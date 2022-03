ООН: число беженцев с Украины достигло 1 млн человек

По данным Агентства по делам беженцев ООН, на данный момент Украину покинуло около миллиона человек. Число беженцев увеличилось вдвое за последние три дня. Еще в понедельник ООН сообщала о полумиллионе человек.

Большая часть беженцев, сотни тысяч человек, направились в Польшу, сообщает ООН.

Для сравнения: за весь 2015 год Сирию, Ирак и Афганистан покинуло около 1,3 млн человек.

Верховный комиссар Агентства ООН Филиппо Гранди призвал российских военных прекратить обстрелы украинских городов, чтобы гуманитарные миссии с жизненно важными грузами могли добраться до пострадавших.

По оценкам экспертов, украинский кризис может оставить без крова 12 млн человек.

In the first several days since the start of the military offensive in Ukraine, hundreds of thousands of people have sought safety in Poland.

We’re supporting authorities on the ground, and provide information, legal assistance, relief supplies & more. https://t.co/Eve1DPeWcY pic.twitter.com/58H64qdCLd