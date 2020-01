ООН признала право климатических беженцев на убежище

Комитет по правам человека ООН заявил, что страны не могут депортировать людей, жизни которых на их родине угрожают связанные с изменением климата обстоятельства.

Климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности, постановил Комитет по правам человека ООН, впервые рассмотревший заявление от соискателя убежища по климатическим причинам. Решение комитета является историческим, заявило во вторник, 21 января, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением. "Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата и нарушающими право на жизнь", - указывается далее в заявлении.

Historic case opens door to #ClimateChange asylum claims ➡️ UN #HRCttee finds that countries may not deport individuals who face climate change-induced conditions that violate the right to life.