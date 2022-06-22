ООН: с начала войны в Украине погибли 4634 мирных жителя

С начала войны в Украине погибли 4634 мирных жителя, еще 5769 человек были ранены. Об этом со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщает Новая газета. Европа.
Среди погибших — 1780 мужчин, 1194 женщины, 131 девочка и 148 мальчиков. Пол еще 41 погибшего ребенка и 1340 взрослых установить не удалось, отметили в управлении.
На территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, были убиты 2524 мирных жителя, еще 2449 пострадали. На территории, контролируемой вооруженными группами, связанными с Россией, погибли 186 человек, ранения получили 760 гражданских, подсчитали в ООН.
В других регионах Украины, которые контролируются властями страны, погиб как минимум 1924 человека. Еще 2560 получили ранения, отметили в управлении.
Ранее в ООН представили новые данные об украинцах, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. С начала российского вторжения, утверждают в Управлении Верховного комиссара по делам беженцев, из страны уехали более 8 миллионов человек.
Больше всего беженцев отправились в Россию (более 1,3 млн человек), Польшу (более 1,1 млн), Германию (780 тысяч), Чехию (более 379 тысяч). Всего в странах Европы сейчас находятся около 5 миллионов человек. Еще более двух миллионов уже вернулись на родину.