ОНЛАЙН. Украину покинули уже более 3 млн беженцев, в России могут вскоре заблокировать YouTube

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 18 марта

На этом мы заканчиваем наш текстовый онлайн. Вернемся с новостями утром 19 марта!

Как выглядит из космоса эвакуация жителей МариуполяСегодня Мариуполь покинули почти пять тысяч беженцев. Всего из осажденных украинских городов было эвакуировано почти 10 тысяч человек.На спутниковом фото компании Maxar, которую разместил у себя в "Твиттере" американский журналист Джек Деч, видна длинная колонна из автомобилей, следующая из Мариуполя. В городе по-прежнему остаются около 200 тысяч человек.https://twitter.com/JackDetsch/status/1504922847323602951?ref_src=twsrc%5Etfw

В Украину прибыла новая партия станций для спутникового интернета Starlink.

В ЕС уточнили, кому запрещено ввозить товары роскоши в РоссиюЗапрет на ввоз в Россию ряда продуктов роскоши из Евросоюза распространяется не только на юридических, но и на физических лиц. https://www.delfi.lv/article.php?id=54163572

На выезде из Мариуполя войска РФ и ДНР заставляют мужчин раздеваться Таким образом российские войска пытаются выявить украинских военных, которые переоделись в гражданских.

Псаки: Байден не предлагал Китаю "пряники" за отказ от помощи РоссииПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала еще некоторые подробности о разговоре Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" (то есть поощрений) в обмен на согласие Китая не помогать России — даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам. Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно примут форму санкций.Псаки отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

ООН доставила первый гуманитарный конвой в СумыООН доставила первый конвой с неотложной гуманитарной помощью в украинский город Сумы.Об этом говорится в заявлении кризисного координатора ООН по Украине Амина Авада.Речь идет о 130 тоннах гуманитарной помощи, включая медикаменты, воду и продукты питания.Среди прочего было доставлено оборудование для ремонта систем водоснабжения, что может помочь десяткам тысяч жителей города.

Как российские телеканалы поменяли сетку вещания?В последние недели информационно-политическое вещание фактически вытеснило развлекательные передачи из эфира Первого канала и "России 1", оставив только немного сериалов для полуночников.https://www.delfi.lv/article.php?id=54163496

Более 9 тысяч человек эвакуированы из осажденных городов УкраиныБолее девяти тысяч человек были эвакуированы их украинских городов в пятницу, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В четверг эта цифра была почти втрое меньше.Из Мариуполя, по его данным, в пятницу уехали около 5 тысяч беженцев.

Хинштейн заявил, что РИА Новости неправильно поняли его слова о блокировке YouTube в России "Внимательно перечитайте мой пост. Где я заявляю подобное? Повторяю, мне очень хотелось бы, чтобы Google начал сотрудничество с российской стороной. Но, как развернутся события дальше, прогнозировать не могу и не берусь. И уж тем более я не делал никаких заявлений, выходящих за рамки моих полномочий", — заявил Хинштейн.

Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь более 60 евро наличными на человекаВпредь при пересечении литовско-российской или литовско-белорусской границы на выезд, будет разрешено брать с собой не больше 60 евро. Вывоз другой наличной валюты при этом не ограничен, пишет Meduza.За вывоз более 60 евро наличными нарушителей будут возвращать в Литву и привлекать к административной ответственности.

Генштаб ВСУ: российские войска деморализуютсяВ очередной сводке Генерального штаба вооруженных сил Украины обращается внимание на деморализацию личного состава российских войск, участвующих во вторжении. "Учащаются случаи самоубийств и членовредительства", — сообщает украинский генштаб.В этом контексте отмечается увольнение командира 45-й отдельной воздушно-десантной бригады полковника Вадима Панькова "за отсутствие положительных результатов и неспособность выполнить поставленную задачу" на аэродроме Гостомель (в открытых источниках информации об этом не было).Ранее в пятницу украинский Генштаб оценил российские потери в 14200 человек, что на 400 больше их оценки днем ранее. Западные эксперты обычно оценивают российские потери примерно вдвое ниже, чем украинские. Официальные российские данные не публиковались со 2 марта.В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить информацию от официальных лиц.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275463534766732&show_text=true&width=500

На сайте Bellingcat появилась карта разрушенных Россией гражданских объектов в Украине.

Компания LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в Россию.

Бывший премьер Британии везет на грузовике помощь для украинских беженцевБывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон везет на грузовике в Польшу гуманитарную помощь, собранную для украинских беженцев."Сейчас я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder (британский некоммерческий продовольственный проект) с доставкой Красному Кресту. Эта поездка будет долгой, но я буду держать вас в курсе", — написал Кэмерон у себя в "Твиттере".Пожертвования, включая одежду, подгузники и средства первой помощи, поступают от проекта Chippy Larder, в котором Кэмерон был волонтером последние два года.Он также отметил феноменальную щедрость британцев, "готовых помочь в трудную минуту своим соседям".Ранее посол Украины в Лондоне приветствовал помощь беженцам, однако добавил, что лучше помогать деньгами, чем вещами.https://twitter.com/David_Cameron/status/1504871407607500803?ref_src=twsrc%5Etfw

ООН: 3,2 млн человек покинули УкраинуТакже сообщается, что ещё 6,5 млн жителей переместились внутри Украины.

Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за плаката с ПутинымИллюстрацию создал художник Кришс Салманис для обложки журнала Ir, который вышел 3 марта. На журнале иллюстрацию также дополняла надпись "Что посеешь — то пожнешь".https://www.delfi.lv/article.php?id=54163222

Скандал из-за "поправок" канадской миссии при ООН к российскому проекту резолюции по УкраинеВ четверг миссия Канады при ООН разместила в "Твиттере" копию письма от российского постоянного представителя в организации Василия Небензи с предлагаемым Россией проектом резолюции о гуманитарной помощи для Украины. Текст был испещрен поправками канадских дипломатов, например такими: вместо предложения "Подобно другим членам мирового сообщества мы глубоко озабочены усугублением [гуманитарной ситуации]" предлагалось написать "Мы не глубоко озабочены ее усугублением, поскольку являемся изначальной причиной этого". На полях написаны многочисленные замечания с просьбой объяснить обстрелы роддома, жилых домов и других мест скопления гражданского населения.Российские дипломаты не оценили шутку. Они назвали твит канадцев "русофобским пасквилем" и "дипломатией на уровне детского сада".https://twitter.com/CanadaUN/status/1504464863510335488?ref_src=twsrc%5Etfw

Полной блокировки YouTube в России не будет, поскольку от этого в первую очередь пострадают российские пользователи, заявил депутат Госдумы РФ Хинштейн.

Содержание разговора Байдена и Си Цзиньпина: версии сторонТолько сейчас Белый дом рассказал о содержании разговора Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, который завершился более трех часов назад."В фокусе разговора было неспровоцированное вторжение России в Украину... Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению, а затем реакции на вторжение, включая навязывание России издержек. Он описал последствия в случае, если Китай предоставит материальную поддержку России, пока та совершает жестокие нападения на украинские города и гражданское население", — говорится в сообщении Белого дома.МИД Китая выпустил свое коммюнике сразу по окончании разговора. О войне в Украине (китайские официальные лица и СМИ избегают слова "война" в этом контексте) там сказано следущее:"Украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть. События вновь показывают, чо страны не должны доводить до столкновений на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность — это то, чем мировое сообщество должно дорожить больше всего".

В Санкт-Петербурге также состоялся провластный митинг-концерт. Он прошел под лозунгом "Za Россию!".

Переговоры: версия украинской стороныНекоторое время назад мы сообщали о заявлениях главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Он говорил, что позиции сторон сблизились, и это включает в себя "нейтральный статус Украины". Но теперь у нас есть твит главы украинской делегации Михаила Подоляка.Он пишет, что "заявления российской стороны — это всего лишь их запросная позиция" (завышенные требования, которые выдвигаются в начале переговоров для последующих уступок). "Все эти заявления направлены, среди прочего, на нагнетание напряженности в СМИ", — пишет он. "Наша позиция неизменна. Прекращение огня, вывод войск и прочные гарантии безопасности с конкретными формулами", — подчеркивает он (имеются в виду гарантии безопасности Украины на случай нападения со стороны России).https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504864200098734084?ref_src=twsrc%5Etfw

Брифинг Пентагона: Россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала войны, ее наступление застопорилосьВ Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Вкратце его можно суммировать так: за минувшие сутки практически ничего не изменилось.Продвижение российских войск остановилось по всем направлениям: они остаются к востоку и к северо-западу от Киева, но не продвинулись ближе (на востоке они в 30 км от украинской столицы). К Харькову также не приблизились. Чернигов и Мариуполь изолированы, но украинцы продолжают сопротивляться. В Николаеве российские войска также натолкнулись на сопротивление украинцев и войти в город не могут. Никаких новых маневров со стороны моря в Пентагоне также не наблюдают.Борьба за украинское воздушное пространство продолжается: Россия его не контролирует, украинские ВВС по-прежнему летают, ПВО продолжает противодействовать российским самолетам и ракетам.Говоря о ракетах (например, прилетевших сегодня в аэропорт Львова), в Пентагоне подсчитали, что с начала вторжения Россия выпустила 1080 ракет большой дальности по украинской территории.По оценке Пентагона, у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны.

Так выглядит обложка нового номера немецкого журнала Der SpiegelНа обложке написано "Неукротимые". В выпуск также попала история бывшей сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой.

Виктора Медведчука объявили в розыскГлаву украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает Государственное бюро расследований Украины.Суд также избрал новую меру пресечения — содержание под стражей.Ранее Медведчук находился под домашним арестом, однако с 27 февраля его местонахождение неизвестно.Медведчук вместе с экс-президентом Петром Порошенко проходит по уголовному делу о госизмене в связи с поставками угля с территорий, подконтрольных так называемым ДНР и ЛНР.

Телефонный разговор Макрона и Путина: версия французской стороныЧуть раньше мы сообщали о новом телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и кремлевскую интерпретацию его содержания. Теперь у нас есть версия французской стороны.Неназванный представитель президента сообщил, что разговор длился час 10 минут (это сравнительно недолго — предыдущие затягивались и до двух часов). Макрон выразил "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, потребовал снять осаду и обеспечить доступ гуманитарной помощи, передает Франс пресс.Также он потребовал "немедленного прекращения огня".

Макрон опять позвонил Путину, послушал про "военные преступления украинских силовиков и националистов"Президент Франции Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным.О содержании разговора мы пока можем судить только по изложению Кремля: "Реагируя на высказанные Эммануэлем Макроном озабоченности, президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные Силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе — организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации. При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности, массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса".По подсчетам журналиста Economist, это уже 15-й разговор Макрона и Путина с начала этого года (считая и телефонные переговоры, и личные встречи за длинным столом).

Минобороны РФ провело очередной брифинг• В ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады оружия в пригородах Николаева и Вознесенска;• Как утверждает Минобороны РФ, за день беспилотная авиация уничтожила 54 военных объекта Украины, а ПВО сбили беспилотник;• Также, по данным ведомства, всего с начала "спецоперации" уничтожено 184 беспилотника, 1412 единиц бронетехники и 142 установки систем залпового огня;• СБУ заминировала больницу в Днепре и планирует подорвать здание, когда над городом будет российский самолет, заявляют в Минобороны РФ.Напоминаем, что во время войны воспринимать информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, следует с определенной долей скепсиса.

Стали известны первые заявления Си Цзиньпина после разговора с Байденом"Отношения США и КНР еще не вышли из тупика, созданного при Трампе, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня", — сказал лидер КНР.Он также заявил, что США следует учитывать интересы РФ и установить диалог с Кремлем."США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения подлинных причин кризиса в Украине", — заявил Си Цзиньпин.

Арестович: украинские ВВС уничтожили российский командный пункт на аэродроме в Херсоне, возможно, погиб командующий армиейВоздушные силы ВСУ нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке (окраина оккупированного российскими войсками Херсона) и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщил на брифинге советник президента Украины Алексей Арестович.Он сказал, что "по предварительным данным" командующий этой армией погиб (оперативно проверить эти детали не удалось).Арестович уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской области — официальное обозначение двух созданных там Россией "народных республик"). Представители украинской разведки публично говорили об этом и до войны.Украинские военные как минимум один раз до этого уже сообщали об ударах своей авиации по аэродрому в Чернобаевке; также, насколько известно этот объект обстреливается украинской артиллерией из Николаева.

Журналистка украинского канала "Громадьске", вероятно, попала в пленКак сообщает издание, Викторию Рощину её задержали сотрудники ФСБ, когда она находилась в Бердянске. Связи с Рощиной нет с 12 марта.

Так выглядит район возле областной больницы в Мариуполе.

Самый сложный вопрос переговоров России и Украины — денацификацияКак пишет Meduza, по мнению Мединского, эта ситуация "довольно странная". Украинская сторона утверждает, что в стране нет никаких нацистских образований.В свою очередь, РФ смущает "работа разрешенных военных формирований, их символика и идеология. А также то, что во многих городах Украины улицы и площади названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции".

Мединский рассказал о продвижении переговоров России и УкраиныПо словам главы российской делегации, нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.Мединский также подчеркнул, что стороны находятся "на полпути" по вопросу "демилитаризации" Украины в рамках идущего переговорного процесса."Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон", - сказал Мединский.Как отметил глава российской делегации, существуют нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины. "Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - заявил Мединский.

В Сумах в результате ракетного удара загорелись складыНа складах хранилась лако-красочная продукция. Как сообщает ГСЧС Украины, жертв и пострадавших нет.

В России предложили заменить голливудские фильмы индийским киноИнициатива принадлежит депутату Госдумы РФ, зампреду комитета по культуре Елене Драпеко, пишет Ateo Breaking.

Разговор Байдена и Си Цзиньпина в российской войне против Украины закончилсяВашингтон и Пекин только что сообщили об окончании видеоконференции Джо Байдена и Си Цзиньпина. Она продолжалась около двух часов. О содержании разговора пока не сообщают.Накануне американская администрация сообщала, что Байден предостережет китайского лидера от военной помощи России и от содействия ей в обходе санкций — в противном случае США готовы принять некие ответные меры и против Китая.

Главное к этому часу• Трансляция речи Владимира Путина на митинге-концерте на стадионе "Лужники", которую показывали все телеканалы, неожиданно прервалась. В Кремле назвали это техническим сбоем.• Утром на Подольский район Киева (это северо-запад города) упали остатки боевой ракеты. Один человек погиб, 19 ранены. Разрушены несколько жилых домов и школа.• Из бомбоубежища под драмтеатром в Мариуполе спасли 130 человек. Спасатели продолжают работу.• С начала военного вторжения России в Украину были убиты как минимум 816 мирных жителей, сообщили в ООН.• Число беженцев из Украины только в одну Польшу превысило 2 млн. человек. В основном это женщины и дети.• Источник агентства РИА Новости говорит, что YouTube в России могут заблокировать "до конца следующей недели, возможно, уже сегодня".

В Киеве на Софийской площади выложили герб Украины из полутора миллионов тюльпанов. Акцию посвятили женщинам которые помогают фронту. По словам волонтеров, после акции цветы развезут по больницам и госпиталям, полевым кухням и швейным мастерским, чтобы поддержать украинок, которые помогают армии.

ООН: В Украине убиты как минимум 816 мирных жителейС начала военного вторжения России в Украину были убиты как минимум 816 мирных жителей, сообщили в ООН.Большинство людей стали жертвами обстрелов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов.Точное число погибших выше, так как службы мониторинга ООН не могут получить достоверную информацию из осажденных городов, таких как Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением.Главное из его выступления:1. Зеленский уверен, что Россия на этой войне погрузится в "лихие девяностые". "Такой будет цена войны против Украины. Это будет болезненное падение и они его почувствуют, даже несмотря на опиум для народа от пропагандистов".2. Мы станем членом ЕС, но "жизнь будет другой, для многих без тысяч сердец, остановленных войной".3. Под обстрелами Киев, Львов, Житомирщина, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Краматорск, Мариуполь. "Сколько можем - сбиваем ракеты, самолеты, вертолеты, и это при том, что у нас нет адекватного противоракетного оружия". "Будем еще громче напоминать европейским лидерам, что это будет их моральным поражением, если Украина не получит передового оружия"."Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить важные поставки", — сказал он.4. Сегодня Зеленский планирует пообщаться с Урсулой фон дер Ляйен, Шарлем Мишелем, Борисом Джонсоном. Тематика — конкретные шаги, которые дадут сил не только для обороноспособности Украины, но и для экономики.5. Зеленский заявил, что с партнерами договорились о 300 миллионах макрофинансовой помощи дополнительно к тем, которые уже были оказаны и обсуждается следующий пакет санкций против РФ "достаточно весомый, чтобы они поняли, что каждая бомба имеет свою цену". "Нужно чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду к прибыли несмотря на кровь и военные преступления, как это делает Нестле или Ашан", — добавил Зеленский6. Согласованы гуманитарные коридоры в Сумской, Донецкой, Харьковской областях. "Из блокадного Мариуполя в Запорожье - особенно сложно. Оккупанты делают все, чтобы усложнить движение людей и не допустить гуманитарные грузы в город. Это откровенный террор. Но мы пытаемся, делаем все возможное", — заявил он.7. Сложная ситуация в Харьковской области. "Оккупанты не прекращают попыток уничтожить Изюм, издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать действующий гуманитарный коридор в эти города", — сказал Зеленский8. Зеленский подписал Указ про присвоение государственных наград 138 военнослужащим.

Появились первые заявления китайской стороны по итогам сегодняшних переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Очень общие. Си Цзиньпин заявил, что "противостояние и конфликт в Украине не выгодны ни одному человеку", и что мир и безопасность — "ценнейшие сокровища международного сообщества". Также китайский лидер заявил Байдену, что КНР и США кроме построения двухсторонних отношений также должны брать на себя и международную ответственность.

Премьер Греции сообщил, что его страна готова восстановить разрушенный бомбежкой родильный дом в Мариуполе.

В Донецкой области продолжаются бои за Авдеевку (подконтрольный Украине город в Донецкой области к Западу от Донецка). Город обстреляли из систем залпового огня "Град". Есть раненые и погибшие. Повреждены многоэтажные дома и ТЦ "Лафар". Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

YouTube на грани блокировки в РоссииНеназванный источник государственного агентства РИА "Новости" говорит, что YouTube в России могут заблокировать "до конца следующей недели, возможно, уже сегодня".

Песков пояснил, почему выступление Путина на концерте "Крымская весна" в Лужниках неожиданно оборвалось в эфире. Сказал, что был технический сбой на сервере.

А вот полная (не прерванная концертом Газманова) версия выступления Путина на Лужниках в Москве.

Путин выступил на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма. Говорил о Крыме и о войне в Украине. "Крымчане поступили правильно, поставив жёсткий барьер на пути неонацистов". "Цель операции на Украине — избавить людей от геноцида". "Российские военные в Украине прикрывают друг друга, такого единения у нас не было давно". О Донбассе: "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Однако внезапно трансляция его выступления на федеральных каналах прервалась и пустили концерт с песней Газманова.

Президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлению Украины российскому вторжению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки. "Продолжительная оккупация части украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", — сообщает директор разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер в новом 67-страничном отчете. Он считает, что сопротивление Украины и санкции поставят под угрозу способность России производить современные высокоточные боеприпасы. "Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют силы России, она, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы угрожать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", — сообщил он.

Переговоры председателя КНР и президента США по видеосвязи начались. Одна из главных тем — Украина. США не хочет, чтоб Китай помогал России обходить западные санкции и как-либо помогать в войне а Украине.

Литва, Латвия, Эстония и Болгария высылают российских дипломатовБолгария высылает десять человек. Литва решила выслать четырех российских дипломатов. Латвия и Эстония — по три человека. Официальная причина стандартная: "деятельность, не совместимая с дипломатическим статусом".Ранее сегодня Европарламент запретил российским и беларусским дипломатам вход в парламентские резиденции в Брюсселе и Страсбурге.

Арестович считает, что активная фаза войны закончится через 2-3 недели. И в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев. "Активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Даже если они (россияне - Ред.) где-то нашкребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще продлится. Я думаю, что середина апреля, конец апреля — уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", — заявил Арестович.

Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон, который увеличит польскую армию почти в 2 раза - до 300 тыс солдат.

Байден намерен попросить Си Цзиньпина повлиять на Путина с тем, чтобы прекратить военную операцию на Украине, пишет Bloomberg. Сегодня лидеры КНР и США должны провести переговоры.

В Бердянск прибыла эвакуационная колонна автобусов из Запорожья. Также прибыл бензовоз с горючим для частных автомобилей, на которых эвакуируются мариупольцы. Сообщается, что после заправки частные автомобили колонной отправятся в Запорожье.

Певица Шер заявила, что будет содержать украинские семьи в своем доме. "Они будут в безопасности и о них позаботятся. Если бы я была одинокой или с детьми, я бы надеялась, что кто-то вроде меня позаботился бы о нас", — написала она.

Со следующей недели украинцы смогут обменять наличные в гривнах на польские злотые, пишет Reuters. Таким образом Центральный банк Польши хочет внедрить программу, чтобы помочь беженцам обменять деньги, в то время как местные банки и пункты обмена отказывались обменивать гривну из-за излишка наличных денег. Предложение будет действовать с некоторыми ограничениями. Украинцы могут обменять банкноты в 100, 200, 500 и 1000 гривен. Каждый может обменять до 10 000 гривен в польском банке. В Польше сформировался избыток украинской валюты на фоне наплыва беженцев после начала активной фазы войны с Россией.

Алексей Арестович жестко наехал на экс-министра обороны Анатолия Гриценко, который в своем недавнем посте в ФБ заподозрил, что Банковая ведет дело к "капитуляции" на переговорах с Россией. "Сегодня утром случилось событие, которое меня взбесило окончательно. Анатолий Гриценко, главный полковник всех Вооруженных сил Украины, при каденции которого и ушло основное вооружение из ВСУ, начал рассказывать как правильно вести переговоры и завыл старую шарманку, что Ермак все сдает и Зеленский сдает, я не выдержал", — сказал Арестович. Также он заявил, что супруга Гриценко Юлия Мостовая якобы рассылает сообщения по своим друзьям от имени высоких представителей Запада, что Киев сегодня подвергнется страшной ракетной атаке. "На каком свете находяться эти люди? Никакого штурма Киева не будет ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время", — заявил Арестович.

Во Львове на площади Рынок выстроили 109 пустых детских колясок. Их число соответствует количеству детей, которые погибли с начала войны. Фото опубликовал мэр Львова Садовой.

В Изюме гуманитарного коридора вновь нет, сообщает представитель горсовета. По его словам, в городе продолжаются бои и настоящая гуманитарная катастрофа.

Европарламент запретил вход российским и белорусским дипломатам"С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента. В Доме Демократии не место тем, кто разрушает демократический миропорядок", — говорится в заявлении председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Зеленский сообщил о проведенном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, ответ Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Евросоюзе будет готов в течение нескольких месяцев.

Раздача гуманитарной помощи в "Дрим тауне" (Оболонь, Киев).

В Киеве со дня начала вторжения России погибли 222 человека, из них 60 - гражданские. Среди погибших — 4 ребенка. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации. 889 человек получили ранения, из них 241 — гражданский. Ранены 18 детей, 3 водителя и 1 врач "скорой помощи". Разрушено 36 жилых домов, 5 частных участков, 6 школ и 4 детских сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.

Роскомнадзор: "Действия адиминистрации YouTube носят террористический характер"Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube.Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан, заявили в Роскомнадзоре.Роскомнадзор требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов.14 марта в России был заблокирован доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.11 марта компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, сообщила, что снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Видео из Изюма и его окрестностей. В городе продолжаются бои между ВСУ и российскими войсками. В городе тяжелейшая гуманитарная ситуация. Люди сидят без воды, тепла и света. Большие проблемы с едой

В Европарламенте заявили, что запретили российским дипломатам и госслужащим вход в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге.

Главное из дневной сводки Генштаба ВСУ:- противник продвинулся в Рубежном, где сегодня "ЛНР" заявила о взятии здания горсовета. При этом о полном взятии города говорить пока рано, поскольку горсовет расположен ближе к северным окраинам Рубежного. - в Николаевской и Донецкой областях противнику удалось занять отдельные населенные пункты и перерезать дороги.- под Харьковом идут бои за Изюм, противник вводит туда новые силы.- под Киевом россияне строят укрепления на уже захваченных позициях.- в связи с исчерпанностью запасов снарядов российские военные заводы переводятся на круглосуточный режим работы.

Мэр: из-за утреннего обстрела в Краматорске ранены 26 человек, двое погиблиПо состоянию на 12:00 в Краматорске (Донецкая область Украины) из-за утреннего обстрела ранены 26 человек, двое человек погибли.Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Административное здание разрушено полностью, один из домов - на 90%, еще 2 жилых многоквартирных дома повреждены на 60-70%.Как пишут украинские телеграм-каналы, удар был нанесен по району, где находитс здание Службы безопасности Украины..Позже мэр обновил пост свежей информацией о поврежденных зданиях:+9 многоквартирных домов;+1 школа;+1 банк;+ 2 админ.здания.

В подвалах разрушенного драмтеатра в Мариуполе продолжают находиться более 1300 человек. Из здания удалось вывезти 130 человек. Такие цифры озвучила омбудсмен Украины Людмила Денисова в эфире "Украина 24".

Правительство Польши объявило о планах "дерусификации" экономикиПольша примет меры для "дерусификации" своей экономики, заявил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий. Как он заявил на пресс-конференции, "дерусификация" будет касаться и европейской экономики. Об этом пишет информационное агентство УНИАН. "Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, потому что сегодня Польша также в авангарде всех тех стран, которые пытаются вдохновить других отойти от зависимости от российского газа, нефти и угля", - сказал Моравецкий. По словам Моравецкого, Польша будет бороться с зависимостью от России с помощью планов строительства новых газопроводов.Также в планах - субсидирование фермеров в связи с ростом цен на удобрения, чтобы снизить цены на продукты питания.

Украинский певец Игорь Левченко арестован в Подмосковье из-за поста в Instagram о российских военныхСуд в подмосковном Красногорске отправил в СИЗО 25-летнего певца Игоря Левченко. Уроженца Украины обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия из-за поста Instagram о российских военных, сообщили в Следственном комитете. В ведомстве не стали называть имени фигуранта уголовного дела, но источники ряда информагентств подтвердили, что речь идет о Левченко, пишет издание The Insider. Артист, который живет в Красногорске, был задержан после того, как осудил в своем Instagram действия российских военных в Украине. Затем появилось его видео с извинениями. На нем Левченко говорит, что высказался о войне в состоянии сильного алкогольного опьянения.По статье об экстремизме Игорю Левченко грозит до 6 лет лишения свободы.

Пресс-служба Кремля: Путин в разговоре с Шольцем назвал "нереалистичными" предложения Украины на переговорах с РоссиейТелефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся по инициативе германской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. "Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.В Кремле считают, что украинская сторона затягивает переговоры, "выдвигая все новые нереалистичные предложения". "Тем не менее, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - говорится в сообщении.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в пятницу между российским и немецким лидерами состоялась "достаточно непростая, но деловая абсолютно беседа" по телефону, сообщают российские СМИ."Разговор вряд ли можно назвать дружеским, это жесткий разговор, естественно. Тем не менее, сохраняется потребность в таких контактах (…)", - сказал Песков.

За прошлые сутки в Донецкой области войска РФ обстреляли 11 населенных пунктовВоенные России продолжают наносить ракетные удары по городам и селам Украины, в частности, в Донецкой области.Об этом в Телеграме сообщила Национальная полиция Украины."За сутки обстрелам россиян подверглись 11 населенных пунктов. Повреждены, по меньшей мере, 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые, среди них – дети, а также работники полиции и ГСЧС. Под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Богоявленка, Новомихайловка, Степное, Ольгинка, Васильевка, Верхнеторецкое", - говорится в сообщении.Представители национальной полиции отметили, что среди гражданской инфраструктуры пострадали 11 магазинов, многоэтажные и частные здания.

Польша представит идею миротворческой миссии в Украине на саммитах НАТО и ЕвросоюзаПравительство Польши готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает агентство PAP. "Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована такая миссия, которая уберегала бы территорию Украины, еще не захваченную Россией", - сказал он.Мюллер отметил, что речь не идет о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт с Россией."Она должна быть установлена в тех местах, которые сейчас не заняты Россией, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями", - сказал Мюллер.

Украина в пятницу получит еще 300 млн евро макрофинансовой помощи ЕСУкраина в пятницу получит вторую часть первого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 300 млн евро, сообщил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. "Сегодня Украина получает еще 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи", – написал он в Twitter в пятницу.Домбровскис добавил, что ЕС продолжит поддержку Украины как политическую и финансовую, так и гуманитарную. "Впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, подвергшуюся нападению", – указал он.Как сообщалось, Евросоюз 3 марта подписал с Украиной меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. Первый транш составил 600 млн евро, первая его часть поступила в Украину 11 марта. Первый транш предоставляется без каких-либо условий, а второй после выполнения Киевом ряда договоренностей с ЕС.https://twitter.com/VDombrovskis/status/1504748431818039298

Разведка США: если война в Украине затянется, Путин может угрожать ядерным оружием Президент России Владимир Путин может угрожать Западу применением ядерного оружия, если сопротивление Украины российскому вторжению продолжится. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, передает Bloomberg. "Длительная оккупация части украинской территории грозит истощить российские войска и сократить их модернизированный арсенал вооружений, в то время как экономические санкции, вероятно, приведут Россию к длительной экономической депрессии и дипломатической изоляции", – сказал директор Управления военной разведки, генерал-лейтенант Скотт Берриэр.По его словам, сочетание неповиновения Украины и экономических санкций угрожает "способности России производить современные высокоточные боеприпасы"."Поскольку эта война и ее последствия медленно ослабляют российскую силу, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свое ядерное средство сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней и внешней аудитории", - отмечают в отчете. Агентство Пентагона мрачно оценивает ставки в преддверии разговора между президентом Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином. Несмотря на то, что чиновники США пытаются понять позицию Китая по войне, Байден будет обращаться за помощью к Си, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее прекратить войну.

Росавиация: аэропорты на юге России будут закрыты до 26 мартаНекоторые аэропорты юга и центральной части России останутся закрытыми до 26 марта, сообщает Росавиация.Полеты временно ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.Аэропорт Сочи по-прежнему работает.Полеты были ограничены 24 февраля, после начала военного вторжения России в Украину.Ранее окончанием ограничений называли даты 2, 8, 14 и 20 марта.

Авиарегулятор ЕС сообщил об усилении помех в навигационных системах после 24 февраляЕвропейское агентство по безопасности полетов (EASA) опубликовало информационный бюллетень, предупреждающий о повышенной вероятности проблем с глобальными навигационными спутниковыми системами (ГНСС) в условиях военной агрессии РФ против Украины.Анализ EASA показал, что после 24 февраля в нескольких географических районах усилились помехи и спуфинг-атаки на ГНСС. Проблемы наблюдались при полетах воздушных судов в окрестностях Балтийского моря, на востоке Финляндии, над Черным морем, вблизи Кипра, Турции, Ливана, Сирии и Израиля, а также в северной части Ирака. В некоторых случаях это приводило к изменению маршрута и даже пункта назначения из-за невозможности выполнить безопасную посадку, отмечает регулятор.EASA рекомендовала национальным авиавластям уведомить о возможных помехах ГНСС эксплуатантов, начать сбор информации о таких случаях. Провайдеры аэронавигации должны подтвердить готовность обеспечить надежное покрытие наблюдения, устойчивое к помехам.

В Харькове после сегодняшего обстрела здания Академии госуправления погиб один человек, 11 человек пострадали, сообщает ГСЧС Украины.

Солист Национальной оперы Украины умер после раненийАртем Дацишин был солистом балета. Художественный руководитель балетной труппы театра Татьяна Боровик сегодня сообщила, что Дацишин был ранен 26 февраля - после одного из первых обстрелов Киева. 17 марта он скончался в больнице. Сегодня в Киеве проходят его похороны. Ему было 43 года.

Лавров: Россия будет атаковать военные грузы для УкраиныОб этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые мы, будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - сказал Лавров в интервью RT.Особенно он предостерег страны НАТО от поставки в Украину ракетных комплексов С-300, разработанных еще во времена СССР. Лавров настаивает, что такие страны как Словакия, которая готова это сделать, не имеют на это права, так как еще по советским договорам не могут, по словам Лаврова, отправлять оружие в третьи страны.

ГСЧС Украины опубликовала новые фото с места падения осколков сбитой ракеты в Подольском районе Киева. В восемь утра 18 марта на Подольский район (это северо-запад города) упали остатки боевой ракеты. Один человек погиб, 19 ранены. Разрушены несколько жилых домов и школа.

Президент Европарламента: пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танкиОб этом она сказала в интервью литовскому вещателю LRT.Метсола отметила, что то, что уже сделал ЕС для давления на Россию, не может считаться достаточным, пока война продолжается."Европарламент и ЕС ежедневно должны посылать четкий сигнал: мы не остановимся, пока это не прекратится", - подчеркнула она.Роберта Метсола напомнила, что Европарламент сразу призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT и будет настаивать, чтобы под санкции попадали новые и новые российские банки."Во-вторых, нужно сводить энергозависимость Европы от российского газа к нулю. Если этого не делать, мы продолжим прямо и косвенно финансировать войну. Храбрые украинцы ежедневно жгут российские танки, а мы даем России деньги на новые. Парламент очень четко выразил свое мнение, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы ни одна страна-член не зависела от газа из РФ", - подчеркнула президент Европарламента.Она отметила, что понимает, что сейчас у отдельных стран нет альтернативы российскому газу, и этот вопрос нужно решать, а также подготовиться к сценарию, что Кремль воспользуется этой уязвимостью и прекратит поставки газа.

Представитель RuTracker: торрент-платформа будет недоступна россиянам — даже если его разблокирует Роскомнадзор О "санкциях" против россиян представитель сервиса рассказал российской версии издания Forbes. Представитель RuTraсker сообщил, что платформа "в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей".Поэтому даже если Роскомнадзор уберет сайт из реестра запрещённых, доступ для пользователей из России будет заблокирован.Разблокировать сайт предлагал депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.

Мэр Киева Виталий Кличко о последствиях падения осколков сбитой ракеты на жилой квартал в Подольском районе Киева."Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа", - рассказал он.

В Польшу из Украины прибыли уже два миллиона беженцевИз Украины в Польшу, спасаясь от вооруженной агрессии России, с 24 февраля по сей день прибыло уже почти 2 млн граждан Украины.Об этом сообщает в пятницу в Твиттере Пограничная служба Польши."С 24 февраля из Украины в Польшу прибыли 1 999 565 человек", - сообщают польские пограничники. Они уточнили, что накануне, 17 марта, польскую границу пересекли 52,5 тыс. украинцев, что на 11% меньше, чем позавчера.https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1504715423878635520

Войска РФ обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненыеРоссийские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в настоящее время известно о 2 погибших и 6 раненых. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко."Утром русские нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем", - написал он.https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1504734286519361537

В Харькове в результате обстрелов пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает ГСЧС Украины.

В Великобритании прекратили вещание телеканала RTБританский медиарегулятор Ofcom заявил об отзыве лицензии телеканала RT на вещание в Великобритании.До этого, почти сразу после начала войны, главные телевизионные сети Великобритании убрали RT из списка доступных каналов.В пресс-службе RT назвали это решение "политическим".

На сегодня в Украине согласовано девять гуманитарных коридоровВице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом она сообщила в своем видеообращении.В частности, в Донецкой области эвакуация будет происходить из Мариуполя в Запорожье. Верещук добавила, что сейчас колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка, а после 9:00 из Запорожья должна была отправиться вторая колонна автобусов."Мариупольцев, которым удалось вырваться из города будем перевозить из Бердянска в Запорожье. Тем, кто идет пешком, будет организована помощь в городе Мангуш", — рассказала министр.В Сумской области эвакуация будет происходить из Сум в Полтаву, а также из Тростянца, Лебедина, Конотопа, Краснополья и Великой Писаревки до Полтавы.В Харьковской области сегодня планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

Новое заявление Минобороны РФПредставитель ведомства Игорь Конашенков заявил об "освобождении" четырех населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, а также о том, что войска непризнанной ДНР при поддержке российской армии "сжали в кольцо националистов" в центре Мариуполя.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Осудивший агрессию РФ высокопоставленный российский чиновник покидает фонд "Сколково"Аркадий Дворкович решил прекратить полномочия главы фонда "Сколково". Он принял решение "сосредоточиться на развитии образовательных проектов", говорится в заявлениии на сайте фонда.Несколько дней назад руководитель ФИДЕ, а в прошлом вице-премьер России дал интервью изданию Mother Jones, где осудил войну."Войны - худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любой стране. В том числе и эту война. Войны не просто забирают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи", - сказал ДворковичСекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак после его слов заявил, что Дворкович должен быть лишен поста главы фонда "Сколково" - за "национал-предательство".

450 мирных жителей Харькова погибли или ранены только за первые 11 дней войны"В Харькове российские вооруженные силы продемонстрировали пренебрежение к жизням мирных жителей, неоднократно нападая на населенные пункты", - заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон в отчете организации о действиях российской армии во втором по величине городе Украины в первые 11 дней войны.В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов более 450 мирных жителей погибли или получили ранения.От атак пострадали многоквартирные дома, школы, церкви и магазины, из-за чего люди остались без еды и лекарств.Обстрелы повредили инфраструктуру в городе, жители лишились жизненно важных услуг, таких как электричество, тепло и вода."Российские военные могут полагать, что они вправе игнорировать законы войны при нападении на Харьков, но виновные будут привлечены Международным уголовным судом к ответственности за военные преступления", - говорит Хью Уильямсон.

Сегодня в Харькове был нанесён удар по Академии госуправления при президенте Украины. Разрушена одна из секций академии. Загорелся дом напротив, но его быстро потушили. Ещё один боеприпас прошел насквозь через крышу жилого дома. Сейчас там работают спасатели.

Крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC решила приостановить инвестиции в РФ, а также сократить поставки своей продукции для российского рынка. Компания сообщила, что также была вынуждена приостановить свою деятельность на территории Украины.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 18 марта:• Самолеты — 93• Вертолеты — 1112• Танки — 450• Бронемашины — 1448• Артиллерийские системы — 205• Средства ПВО — 43• Реактивные системы залпового огня — 72• Автоцистерны — 60• Автотехника — 879• Корабли (катера) — 3• БПЛА оперативно-тактического уровня — 12• Личный состав — около 14 200 человекНапомним, любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Ночь в регионах Украины: Россия наносила авиаудары на западе, востоке и юге страныНочью и утром 18 марта российские войска нанесли авиаудары по Киеву, Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях, в нескольких регионах 23-я ночь войны прошла относительно спокойно, пишет "Украинская правда".

Утренний удар по Киеву: погиб один человекВ результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в 5-этажном жилом доме Подольского района Киева.По предварительной информации ГСЧС Украины, спасены 12 человек, эвакуированы - 98, четверо травмированы. К сожалению, один человек погиб.

ВСУ: Утренние удары по Львову - крылатые ракеты, выпущенные россиянами из акватории Черного моряВ пятницу утром по Львову было выпущено 6 крылатых ракет, предположительно, Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены, сообщают Вооруженные силы Украины (ВСУ).Как уже сообщалось В пятницу утром несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здание разрушено, жертв нет."Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов здание уничтожено. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет", - , сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Новые видео с полей боевых действийВ пятницу утром российские и украинские военные опубликовали новые видеозаписи боевых действий.Украинское военное ведомство опубликовало запись ударов по российской бронетехнике из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" украинского производства.Минобороны России поделилось видео, на котором показаны удары по украинским военным объектам с российского ударного беспилотника "Форпост-Р".

109 детей погибли, более 130 ранены из-за вооруженной агрессии РФ В УкраинеВ результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибли 109 детей и более 130 ранены, сообщил Офис генпрокурора Украины."Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", - сообщается в телеграмм-канале ведомства.В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35."Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Главное к утру пятницыИдет 23-й день войны. Главное к этому часу:✅Российские силы продолжают бомбежки и ракетные обстрелы городов по всей Украине;✅Мариуполь остается в блокаде и под постоянными обстрелами; в бомбоубежище местного драматического театра, разбомбленного в среду, могут оставаться сотни человек;✅Однако в российской армии есть проблемы с боевым духом, логистикой и тактикой, и они замедляют ее наступление, считают в оборонных ведомствах США и Британии;✅Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, в котором предостережет Пекин от поддержки Москвы в войне.

В Киеве под обстрел попал жилой квартал в Подольском районе, сообщает Киевская госадминистрация. Число поврежденных жилых домов и количество пострадавших уточняется.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко пишет, что в 8 утра был нанесён удар по Виноградарю в Киеве.

Ракеты ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здание разрушено, жертв нет – мэрВ пятницу утром несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здание разрушено, жертв нет, сообщил мэр Андрей Садовый."Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов здание уничтожено. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет", - написал он в телеграмм-канале в пятницу.На месте работают спасатели и коммунальные службы, добавил мэр Львова.

Российские военные обстреляли военный объект под Запорожьем, последствия уточняютсяРоссийские военные в пятницу утром обстреляли военный объект под Запорожьем, последствия уточняются, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух."Только что прилет был в районе под Запорожьем (…), у нас там военный объект, куда прилетели две бомбы: или "смерч", или с самолета сбросили. Одна разорвалась, одна – нет. Последствия уточняются. Пока данных о жертвах нет", - сказал он в эфире всеукраинского марафона в пятницу утром.

Глава МИД Украины предложил другую "логику" переговоров с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам. Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде".При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас происходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить."Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба."Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.

Эксперты назвали самые уявимые для санкций отрасли экономики РФОстановка поставок полупроводников, проблемы с логистикой и инфляция стали самыми жесткими последствиями санкций для экономики России, уверены в российском Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Среди отраслей под ударом оказались фармацевтика, автомобиле- и авиастроение, пишет РБК.

Вашингтон оперативно передает Украине разведывательные данные для борьбы с российской армиейВашингтон оперативно передает Киеву разведывательные сведения, которые используются против Вооруженных сил России. Об этом сообщил в четверг, 17 марта, заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри."Я бы сказал, что разведывательная информация, которой мы делимся, работа, которой мы занимаемся, чтобы поддержать украинское правительство, существенно меняет положение дел. Она точная, она своевременная, и на ее основе можно предпринимать действия. Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.Более подробно говорить на эту тему публично замминистра отказался. Конкретно об этом не стали говорить и двое других участников слушаний - начальник Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Беррьер и глава Киберкомандования американских ВС Пол Накасоне. Кроме того, Накасоне одновременно занимает пост директора Агентства национальной безопасности США, которое отвечает за радиоэлектронную разведку. Он уточнил, что США преследуют три основные цели, передавая часть своей разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам. По его словам, Вашингтон поступает таким образом, чтобы "строить коалицию", вскрывать предполагаемые "операции по дезинформации", а также поддерживать операции ВС Украины."За свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело подобного рода обстояло лучше", - сказал Накасоне.Беррьер также утверждал, что речь идет о "революционных" усилиях разведки США.

Производитель шин Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает деятельность в РоссииИтальянская компания Pirelli, один из крупнейших мировых производителей шин, объявила о приостановке деятельности в россии.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании. "Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников", — отметили в компании по итогам заседания совета директоров 17 марта.

Оператор аэропортов юга России сообщил о продлении сроков их закрытияОграничение на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили до 26 марта. Запрет действует с 24 февраля, последний раз его продлевали до 20 марта. Запрет связан с военным нападением России на Украину.

Братья Кличко в Киеве

Глава региона: два человека погибло и шесть ранено в Северодонецке и Рубежном в Луганской области вследствие ночных обстрелов Более 20 многоквартирных домов и объектов инфраструктуры разрушено в Северодонецке и Рубежном (Луганская обл.) в ночь на пятницу вследствие обстрелов, два человека погибло, 6 получили ранения. Обстрелы возобновились утром в пятницу, 18 марта, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры россияне разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь. Артиллерия и системы залпового огня российской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного", – цитирует пресс-служба ОГА Сергея Гайдая в Фейсбук в пятницу утром. Он подчеркнул, что "за несколько недель россияне превратили эти два уютных, наполненных студенческой молодежью, города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Так впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян – разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникаций". По его словам, вечером в четверг, 17 марта, противник обстрелял градами старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи. "К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода – будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", – заявил Гайдай.

Семь часов с мешком на голове – мэр Мелитополя рассказал о своем похищенииОсвобожденный после похищения российскими захватчиками городской председатель Мелитополя Иван Федоров в интервью телеканалу "Настоящее время" рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО. "…это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда – те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь…."Я находился в Мелитополе, в СИЗО города Мелитополя.В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием.Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию.Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы", - рассказал мэр."…обмен проходил в Васильевском районе, рядом с Васильевкой. Условно на линии разграничения, которую сегодня контролируют Вооруженные силы Украины и Вооруженные силы Российской Федерации".Федоров рассказал, что подписал ряд документов, и благодаря этому ему удалось "остаться целиком". Мэр уточнил, что подписанные им бумаги не имеют юридической ценности. Кроме того, Федоров сказал, что российским срочникам, на которых его выменяли, по 18-19 лет.Федоров был похищен российскими военными в пятницу, 11 марта.

Би-би-си: Звуки взрывов и дым во Львове Во Львове утром в пятницу были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Би-би-си с места событий. В небе над городом виден дым. "Во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет", - сообщил Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины. Мэр Львова Садовой подтвердил удар по городу. По его словам, обстреляли район аэропорта, но не сам аэропорт. В соседних зданиях повылетали стекла. Точную цель обстрела мэр не назвал. 13 марта российские силы обстреливали полигон в Яворове неподалеку от Львова. https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/1504686334274945025

Катар способен снизить зависимость Германии от российского газаКатар способен стать альтернативным поставщиком газа для Германии, тем самым снизив ее зависимость от России, считают немецкие деловые круги. Диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) играет решающую роль для безопасности снабжения немецких компаний, а у Катара имеется потенциал для частичного замещения российского газа, заявил агентству dpa генеральный директор Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен. В то же время он указал на существенные препятствия для транспортировки, а также на отсутствие у ФРГ собственного терминала СПГ. По его словам, правительство в Берлине намерено содействовать ускорению строительства таких терминалов, чтобы ввести их в эксплуатацию уже в 2023-2024 годах.

Генштаб Вооруженных сил Украины: ВСУ сбили 7 российских самолетов и остановили продвижение подразделений РФУтром 18 марта Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку о ситуации на фронте. По информации ВСУ, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.Сообщается, что в течение суток ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.Также, по данным Генштаба, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).По информации Генштаба ВСУ, из-за нехватки человеческого ресурса в России проводят скрытую мобилизацию, привлекают к войне в Украине так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики."На отдельных временно занятых территориях российские войска пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - заявляют в Генштабе ВСУ.

Украинские СМИ сообщают о нескольких взрывах во Львове и окрестностях. В Вознесенске Николаевской области войска нанесли удар по одному из складов. Пока информации о травмированных и погибших нет, сообщил мэр города Евгений Величко.

Всемирный банк выделит $100 миллионов для выплат стипендий в УкраинеПравительство и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования. Речь идёт о средствах для академических стипендий 172 тысячам студентов и социальных для 50 тысяч в 2021/2022 учебном году.

Украина на первых полосах британских газетРоссийское вторжение в Украину продолжается четвертую неделю, и оно по-прежнему в центре внимания британских газет - как либеральных, так и консервативных.На первой полосе пятничной Financial Times - кадр со встречи президента Украины Владимира Зеленского с семьей, пострадавшей во время обстрелов в Ворзеле.В лондонской Times - фотография киевлянина, оплакивающего мать, погибшую в результате ракетного удара.На передовице Daily Telegraph - девочка из Мариуполя, которая смогла покинуть осажденный город по гуманитарному корридору.В газете Guardian - статья о том, как все больше мировых лидеров обвиняют президента России Владимира Путина в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Президент Германии: война России против Украины - "предостережение всем западным демократиям"Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну России против Украины "предостережением всем западным демократиям". "Когда мы видим, как упорно сражаются украинцы за демократию и свободу на их родине, это является и напоминанием для нас: такие достижения никогда не гарантированы навечно", - заявил Штайнмайер в интервью новостному порталу t-online. Он подчеркнул, что демократия требует активных действий и будет жива лишь в том случае, если общество действительно хочет ее. Одновременно президент ФРГ одобрительно отозвался о большой солидарности с украинскими беженцами, которую проявляют сейчас жители Германии.

Каждый день россияне сбрасывают на Мариуполь 50-100 авиабомбВ среднем в сутки россияне сбрасывают на Мариуполь от 50 до 100 авиабомб, пишет горсовет Мариуполя в телеграм-канале. "Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в хранилищах и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб", - говорится в сообщении.Мариуполь разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2300, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше. К моменту блокады в Мариуполе оставалось от 350 до 400 тысяч жителей.

Ранним утром в пятницу была объявлен воздушная тревога почти по всем областям Украины.

Байден во время разговора с главой Китая предупредит о неприемлемости поддержки агрессии РФПрезидент США Джо Байден 18 марта проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом объявил Белый дом в то время, как Соединенные Штаты давят на Китай, чтобы он не оказал поддержки России в ее вторжении в Украину, сообщает Радио Свобода. "Президент Байден завтра будет разговаривать с президентом Си и даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия в поддержку агрессии России, и мы, без колебаний, заставим заплатить цену", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудят экономическую конкуренцию между двумя странами, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Переговоры Байдена и Цзиньпина запланированы на 15:00 (по латвийскому времени). Ориентировочно они продлятся около двух часов."По сообщению Белого дома, сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут в 09:00 по вашингтонскому времени", - написал в Twitter корреспондент Bloomberg News Джош Уингров. Разговор был запланирован после встречи в Риме 14 марта между советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и старшим советником по внешней политике Китая Яном Цзечи.Во время встречи Салливан выразил обеспокоенность относительно объединения Китая и России. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что Салливан был прямым с Яном относительно "возможных последствий" для Китая, если он окажет поддержку России.

Спецгруппа ЕС по замораживанию и аресту активов российских и белорусских "олигархов" приступила к работеСпециальная группа Европейской комиссии по замораживанию и аресту европейских активов российских и белорусских "олигархов" приступила к работе в координации с коллегами из "большой семерки" (G7)."Такие инициативы жизненно необходимы для быстрого замораживания и конфискации активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, против которых введены санкции", - заявил в четверг руководитель группы, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Мы должны усиливать совместную работу по выявлению олигархов, которые помогают финансировать или организовывать акции в Украине или осуществляют незаконную деятельность на территории Союза. Наши совместные действия могут изменить мир к лучшему", - подчеркнул он.Целевая группа Европейской комиссии "Заморозить и арестовать", созданная для координации исполнения на уровне ЕС санкций против включенных в список российских и белорусских "олигархов", приступила к работе на международном уровне. Она будет работать вместе с недавно созданной Целевой группой "Российские элиты, доверенные лица и олигархи (РЕПО)", в рамках которой ЕС взаимодействует со странами G7, а также с Австралией.Комиссар ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс подчеркнула, что совместные меры оказывают значительное влияние - "российская экономика находится в свободном падении".Целевая группа "Заморозить и арестовать" состоит из представителей Еврокомиссии, контактных лиц от каждого государства-члена ЕС, Евроюста, Европола и при необходимости, других агентств и органов ЕС.На сегодняшний день 877 физических и 62 юридических лица подлежат замораживанию их активов в соответствии с санкциями ЕС в контексте российской агрессии в Украине.

Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИСенаторы считают противоречивой инициативу по установлению эмбарго на импорт российских энергоносителей. Об этом, ссылаясь на свои источники в Сенате, пишет CNN.На прошлой неделе этот законопроект одобрила Палата представителей – нижняя палата конгресса США. Тем не менее, по данным CNN, сенаторы считают эту инициативу противоречивой.При этом едва ли не единственным, кто публично ее критикует, является сенатора Джо Манчин, который возглавляет комитет по вопросам энергетики. По его словам, законопроект Палаты представителей слабее инициативы исполнительной власти, а потому нет никаких причин поддерживать инициативу, не соответствующую правительственной политике.Напомним, 8 марта в Белом доме объявили о приостановлении импорта российской нефти и газа.

Портовые работники Швеции объявили блокаду для связанных с Россией судовКак сообщает SVT, Профсоюз портовых рабочих Швеции еще две недели назад обратился к министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах, иначе они сами инициируют такую блокаду.На собрании в четверг руководство профсоюза приняло решение реализовать свой призыв."Мы сообщили организацию работодателей и посреднический институт о том, что будет введена блокада", - сказал вице-руководитель шведского профсоюза портовых рабочих Эрик Хельгесон.Блокада распространится на суда, которые идут в Россию и из России, на суда, перевозящие российские товары, а также те, что принадлежат России.Объявленная блокада подразумевает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.По словам Хельгесона, блокада начнется 28 марта, но при необходимости профсоюз готов начать действовать и раньше.В свою очередь, в организации работодателей Swedish Ports заявили, что также озабочены ситуацией в Украине, но считают, что все ограничения должны быть введены по всему Евросоюзу.

Burger King хочет свернуть бизнес в России из-за войныКанадско-американский холдинг Restaurant Brands International (RBI), владеющий сетью ресторанов быстрого питания Burger King, хочет свернуть бизнес в России из-за войны, развязанной этой страной против Украины. Но для закрытия ресторанов требуется согласие партнеров, а партнер RBI, ресторатор Александр Колобов, который отвечает за 800 предприятий сети в РФ, отказывается останавливать их работу, объяснил в открытом письме глава холдинга Дэвид Шир. На помощь властей России Шир не надеется, но обещает, что RBI выйдет из своей доли в российском бизнесе, как только появится такая возможность. Пока же холдинг перестанет оказывать корпоративную поддержку российского рынка, остановит маркетинг и поддержку поставок. Всю прибыль с российских ресторанов планируется направить на помощь украинским беженцам.

Россия запросит срочное заседание Совбеза ООН по биолабораториям в УкраинеРоссия хочет, чтобы заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 18 марта, было посвящено обсуждению темы "биологических лабораторий США в Украине" с учетом "новых документов", которые Москва якобы получила в свои руки, захватив часть территории Украины.При этом, Россия сняла с голосования Совбеза ООН свой проект резолюции о доступе к помощи и защите гражданского населения в Украине. У этой резолюции было мало шансов быть одобренной в пятницу, пишет "Голос Америки" https://www.golosameriki.com/a/russia-un-resolution-on-ukraine/6490609.html .Российская резолюция не признавала факт вторжения РФ в Украину и не упоминала ответственность за это вторжение. Также там не было требования прекратить боевые действия или вывести российские войска из Украины.Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил западные страны в кампании "беспрецедентного давления" и что "они выкручивают руки" представителям других делегаций.В ответ на это посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "единственные люди, которые здесь выкручивают руки, - это русские, и им приходится это делать, чтобы кто-то их поддержал".

СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше71% россиян поддерживают войну с Украиной, свидельствуют данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода". Отмечается, что россияне, поддерживающие войну, испытывают такие эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.Россияне старше 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды, россияне в возрасте до 18 лет – более склонны к обидам и разочарованиям. Также молодые россияне чаще были обеспокоены войной. Россияне от 25 до 44 лет чаще сообщали о чувстве тревоги и страхе.В то же время только двое из пяти россиян выражали обеспокоенность войной.Молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет поддерживают войну с Украиной.Три четверти россиян узнают новости о войне из телевизора. 64% всех россиян – из государственных телеканалов.Отвечая на вопрос, как на них влияют действия президента России Владимира Путина, треть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, полагающиеся на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому.Опросы были проведены с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта.Уточняется, что различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых ДНР и ЛНР. В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового состояния из-за санкций. Отмечается, что результаты второго опроса следует интерпретировать, учитывая период усиления российского государственного контроля над СМИ и свободой слова и возможного страха и предвзятости.

Япония и Австралия вводят новые санкции против РоссииЯпония на фоне войны, развязанной Россией против Украины, вводит дополнительные санкции против 15 российских физических лиц и 9 организаций. В санкционный список вошли, в частности, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт", холдинг "Вертолеты России".Новые штрафные меры против России вводит и Австралия. Ее санкции затрагивают российские банки, в том числе 11 финансовых и государственных учреждений, а также олигархов, в список которых сейчас добавлены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, имеющие бизнес-интересы в Австралии. На данный момент ограничительные меры Канберры направлены против 80% всех банковских активов России. "Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, большинство банковских активов страны сейчас подпадают под наши санкции, а также все организации, обслуживающие суверенный долг России", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

Генштаб ВСУ: Стратегические задачи российской армии не выполненыГенеральный штаб Вооруженных сил Украины (ГШ ВСУ) обнародовал в Facebook сводку боевых действий по состоянию на 24.00 17 марта. Согласно этой информации, стратегические задачи российской армии - разгром группировок вооруженных сил Украины, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, установление контроля над левобережной частью Украины - не выполнены. Командование вооруженных сил РФ продолжает восполнять потери личного состава за счет иностранцев, в частности, к службе в российской армии уже привлечены около 1000 добровольцев из представителей правительственных войск Сирии и "Хезболлы", утверждает украинский Генштаб. Главное требование к иностранным боевикам - опыт ведения боев в городе. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, в действительности цель иностранных наемников - обеспечить себе возможность попасть в страны Европы.

PayPal сделала удобнее перевод денег украинским гражданам и беженцам из УкраиныАмериканская компания PayPal расширяет свои услуги, чтобы позволить украинским гражданам и беженцам из Украины получать платежи из-за рубежа. Теперь украинцы смогут переводить средства со своих счетов PayPal на соответствующие кредитные и дебетовые карты, сообщил в письме вице-премьеру Украины Михаилу Федорову глава компании Дэн Шульман. PayPal приостановил взимание комиссионных сборов за такие переводы до 30 июня. Это делается, чтобы все украинцы могли получать деньги от друзей и родственников из США и других стран, а также социальные пособия от государства, на территории которого они нашли убежище.

Столтенберг исключает возможность активного участия НАТО в войне в УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключает возможность активного участия Североатлантического альянса в войне в Украине. Как заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Bild, он понимает разочарование украинского президента, "однако НАТО не станет воюющей стороной". При этом генсек подчеркнул: вторжение в Украину "было самой большой ошибкой Путина", который "абсолютно недооценил мужество украинцев и единство и силу НАТО". Йенс Столтенберг также выразил согласие с позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против дальнейшей эскалации войны в Украине. По словам Столтенберга, между командованием НАТО и российскими военными существует прямая линия связи, что служит предотвращению случайного начала ядерной войны, и в случае необходимости эта связь используется без промедлений.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с ССС- до СС. На данный момент Москва, возможно, предотвратила дефолт по государственному долгу. Как объявило министерство финансов РФ, Россия выполнила выплату купонного дохода по европейским облигациям, сумма которых составила 117,2 млн долларов. В агентстве S&P заявили, что российский госдолг уязвим для неплатежей.

Израиль откроет в Украине полевой госпитальИзраиль откроет 22 марта в Украине полевой госпиталь "Кохав Меир", который будет находиться под охраной израильской стороны. Местом его дислокации станет город Мостиска Львовской области неподалеку от границы с Польшей. В госпитале планируется открыть родильное, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также приемный покой, клиника первой помощи, рентгенологический кабинет, лаборатория и амбулатория, где будут вести прием врачи разных специальностей. В "Кохав Меир" уже отправлено 17 тонн оборудования и медикаментов. Интернет-портал "Вести", поясняет, что госпиталь назван в честь уроженки Украины Голды Меир, которая впоследствии стала премьер-министром Израиля, и что его название может быть переведено как "Путеводная звезда" и "Звезда (Голды) Меир".

Верещук попросила Красный Крест призвать Москву вывезти останки погибших российских военнослужащих в РоссиюМинистр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук попросила президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера призвать Москву вывезти останки погибших российских военнослужащих в Россию. По данным разведки США, за время войны, развязанной РФ, в Украине могли погибнуть более 7000 российских солдат и офицеров. Киев оценивает общие потери войск России в личном составе (погибшие, раненые и взятые в плен) примерно в 14 тысяч человек. Москва лишь однажды обнародовала число своих потерь: Минобороны РФ 2 марта сообщило о 498 погибших и 1597 раненых военнослужащих.

Фото: Одесса готовится к оборонеГруппировка российских войск, участвующая во вторжении в Украину со стороны Крыма, захватила Херсон и осаждает Николаев.Любое продвижение российских сил на этом направлении создает угрозу для Одессы, и в городе готовятся к обороне.

Путин изложил Эрдогану требования России к Украине В четверг российский президент Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и рассказал ему, какие именно требования предъявляет Россия к мирному соглашению с Украиной. Об этом пишет Джон Симпсон, редактор Би-би-си по международным делам: В течение получаса после окончания телефонного разговора я взял интервью у пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына. Калын был в составе небольшой группы официальных лиц, которые слышали разговор двух президентов. Российские требования делятся на две категории. Первые четыре требования, по мнению Калына, не слишком сложны в реализации. Главным из них является провозглашение нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский сам говорил об этом. Трудности будут со второй категорией. В разговоре с Эрдоганом Путин сказал, что для достижения соглашения по этим вопросам потребуются личные переговоры между ним и президентом Зеленским. Калын не стал вдаваться в детали по поводу этих вопросов, сказав лишь, что они касаются статуса Донбасса и Крыма.

Британская разведка: Контратаки ВСУ оттягивают российские силы от передовойМинобороны Британии выпустило новую сводку своей разведки с оценкой ситуации на театрах военных действий в Украине.В ней утверждается следующее:- Российская армия по-прежнему избегает передвигаться по пересеченной местности, не имеет контроля за воздушном пространством над Украиной и испытывает проблемы с наведением переправ;- Это осложняет снабжение передовых отрядов едой и топливом;- Непрекращающиеся контрактаки украинских сил заставляют российскую армию перебрасывать значительное число своих военных на защиту своих линий снабжения;- Что, в свою очередь, оттягивает силы от передовой.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504595426963509251

"Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти": Зеленский обратился к российским матерямВ своем традиционном ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к матерям российским солдат, перейдя на русский язык."Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела", - сказал украинский лидер."У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны тринадцать или сколько угодно ещё тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти."

Бывший мэр Мелитополя рассказал Би-би-си о своем похищенииБывший мэр Мелитополя (сейчас город находится под контролем российских военных) в интервью Би-би-си рассказал о том, как его похитили и удерживали в российском плену.Иван Федоров был похищен шесть дней назад и в среду обменен на шестерых российских военнослужащих-срочников, попавших в плен к украинцам.По словам Федорова, военные, не говоря ни слова, увели его прямо из офиса, и у него не было никакой связи с внешним миром все то время, когда он находился в плену.Он рассказал, что его содержали в маленькой комнате под вооруженной охраной, но физической силы к нему не применяли.Оккупационные силы, взявшие под контроль Мелитополь, назначили собственного мэра, однако Федоров считает такую замену нелегитимной, поскольку он является законно избранным мэром, за которого проголосовало более 60% избирателей.

Палата представителей проголосовала за лишение России льготного режима в торговлеПалата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов (424 против 8) проголосовала за лишение России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле, имеющего также более прозаичное название "постоянные нормальные торговые отношения". Законопроект позволяет президенту устанавливать по своему усмотрению более высокие таможенные тарифы на товары из этих стран, а также расширяет его полномочия для введения против них санкций за нарушения прав человека.Закон еще должен быть принят Сенатом и подписан президентом, но наблюдатели никаких препятствий для его принятия не ожидают.

Канцлер Германии выступил против агрессии в отношении выходцев из РоссииКанцлер Германии Олаф Шольц выступил против любых проявлений агрессии в отношении выходцев из России, подчеркнув, что они не несут ответственности за войну против Украины, развязанную Владимиром Путиным. "Абсолютно неприемлемо, когда люди российского происхождения подвергаются оскорблениям или физическим нападениям. Это война Путина. Он один несет ответственность за нее", - написал канцлер в "Твиттере".https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1504507511281442819

Главное по итогам четверга, 17 марта✅По мнению Запада, застопорившееся наступление России в Украине говорит о том, что Киев может вынудить Россию перейти к позиционной войне✅Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "лично согласен" с Байденом в том, что Россия совершает в Украине военные преступления и что он не видит "осмысленных усилий" со стороны Москвы на пути мирных переговоров✅Байден решил предоставить Украине беспилотники-камикадзе американского производства, которые могут поражать вражеские цели с расстояния в десятки километров✅В результате обстрела из систем залпового огня "Град" рынка "Барабашово" в Харькове там загорелись торговые ряды, а при повторном обстреле один из прибывших на место спасателей погиб, а другой получил ранения✅Спасатели в Мариуполе сообщают о том, продолжающиеся российские обстрелы мешают им извлекать людей из-под развалин драматического театра, на который в среду были сброшены две сверхмощные бомбы. Под завалами до сих пор могут находиться до тысячи человек✅Костромская ГТРК сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине, в том числе командира полка ВДВ, воевавшего под Иловайском в 2014 году.✅Москвичка была оштрафована на 30 тыс. рублей за то, что, как сказано в протоколе, находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Украины, выражающих явно негативное отношение к Вооруженным силам России