ООН объявила о двухмесячном перемирии между сторонами конфликта в Йемене

Повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы договорились о прекращении огня, приуроченном к Рамадану. Восьмилетняя война привела к гуманитарному кризису.

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Две стороны продолжающегося вот уже восемь лет конфликта в Йемене — правительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования повстанцев-хуситов — сложат оружие на два месяца, заявил в пятницу, 1 апреля, специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг. Перемирие начнется 2 апреля вечером — с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Как отметил в своем заявлении Грундберг, "стороны согласились прекратить все наступательные военные воздушные, наземные и морские операции на территории Йемена и за его границами". Соглашение было достигнуто два дня спустя после заявления Саудовской Аравии о прекращении военных действий на время Рамадана.

Цель ООН — окончательное прекращение огня

В заявлении ООН говорится, что в рамках соглашения судам с топливом будет разрешено швартоваться в порту Ходейды. Отсутствие доступа в порт стало причиной того, что хуситы отвергли предложение Эр-Рияда о прекращении огня в среду. Как заявил Грундберг, перемирие может быть продлено, и призвал все стороны конфликта добиваться прекращения войны. "Я планирую активизировать работу со сторонами с целью окончательного прекращения огня, принятия срочных экономических и гуманитарных мер, а также возобновления политического процесса", — указал он.

"Цель этого перемирия — дать йеменцам необходимую передышку от насилия, облегчить гуманитарные страдания и, самое главное, дать надежду на то, что конец этого конфликта возможен", — добавил спецпосланник ООН.

Вашингтон и Лондон приветствуют объявление о перемирии

Президент США Джозеф Байден приветствовал эту новость в своем заявлении. "Данная инициатива предоставит долгожданную передышку йеменскому народу", — отметил он и добавил: "Это важные, но недостаточные шаги. Прекращение огня должно соблюдаться, и, как я уже говорил ранее, нам крайне необходимо закончить эту войну".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал прекращение огня, назвав это "окном возможностей для окончательного установления мира и прекращения гуманитарных страданий".

Тяжелейший гуманитарный кризис в мире

Противостояние в Йемене началось в 2014 году, когда хуситы взяли под контроль столицу Сану. Они сместили президента Абда Раббо Мансура Хади, вынудив его покинуть страну. В марте 2015 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала кампанию по восстановлению власти правительства Хади.

Во время вооруженных действий за восемь лет погибло свыше 150 000 человек, в том числе более 14 500 мирных жителей. ООН назвала этот конфликт самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире.

В марте ООН сообщила, что для смягчения последствий гуманитарной катастрофы в Йемене необходимо собрать 4,27 млрд долларов (3,9 млрд евро).