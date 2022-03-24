ОНЛАЙН: Война в Украине. Британская разведка: деморализованным российским войскам грозит окружение под Киевом

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 24 марта

Россия продлила до апреля ограничение полетов на юге страны, введенное после вторжения в Украину 11 аэропортов были закрыты с 24 февраля, последний раз запрет был продлен до 26 марта. Остальные аэропорты РФ продолжают работать в штатном режиме, отмечают в Росавиации.

"Почему бы и нет": представитель РФ в ООН заявил о готовности Путина нажать ядерную кнопкуВ России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский. Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО"."Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский."Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – добавил он.

США предупредили Китай, что помогать России обойти санкции – недопустимоСоветник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 вскоре объявят единую позицию в отношении попыток России обойти санкции с помощью Китая или любой другой страныОб этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. Об этом Салливан сказал на борту самолета Air Force One по пути в Брюссель, где президент США Байден примет участие в экстренном саммите НАТО."Это не касается конкретно Китая, но это касается каждой значительной экономики и решений, которые любая из этих экономик примет, чтобы намеренно и активно попытаться подорвать или ослабить санкции, которые мы ввели", - сказал Салливан.По его словам, правительство США передало это сообщение Китаю, и Вашингтон ожидает "аналогичного сообщения со стороны Евросоюза и отдельных европейских стран".

В России блокировали доступ к сервису "Google Новости"В России заблокирован информационный сервис "Google Новости". Роскомнадзор в среду вечером, 23 марта, сообщил, что решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ за "распространение фейков" о войне России в Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что речь идет о блокировке доступа к ресурсу news.google.com.После начала войны в Украине Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил РФ за рубежом. Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны РФ и запретил называть "спецоперацию" в Украине нападением, вторжением или объявлением войны.После этого на основании требования генпрокуратуры в России были заблокированы более 750 ресурсов, в том числе многие независимые СМИ.

Экс-министр обороны "ДНР" россиянин Игорь Стрелков сообщил о гибели тестя в УкраинеТесть Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб, а окрестностях города Авдеевка (Донецкая область) от попадания пули. Об этом пишет российское издание РБК.

Представитель ООН: из-за российской войны в Украине необходимо помогать бедным странам с продовольствием Директор немецкого отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Мартин Фрик призвал значительно увеличить помощь бедным странам в свете влияния войны на глобальные запасы продовольствия. "Прежде всего, пострадавшие страны нуждаются в массивной финансовой поддержке, чтобы ценовой шок не привел к дестабилизации", - приводят слова Фрика издания медиагруппы RND. "Гуманитарная помощь и политика развития являются политикой безопасности", - добавил он.В среднесрочной перспективе цель должна заключаться в повышении уровня самообеспечения в таких государствах, считает глава немецкого отделения ВПП. По словам Фрика, многие страны долгое время полагались на производство - большей частью на экспорт - и закупку продуктов питания на мировом рынке. Эту логику необходимо переосмыслить, чтобы повысить независимость от ценовых потрясений на мировом рынке, считает эксперт.

Президент США Джо Байден сегодня ночью прилетел в Брюссель, где пройдут сразу три крупных саммита - НАТО, ЕС и "Большой семерки". Главные вопросы - новые санкции против России и расширение помощи Украине, которая уже ровно месяц воюет с РФ. Американские СМИ накануне писали о том, что Байден едет уговаривать западных союзников ограничить импорт российских энергоносителей. Также будет обсуждаться вопрос отправки миротворческой миссии в Украину (это предложила Польша, хотя в НАТО уже заявили, что под флагом Альянса этого не произойдет).

Россия планирует устроить "большой террор" в Херсоне из-за протестов горожан - TimesРоссияне планируют устроить "большой террор" во временно захваченном Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения. Об этом сообщает Times, имея в распоряжении письмо сотрудника ФСБ.В датированном понедельником письме говорится о том, что Кремль больше не желает "играть по-доброму" с протестующими. Жителей города планируют забирать из дома посреди ночи: "Даже если нам придется забрать полгорода – мы к этому готовы".

Пентагон: украинская армия оттеснила войска РФ к востоку от КиеваЗа последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN. По его словам, оккупантов оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева."Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад."Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части [Украины]", - отметил он.В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.

РФ заблокировала экспорт нефти из Казахстана в ЕвропуМинэнерго России на фоне санкций Запада и роста цен на нефть сообщило о неожиданной критической аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, пишет российское издание "Коммерсант". Он обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС, которые отказываются покупать российскую нефть.По данным российских властей, повреждение причальных устройств на терминале якобы в результате шторма может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 млн баррелей в сутки. Руководство подконтрольного РФ Каспийского трубопроводного консорциума утверждает, что ремонт оборудования продлится до двух месяцев, в этом случае отгрузки нефти на экспорт в Европу может вообще остановиться.КТК протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год - основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана, на который приходится более 80% экспорта на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал возле Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" в Молдове помогает украинским беженцамИзвестный британский актер, звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в рамках программы UNICEF находиться в Молдове, где поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами из-за полномасштабного вторжения РФ.Об этом посол доброй воли UNICEF Блум сообщил в своем Instagram. "С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности", - написал актер.Отметим, Молдова приняла и приютила практически 400 тысяч беженцев из Украины.Актер он призвал и других людей оказывать посильную помощь украинским детям

На внеочередном саммите НАТО обсудят возможность применения РФ химоружия в УкраинеЗа день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящено обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.Несколько официальных лиц, говоривших на условиях полной анонимности, согласились с тем, что, хотя официальная позиция НАТО о невмешательстве в эту войну, остается в силе, химическое оружие может изменить правила игры, поскольку такая эскалация, вероятно, побудит общественность в НАТО требовать дополнительных действий, пишет CNN.Источники сообщают, что альянс чувствителен к общественному мнению, и, хотя вполне вероятно, что на этой неделе НАТО не будет указывать России "красные черты" в отношении ответа, вероятно, преднамеренное позерство со стороны НАТО, указывающее на ее готовность к химическим атакам России все же будет продемонстрировано.Это может означать усиление групп быстрого развертывания и специальных подразделений, которые уже созданы НАТО для борьбы с такими угрозами. Такие инструменты, имеющиеся в распоряжении НАТО, ранее не использовались для помощи стране, не входящей в Альянс, но источники сообщили, что российское вторжение в Украину вызвало беспрецедентные разговоры о том, как лучше всего НАТО может поддерживать страны, не входящие в Альянс.

Будет развеваться до победы в войне с РФ: в центре Нью-Йорка подняли флаг УкраиныНад американским Нью-Йорком, а именно на Манхэттене, развевается украинский флаг. Стяг поднял лично мэр города Эрик Адамс. В церемонии приняли участие генеральный консул Украины Алексей Голубов, члены городского совета, мэрии, конгрессмены, а также представители украинской общины, передает Укринформ.

Мэр: войска РФ строят военную базу в МелитополеРоссийские военнослужащие строят военную базу на территории микрорайона Авиагородок в Мелитополе, заявил городской голова Иван Федоров. По его словам, база используется для запуска ракет по другим украинским городам.

Генштаб ВСУ: потери заставляют Россию изыскивать резервыКак сообщили в ночь на четверг в генштабе Вооруженных сил Украины, вследствие понесенных потерь командование российских войск продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины."По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", – говорится в сводке генштаба.По сведениям украинских военных, в приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.Как мы сообщалось ранее, в командовании НАТО оценивают российские потери в живой силе за первый месяц войны в диапазоне от 7 до 15 тысяч человек. С учетом раненых и пропавших без вести общие потери российской армии могут достигать 30-40 тыс.Российское командование скрывает данные о количестве убитых и раненых в боевых действиях в Украине. Эти данные были оглашены лишь один раз, 2 марта, когда Минобороны РФ сообщило о 500 погибших российских военных.

Премьер-министр Австралии раскритиковал участие Путина в саммите G20Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон скептически отозвался о возможном участии президента РФ в саммите стран "группы двадцати" в Индонезии в ноябре. "Сидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже в состоянии обличить за военные преступления в Украине, - это для меня слишком", - заявил глава австралийского правительства. Официальная Канберра разделяет позицию США о совершении военных преступлений на украинской территории, добавил Моррисон.

ВОЗ рассказала об атаках на медицинские учреждения в УкраинеНа учреждения системы здравоохранения в Украине с начала войны было совершено минимум 64 подтвержденные атаки, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В результате 15 человек погибли, еще 37 получили ранения. Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, подчеркнули в ВОЗ.https://twitter.com/WHOUkraine/status/1506579164043919367

Министр транспорта Германии призвал распределять украинских беженцев в европейские страны, не граничащие с УкраинойМинистр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг призвал к распределению украинских беженцев по странам, не граничащим с Украиной. Необходимо организовать перевозку беженцев во Францию, Испанию, Грецию и Данию, в том числе по железной дороге или самолетами, заявил министр изданиям медиагруппы Funke. Их передвижение не должно оставаться польско-германской проблемой, подчеркнул Виссинг, согласившись с аналогичной позицией министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.Кроме того, министр сообщил, что за 2 недели германские товарные поезда доставили в Украину 10 тысяч тонн продуктов питания, напитков и предметов гигиены.

Сейм Польши принял резолюцию о военных преступлениях войск РФ в УкраинеНижняя палата парламента Польши приняла резолюцию о военных преступлениях и нарушениях прав человека, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Сейм Польши призвал все государства, признающие территориальную целостность и суверенитет Украины использовать свои полномочия в международных организациях с целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, членов Совета Безопасности РФ и командующих российскими Вооруженными силами. "Общедоступные доказательства этих преступлений оправдывают признание Владимира Путина военным преступником со стороны Сейма Республики Польша и международного сообщества", - отмечается в документе.

Госдеп США: Силы РФ совершают в Украине военные преступленияВласти США считают, что российские военнослужащие совершают в Украине военные преступления, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Оценка Вашингтона основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников, объяснил он. "Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о произвольных нападениях и атаках, умышленно направленных на гражданских лиц, а также об иных злодеяниях", - указал глава Госдепартамента.

АНАЛИЗ: российское наступление застопорилось по нескольким фронтам (Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности)Ничем не спровоцированное нападение России на своего ближайшего соседа стало спусковым механизмом для крупнейшего кризиса в сфере европейской безопасности со времен Второй мировой войны.И тем не менее, по прошествии месяца российским войскам так и не удалось взять под полный контроль ни одного крупного города, их наступление захлебнулось на нескольких фронтах, а кое-где им даже пришлось отступить из захваченных мест под натиском украинских контратак.Подкрепленные высокотехнологичным оружием, поступающим из Британии и других стран НАТО, украинцы проявили себя как доблестные и стойкие бойцы. Однако их сопротивление достается ужасающей ценой.Южный портовый город Мариуполь войдет в исторические летописи как один из самых разбомбленных и разрушенных городов нашего времени. Его разрушение уже названо военным преступлением.И перед Украиной по-прежнему стоят крупные проблемы. У ее армии иссякают запасы вооружений и боеприпасов, российские боевые дроны действуют во многом безнаказанно, и Москва мобилизует подкрепление.Президент Путин, по-видимому, настроен на покорение Украины, даже если это будет означать превращение страны в дымящиеся руины.

Anonymous заявляют, что взломали базу данных Центробанка РоссииГруппа хакеров Anonymous утверждает, что взломала базу данных Центрального банка России и собирается в ближайшие 48 часов выложить в открытый доступ более 35 тысяч файлов с секретными договорами."Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тысяч файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - сказано в сообщении Anonymous в "Твиттере".Днем ранее хакерская группировка Anonymous обратилась к иностранным компаниям, продолжающим работать на территории России, заявив, что у этих компаний есть 48 часов, чтобы уйти с рынка, после чего на них будет совершена атака.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

Британская разведка: деморализованным российским войскам грозит окружениеУкраинские силы усиливают давление на российские войска, находящиеся к северо-востоку от Киева, сказано в последней разведывательной сводке министерства обороны Британии.Украина продолжает проводить успешные контратаки на россиян за пределами столицы; украинцы, вероятно, отбили города Макаров и Мощунь, говорится в отчете."Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - считают в британском минобороны.Британские военные отмечают, что российские войска вдоль оси к северо-востоку от Киева сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и падением морального духа."Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", - сказано в сообщении.Деморализованным российским войскам может грозить окружение, заключает британская разведка.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506753922224074756

Оперативная сводка Генштаба ВСУ по итогам 28-го дня войны- Российские войска не выполнили задачу по входу в административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины.- Продолжаются попытки восстановить наступательные действия с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.- На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.- На Полесском направлении противник активировал проведение авиаразведки в микрорайонах Глебовка, Лютеж, Лебедевка. В течение суток противник совершил артиллерийский обстрел районов населенных пунктов Калиновка, Горенка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.- На Северском направлении силами отдельных подразделений Центрального военного округа противник продолжает концентрировать силы и средства для осуществления попыток восстановления наступательных действий.- На Черниговском направлении противник пытается блокировать и оккупировать город Чернигов.- На Броварском направлении противник остановлен.- В направлении Изюма российскими войсками предпринята попытка прорыва обороны украинских войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои;- В районе Попасной и Мариуполя нет продвижения российских войск.- На Слобожанском направлении противник нанес артиллерийские удары по городу Харькову, активные наступательные действия подразделений российских войск провалились.- В направлении Сум подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не вели. Основные усилия были направлены на блокировку города, нанесение артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Британия предоставит Украине еще 6000 ракетНа экстренной встрече лидеров стран НАТО и "Большой семерки", которая состоится в Брюсселе в четверг, Борис Джонсон объявит о передаче украинской армии еще шести тысяч ракет.Кроме того, британский премьер намерен выделить 25 млн фунтов (33 млн долларов) на оплату украинским солдатам и летчикам.Всемирная служба Би-би-си получит от британского правительства дополнительные 4,1 млн фунтов на поддержку русской и украинской языковых служб."Соединенное Королевство в сотрудничестве с нашими союзниками усиливает военную и экономическую поддержку Украине, для которой сейчас наступает переломный момент в этой битве", - сказал Борис Джонсон."Спустя месяц с начала этого кризиса международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем поддержать огонь свободы в Украине или рискуем задуть его в Европе, а также по всему миру", - добавил премьер-министр.Новые поставки будут осуществлены в дополнение к 4000 ракет, которые уже были отправлены в Украину из Британии.Что касается финансовой помощи, то эти 25 млн фунтов также идут в довесок к 400 млн, выделенным ранее на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Зеленский требует от НАТО и ЕС дать любое оружие, нужное УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к месяцу с начала войны и запланированным на четверг саммитам НАТО, Евросоюза и G7, призвал западные страны дать Украине любое оружие, какое может понадобиться для изгнания российских войск с украинской территории."Мы ждем серьезных шагов - от НАТО, ЕС и "большой семерки" [...] Свобода должна быть вооруженной [...] Украинское небо так и не обезопасили от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города", - сказал Зеленский.Президент Украины также обратился на английском и на русском к гражданам мира и к россиянам.Граждан демократических стран он призвал с завтрашнего дня массово выходить на демонстрации в поддержку Украины.Россиян же - тех, кто против войны и властей - Зеленский призвал сопротивляться или бежать из страны."Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это", - сказал Зеленский."Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день всё больше. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать", - заявил президент.

Расследование New York Times на основе разговоров российских военных по открытой связиС начала войны разные специалисты отмечали, что российские силы в Украине пользуются незащищенными каналами связями, говорят на открытых радиочастотах или по мобильной связи.New York Times проанализировала собранные записи переговоров российских военных и смогла подтвердить ряд из них, сопоставив информацию с фото и видео в соцсетях, спутниковыми снимками, сводками обеих сторон конфликта и другой информацией в открытых источниках.Визуальное расследование газеты сосредоточилось на боях за город Макаров к западу от Киева. Оно представляет уникальный взгляд на действия наступающей армии.В перехватах разговоров российских военных между собой и на видеозаписях из соцсетей есть потенциальные признаки совершения военных преступлений.На одной из записей слышна следующая команда: "Убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией". Предполагается, что "хозяйство" - это российское подразделение.А на видео из соцсетей видно, как российская бронетехника расстреливает гражданский автомобиль - и тела погибшей в нем пожилой пары.Российские власти утверждают, что наносят только "высокоточные удары" по военным объектам.

За российскую резолюцию по Украине в СБ ООН проголосовали только она сама и КитайПроект российской резолюции по Украине ожидаемо провалился в Совете безопасности ООН: за него проголосовали только сама Россия и Китай.Остальные 13 стран-членов Совета безопасности просто воздержались. Накладывать вето на резолюцию постоянные члены СБ - США, Британия и Франция - не стали.В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать не поэтому, а потому что в тексте, естественно, не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.Соавторами российского проекта резолюции согласились стать Беларусь, Сирия и Северная Корея, но они сейчас не входят в Совет безопасности.

Из районов боев в среду эвакуированы 4,5 тыс человек - украинский министрЗа 23 марта из районов боев в разных местах страны были эвакуированы - или выехали самостоятельно по гуманитарным коридорам - 4554 человека. Об этом рассказала вечером в среду министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.По словам Верещук, большая часть из этих четырех с половиной тысяч - почти три тысячи - выехали на своем транспорте по коридору из Мариуполя в Запорожье.Еще почти тысяча человек эвакуирована из трех сел, расположенгных к востоку от Киева.

Российский суд назвал лозунг "Фашизм не пройдет" дискредитацией российской армииОВД-Инфо, объявленный в России иностранным агентом, сообщает, что Тверской суд Москвы оштрафовал москвичку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет", сочтя этот лозунг дискредитацией российских вооруженных сил.Анна Кречетова оштрафована на 50 тысяч рублей.ОВД-Инфо также сообщает, что сегодня в Петербурге задержана пикетчица с плакатом "Миру - мир".https://twitter.com/OvdInfo/status/1506709080039165969

Главное к утру четверга, 24 марта✅Наступление российских войск застопорилось на нескольких направлениях. Западные аналитики говорят о низком моральном духе в российской армии под Киевом и больших проблемах со снабжением.✅Существует риск того, что российские войска под Киевом могут попасть в окружение. По данным американских разведслужб, украинская армия смогла оттеснить российские войска на расстояние 55 км от центра Киева.✅Украина также сообщила, что вернула контроль над городом Макаров под Киевом.✅Продолжается осада Мариуполя, в городе не прекращаются бои. По данным украинского правительства, за среду из этого города в Запорожье на собственном транспорте добрались около 3 тысяч человек. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе остаются не менее 100 тысяч гражданских лиц. Гуманитарная помощь туда все еще не попадает – в Киеве заявляют, что ее блокируют российские военные.✅При обстреле Киева погибла журналиcтка Оксана Баулина. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. Российские войска не прекращают обстрелы украинских городов, в том числе Киева, Чернигова и Харькова.✅Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив показания, пришли к выводу, что российские войска действительно совершали военные преступления на территории Украины.✅Британия предоставит Украине еще 6000 ракет. Швеция - еще 5000 противотанковых комплексов, Германия решила послать Украине еще 2000 противотанковых гранатометов.✅За российскую резолюцию по Украине в Совбезе ООН проголосовали только она сама и Китай. В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать, потому что в тексте не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.✅За четыре недели войны в Харькове обстрелами разрушили почти тысячу жилых домов.✅Французская автомобильная компания Renault решила немедленно остановить свой завод в Москве.