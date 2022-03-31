ООН: с начала войны в Украине — миллионы беженцев, семь убитых журналистов, десятки разрушенных медучреждений

За пять недель с начала войны в Украине Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала по крайней мере 1189 смертей мирных жителей, как минимум 1901 человек были ранены, говорится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Башале.

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В ООН отмечают, что эти цифры могут быть гораздо выше, поскольку во многих местах интенсивных боевых действий, таких как Мариуполь и Волноваха, очень сложно получить полную картину происходящего.

Согласно имеющимся данным, в офис Башале поступили заявления о том, что российские войска применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах как минимум 24 раза. Башале подчеркнула, что ее офис также расследует утверждения о применении такого оружия украинской армией.

В результате действий российских войск были разрушены жилые дома, административные здания, больницы, школы, станции водоснабжения и электроснабжения. По данным ООН, подтверждено 77 инцидентов, в которых ущерб был нанесен ущерб медицинским учреждениям, в том числе 50 больницам, семи психоневрологическим учреждениям и 20 другим медучреждениям. В целом, 55 зданий, где были расположены медучреждения, пострадали от ракетных ударов, 10 были уничтожены, а два медучреждения разграблены мародерами.

ООН напоминает, что неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом и могут расцениваться как военные преступления.

"Массовое разрушение гражданских объектов и большое число жертв среди мирного населения убедительно свидетельствуют о недостаточном соблюдении основополагающих принципов различения, соразмерности и предосторожности", — рассказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башале.

Она подчеркнула, что мирные жители страдают, а гуманитарный кризис является критическим. Во многих регионах Украины люди срочно нуждаются в медикаментах, еде, воде, жилье и основных предметах домашнего обихода.

Башале также указала, что она получила сообщения об убийстве двух мирных жителей, которые могли быть связаны с армией РФ или поддерживали пророссийские настроения. В целом поступили сообщения о 350 задержаниях украинской полицией, которые были связаны с военным конфликтом. В четырех из этих случаев родственники арестованных не получили никакой информации о самом задержании, его месте и судьбе задержанных.

"Кроме того, меня очень беспокоит обилие доступных в открытых источниках видео с допросами военнопленных, снятых как украинскими, так и российскими войсками", — сказала Верховный комиссар ООН по правам человека.

Также получены сообщения о сексуальном насилии и изнасилованиях, отметила Башале.

Согласно данным ООН, ужасы войны в Украине также негативно сказались и на журналистах. Башале заявила, что с 24 февраля в результате военных действий погибли семь журналистов, еще 15 попали под обстрелы и девять из них получили ранения. Также зафиксировано произвольное задержание и исчезновения 22 журналистов и гражданских активистов, которые выступали против вторжения РФ.

Почти четверть населения Украины были вынуждены покинуть свои дома — более 4 миллионов человек бежали из страны, примерно 6,5 миллионов переселились внутри Украины.

По словам Башале, надежду вселяет то, что в граничащих с Украиной и других государствах оказывают большую поддержку беженцев. Она подчеркнула, что крайне важно оказывать такой прием всем, кто бежал из страны, без какой-либо дискриминации. Комиссар призвала страны назначения предоставить особую защиту женщинам и детям, многие из которых сталкиваются с риском торговли людьми, включая сексуальную и трудовую эксплуатацию.

В завершении своего доклада Башале указала, что в ряде стран наблюдается рост русофобии, за чем Верховный комиссар ООН по правам человека продолжает внимательно следить.