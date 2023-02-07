ООН: КНДР финансирует ядерную программу кибер-кражами

В 2022 году контролируемые властями хакеры из Северной Кореи похитили виртуальных активов на сумму до 1 млрд долларов. Эти деньги пошли на военные расходы КНДР.

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Связанные с властями Северной Кореи хакеры в 2022 году по разным оценкам украли виртуальных активов и кибервалюты на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов (от 588 до 933 млн евро). Об этом говорится в специальном докладе ООН, сообщает агентство Reutersв понедельник, 6 февраля.

"Изменение стоимости криптовалюты в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки, но обе оценки показывают, что 2022 год стал рекордным годом для кражи виртуальных активов Северной Кореей", — говорится в отчете ООН.

Как отмечают авторы доклада, методы, используемые киберпреступниками из КНДР, стали в прошлом году "более изощренными", что затрудняет отслеживание украденных средств. Большинство кибератак были совершены группами, контролируемыми главным разведывательным управлением Северной Кореи. Всего за последние шесть лет управляемые государством хакеры КНДР завладели в общей сложности онлайн-активами на сумму около 1,2 млрд долларов (1,12 млрд евро).

Деньги, в том числе идут на ядерную программу

Средства зачастую анонимно инвестировали в криптовалюту, а затем использовали для финансирования ядерных и ракетных программ КНДР, говорится в докладе. В 2022 году Северная Корея запустила 73 баллистические ракеты и все более открыто угрожает ядерным оружием, отмечают в ООН.

В июне спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким сообщил, что, по данным разведки, КНДР "в любой момент" намерена провести очередное — уже седьмое — ядерное испытание. Последнее испытание КНДР боеголовки с термоядерным зарядом произошло в 2017 году.