ООН предупредила о гибели людей от голода в Северной Корее

В Северной Корее наблюдается острая проблема с голодом, чреватая гибелью физически слабых людей, сообщил спецпредставитель ООН по правам человека Томас Охеа Кинтана в своем докладе, обнародованном в среду, 13 октября. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Он призвал Совет Безопасности ООН пересмотреть санкции против КНДР и ослабить их, чтобы облегчить поставку гуманитарной помощи этой стране. Продовольственная программа ООН три месяца назад объявила, что в этом году Северная Корея столкнется с дефицитом продовольствия в объеме 860 тысяч тонн.

В июне северокорейское государственное телевидение признало наличие голода в КНДР. Руководитель КНДР Ким Чен Ын сообщил о трудностях со снабжением населения продовольствием. Кинтана в своем докладе отметил, что в КНДР угрозе голодной смерти особенно сильно подвержены "ранимые дети и пожилые люди". Из-за пандемии коронавируса Северная Корея оказалась еще больше изолированной от остального мира.

Ким Чен Ын 12 октября возложил на США ответственность за усиление напряженности на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что вооружения КНДР предназначены для самообороны и не направлены против какого-либо государства. Северная Корея находится под санкциями ООН и США из-за разработки атомной и ракетной программ.