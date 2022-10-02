ООН: больше 4 млн украинцев получили убежище в Европе

В странах Европы 4 183 840 украинцев получили временное убежище, и за последний месяц их количество выросло. Об этом сообщает на своем сайте управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Они подсчитали, что с 30 августа по 30 сентября количество беженцев выросло более чем на 214 тысяч.

Наибольший прирост за последний месяц – в Польше и Германии – соответственно 56 тысяч и 39 тысяч. А также в Чехии, Великобритании, Румынии.

К началу октября больше всего беженцев со статусом временной защиты находится в Польше – почти 1 млн 410 тысяч. Однако известно, что с начала войны в эту страну приехало почти 6,5 млн украинцев, а вернулось домой или уехало в другие государства около 4,5 млн.

По количеству беженцев из Украины после Польши идут Германия и Чехия, где количество получивших временное убежище составляет соответственно около 709 тысяч и 439 тысяч человек. Среди лидеров также Италия, Испания, Болгария, Великобритания, Франция, Словакия, Румыния.