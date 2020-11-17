ООН призвали разобраться с отключением воды в одном из кварталов Минска
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Правозащитники полагают, что проблемы с водоснабжением и отоплением, возникшие у жителей минского района Новая Боровая, связаны с их политической активностью.

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Белорусский Хельсинкский комитет направил обращение спецдокладчику ООН по вопросам о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги из-за ситуации с отключением воды и отопления в минском жилом комплексе Новая Боровая. Копия обращения отправлена спецдокладчику ООН по Беларуси. Это во вторник, 17 ноября, подтвердил DW председатель правозащитной организации Олег Гулак.

Как следует из текста обращения, проблемы с водой в "Новой Боровой", где проживает около 15 тысяч человек, начались еще 15 ноября. В результате проверки было обнаружено повреждение клапана в одном из колодцев. В "Минскводоканале" после многочисленных звонков жителей сначала заявили, что ждут "указаний сверху", а потом не исключили, что речь идет об умышленном повреждении системы водоснабжения. Утром 17 ноября, сообщает агентство Tut.by, в некоторых домах Новой Боровой пропало и отопление.

В БХК отмечают, что жители Новой Боровой "активно участвуют в массовых акциях протеста, связанных с фальсификацией результатов выборов и насилием в отношении граждан со стороны властей". "Мы просим докладчиков ООН использовать свои полномочия и срочно связаться с правительством в связи с заслуживающей доверия информацией о том, что ситуация с отсутствием водоснабжения в Новой Боровой продиктована политическими мотивами", - рассказал Олег Гулак.

Между тем в мессенджере Telegram уже появился чат под названием "Новая Боровая - Помощь". В нем минчане предлагают помощь жителям, оставшимся без воды и отопления.

Право на воду

28 июня 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, признающую "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги в качестве права человека". Это обязывает государства прилагать усилия в целях обеспечения всеобщего доступа к воде и санитарии для всех без исключения, уделяя первоочередное внимание наиболее нуждающимся.

Мандат Специального докладчика по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги был учрежден в 2014 году.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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