ООН: Катастрофические изменения климата проявятся раньше, чем предполагалось
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Даже если человечеству удастся сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, изменения климата уже в ближайшие десятилетия фундаментально изменят жизнь на Земле. Такой вывод содержится в проекте доклада Межправительственной комиссии по изменениям климата ООН (IPCC), сообщает агентство AFP.

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Прежде чем появившиеся на свет сегодня земляне достигнут 30-летнего возраста, катастрофические изменения климата станут очевидными. Среди последствий, перечисленных в докладе, упоминаются вымирание видов, широкое распространение заболеваний, невыносимая жара, повышение уровня моря как угроза для городов, и так далее.

Авторы доклада отмечают, что от выбора, который сегодня должно сделать человечество, зависит — будет ли наш вид процветать в течение ближайшего столетия, или же он обречен на выживание.

Часть экспертов, однако, полагает, что публикация доклада, запланированная на февраль 2022 года, будет запоздалой. В этом году должно пройти несколько решающих саммитов ООН, посвященных климатическим изменениям и биологическому разнообразию.

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