ООН: российская блокада портов в Черном море может привести к глобальной катастрофе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Блокада Россией портов Черного моря в Одесской области может привести к глобальной продовольственной катастрофе, предупредила организация Ukraine Crisis Media Center (UCMC) со ссылкой на данные ООН.

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Обычно продовольствием, экспортируемым через эти порты каждый год, кормят 400 миллионов человек во всем мире, но сейчас эти порты закрыты из-за российской военной угрозы.

Если украинские порты не откроются, 45 млн человек в 38 странах мира грозит голод, голодные бунты и массовая миграция.

Всемирная продовольственная программа ООН не сможет помочь всем, кто в ней нуждается. В последнее время операционные расходы Всемирной продовольственной программы выросли до 71 миллиона долларов в месяц.

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