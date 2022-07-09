ООН: и Россия, и Украина вели обстрелы из гражданских объектов

С начала военного вторжения России в Украины было зафиксировано несколько случаев, в ходе которых и украинские, и российские войска вели боевые действии из гражданских объектов. В них на тот момент находились мирные жители. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад ООН, пишет "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В качестве примера ООН приводит обстрел дома престарелых в Старой Краснянке (Луганская область) и содержание жителей Ягодного (Черниговская область) в подвале школы. В первом случае украинские военные заняли дом престарелых, в котором по-прежнему находились мирные жители.

"Десятки пожилых людей и инвалидов, многие из которых были прикованы к постели, оказались запертыми внутри без воды и электричества. В результате нападения 11 марта начался пожар, который распространился по всему зданию. Часть пациентов и сотрудников спаслись", — отмечает AP.

Сообщается, что из 71 пациента выжили 22 человека, но точное число погибших остается неизвестным. По мнению ООН, ВСУ "превратили здание в мишень" и тоже несут ответственность за гибель мирных граждан.

В свою очередь, село Ягодное находилось под контролем российских войск с 3 по 31 марта. Как отмечает ООН, тогда 360 жителей, в том числе 74 ребенка и пять инвалидов, были вынуждены находиться в подвале школы, которую российские военные использовали в качестве своей базы.

Подвал учебного заведения был переполнен, люди были вынуждены сидеть по несколько дней. В подвале не было ни туалетов, ни воды, ни вентиляции. В результате 10 пожилых людей умерли, говорится в докладе.

В ООН высказали обеспокоенность тем, что Россия и Украина используют подобные "живые щиты" во время военных действий.