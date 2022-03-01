ООН о жертвах на Украине: более 100 погибших мирных жителей, в том числе несколько детей

Количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российского вторжения растет с каждым днем. По данным ООН, за прошедшие пять дней убиты по меньшей мере 102 мирных жителя, в том числе семеро детей, однако цифры могут быть намного выше, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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"Большинство людей были убиты оружием с большой площадью поражения, включая авиаудары и обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня", — сказала Бачелет, выступая перед Советом ООН по правам человека.

Посол Украины в Женеве Евгения Филипенко говорит, что, по данным украинских властей, за пять дней с начала вторжения было убито более 350 человек, в том числе 16 детей.

Независимо подтвердить точное количество жертв сейчас не представляется возможным, как это обычно бывает во время крупных военных конфликтов.

По данным ООН на понедельник, более полумиллиона человек покинули Украину, причем более половины из них бежали в Польшу. Об этом написал в "Твиттере" глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 28, 2022

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что по данным медиков, на утро 28 февраля ранены 2040 человек, из них 45 детей.

Советник МВД Украины позже заявил о десятках погибших в результате массированного обстрела украинского города Харькова, сообщает корреспондент агентства Рейтер.

Ukrainian interior ministry adviser says dozens killed in mass shelling of Ukrainian city of Kharkiv — Reuters — Idrees Ali (@idreesali114) February 28, 2022

По украинским данным, в результате нападения на детский сад погибла семилетняя девочка, десять членов украинской греческой общины погибли в результате обстрела их сел на юге страны, есть жертвы в Киеве.

Алиса Хланс была одной из шести человек, погибших в результате обстрела ее детского сада на второй день российского вторжения в пятницу в маленьком городке Ахтырка, в часе езды от северо-восточной границы Украины.

Алисе оставалось три месяца до своего восьмого дня рождения. Она была смертельно ранена, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что девочка скончалась в больнице в субботу.

По данным Украины, во время наступления российских войск было убито еще несколько детей, в том числе девочка по имени Полина, которая училась в последнем классе начальной школы в Киеве.

Брата и сестру Полины доставили в больницу. Ее сестра попала в реанимацию, а брата увезли в отдельную детскую больницу.

В результате обстрела многоквартирного дома на северо-востоке Украины на второй день российского вторжения погиб мальчик. Взрыв вызвал пожар в нескольких квартирах в Чугуеве, маленьком городке за пределами Харькова, второго по величине города Украины.

Пятеро членов одной семьи погибли на юге Украины в первый день войны, когда российские войска продвигались к Херсону из Крыма. Об обстреле сообщил глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

Обстоятельства гибели неизвестны, но, как сообщается, семья пыталась скрыться от российского наступления на двух машинах, когда они попали под обстрел возле Новой Каховки недалеко от Херсона.

Глава семьи, Олег Федько решил перевезти семью из этого района, но сам он был на вахте в Херсоне. Его отец, которого также звали Олег Федько, приехал на помощь, и семья уехала на двух машинах. С ними было двое детей, в возрасте 6 лет и полутора месяцев. О смерти семьи сообщили в "Твиттере".

Розстріляна на Каховській ГЕС родина

Федько Олег Іванович, 56 років Федько Анна Василівна, 56 років Федько Ірина Олександрівна, 27 років Федько Софія Олегівна, 6 років Федько Іван Олегович, півтора місяці pic.twitter.com/1w5flK0Qh5 — Lara Fain (@florweigela) February 27, 2022

Греки исторически жили на Украине, правительство Греции говорит, что сейчас их там около 150 тыс. человек.

В субботу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил свои соболезнования и гнев по поводу гибели десяти мирных жителей греческого происхождения в результате российского авианалета в районе Мариуполя.

Ударам подверглись поселок городского типа Сартана в окрестностях Мариуполя и село Бугас в 65 км к востоку от этого города.

Гибель этнических греков вызвала массовое возмущение в Греции, которое на дипломатическом уровне было выражено послу России в Афинах.

Российское посольство возложило вину на украинских военных, заявив, что Россия проводит на Украине "спецоперацию", которая нацелена исключительно на военные объекты и подразделения.