границе Украины. Хотя, картина Малевича была написана в 1928-1932 годах, когда "западная граница" шла по Збручу.

Зеленский поговорил с БайденомПрезидент Украины Владимир Зеленский написал в "Твиттере", что в пятницу поговорил с президентом США Джо Байденом."Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях России против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги, направленные на оборонную поддержку Украины и усиление санкционного давления на Россию", — написал Зеленский.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502305255404490769?ref_src=twsrc%5Etfw

Макрон заявил, что у ЕС нет табу по части санкций против РФ, в том числе по SWIFT. ЕС уже заявил, что готовит четвёртый пакет санкций против России.

Байден официально подтвердил, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Ранее американские СМИ писали, что запретят импорт водки и икры из России.

Макрон заявил, что вместе с Шольцем вновь переговорит с Владимиром Путиным в ближайшие часы.

Инстаграм заблокируют в России сегодня до полуночи, сообщает российский телеграм-канал Baza.

Макрон заявил, что у Евросоюза нет возможности для ускоренного приема Украины в ЕС. Не услышал он призыв Зеленского, что Евросоюз должен больше делать для Украины.

Минобороны России заявляет, что вчера удар по Харьковскому физико-техническому институту наносили не российские войска. Утверждают, что взрыв там устроили "украинские националисты", чтобы "скрыть работы по ядерной тематике". В этом институте, напомним, находится экспериментальный ядерный реактор.

Американские СМИ пишут, что США планируют запретить импорт российского алкоголя. В частности — водку и икру.

Посольство Турции переводится из Киева в Черновцы. Произошло это, напомним, после фактического провала вчерашних переговоров Лаврова и Кулебы в Анталии.

Глава RT Маргарита Симонян стала подозреваемой по уголовному делу в КиевеУкраина объявит ее в международный розыскГенпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в своем фейсбуке, что Маргарита Симонян стала подозреваемой в совершении уголовного преступления. Конкретные статью и обвинение Венедиктова не уточнила.""Россия, мать, забери Донбасс домой" — это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание", — написала генпрокурор."Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", — говорится в заявлении Венедиктовой.По ее словам, в ближайшее время Симонян будет объявлена в международный розыск. "По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", — уточнила Венедиктова.Симонян эти новости пока еще не комментировала.

Евросоюз хочет растянуть отказ от российских нефти, газа и угля на 5 лет. Еврокомиссия к середине мая представит план отказа от российских энергоносителей к 2027 году и проект реформы энергорынка, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Украинский суд заочно арестовал главного редактора RT Маргариту СимоньянОб этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Инициировано объявление Симоньян в международный розыск.

В Роскомнадзоре заявили, что доступ к Instagram на территории РФ будет ограничен из-за "призывов к насилию в отношении россиян".

Wizz Air: для украинских беженцев по-прежнему доступны свободные места на всех рейсах из Польши, Словакии, Венгрии, РумынииАвиакомпания продлила срок действия этих бесплатных мест с конца марта до 10 апреля 2022 года.Wizz Air подчеркивает, что на многих наших маршрутах еще есть свободные места, в том числе на рейсах, вылетающих из аэропортов в Будапеште, Гданьске, Кракове и Катовице. В то время как некоторые маршруты в определенные даты пользуются большим спросом, чем другие, и, к сожалению, уже распроданы, мы продолжаем следить за бронированиями и открывать новые места, где это возможно. Wizz Air продолжает добавлять большие самолеты и дополнительные рейсы из приграничных Украине стран в Европу, чтобы при необходимости помочь передвижению беженцев.

Nestle прекращает поставки в Россию под брендом Nespresso, в том числе кофемашин и капсул.

Россияне смогут пользоваться VPN?Как пишет РИА Новости, российским гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в РФ будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят.

Иван Ургант подтвердил свой отъезд из России, но написал, что всего лишь отправился в отпуск. "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - заявил телеведущий. View this post on Instagram A post shared by Иван Ургант (@urgantcom)

WhatsApp не будут блокировать в РоссииПриложение не будет затронуто мерами против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации, пишет РИА Новости.

Мэр Одессы: город могут окружить российские войскаМэр Одессы Геннадий Труханов во время встречи с журналистами заявил, что российские войска планируют окружить город со стороны Приднестровья."Мы предполагаем, что в планах агрессора - взять наш город через Вознесенск с Приднестровья, таким образом, город окажется отрезанным и в окружении. Также предполагаем, что в это врмя подойдут военно-десантные корабли РФ и окружат Одессу со стороны моря. Мы предполагаем, что город может оказаться в окружении и готовимся к такой ситуации - делаем запасы продуктов питания длительного хранения и лекарств", - сказал Труханов.

Госдума РФ: все сервисы Meta могут быть заблокированы в ближайшее времяОб этом сообщает Meduza со ссылкой на первого зампреда IT-комитета Госдумы РФ Сергея Боярского."Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы", — заявил Боярский в эфире телеканала "Россия 24".Он также сказал, что россияне, "конечно, будут скучать" без сервисов компании. "Но мы это переживем", — добавил он.

Зеленский призвал ЕС делать больше для Украины Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение. По его словам, последние решения ЕС по Украине - это не те, которых ожидают в Киеве. Также Зеленский сообщил, что Чернигов остался без воды из-за постоянных обстрелов, а в ряде городов наблюдается гуманитарная катастрофа. Обстреляны ракетами Луцк и Ивано-Франковск. По словам президента Украины, организованы 12 гуманитарных коридоров, в связи с чем украинские военные соблюдают режим тишины.

Иван Ургант вместе с семьей покинул РоссиюКак пишет Baza, Ургант предположительно находится в Израиле. Официально телеведущий не подтвердил эту информацию.

Пророссийские каналы пишут о "добровольцах" из АфрикиПророссийский телеграм-канал ANNA News распространил видео, на котором якобы "военные правительственной армии" ЦАР выражают желание участвовать в российском вторжении в Украину.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил о привлечении добровольцев из Сирии для войны с Украиной, а министр обороны Сергей Шойгу сказал, что 16 тыс жителей Ближнего Востока выразили желание воевать на стороне России.

Следственный комитет РФ завел на Meta уголовное дело о призывах к насилию в отношении россиян, сообщает ТАСС.

В Изюме идет бой, эвакуация жителей сорванаКак сообщил представитель горсовета Максим Стрельник, российские войска наступают на южную часть города.

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram и попросила суд признать Meta экстремистской организацией.

Жители Харькова продолжают прятаться от обстрелов в метро. Вагоны поездов обустроили для жизни, некоторые люди ночуют на ступеньках.

Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.Как утверждается, на контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую попытаются переложить на Украину.https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/268431225468305&show_text=true&width=500

Британия ввела санкции против 386 депутатов ГосдумыВ пятницу Британия ввела санкции против 386 членов нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Эти санкции включают запрет на въезд в Британию, доступ к имуществу и счетам в королевстве и любую деловую активность в нем.

ООН: с начала вторжения Украину покинули более 2,5 млн человекЕще 2 миллиона человек в результате войны стали внутренне перемещенными лицами."Миллионы людей вынуждены покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны", – написал на своей странице в соцсети Twitter глава Агенства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1502209903062142979?ref_src=twsrc%5EtfwКак пишет "Радио Свобода", представитель Международной организации по миграции ООН Пол Диллон пояснил, что среди 2,5 миллионов беженцев около 116 000 человек являются гражданами других стран.По словам Диллона, более 1,5 миллиона беженцев выехали в соседнюю Польшу.

В Москве началась встреча Владимира Путина и Александра ЛукашенкоПутин поздравил Лукашенко с успешным проведением референдума по поправкам в конституцию Беларуси. В свою очередь, Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что западные санкции — это "время возможностей".

Президент Хорватии: упавший беспилотник был запущен с территории УкраиныОб этом Зоран Миланович сообщил в рамках сегодняшней пресс-конференции. По его словам, в воздушное пространство Хорватии беспилотник зашел из Венгрии. Как отмечает "Страна", в Загребе упал Ту-141 "Стриж" - советский беспилотный летательный аппарат, был снят с вооружения в 1989 году.

Ученые опровергли сообщения про лаборатории в Украине, где якобы разрабатывалось бактериологическое оружие против РоссииВыпускники биофака МГУ обратились с открытым письмом к прогосударственным российским СМИ. В письме, в частности, говорится:В списке уничтоженных штаммов, опубликованных РИА "Новости" и другими российскими СМИ нет ни одного, относящегося к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий.Заявление генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах "чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры" является чистым вымыслом.Отметим, что даже наличие таких штаммов в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, так же не свидетельствовало бы о разработке Украиной биологического оружия.В дополнение следует отметить, что совершенно дикая идея о существовании особой "ДНК славян, против которых должно было быть применено специальное биологическое оружие", муссируемое российскими СМИ, представляет собой бред для каждого знакомого со школьным курсом биологии.Такие заявления восходят к теориям немецких национал-социалистов с их культом "арийской высшей расы".Требуем прекратить лживые, абсолютно ни на чем не основанные и провоцирующие ненависть заявления о якобы найденных свидетельствах разработках биологического оружия в украинских лабораториях. Требуем опубликовать опровержение лживой информации.

Власти Саратовской области РФ подтвердили гибель четырех военных в УкраинеОб этом сообщает издание "Свободные новости". Ранее в этом регионе стало известно о гибели еще двух солдат.https://twitter.com/fnvolga/status/1502232184048005120

Главком ВСУ Украины: С начала вторжения РФ выпустила по Украине 328 ракет "Искандер" и "Калибр"С начала открытого вторжения россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины. сообщается на странице в Facebook главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. "Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - подчеркнул он.

Лидеры ЕС могут удвоить сумму помощи на военные нужды УкраиныЛидеры ЕС, которые продолжают сегодня неформальную встречу в Версале (Франция), как ожидается, примут решение удвоить сумму помощи Украине на военные нужды, связанные с защитой от неспровоцированной российской агрессии. Об этом сегодня перед началом второго дня европейского саммита заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Укринформ. "Совет должен согласовать выделение этих денег. Мы сделали предложение удвоить наш вклад – на 500 миллионов (евро – ред.) больше на военное боевое оборудование для украинских сил, и продолжать думать об ужесточении санкций против олигархов и российской экономики. Поддержать Украину в военном смысле еще на 500 миллионов - это то, что мы должны сделать, и я убежден, что лидеры согласуют эти деньги", - сказал представитель ЕС.Отвечая на дополнительный вопрос, когда Украина сможет получить эту помощь, он отметил, что это произойдет как можно быстрее."Эти деньги будут выделены немедленно. Сейчас все это происходит быстро», – сказал Жозеп Боррель.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что в ближайшем будущем может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.Возможность встречи Путина и Зеленского не исключается, заявил пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков.

Директор ЦРУ: Путин не имеет конечной цели в войне против УкраиныДиректор ЦРУ США Уильям Бернс предположил, что президент России Владимир Путин не имеет конечной цели в войне против Украины."Учитывая репутацию Путина, учитывая, что он ненавидит действовать, как он считает, с позиции слабости, что он должен признавать или воспринимать ошибки, - это наверняка рискованное дело для него (продолжать войну)", - сказал Бернс на заседании Комитета Сената США по разведке, сообщает ABC. В то же время он отметил необходимость сосредоточить внимание на потенциальном применении Россией химического оружия как под видом "операции под чужим флагом", так и напрямую."Это то, что, как вы все хорошо знаете, является частью российской "методички". Они применяли это вооружение против своих граждан. Они как минимум побуждали к применению (химического оружия) в Сирии и других местах. Поэтому это то, что мы серьезно воспринимаем", - подчеркнул Бернс.

Новые видео с полей боевых действийВ пятницу и российские, и украинские силы выпустили видеозаписи с полей сражений, пишет Би-би-си, подчеркивая, что не располагает независимыми подтверждениями этих материалов и заявлений.Минобороны РФ опубликовало запись, на которой, как утверждается, виден момент обстрела "опорного пункта украинских националистов" с ударного беспилотника. Американский военный эксперт Роб Ли предположил, что удар был произведен из БПЛА "Форпост-Р".Это второе за эту войну видео удара с российского БПЛА - предыдущее показало якобы удар по командному пункту батальона "Айдар".Минобороны Украины опубликовало видео, якобы показывающее удар по российскому танку из противотанкового ракетного комплекса. Роб Ли считает, что им мог быть комплекс "Стугна-П" украинского производства.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/501376504756208/&show_text=0&width=560Кроме того, пророссийские телеграм-каналы распространили видео с трофейным американским ПТРК "Джавелин". Если информация соответствует действительности, то на этих кадрах - первый "Джавелин" в рабочем состоянии, попавший в руки российских сил.

Роскомнадзор продолжает блокировки сайтовВ этот раз, передает "Медиазона", по требованию Генпрокуратуры РФ заблокированы: сайт объединения наблюдателей на выборах "Голос"; сайт движения "За права человека"; сайт отделения Amnesry International в Восточной Европе и Центральной Азии; сайт издания "Кольта" (ранее редакция приняла решение приостановить работу) и сайт "Важных историй" (эта редакция признана в России "нежелательной организацией").Ранее по требованию Генпрокуратуры были, в частности, заблокированы сайты Русской службы Би-би-си и "Медузы". "Эхо Москвы" прекратило работать, телеканал "Дождь" объявил о приостановке вещания.

Число беженцев из Украины достигло 2,5 млн: ООН2,5 млн человек стали беженцами в результате войны России с Украиной, заявил в пятницу Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.Из них около 116 тыс. человек - граждане других стран.При этом еще около 2 млн жителей Украины, по оценке ООН, стали внутренне перемещенными лицами - то есть бежали из своих домов, но остались в стране.

Владимир Зеленский готов поговорить с Путиным напрямую, но "не пойдет на компромисс с российской позицией в ходе этих переговоров". Об этом в интервью CNN заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, Украина открыта для нейтралитета, "если блок НАТО пока не готов принять Украину". "Но в то же время нам нужны жесткие гарантии безопасности для Украины, чтобы эти ужасные войны, эта ужасная агрессия не повторялись в будущем", — сказал Жовква.

В России могут заблокировать InstagramВслед за Facebook в России могут заблокировать и вторую соцсеть корпорации Meta - Instagram. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал запрос в Meta с требованием официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении в соцсетях призывов к насилию в отношении российских военных.Хинштейн считает, что Instagram надо будет заблокировать в РФ, если Meta подтвердит или откажется комментировать данную информацию.

Последствия авиаудара в Днепре: один погибшийНачальник штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил, что в результате нанесенного сегодня российскими войсками авиаудара в районе Коксохимического завода погиб один человек.На видео - последствия удара.

Сводка Генштаба вооруженных сил Украины: возможные потери войск РФ за суткиИз сводки, опубликованной в Facebook штаба, следует, что за сутки российская сторона потеряла 266 человек личного состава, 18 танков, 60 единиц боевых бронированных машин, две артиллерийские системы.В условиях военного времени СМИ не могут оперативно проверить достоверность информации, которая поступает от официальных лиц.

Навальный призвал россиян к новым антивоенным акциям в ближайшие выходныеНаходящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный призвал к новым антивоенным акциям в ближайшие выходные.По подсчету проекта "ОВД-инфо" (признан "иностранным агентом"), в ходе акций в прошлые выходные в России задержали более 15 тыс. человек. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny)

СМИ: Военные РФ бьют по Луцку и Ивано-Франковску, не преследуя военных целейРоссийские военные бьют по Луцку и Ивано-Франковску, не преследуя военных целей, сообщает корреспондент издания The Insider в западной Украине. Фактически они бьют наугад, несмотря на то, что Минобороны РФ заявляет об обстреле исключительно военных аэродромов. Это подтверждается тем, что взлетно-посадочная полоса в Луцком аэропорте была разрушена еще в первые дни войны."Удар по <Луцкому аэродрому>, чисто для отчетности и чтобы людей запугать, спровоцировать новую волну беженцев, — говорит корреспондент. — Пока официально подтверждены в Луцке 2-200, 6-300 <двое погибших, шестеро раненых>. То есть военной цели удары по Луцку и Ивано-Франковску военные совершенно не преследовали. Завалы продолжают разбирать, поэтому точное количество погибших и раненых уточняется".Аналогичный обстрел наугад идет и в других городах Украины. В Харьковской области российская армия обстреляла Оскольский психоневрологический интернат. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов."Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек. Из них малоподвижных – 50, передвигаются на колясках – 10 подопечных. Число пострадавших устанавливается. Это военное преступление против мирного населения, геноцид украинской нации", — цитируют Синегубова украинские СМИ.

СМИ: В украинском городе Николаев погибло 80 бойцов ВСУ и около сотни мирных жителейНачальник Николаевского СМЭ (областного морга) Ольга Дерюгина рассказала украинскому изданию Страна.ua, что с начала войны через их морг прошло 80 тел погибших бойцов ВСУ и около сотни погибших мирных жителей Николаева и Николаевской области, в том числе 2 погибших детей от взрывов. Самому младшему - 3 года.

McDonald's заявляет, что приостановит работу ресторанов по всей России с 14 марта 2022 года.

Минобороны Британии: Россия может готовиться к возобновлению наступления на КиевМинистерство обороны Британии заявило в пятницу, что российские войска продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении в Киев, но могут готовиться к новой атаке на украинскую столицу в ближайшие дни."Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении министерства."Российскеи воска продолжают ограниченное продвижение. Проблемы логистики, мешавшие продвижению России, сохраняются, как и сильное сопротивление Украины", – добавили в Минобороны."Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.Американская компания сегодня Maxar Technologies показала спутниковые снимки, которые, по их словам, демонстрируют перегруппировку российских сил в северо-западных окрестностях Киева. Колонна, которую раньше видели в районе гостомельского аэропорта, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502161078125355013

Марианна, известная по фото беременная девушка из разбомбленого госпиталя, родила дочь в Мариуполе. Как сообщает журналистка Ольга Токарюк, с молодой мамой и ребенком все в порядке, но они продолжают находиться в Мариуполе, в доме без отопления под непрекращающимися обстрелами. https://twitter.com/olgatokariuk/status/1502190811005526017

Последствия удара по ДнепруВидео Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украиныhttps://twitter.com/ilyakosygin/status/1502194141773668355

Путин согласился привлечь на войну с Украиной добровольцевПрезидент России Владимир Путин согласился привлечь добровольцев с Ближнего Востока, в первую очередь, из Сирии, для проведения военных действий на территории Украины. Об этом глава государства заявил в ходе совещания Совета Безопасности РФ, передает государственное агентство «РИА Новости».Изначально с таким предложением в ходе заседания выступил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в ведомство поступает множество заявок из разных стран для участия в так называемом «освободительном движении». Из государств Ближнего Востока такое желание выразили свыше 16 тыс. человек.Кроме того, глава военного ведомства предложил передать ДНР и ЛНР «трофейную технику западного производства», в том числе танки и стрелковое оружие."Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий", - сказал Путин.

Глава региона: в Житомирской области с начала войны погибли 39 человек, в том числе - маленькие детиВ Житомирской области Украины с начала российско-украинской войны погибли 39 человек, из которых четверо – маленькие дети. Об этом в Facebook сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Укринформ."По официальным данным, с начала войны Житомирщина потеряла 39 человек, из них 25 военнослужащих, 14 гражданских, среди которых 4 маленьких ребенка", - говорится в сообщении.Кроме того, в результате боевых действий 330 жителей области получили разные виды травм.

Сводка Генштаба ВСУ о потерях вооруженных сил РФГенштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на пятницу, 11 марта:• Самолеты — 57• Вертолеты — 83• Танки — 353• Бронемашины — 1165• Артиллерийские системы — 125• Средства ПВО — 31• Реактивные системы залпового огня — 58• Автоцистерны — 60• Автотехника — 558• Корабли (катера) — 3• БПЛА оперативно-тактического уровня — 7• Личный состав — свыше 12 000 человек.Напомним, любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным.

Чешская компания Avast, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности, сделала недоступными свои продукты в России и Белоруссии, сообщило информационное агентство CTK.

Германия разрешила безвизовый въезд гражданам третьих стран, которые бежали от войны в Украине. Такое правило будет действовать до 23 мая 2022 года, пишет Deutsche Welle.Правило распространяется на граждан третьих стран, кто:✅24 февраля был в Украине;✅имеет вид на жительство в Украине или статус международной защиты.При необходимости беженцы смогут запросить разрешение на длительное пребывание в Германии.

Глава региона: россияне обстреляли дома в селе Сумской области, двое погибшихВ ночь на 11 марта российские оккупационные войска обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram. "Погибли два местных мирных жителя: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколочное)", - написал он.

Двое погибших военных в Луцке: глава администрацииВ результате удара российских сил по Луцку двое украинских военных были убиты, еще шестеро ранены, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко. Ранее украинские каналы писали со ссылкой на него, что жертв нет.

В Загребе, столица Хорватии, с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва. Специалисты при осмотре места падения обнаружили воронку и два парашюта, район оцеплен. Об этом пишет index.hr. В Загребе (Хорватия) с неба упал неизвестный объект, также был слышен звук взрыва. Полиция выясняет все обстоятельства

Центробанк России прогнозируетОпрошенные ЦБ эксперты ожидают в 2022 году снижение ВВП на 8% (ранее ожидался рост на 2,4%), инфляцию на уровне 20%, а доллар будет стоить 110 рублей. Первые два параметра - рекордные с 1998 года, когда Россия объявляла дефолт. Доллар стоил дороже только до деноминации 1998-го года, когда стоимость всех основных товаров измерялась в тысячах рублей.

Премьер-министр Венгрии: ЕС не будет вводить санкции на поставку российских энергоресурсовЕвропейский cоюз не будет вводить запрет на поставки российского газа или нефти, утверждает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, решение по самому важному вопросу оказалось удачным. "Санкций на газ и нефть не будет, так что энергоснабжение Венгрии - в безопасности", - заявил Орбан в видеоролике, размещенном на его аккаунте в соцсети Facebook.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня. Речь о таких маршутах: ✅Мариуполь - в направлении Запорожья (ещё ни разу он не работал);✅Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом в Мариуполь (также ни разу не был запущен);✅Пологи (Запорожская область) в направлении Запорожья;✅Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами в Пологи;✅Волноваха - в направлении Покровска;✅Энергодар-Днепрорудный-Васильевка-Запорожье;✅Изюм - в направении Лозовой;✅Буча - Киев;✅Гостомель - Киев;✅Козаровичи - Киев;✅Микуличи - Киев;✅Андреевка (Киевская обл) - Житомир;✅Макаров (Киевская обл) - Житомир;✅Бородянка (Киевская обл) - Житомир.

В Чернигове во время атаки российских военных пострадал стадион им. Юрия Гагарина, а также здание библиотеки, сообщил глава Черниговской областной государственной администрации.

В Мариуполе критическая ситуация, город бомбят каждые полчаса.По словам мэра города Вадима Бойченко, российская авиация наносит удары преимущественно по жилым массивам. "Мы пережили два дня ада, армагеддона, который нам устроили российско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия," – заявил мэр.

В России продлены ограничения на полёты в южные города страны, некоторые из которых находятся в приграничных областях с Украиной, - в Анапу, Краснодар, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Ограничения действуют до 20 марта.

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, заявила украинская госкомпания "Энергоатом"До 2011 года все ядерное топливо на Украине поставлялось из России, однако позднее страна начала также закупать продукцию американской Westinghouse. По состоянию на июль 2020 года три из 15 энергоблоков АЭС Украины были полностью загружены топливом Westinghouse, остальные - либо полностью российскими топливными сборками, либо же топливом обоих поставщиков в определенном соотношении.

Интерпол ограничил право России объявлять людей в розыскВ Интерполе заявили, что просьбы России о задержании разыскиваемых силовиками людей в других странах будут обрабатываться по особой процедуре.Теперь российские ориентировки должны будут утверждаться генеральным секретариатом организации и только в случае одобрения - рассылаться в другие страны.Это сделано для того, чтобы не допустить использования каналов Интерпола российскими властями в политических целях."Нейтралитет - основа работы и существования Интерпола", - говорится в заявлении организации.Призыв нескольких стран исключить Россию Интерпол отверг.

Украинский город Чернигов остался без водыАгентство Интерфакс-Украина сообщает со ссылкой на местную коммунальную службу, что в Чернигове повреждена водопроводная сеть, и город остался без воды. Чернигов, областной центр на севере Украины, оказался окружен российской армией и подвергается обстрелам.

Президент Литвы: лидеры ЕС сказали "да" началу вступления Украины в ЕвросоюзЛидеры Европейского союза, собравшиеся на неформальный саммит во французском Версале, сказали "да" украинской евроинтеграциинаписал в Твиттере президент Литвы Гитанас Науседа."Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь от нас и украинцев зависит, как быстро мы его завершим. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - написал Науседа.https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1502103582337871874

Россияне объявили о взятии ВолновахиФормирования самопровозглашенной ДНР взяли город Волноваху - об этом объявил в пятницу утром официальный представитель минообороны России Игорь Конашенков.Волноваха - небольшой город между Донецком и Мариуполем, его захват, вероятно, означает ужесточение блокады Мариуполя.Подтверждений или опровержений с украинской стороны пока нет.

Минобороны России подтвердило удары по городам на западе Украины - Луцку и Ивано-Франковску. Заявляется, что удары наносились по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Удары по Днепру, в результате которых погиб один человек, Минобороны РФ не прокомментировало.

Глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко об ударах РФ по Луцку: взрывы прогремели на аэродроме вблизи города. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар.

МВФ: Из-за войны в Украине и санкций мировая экономика замедлится, в России ожидается тяжелая рецессияИз-за войны в Украине и санкций Запада против России Международный валютный фонд (МВФ) понизит прогноз роста мировой экономики в следующем месяце. Об этом в Вашингтоне объявила глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, мировая торговля ослабла, а цены на продовольствие и энергоносители резко выросли.России из-за санкций грозит в текущем году "тяжелая рецессия". В январе МВФ ожидал, что рост мировой экономики составит 4,4 процента. Это уже на 0,5 пункта меньше, чем предполагалось в октябре. Московский офис фонда в настоящее время закрыт. Однако планов прекращения членства России в МВФ пока нет.

В Луцке после взрывов прекращена работа двух котеленИз-за взрывов в Луцке в городе временно не работают две котельни, говорится в сообщении на странице Государственного коммунального предприятия "Луцктепло" в Facebook."В связи со взрывами в Луцке временно была прекращена работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова. Возобновление работы котельных - после стабилизации ситуации", - говорится в заметке.В пятницу, 11 марта, мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома. Также Взрывы зафиксировали в Днепре. Всего в Днепре было три взрыва - попадание возле детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим горением. Также прозвучало несколько взрывов в Ивано-Франковске.

На фронтах без перемен - украинский генштабГенштаб вооруженных сил Украины в очередной утренней сводке сообщает, что существенных перемен в позициях сторон за ночь не произошло.В отсутствие событий на фронтах Генштаб пишет, кроме прочего, о действиях россиян в их тылу: "На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские мессиджи, оккупанты пытаются договориться с местным населением".https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269688042010948&show_text=true&width=500

Из Ивано-Франковска сообщают о трёх взрывах

Новые фото последствий ракетных ударов по Днепру

После ударов по Луцку и Днепру взрывы, как сообщают украинские каналы, теперь раздаются и в Ивано-Франковске. Это - тоже тыловой город, он расположен на западе Украины.

ГСЧС Украины публикует первые фото с места ракетного удара по городу Днепр. По предварительным данным службы, от взрыва погиб один человек.

Возрастает вероятность того, что Вооруженные силы Украины могут добиться прекращения окружения Киева, которое пытаются осуществить войска РФ, говорится в новейшем отчете Американского Института изучения войны (ISW) о ходе боевых действий в Украине.

Белый дом: национализировать активы западных компаний незаконноПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала обсуждение в России возможности национализации производства ушедших из страны западных компаний."Любое незаконное решение российских властей изъять активы этих компаний в конечном счете выльется только в дополнительные экономические страдания для России. Оно усилит и без того ясные сигналы мировому бизнес-сообществу о том, что в России вести бизнес небезопасно", - сказала она.В среду, 9 марта, комиссия правительства РФ одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях санкций. В законопроекте, который продвигает партия "Единая Россия" прописан механизм национализации активов.https://twitter.com/PressSec/status/1502099526588538881

Взрывы в Луцке и ДнепреУкраинские каналы сообщают о взрывах в двух тыловых городах: Луцке на западе Украины и в Днепре в центре страны.В Луцке, как сообщают местные пользователи, удар (по всей видимости, ракетами) нанесен по местному аэродрому.Как отмечает украинский телеканал ТСН, некоторые объекты в областных центрах Луцке и Днепре подверглись ракетным атакам только в самый первый день войны, 24 февраля, а затем до сегодняшнего утра взрывов в этих городах не было.

Оперативная информация по обстрелам в Днепре от ГСЧС Украины: один человек погибОколо 06:10 в Новокодатском районе города Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим пожаром. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

После бомбежки в Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов", загруженная свежим топливомГосинспекция ядерного регулирования Украины сообщает, что в результате удара по Харьковскому физико-техническому институту в Пятихатках обесточена ядерная установка "Источник нейтронов".В инспекции заявляют, что активная зона "Источника нейтронов" была загружена свежим ядерным топливом."По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, имеются поверхностные повреждения здания. Этот перечень повреждений не является полным. В настоящее время информация о последствиях повреждений уточняется персоналом ЯПУ "Источник нейтронов"", сказано в сообщении. 6 марта 2022 года, ЯПУ "Источник нейтронов" уже подвергалась бомбардировке.

Еще несколько компаний объявили об уходе с российского (и белорусского) рынков из-за войны в Украине:— ювелирная компания Pandora приостановила все операции с Россией и Беларусью;— производитель автомобилей Stellantis (Maserati, Chrysler, Opel, Dodge, Peugeot и др.) приостанавливает экспорт автомобилей в Россию и импорт из нее;— Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения сети;— Western Union остановит проведение денежных переводов в Россию и Беларусь с 24 марта;— облачный сервис Google Cloud приостановил регистрацию новых клиентов из России;— компания Disney приостанавливает деятельность в России: решение распространяется на релиз и производство новой продукции, лицензирование контента, круизную линию и работу журнала National Geographic.

Днепр после ракетной атаки

Луцк (город на западе Украины) после ракетного удара

Американские сенаторы требуют от Байдена разрешить предоставить Украине польские МиГ-29Сорок сенаторов-республиканцев США требуют от администрации Джо Байдена разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, пишет Washington Post. Сенаторы подписали письмо, в котором призывают президента Джо Байдена ответить на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении самолетов. Отмечается, что "мы просим вас действовать без промедления, чтобы предоставить срочно необходимую авиацию, которая укрепит способность украинских вооруженных сил защищать свою страну и поможет спасти жизнь мирным жителям".Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты не поддерживают передачу Украине МиГ-29: разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО.Сенаторы Республиканской партии отвергли аргументы администрации, заявив, что США должны выполнять свои обязательства и предоставить Зеленскому то, что ему нужно для защиты Украины, в то время как рядовые люди берутся за оружие. Сенаторы отвергли опасения Пентагона о том, что передача самолетов через НАТО будет рассматриваться Россией как провокация, когда США уже направляют украинцам зенитные ракеты и другую военную поддержку. Сенаторы также отмечают, что логистические проблемы можно было бы решить другими способами, возможно с помощью других избыточных самолетов, находящихся на хранении у США.Сенатор Сьюзен Коллинз, республиканец от штата Мэн, сказала, что трудно видеть разрушения, особенно российский авиаудар по роддому, и быть против предоставления украинцам этих необходимых самолетов.

ЮНИСЕФ: Число детей-беженцев из Украины превысило миллионКоличество детей, покинувших Украину, спасаясь от войны, превысило один миллион, сообщает ЮНИСЕФ. Большинство из этих детей с семьями выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию."Количество перемещающихся детей впечатляет, что свидетельствует о том, насколько беспрецедентной стала ситуация для детей и семей в Украине, – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан. – Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце".В Украину прибыло 6 грузовиков с почти 70 тоннами товаров. Снабжение включает средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.Работая с партнерами, команда ЮНИСЕФ в Украине будет доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 разных пострадавших от конфликта районах Украины для 20 000 детей и матерей.

Пентагон: Россияне выпустили по Украине 775 разных ракетРоссияне выпустили по Украине более 775 ракет с начала вторжения в Украину 24 февраля, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности в комментарии CNBC. Чиновник сказал, что это были ракеты "всех мастей" и разных разновидностей, включая малой, средней дальности, баллистические и крылатые ракеты.По его словам, в Пентагоне, безусловно, наблюдают "увеличение количества так называемых дальних обстрелов, бомбардировок, пусков ракет как с самолетов, так и с мобильных пусковых установок на земле" на фоне замедленных боевых действий на земле.За минувшие сутки Россия выпустила по Украине 65 ракет: 10 марта чиновник Пентагона заявлял, что с начала вторжения Россия выпустила по Украине 710 ракет.

Взрывы в Луцке и ДнепреУкраинские каналы сообщают о взрывах в двух тыловых городах: Луцке на западе Украины и в Днепре в центре страны.В Луцке, как сообщают местные пользователи, удар (по всей видимости, ракетами) нанесен по местному аэродрому.https://twitter.com/true_dadi/status/1502132304000565248

Российские дипломаты считают экстремизмом решение "Фейсбука" не блокировать угрозы российским военнымРоссийское посольство в США считает "экстремистской деятельностью" решение "Фейсбука" снять блокировку языка ненависти в отношении российских военных, Владимира Путина и Александра Лукашенко."Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", - заявляют российские дипломаты в Telegram-канале.В Meta, говоря о своем решении частично разрешить т.н. "язык ненависти", приводили в пример фразу "смерть российским оккупантам". Там отдельно подчеркнули, что посты с угрозами в адрес мирных россиян будут блокироваться как и прежде.

Air Astana прекращает летать в РоссиюКазахская авиакомпания Air Astana только что объявила, что прекращает летать в Россию.Компания "с искренним сожалением" объясняет, что дело в том, что страховые компании отменили действие страховок на полеты в российском воздушном пространстве.https://twitter.com/airastana/status/1502126227196370948

В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия УкраиныСтраны Евросоюза будут и впредь оказывать украинским беженцам "гуманитарную, медицинскую и финансовую" помощь, говорится в заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта.Государства ЕС пообещали также "оказать поддержку в восстановлении демократической Украины" после завершения войны. В документе отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. "Украина принадлежит к нашей европейской семье", - сказано в заявлении.При этом оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. "Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления", - заявил он. "Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день", - добавил его люксембургский коллега Ксавье Беттель.ЕС готов принять новые санкции против РоссииСтраны Евросоюза выразили готовность и дальше увеличивать давление на Россию и Беларусь. "Мы уже приняли значительные санкции и по-прежнему готовы быстро принять дальнейшие штрафные меры", - говорится в итоговом коммюнике.Конкретные меры не называются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что последствия санкций Евросоюза для самих европейцев должны оставаться "по возможности незначительными". "Этого курса мы намерены придерживаться и впредь", - заявил он.В то же время премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал в ходе встречи к немедленному отказу от импорта российских энергоносителей, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина "сесть за стол переговоров".Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в этой связи: "Нам необходимо диверсифицировать поставщиков, в значительной мере переключившись на СПГ. И нам нужно повысить долю возобновляемой энергии". На данный момент 40% газа в ЕС поставляется из России, в Германии этот показатель еще выше - 55%.https://twitter.com/vonderleyen/status/1502003342582628356?ref_src=twsrc%5Etfw

Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом 13,6 млрд долларовСенат США утвердил пакет помощи Украине объемом 13,6 млрд долларов.Эти ассигнования входят в общий полугодовой федеральный бюджет размером 1,5 триллиона долларов.6,5 млрд из 13,6 млрд долларов получит Пентагон на военную помощь Украине, остальное - другие ведомства на экономическую и гуманитарную помощь.Накануне этот бюджет вместе с помощью Украине утвердила нижняя палата парламента США.

Байден предложит Конгрессу отменить "нормальные торговые отношения" с РоссиейПрезидент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс. Как отмечает агентство, за это решение готовы голосовать обе партии.Во вторник Байден объявил эмбарго на импорт российских нефти и газа.

"Твиттер" начал помечать контент от белорусских государственных СМИ и их начальниковСоцсеть "Твиттер" начала помечать посты белорусских государственных медиаструктур и их топ-менеджеров.Помечается контент от 15 связанных с правительством аккаунтов. Самый популярный из них - государственное агентство "Белта", но у него всего 37 тыс. подписчиков.К российским государственным СМИ такие меры применены уже давно. "Твиттер" в России заблокирован, что не мешает чиновникам им пользоваться. Глава RT Маргарита Симонян, например, регулярно пишет посты.В "Белте" решение соцсети пока не комментировали. На постах "Белты" соответствующая пометка уже появилась.https://twitter.com/beltanews/status/1501963602173038593

Виновные в войне будут наказаны - ЕвросоюзЛидеры стран Евросоюза заявили, что виновные в развязывании войны против Украины будут наказаны, и приветствовал решение Международного уголовного суда начать расследование."Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию, и виновные ответят за их преступления, в том числе неизбирательные удары по граждансскому населению и гражданским объектам. В этой связи мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза.Привлечь Путина за военные преступления - это, однако, непростая задача, как пишет Би-би-си.В заявлении, которое лидеры стран ЕС приняли в ночь на пятницу после многочасовой дискуссии, говорится, что Евросоюз, не дожидаясь результатов рассмотрения Еврокомиссией официальной заявки Украины о вступлении в ЕС, будет быстро укреплять связи Евросоюза и Украины.Этот пункт особо отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщая в "Твиттере" о заявлении лидеров ЕС.ЕС также обещает политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украины, заверяет, что всеми силами поможет в восстановлении демократической Украины после войны."Мы готовы наращивать давление на Россию и Беларусь Мы уже ввели серьезные санкции и готовы быстро вводить новые", - говорится в заявлении.https://twitter.com/eucopresident/status/1502105626624901141

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег британских солдат от участия в войне в Украине. Военнослужащих, которые самовольно поедут в Украину воевать против России, на родине ждет военный трибунал, объяснил глава правительства.

Госдепартамент США: Украине нужны не боевые самолеты, а зенитно-ракетные комплексыУкраине для войны с Россией в первую очередь нужны не боевые самолеты, а зенитно-ракетные комплексы, считают в Госдепартаменте США. "Самолеты - не то, что в первую очередь нужно нашим украинским партнерам", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Они являются "не лучшим средством" против ракет и артиллерии, на которые приходится существенная часть разрушений в Украине, объяснили в Госдепе. Прайс пообещал, что США продолжат снабжать Киев системами класса "земля-воздух".

В Северной Европе тексты СМИ о войне в Украине переводят на русскийКрупнейшие газеты Дании, Финляндии и Швеции - Politiken, Helsingin Sanomat и Dagens Nyheter - начали переводить на русский язык материалы, касающиеся тем вокруг войны России и Украины. Они объяснили это ответом на попытки властей РФ скрыть правду от россиян. "Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллионы украинцев были вынуждены бежать из своей страны", - сказано в заявлении изданий.

Сотрудники полка полиции особого назначения застрелили в украинской столице бывшего заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве Дмитрия Демьяненко, сообщает ряд украинских СМИ. Правоохранители принудительно остановили на одном из блокпостов автомобиль Toyota Camry, из которого по полицейским открыли стрельбу. Полиция открыла ответный огонь по транспортному средству, в котором, по данным СМИ, находился Демьяненко.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве с целью провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о войне с Украиной, сообщили онлайн-издание Politico, газета Bild и агентство dpa. По информации dpa, первая встреча Шрёдера и Путина состоялась 10 марта, о возможных дальнейших контактах пока неизвестно. В свою очередь, федеральное правительство ФРГ ранее заявило, что поездка экс-канцлера не была согласована с официальным Берлином. Нынешний глава правительства Олаф Шольц отказался от комментариев в кулуарах неформального саммита ЕС.

Красный Крест: Проблемы со снабжением продуктами в МариуполеВ Мариуполе складывается напряженная обстановка со снабжением продовольствием и медикаментами, сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК). Все магазины и аптеки осажденного города были разграблены несколькими днями ранее назад, у многих жителей нет воды для питья, заявил сотрудник организации, сам находящийся в Мариуполе.https://twitter.com/ICRC_ua/status/1501957296208990209

ООН: С начала войны в Украине погибли 549 мирных жителейВ Украине с момента военного вторжения России погибли 549 мирных жителей, еще 957 получили ранения. Такие данные приводит управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR). Так, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 123 смерти, в том числе 24 на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В других областях Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), находящихся под контролем украинских властей, погибли 426 человек. В большинстве случаев гибель была вызвана обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами, отметили в управлении. В OHCHR уверены, что фактическое число жертв еще выше.

Видео: удары ВСУ по российским танкамВ четверг в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены удары с воздуха по российской танковой колонне.Би-би-си смогла верифицировать подлинность этого видео, а также подтвердить, что на нем видны окрестности города Бровары, лежащего к северо-востоку от Киева.Видеозапись сопровождается предположительно перехватом радиообмена между российским офицером, использующим позывной Нитро, и его командованием, которому тот докладывает, что колонна попала в засаду.Он сообщает об "очень больших потерях", а также о гибели командира полка.По его словам, колонна подверглась удару артиллерии, танков, дронов, а также турецкого беспилотника "Байрактар".Предупреждение: видео содержит кадры, которые могут показаться жестокими.

Maxar: огромная колонна российской техники под Киевом рассосаласьИз спутниковых снимков, опубликованных компанией Maxar, следует, что 64-километровая российская колонна под Киевом, о которой писали несколько дней, в значительной мере рассосалась.На снимках видно, что техника из некоторых частей колонны рассредоточена, в частности, в лесополосах неподалеку от сел Лубянка и Озера Бородянского района Киевской области.Гигантская и фактически стоявшая на месте колонна из бронетехники, артиллерии, мобильных средств ПВО и грузовиков стояла несколько дней на пути к Киеву от Чернобыля, на северо-запад от украинской столицы. В какой мере украинская армия смогла использовать этот логистический кошмар противника, не известно.Этот снимок сделан около 11 часов утра в четверг.

Facebook и Instagram частично разрешат язык ненависти в связи с войнойКомпания Meta, управляющая "Фейсбуком" и "Инстаграмом" временно и локально снимает ограничения в отношении языка ненависти в связи с войной между Россией и Украиной.В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу "смерть российским оккупантам".В Meta тем не менее обещают блокировать призывы к насилию относительно россиян в целом.Также в некоторых странах разрешат посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам.Эта политика предположительно будет действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Эвакуация в четверг: вывезти удалось более 40 тыс. человекВ четверг из городов Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм, удалось вывести около 40 тыс. человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении."Одной из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров - Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им безопасность - в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове", сказал он.Российская сторона пообещала соблюдать "режим тишины" и в пятницу, начиная с 10 сутра.Тяжелой остается ситуация в Мариуполе, куда украинцам не удается доставить гуманитарный груз - воду и медикаменты. Город находится в окружении и под обстрелом уже несколько дней.

Россия созвала Совбез ООН обсудить "военные лаборатории" на УкраинеРоссия продолжает продвигать свои обвинения в адрес США и Украины в создании "военных биологических лабораторий" на украинской территории: в пятницу по инициативе России этот вопрос обсудит Совет безопасности ООН.Эти обвинения отвергли и США, и Украина."Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других", - сказал в четверг президент Украины Владимир Зеленский.Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский объявил через "Твиттер", что Россия попросила провести заседание Совбеза "чтобы обсудить деятельность в военно-биологической области на территории Украины".Обвинения в создании авмериканцами военных биологических лабораторий на Украине звучат в России уже несколько лет. На днях о них вспомнило министерство обороны России, объявив, что будто бы нашло подтверждающие их документы, затем эти обвинения подхватили МИД и другие российские ведомства.Высокопоставленный представитель американской военной разведки в четверг сказал журналистам, что США начиная с 2005 года вложили около 200 млн долларов в уничтожение на Украине остатков советской программы биологического оружия. Американских военных биологических лабораторий нет ни на Украине, ни в какой-либо другой стране мира, - сказал журналистам представитель разведки.

ВВС Украины утверждают, что за сутки были подбиты 10 российских самолетовВВС Украины в очередном отчете утверждают, что за сутки в разных местах страны были сбиты или подбиты 10 российских самолетов.Как пишет командование Воздушных сил Украины, четыре самолета сбили или подбили зенитчики, четыре - летчики, два - сухопутные подразделения.Командование Воздушных сил своим отчетом уверяет, что украинская боевая авиация жива и действует: согласно отчету, 10 марта самолеты и вертолеты уничтожили две колонны противника."По предварительным данным, это - целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники", - пишут украинские военные.Разные стороны и наблюдатели оценивают потери в конфликте по-разному. Оперативно проверить их утверждения чаще всего невозможно.https://www.facebook.com/kpszsu/videos/4922562044504541/&show_text=0&width=560

Музей Яд Вашем "приостановил" отношения с АбрамовичемОдин из ключевых центров памяти жертв Холокоста, иерусалимский музей Яд Вашем, объявил о "приостановке" отношений с российским олигархом и гражданином Израиля Романом Абрамовичем.В заявлении музея говорится, что его "стратегическое партнерство" с Абрамовичем приостанавливается "ввиду недавних событий".Абрамович получил израильское гражданство четыре года назад, и успел обзавестись репутацией мецената - буквально перед вторжением России на Украину Яд Вашем объявил, что Абрамович пожертвовал музею "восьмизначную сумму". Имелась в виду сумма не меньше трех миллионов долларов.Председатель музея был среди подписавших письмо американскому послу с просьбой не подвергать Абрамовича санкциям.

Пентагон: российские силы в 15 км от КиеваВ Пентагоне сообщают, что российские силы, пробивающиеся к Киеву, за последние 24 часа продвинулись примерно на пять километров.Российская армия наступает на город двумя группировками - с северо-запада и востока. Первая из них находится на расстоянии 15 км от центра Киева - то есть, подошла вплотную к окраине города. Наступающая с востока группировка подошла на 40 км.Чернигов, по словам чиновника, теперь находится в окружении.Британское министерство обороны днем писало, что российские силы отвлекают силы на окружение городов, поэтому группировки, ведущие наступление, постоянно уменьшаются.

Зеленский обвинил Россию в срыве эвакуации из МариуполяВ своем очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в четверг проходила эвакуация из городов, которые обстреливает российские войска. Мариуполь и Волноваха, по его словам, "остаются полностью заблокированы"."С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч человек. Но… Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что нужно было для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. (...) У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, обстреливать.Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию. Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом. Но что бы там ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются люди.Оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осажденных городах. Они блокируют связь. Не дают узнать информацию. Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся. И не оставим этой борьбы. Поэтому если вы можете говорить с мариупольцами, писать мариупольцам, распространяйте правду. Напоминайте им, что Украина – всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города".

Пентагон: заявления России о билогическом оружии могут быть подготовкой для "более агрессивных действий"Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что утверждения России о том, что в Украине производят биологическое и химическое оружие, могут свидетельствовать о том, что Россия готовит какой-то предлог для более агрессивных действий."Потенциально это может означать, что Россия может устроить провокацию для того, чтобы обвинить в нем Украину или даже США", - заявил чиновник.В Пентагоне также заявили, что американских лабораторий министерства обороны по производству биологического оружия нет ни в Украине, ни где-либо еще в мире.

