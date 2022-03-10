ООН: С начала войны в Украине погибли 549 мирных жителей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". С тех пор в Украине погибли 549 мирных жителей, еще 957 получили ранения. Такие данные приводит управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).

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Так, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 123 смерти, в том числе 24 на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В других областях Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), находящихся под контролем украинских властей, погибли 426 человек.

В большинстве случаев гибель была вызвана обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами, отметили в управлении. В OHCHR уверены, что фактическое число жертв еще выше.