ОНЛАЙН. "Укрэнерго": Чернобыльская АЭС полностью обесточена в результате действий российских войск

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 9 марта

В Киевской области началась эвакуацияВ Киевской области началась эвакуация мирного населения. Речь идет о городах Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка и Ворзель.Первые колонны, по сообщениям главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, уже выехали."Сейчас отправляется колонна на Бучу. Очень надеюсь, что все будет хорошо и мы заберем всех наших людей", — написал он.В некоторых городах, откуда идет эвакуация, нет электричества и мобильной связи, поэтому госслужба Украины ездит по улицам с громкоговорителями и оповещает местное население.

Выданные российскими банками карты Visa перестанут работать за пределами России 10 мартаРоссийские банки Альфа-банк и Сбер пояснили, что карты Visa все-таки перестанут работать за рубежом 10 марта.Информация, появившаяся этим утром, о якобы продлении срока действия карт на один день не касается снятия наличных за рубежом, а касается только клиринга — то есть расчетов между банками."Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов", - отсечает Сбербанк.

Укрэнерго: Чернобыльская АЭС полностью обесточенаКомпания "Укрэнерго" сообщает, что Чернобыльская атомная электростанция полностью обесточена в результате действий российских войск. "Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", — говорится в сообщении.https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/327328592769306

Более 100 человек из "российской номенклатуры" попадут под новые санкции ЕСГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщает, что новый пакет персональных санкций ЕС затронет более ста человек."Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России. Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", — сказал Боррель.Сегодня утром постпреды стран ЕС согласовали санкции, сейчас осталась только техническая процедура — окончательно их утвердить. Вероятно, новый санкционный список будет опубликован уже сегодня вечером.

Последствия обстрелов жилых кварталов в Харькове 8 марта.

Новое обращение ЗеленскогоВладимир Зеленский в очередной раз попросил закрыть небо над Украиной и поблагодарил Польшу за "альтернативу" — готовность предоставить Украине боевые самолеты."Вопрос — в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу — американскую базу. Мы также имеем подтверждение, что договоренность американской стороны с Польшей достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Послушайте, у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим — решайте это побыстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты"."Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Но и масштаб нашего ответа — максимальный. И это два разных слова "максимальный". У них — и у нас. У них — только техника. По максимуму. У нас к технике — еще народ. На высоте. У них — только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться. А у нас — еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну".

Imperial Brands приостанавливает продажи сигарет в РоссииБританская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России. Компания выпускала в России сигареты марок Davidoff и Winston. В компании пообещали поддерживать сотрудников, работавших в России.

В Полтавской области формируется колонна для эвакуации из Сум, сообщает замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отмечает, что "Красный крест" будет сопровождать эвакуационные колонны.

Французская машиностроительная компания Alstom, занимающаяся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявила о приостановке поставок в Россию. Об этом говорится в сообщении концерна.Alstom также прекратит все будущие инвестиции в Россию. Это решение принято на фоне вторжения в Украину.

Конституционный суд России вышел из Конференции европейских конституционных судовКС России отмечает, что несколько судов-членов Конференции европейских конституционных судов (КЕКС) выступили за прекращение членства российского Конституционного суда в КЕКС.Одно из главных требований КЕКС с судам-членам — руководствоваться принципом господства права и быть независимым судом.

Китай предоставит Украине гуманитарную помощьКитайский Красный Крест предоставит Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней, или 791 540 долларов США. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. Как отмечается, гуманитарная помощь, в частности, состоит из предметов первой необходимости.https://www.reuters.com/world/china-provide-5-mln-yuan-worth-humanitarian-assistance-ukraine-2022-03-09/

Государственная пограничная служба Украины задержала 12 мужчин, которые пытались пересечь границу "Речь идет о 12 уклонистах, которых ночью 8 марта задержали на одном из участков границы", — говорится в сообщении. Мужчинам вручили по тюльпану: "Подаришь жене, скажешь, защитник вернулся". Выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из Украины запрещен. https://twitter.com/DPSU_ua/status/1501122462951555075

ЕС договорился о новых санкциях против РоссииПостоянные представители стран ЕС согласовали новые санкции против российского руководства и бизнесменов.Также под санкции могут попасть три белорусских банка — их отключат от системы SWIFT, сообщает французское представительство в Совете ЕС.

Всемирный экономический форум в Давосе заморозил отношения с Россией Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил отношения с Россией и приостановил стратегическое партнерство с российскими бизнесменами. Как передает Укринформ, об этом сообщила изданию Politico пресс-секретарь ВЭФ Аманда Руссо. "Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями", - заявила изданию Руссо. Как отмечается, ВЭФ будет соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями.

Университет в Санкт-Петербурге отчислит студентов-участников антивоенных акцийСанкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уже подготовил приказы об отчислении студентов, задержанных на антивоенных акциях, сообщает российское издание "Коммерсант".На данный момент издание сообщает о 13 проектах приказов об отчислении, но их число может увеличиться.“Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики, ничего”, — цитирует “Коммерсант” председателя Большого студенческого совета университета Михаила Мочалова.

Очередь на поезд в Польшу во Львове.

Неуправляемые российские авиабомбыАвиаудар по Чернигову, в результате которого погибли 47 мирных жителей, может являтся военным преступлением, заявили сегодня представители Amnesty International, завершив свое расследование обстоятельств трагедии.Бомбардировка произошла в 12 часов дня в четверг, 3 марта.Основываясь на интервью, сопоставлении и анализе видеодоказательств, Amnesty International пришла к выводу, что этот авианалет был, скорее всего, совершен российской авиацией. Специалисты считают, что в ходе этого налета военные сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы.“Прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Лица, ответственные за такие преступления, должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их семьи должны получить полное возмещение ущерба”, — сказала представитель Amnesty International Джоанна Маринер.Черниговская областная администрация сообщила, что в результате авиаудара погибли 47 человек.Полученные и проверенные Amnesty International кадры авиаудара показывают, что восемь боеприпасов сбрасываются в непосредственной близости друг от друга и падают чередой (как бы по линии), как это обычно бывает при бомбардировке.Amnesty International не смогла найти и установить легитимную военную цель на месте удара или вблизи него.Спутниковые снимки от 28 февраля показывают очередь людей у здания, пострадавшего от удара. Основываясь на этих снимках и показаниях свидетелей, Amnesty International считает, что бомбы разорвались близ людей, стоявших в очереди за едой.

Россия не может найти покупателей на свою нефтьАналитики Goldman Sachs отмечают, что большая часть российской нефти, экспортируемой из портов, остается непроданной. По оценкам JP Morgan, для около 70% российской морской нефти пытаются найти покупателей. Об этом пишет Reuters https://www.reuters.com/business/oil-extends-rally-after-us-bans-russian-imports-prompting-supply-fears-2022-03-09 .По оценкам аналитиков, цена на нефть вырастет, но это повышение не будет критичным."Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет", - заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.Накануне американский президент Джо Байден заявил о введении полного запрета на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Минобороны России распространило "документ нацгвардии Украины"Министерство обороны России заявило, что получило "секретные приказы Нацгвардии Украины". Речь о шестистраничном документе, подлинность и происхождение которого невозможно проверить.В нем говорится об организации занятий по "боевому слаживанию" некоторых подразделений Нацгвардии Украины до 3 февраля 2022 года и с 7-го по 28-е февраля 2022 года. Боевое слаживание — это военный термин, означающий обучение военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения.Минобороны России считает, что эти шесть страниц якобы доказывают планы Украины по проведению военной операции на территории Донецкой и Луганской областей страны. Никаких более развернутых аргументов в пользу этой версии не приводится.

"Я свидетельствую": первая леди Украины выступила с обращениемПервая леди Украины Елена Зеленская в письме, адресованном мировому сообществу, говорит об ужасах войны и рассказывает о нескольких детях, погибших в ходе боевых действий:“О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки — дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем".Зеленская поблагодарила за поддержку международное сообщество и соседние европейские страны, которые приняли беженцев. Она также повторила призывы своего мужа, президента Зеленского, объявить бесполетную зону на Украиной.НАТО ранее отвечало на этот призыв отказом, поясняя, что это может привести к крупномасштабному военному столкновению с Россией.

Рубль падаетНа Московской бирже доллар обновил исторический максимум — 120 руб. Курс евро на бирже вырос до 130 руб.

ВСУ разбили российскую базу в Харьковской областиУкраинские военные выбили российских военных с базы возле Дергачей Харьковской области, пишет глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов."Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Терробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова", — сказал Синегубов.Он утверждает, что российские военные, убегая, оставили военную технику и тяжелое вооружение.Россия не сообщала о потере базы. Пока нет возможности подтвердить эту информацию из других источников.

ГСЧС Украины: с вечера 8 марта в Украине под российскими обстрелами погибли более 20 человекУкраинские спасатели сообщают, что российские войска обстреливают частные дома в Николаевской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Луганщине – погибли 23 человека. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на отчет ГСЧС Украины. Николаевская областьПодразделениями ГСЧС ликвидировано 11 пожаров, возникших в результате обстрелов на территории области. В результате обстрелов погибли 4 гражданских, деблокированных из-под завалов 5 человек.Житомирская область8 марта в 20:10 в Житомире в результате авиаудара на территорию в/ч А-2900 погибли 3 военнослужащих, 3 травмированы и в результате попадания в трехэтажное здание (80х24 м) общежития погиб 1 человек и травмированы 2 человека.8 марта в 20:50 в г. Малине Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 г.р.Сумская область8 марта в результате авиаудара по с. Бытица, Сумского района погиб 1 человек и 1 человек травмирован, уничтожены 1 и частично повреждены 2 жилых дома.8 марта В результате авиаудара г. Ахтырка повреждены 8 жилых домов, травмированы 6 человек.Харьковская областьПодразделениями ГСЧС ликвидированы последствия авиаудара по частному домохозяйству в с. Донец. Спасены 4-х человек. На месте происшествия найдены тела двух человек, из них один ребенок.Луганская область8 марта в результате обстрелов по Северодонецку и Рубежному погибли 10 человек, травмированы 9 человек, повреждены 49 жилых домов и 14 зданий. Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек. От ГСЧС привлекалось 213 человек и 43 ед. техники.

Лидеры в конгрессе США договорились о помощи в $13,6 млрд для УкраиныЛидеры конгресса США договорились выделить Украине и европейским союзникам финансовую помощь в размере 13.6 млрд долларов.На прошлой неделе президент США Джо Байден запросил 10 миллиардов, но и демократы, и республиканцы так поддержали это решение, что цифра возросла до 13.6 млрд.Из этих денег более 5 млрд долларов пойдут на помощь Украине и странам Восточной Европы, чтобы они могли справиться с потоком беженцев. Еще 6.7 млрд выделяются на размещение американских военных и оборудования в регионе.

В Британии задержали частный самолет. Его мог нанять россиянинБритания задержала частный самолет, зарегистрированный в Люксембурге. Власти выясняют, не принадлежит ли самолет на самом деле России и не прилетел ли на нем гражданин России, нарушающий санкции.Аэропорт Фарнборо, где приземлился самолет, является частным. Власти Британии подозревают, что на борту мог быть российский олигарх.Британские власти работают над тем, чтобы квалифицировать как уголовное преступление попытки самолетов, принадлежащих россиянам или зафрахтованных ими, войти в воздушное пространство страны.Правительство считает, что эта мера ударит по богатым россиянам, которые летают на самолетах, зарегистрированных в третьих странах.

ГСЧС Украины сообщает о гуманитарной катастрофе в районе под КиевомУкраинские спасатели сообщают, что очень сложная ситуация возникла в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах района не контролируется украинскими властями, российские войска создали гуманитарную катастрофу.Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на отчет ГСЧС Украины.Известно, что в связи с действиями российских войск отсутствует доступ к населенным пунктам: Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Червона , Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, российские войска блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.По оперативной информации нуждаются в эвакуации около 4400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.

Россияне перепродают еду из "Макдональдс"На российском сайте частных объявлений "Авито" появилось множество предложений продать еду из "Макдональдса"."Наггетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс вкусить заграничные блага", - говорится в одном из объявлений."Креветки куплены в Маке в 23.30. Еще теплые, отправлю курьером", - отмечается в другом.Русская служба Би-би-си зашла на сайт сегодня утром и нашли более 3000 таких предложений в одной только Москве. Продукты перепродают по цене в 3-10 раз дороже исходной.

Британский ритейлер детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России, включая отгрузку всех товаров.

Москва и Киев согласовали "зеленые коридоры" и время прекращения огняВице-премьер Украины Ирина Верещук заявляет, что Украина и Россия согласовали прекращение огня с 09:00 до 21:00 по местному времени для эвакуации населения по шести коридорам:Энергодар — ЗапорожьеСумы — ПолтаваМариуполь — ЗапорожьеВолноваха — ПокровскИзюм — ЛозоваяВорзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken останавливает производство и продажу пива под брендом Heineken в России и отказывается от получения прибыли от своего российского подразделения.

Российские солдаты уже четыре дня пытают и удерживают в заложниках персонал Запорожской АЭС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.По его данным, внутри станции располагаются около 500 российских военных и 50 единиц тяжелой техники. Сотрудники станции находятся в физическом и психологическом истощении. Кроме того, российские солдаты заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях.

Главное к этому часу✅Достигнута договоренноесть о том, что министры иностранных дел России и Украины - Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба - встретятся в Турции в четверг. Это будет их первая встреча после вторжения России в Украину.✅Около 5000 человек были эвакуированы из города Сумы после того, как Россия согласилась установить и соблюдать режим тишины.Губернатор города Сумы говорит, что гуманитарный коридор, который открылся во вторник, будет работать и сегодня.✅Согласно сообщениям российских государственных СМИ, Москва объявила об еще одном дне прекращении огня, чтобы позволить мирным жителям в городах, подвергшихся обстрелам, эвакуироваться. Коридоры снова будут открыты для Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя в 10:00 утра по местному времени.✅США отклонили предложение Польши отправить все свои истребители Миг-29 в Украину через американскую авиабазу в Германии. Представитель Пентагона говорит, что такая перспектива вызывает "серьезную озабоченность" у НАТО.✅Великобритания обнародовала новые санкции против России, которые дадют министрам полномочия задерживать российские самолеты в Великобритании, объявлять полет или посадку там уголовным преступлением и запрещать весь экспорт авиационной или космической техники из Великобритании в Россию.✅Президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угляMcDonald's, Starbucks и Coca-Cola пополнили список западных компаний, приостановивших работу в России

Британская разведка: российские войска блокируют Харьков, Чернигов, Сумы и МариупольОб этом сообщается в регулярной сводке британской разведки, опубликованной в Twitter министерства обороны Великобритании:✅На северо-западе от Киева продолжаются бои с войсками РФ, которым не удается существенно продвинуться,✅Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь блокированы войсками РФ и страдают от сильных обстрелов,✅Украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501438467103989762?ref_src=twsrc%5Etfw

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 9 марта:• Самолеты — 49• Вертолеты — 81• Танки — 317• Бронемашины — 1070• Артиллерийские системы — 120• Средства ПВО — 28• Реактивные системы залпового огня — 56• Автоцистерны — 60• Автотехника — 482• Корабли (катера) — 3• БПЛА оперативно-тактического уровня — 7• Личный состав — свыше 12 000 человек

CNN: Россия стремительно теряет свою военную технику в УкраинеРоссияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, которая была стянута для вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки. По оценкам США, эта техника сейчас уничтожена или выведена из строя. Речь идет о танках, самолетах, артиллерии и другом военном имуществе. На прошлой неделе американская разведка сообщала о потерях от 3% до 5% единиц техники РФ в Украине. Украина потеряла такой же процент своего имущества.

... и еще десять погибших - в СеверодонецкеГлава администрации подконтрольной Украине части Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что за последние сутки город Северодонецк обстреливался трижды, и в результате погибли десять человек.Гайдай, правда, не пишет, были ли погибшие гражданскими лицами или военными.Северодонецк - административный центр подконтрольной Украине части Луганской области.

В среду, 9 марта, российская авиация разбомбила жилые дома по ул. Шевченко в городе Лебедин, который находится в Сумской области Украины.Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти пять человек, в том числе - двух детей. Также в результате авиаудара уничтожены два жилых дома, сообщает ГСЧС Украины.

Французская авиастроительная компания Dassault Systemes приостанавливает новые проекты в России и Белоруссии. Правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Санкции связаны с российским вторжением в Украине.

Сегодня продолжится эвакуация из Ирпеня, небольшого города под Киевом, где идут активные бои между российскими и украинскими войскамиОб эвакуации сообщил мэр города Александр Маркушин. Время проведения эвакуации - с 10:00 до 15:00. Будут задействованы автобусы.На вчерашнем видео - люди переходят к месту эвакуации через взорванный мост.

В Донецкой области с начала российского вторжения убито 58 и ранено 288 гражданскихНа Донецкой области с начала вторжения в Украину, по состоянию на 20:00 8 марта, российские войска убили 58 и ранили 288 мирных жителей. Это без точного учета всех убитых и раненых мариупольцев. Как передаёт Укринформ, об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко."Россия убивает гражданских!...Кроме Мариуполя, который находится в осаде, и Волновахи, которую россияне постоянно обстреливают, сегодня прошел бой возле Марьинки. Также враг обстрелял Новолуганское, Попасное и Красногоровку. В Новолуганском ранен один человек, поврежден дом и газопровод, в Попасном ранен человек, в Красногоровке люди целые, но есть разрушения", - написал глава области.Он напомнил, что 8 марта стало известно о двух погибших в Мариуполе, где от обезвоживания умерла 6-летняя девочка – её нашли рядом с матерью, убитой российским снарядом.https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/501752444840648&show_text=true&width=500

США пригрозили китайским компаниям за нарушение санкций против РоссииМинистр торговли США Джина Раймондо пригрозила китайским компаниям запретом доступа к необходимым американским технологиям, если они будут нарушать санкции против России, пишет New York Times. Раймондо заявила, что администрация Байдена может прекратить доступ SMIC и других китайских производителей чипов к инструментам и программному обеспечению, производимых в США, важных для создания самых современных чипов."У них есть собственные интересы не поставлять этот материал в Россию, – сказала Раймондо. – Поэтому они делают это не от доброты своего сердца". По данным NYT, США могут "по сути закрыть" любую китайскую компанию, нарушающую запрет на экспорт чипов в Россию и Белоруссию. Издание напоминает, что до вторжения в Украину Россия покупала большинство чипов у Китая.

С Украины в Польшу с начала российской агрессии прибыли 1,3 млн человек.Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире единого телемарафона ряда украинских телеканалов, сообщает Укринформ. "Сейчас по последним данным, буквально сегодня утром во время общения с польскими пограничниками они подтвердили, что есть 1,3 млн граждан, которые с Украины прибыли в Польшу", - отметил он.Дипломат также заметил, что в настоящее время очереди на пунктах пропуска ещё сохраняются, но первая волна уже прошла, ситуацией удалось овладеть и ожидание для перехода украинско-польской границы уже короче.

Российский банк ВТБ запустил вклад в юаняхБанк назвал юань одной из самых доступных валют. Открытие такого вида вкладов произошло на фоне введенных в РФ существенных по операциям с долларами и евро.

Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины - подробностиГенштаб ВСУ утром в среду, 9 марта, опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на севере страны продолжается обороны Чернигова, а в Киеве ВСУ отражают наступление и удерживают рубежи. Сводка опубликована в Facebook. По информации Генштаба ВСУ:- На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.- Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.- На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.Генштаб ВСУ также сообщает, что в других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.Воздушные Силы ВС Украины, по информации Генштаба, отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения противника, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.В Генштабе ВСУ говорят, что противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории Крыма, в Краснодарском крае и "ЛДНР". Кроме того, активизирована деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.Также, по данным Генштаба, не исключается возможность привлечения Россией к войне с Украиной военнослужащих непризнанной Приднестровско-Молдавской республики в количестве до 800 человек.

Bellingcat: "Дырки" в снабжении российских войск в Украине будут все больше и большеВ логистике поставок для российских войск, которые вторглись на территорию Украины, наблюдаются проблемы, которые будут увеличиваться, об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat в эфири единого телемарафона украинских телеканалов, сообщает Укринформ. "Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные - это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась бы 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дырка в поставках", - сказал он.Грозев подчеркнул, что эти "дырки" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно."Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали и сейчас это видим на глазах", - подчеркнул журналист-расследователь.

В Харьковской области российские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры, такие как электроподстанции и ТЭЦ-5 и жилье мирного населения.Об этом сообщает в Телеграме отдел коммуникации полиции Харьковской области. "За сутки зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5. Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого – около 200", - говорится в сообщении.В полиции отмечают, что критическая ситуация сложилась в городе Изюм.

Ночь в Украине прошла относительно спокойно, но ситуация остается достаточно сложнойОб этом в эфире телемарафона украинских телеканалов сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко."В целом эта ночь прошла относительно спокойно по сравнению со многими предыдущими ночами, но очень рано еще расслабляться, потому что я вчера и сегодня утром читаю очень много постов о том, что мы уже почти победили, но мы все помним спортивный принцип, что матч идет до финального свистка. Поэтому в данном случае очень рано еще расслабляться. Враг еще очень силен. Они пробуют делать что-то под Киевом. Они пробуют на северном направлении концентрироваться. Они пробуют прорываться к Изюму и хотят захватить Изюм, хотя это не удается, к счастью. Наши войска работают просто на отлично, но в целом ситуация все еще остается достаточно сложной", - сказал он.

Москва снова объявляет режим тишиныРоссийское министерство обороны вскоре после того как в Киеве прозвучала серия взрывов, объявило, что готово с 9 утра по украинскому времени соблюдать режим тишины.Это значит, что продолжат работу гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.Накануне украинским властям удалось эвакуировать 5 тысяч человек из Сум – это была первая успешная массовая эвакуация.Глава сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий утром в среду написал, что переговорная группа договорилась об открытии гуманитарного коридора из Сум в Полтаву с 9 утра до 9 вечера среды.Живицкий сообщает, что жители города смогут выехать и на своих автомобилях, а для беременных женщин, женщин с детьми, стариков и инвалидов городские власти организуют автобусы.Эвакуация в Чернигове накануне провалилась, поскольку Россия , как утверждает украинская стороны, продолжала обстрелы; до этого по той же причине проваливалась она и в Мариуполе. Киев и Харьков в коридорах, судя по сообщениям с места, не нуждаются, поскольку не окружены.

МИД России подтвердил, что Лавров и Кулеба встретятся в АнтальеМИД России подтверждает, что министры иностранных дел России и Украины встретятся в турецкой Анталье.Как сообщает РИА Новости, представительница МИД России Мария Захарова сказала утром в среду, что Лавров летит на международный дипломатический форум в Анталье, и там планируется его "контакт" с Кулебой.Инициатором этой встречи выступила Турция: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил провести ее в трехстороннем формате: он, Кулеба и Лавров.До сих пор сообщалось, что встреча пройдет 10 марта, но дипломатиский форум начинается 11-го.

Украинский генштаб: оборонительные бои продолжаютсяЕсли судить по утренней сводке украинского генштаба, то никаких существенных перемен в позициях сторон к началу 14-го дня войны не произошло.Генштаб пишет, что украинская армия продолжает вести оборонительные бои на северном и северо-западном направлениях, киевская группировка продолжает отбивать попытки наступления россиян.Генштаб утверждает также, что российские военные "в связи с многочисленными потерями личного состава" начали скрытую дололнительную мобилизацию в Крыму, самопровозглашенных ДНР-ЛНР и в Краснодарском крае России, но доказательств пока не приводит.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268272335485852&show_text=true&width=500

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, экспевица и дизайнер Виктория пожертвовали детям Украины 1,3 млн долларов."Ситуация в Украине действительно неистовая... Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи в разлуке. Детей выдергивают из кроватей, за одну ночь они стали беженцами. Поскольку конфликт в Украине продолжается уже вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", – сказал Бекхэм.Он добавил, что с супругой инициировали сбор средств через собственный благотворительный фонд. Деньги будут переданы ЮНИСЕФ в помощь пострадавшим от войны в Украине."Пожалуйста, присоединитесь ко мне в поддержке ЮНИСЕФ и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - призвал Бекхэм. View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

В какие страны выезжают украинцы из-за развязанной Путиным войны

Почти два часа 8 марта российские войска бомбили и обстреливали гражданскую инфраструктуру Ахтырки (город в Сумской области Украины), заявил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий."Железнодорожный вокзал, здание исполкома, краеведческий музей, местный универмаг и все коммерческие помещения были полностью разрушены. ТЭЦ отключена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично отсутствует водоснабжение", — рассказал мэр города Павел Кузьменко.

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group останавливает работу в РФ и закрывает офисы, говорится в заявлении Universal Music Group"Мы немедленно останавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине", - сообщила компания. Отмечается, что компания поддерживает помощь беженцам в регионе.

МВФ рассмотрит немедленное выделение Украине 1,4 млрд долларов помощиИсполнительный совет МВФ 9 марта соберется, чтобы рассмотреть предложение о выделении Украине экстренного финансирования. Идет речь о 1,4 млрд долларов.Директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева заявила, что такая помощь имеет целью сделать шок для украинской экономики не таким мощным, говорится на сайте МВФ.По ее словам, МВФ изменил фокус переговоров с украинскими властями в рамках текущего сотрудничества по реформам на кризисное управление."Сотрудники МВФ ежедневно контактируют с ключевыми должностными лицами из Украины. Это так поразительно видеть, как они работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений. Сегодня мы должны помочь Украине преодолеть этот шок, но для нее наступит момент восстановления", – заявила Георгиева.По ее словам, МВФ помогает Украине мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

Don't worry be happy в ОдессеВчера в Одессе у уличных баррикад играл оркестр. Вероятно, это был оркестр ВМС, музыканты которого вышли в центр, к баррикадам, чтобы поддержать защитников города. Но репертуар для военных дней необычный.https://twitter.com/cristinamas_/status/1501188967961669638?ref_src=twsrc%5Etfw

Вооруженные силы РФ продолжают концентрацию сил в восточных, северо-западных и западных пригородах Киева, чтобы приступить к взятию города в течение ближайших 24-96 часов, говорится в последнем отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War).

Взрывы в Киеве, воздушная тревога еще в нескольких городахНа Украине наступило четырнадцатое утро войны.Журналисты, работающие в Киеве, в том числе корреспондент BuzzFeed сообщают о громких взрывах в столице.Пока неясно, обстрел ли это или же, например, взрывы зенитных ракет.Украинские каналы сообщают, что в Киеве, областных центрах Чернигов и Житомир, а также в городе Васильков под Киевом объявлена воздушная тревога.https://twitter.com/ChristopherJM/status/1501408353242734596?ref_src=twsrc%5Etfw

Так выглядит обложка сегодняшнего номера российской "Новой газеты".

Россияне разбомбили дома в городе Малине (Житомирская область Украины) – есть жертвы, среди них маленькие детиРоссийские войска, задействовав авиацию, устроили бомбардировку Малина в Житомирской области, погибли 5 мирных жителей, из них двое годовалых детей, сообщает ГСЧС Украины."8 марта в 20:50 в городе Малин по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения", говорится в сообщении. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/328892152612014&show_text=true&width=500

Американские разведчики дали характеристику ПутинуДиректор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Пентагона Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США поделились мнениями о том, что происходит в голове у российского президента."Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", - сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения"."По-моему, Путин думает, что это дает ему несимметричное преимущество", - сказал он.О размахивании "ядерной дубинкой" говорила и Аврин Хейнс."Мы считаем, что Путин чувствует обиду, считая, что Запад не оказывает ему достаточного почтения и считает, что он не может проиграть эту войну", - сказала она."Что именно он будет готов считать такой победой - это, возможно, будет меняться со временем", - добавила Хейнс.Так как Путин находится под невероятным давлением, его ближний круг "становится уже и уже", - отметил директор ЦРУ. Он считает, что в этом круге нет людей, которые способны критически оценить решения президента."Люди поняли, что ставить под сомнение его решения всегда вредно для карьеры", - считает глава ЦРУ.

Украина обещает гражданство иностранным добровольцамИностранные добровольцы, приехавшие воевать за Украину, при желании смогут получить украинское гражданство - об этом сказал в телеэфире заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.Как сообщает агентство Укринформ, Енин сказал, что число таких добровольцев растет, и организацией их въезда занимаются специально назначенные люди из погранохраны и миграционной службы Украины."Далее их опекает непосредственно министерство обороны. Они подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство. В дальнейшем, если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, наше законодательство предусматривает такую возможность", - сказал Енин.Украинские власти утверждают, что за Украину готовы воевать уже 20 тысяч иностранцев, но проверить это утверждение не представляется возможным. Но сколько-то иностранных добровольцев в Украине точно есть, и некоторые из них уже говорили с журналистами.

ООН назвала количество погибших гражданских украинцев с начала войныУправление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля до 7 марта среди гражданских в Украине – 1335 жертв нападения России, среди которых – 474 убитых. "С 04:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 7 марта 2022 года (по местному времени), мы зафиксировали 1335 потерь среди гражданского населения в стране: 474 убитых и 861 ранен".По данным ООН, всего погибли 474 человека (97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен).В общей сложности 861 ранен (76 мужчин, 55 женщин, 11 девочек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен).В Донецкой и Луганской областях: 545 жертв (96 погибших и 449 раненых).На подконтрольной правительству территории: 409 жертв (72 погибших и 337 раненых).

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и в Украине.Об этом сказано в заявлении компании Meta. "Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах", — говорится в заявлении компании Meta.Это означает, что люди, следящие за частными учетными записями, базирующимися в Украине и России, больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто следит за ними.Кроме того, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке "взаимных подписчиков".

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на Чернобыльской АЭССистемы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ, пишет Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Генеральный директор... отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена".24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион УкраиныВо время выполненной российской авиацией поздним вечером, 7 марта, бомбежки в украинском городе Сумы погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья, сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко в Facebook. "Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. – неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо. ..вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", - написал он.

К банкоматам "Тинькофф" в Москве вновь выстроились длинные очереди

Fitch считает, что дефолт России неизбеженРейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России до уровня С – это преддефолтный рейтинг. По мнению агентства, дефолт страны неизбежен. Дефолт – это невозможность или отказ страны выплачивать свои долги. Россия уже пережила дефолт в 1998 году.В этот раз ситуация несколько иная. Fitch пишет, что дефолт сейчас неизбежен, так как, по мнению агентства, государство все меньше готово обслуживать свой долг. В агентстве ссылаются на указ президента и заявления Центрального банка, которые ограничивают различные выплаты по долговым бумагам для иностранцев.В агентстве ожидают, что Россия может решиться на «политический ответ» на санкции в области энергетики, о которых заявили в этот вторник США и страны ЕС, и откажется от выплаты части своих обязательств.Рейтинговое агентство Moody’s 6 марта также предупреждало о риске дефолта России. Оно снизило в воскресенье рейтинг до Са – это также преддефолтный рейтинг. Объяснения у агентства такие же, как у Fitch: в стране ограничивается движение капитала и различные выплаты иностранцам.В агентстве сомневаются в том, что Россия «хочет и способна» платить по своим обязательствам.Может ли дефолт России серьезно изменить ситуацию сейчас – это спорный вопрос.Рубль и так достаточно сильно упал. Курс пытаются поддерживать с помощью валютных интервенций – сначала Центрального банка, а затем, после того как его активы были заморожены, с помощью продаж валюты со стороны экспортеров.Иностранные инвесторы из-за войны с Украиной и санкций в основном покинули российский рынок. Доверие к российской экономике и властям у международных инвесторов подорвано.

В России запретили обменивать рубли на валютуИз-за ограничения поступления в страну долларов в связи с западными санкциями Банк России запретил гражданам покупку наличной валюты. Сообщение о введении нового порядка валютных операций сроком до 9 сентября обнародовано в ночь на среду, 9 марта. Обменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.Кроме того, граждане могут снять деньги в иностранной валюте только с открытых ранее (до 9 марта) валютных счетов и вкладов, и лишь в объеме до 10 тысяч долларов. При этом независимо от того, в какой валюте был открыт счет, банки будут выдавать наличные только в долларах. Средства свыше суммы в 10 тысяч долларах можно будет получить лишь в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

США перебросят в Польшу две батареи PatriotКомандование американских сил в Европе объявило, что по просьбе Польши перебросит в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.Европейское командование (EUCOM) американских сил в официальном извещении об этом пояснило, что эти комплексы защитят американских военных в Польше, их польских коллег и вообще территорию этой страны НАТО от потенциальных угроз."Это является разумной защитной мерой, которая [...] никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", - сказал РИА Новости представитель Европейского командования Адам Миллер.Батарея Patriot обычно состоит минимум из четырех установок, каждая из которых несет четыре зенитных ракеты.

Из Сум за день вывезено около 5000 человекОколо пяти тысяч человек и более тысячи частных автомобилей эвакуированы из города и находятся в безопасности, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Сумы окружены российскими военными. Их жителей эвакуировали по гуманитарному коридору, о котором стороны договорились на прошлой неделе. Колонны автобусов с беженцами начали уходить в Полтаву утром восьмого марта.1100 иностранных студентов эвакуируют из Сум отдельно - поездом во Львов.Минувшей ночью в результате авиаудара россиян по Сумам погиб 21 человек, среди которых двое детей.

Западным "частным военным" предлагают до 6 млн за помощь в эвакуации с УкраиныНа западных сайтах для военных профессионалов появляется все больше объявлений о поиске людей для операций по эвакуации с Украины, пишет корреспондент Би-би-си Берт Дебюссман. Как говорят инсайдеры рынка, спрос на людей, способных выполнить такую работу, сейчас растет. По словам канадско-американского эксперта по частным военным компаниям (ЧВК) Янга Пелтона, "на рынке сейчас ажиотаж".Все эти миссии связаны с логистикой, эвакуацией или добычей информации. Применять ЧВК в украинском конфликте невозможно из-за юридических и политических сложностей, говорит британский эксперт Саймон Манн, просидевший несколько лет в гвинейской тюрьме по обвинению в подготовке переворота.Подобные объявления размещаются от имени частных лиц, но кто их разместил - не раскрывается. По словам Пелтона, за операции по обеспечению эвакуации с Украины сегодня платят от 20 тыс. до 6 млн долларов. Последняя сумма - это цена вывоза целой семьи со всеми активами.Манн тоже говорит о высоких зарплатах - до 10 тыс. долларов на человека. "Эти операции организуют люди с опытом работы с ЧВК, у которых оказались связи в стране", - говорит он.

22 погибших, в том числе трое детей, в СумахВ осажденном россиянами городе Сумы за вечер понедельника под бомбежкой погибли 22 человека, в том числе трое детей - об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.Живицкий утверждает в своем телеграм-канале, что российская авиация бомбила жилые дома в Сумах.Все 22 человека были убиты одной бомбой, которая полностью разрушила шесть домов и повредила еще пару десятков. Ранения, по словам Живицкого, получили восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.

Пентагон: передача США польских "Мигов" - плохая идеяОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг предложение Польши отдать ее истребители "МиГ-29" американцам, чтобы они уже передали их Украине.Кирби назвал предложение Польши "несостоятельным"."Мы продолжим консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этой проблеме и ее сложному логистическому аспекту, но мы не считаем, что предложение Польши состоятельно", - говорится в заявлении Кирби.Предложение Польши, кажется, застало американских чиновников врасплох. Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд сказала, что Варшава не согласовывала его с Госдепартаментом.Во вторник Польша заявила, что готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение вооруженныъ сил США.При этом президент Матеуш Моравецкий заявил, что прямо на Украину Варшава истребители отправить не готова, так как ни Польша, ни НАТО не участвуют в войне на Украине.Практически с самого начала войны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем еще могут помочь ему западные союзники, просил закрыть небо и защитить Украину от авианалетов.Но Запад неизменно отвечал ему, что объявление территории Украины бесполетным пространством означало бы прямое столкновение НАТО с Россией.

Conflict Intelligence Team, которая обобщает в "Твиттере" фото- и видеосвидетельства о войне России с Украиной, удивлена позавчерашним заявлением Пентагона, что, по данным американской разведки, Россия не планирует вводить в бой дополнительные силы.Conflict Intelligence Team публикует фото и видео переброски бронетехники к границам Украины.https://twitter.com/CITeam_en/status/1501239408107925514?ref_src=twsrc%5Etfw

Виктория Нуланд: "Северный поток-2" мертвЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в комитете Сената США по международным отношениям назвала российский газопровод "Северный поток-2" "куском металла, покоящемся на морском дне"."Я думаю, "Северный поток-2" теперь мертв, - заявила Нуланд. - Не думаю, что его кто-то когда-нибудь воскресит".Прежнее правительство Германии много лет отвечало отказом на призывы Украины, восточноевропейских стран, США и многих европейских политиков остановить этот проект стоимостью 11 млрд долларов. Новое правительство Олафа Шольца сначала приостановило сертификацию газопровода, а затем, когда Россия напала на Украину, заявило, что сертификации и не будет."Мы с партнерами и союзниками работаем над тем, чтобы минимизировать удар по глобальным поставкам энергии и не дать России превратить свой экспорт энергоносителей в оружие", - сказала во вторник Нуланд.Нуланд высказалась и о предложении Польши передать свои истребители "МиГ-29" американским силам на базе НАТО в Рамштайне в ответ на просьбу Украины послать ей самолеты."Насколько я знаю, с нами это согласовано не было", - сказала она.Анонимный представитель НАТО сказал агентству Рейтер, что вылет боевых самолетов с базы НАТО для операций в украинском воздушном пространстве "может принести серьезные проблемы всем странам альянса".

Российские частные самолеты в Британии теперь могут задерживать Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил уголовным преступлением вход российских самолетов в воздушное пространство Британии и приземление в британских аэропортах. Самолеты "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний в Соединенное королевство уже не пускают, поэтому речь может идти о принадлежащих россиянам или арендованных ими частных самолетах. По словам Шаппса, британские аэропорты теперь могут их задерживать. "Мы лишим путинских прихвостней возможности жить нормальной жизнью, пока гибнут миллионы ни в чем не повинных людей", - написал Шаппс в "Твиттере" https://twitter.com/grantshapps/status/1501310674911342594?ref_src=twsrc%5Etfw

Главные события вторника- Банк России ввел особый режим снятия валюты со счетов: не более 10 тыс. долларов, остальное в рублях- В России остановили работу McDonalds, Coca-Cola, Starbucks, Universal Music и другие крупные компании- Президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт нефти, газа и угля из России- Британия объявила, что до окончания 2022 года перестанет импортировать российскую нефть- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к - Палате общин британского парламента- ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе на Украине- По данным ООН, Украину покинули 2 млн человек