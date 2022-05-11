ООН: с начала войны в Украине погибли не менее 3496 мирных жителей

По меньшей мере 3496 мирных жителей погибли с начала российского вторжения в Украину. Такие данные представило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), пишет "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди погибших — 1268 мужчин, 821 женщина, 76 девочек и 93 мальчика. Пол еще 69 детей и 1169 взрослых установить пока не удалось. Еще 3760 человек были ранены.

На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей погибли 1750 гражданских, 1466 были ранены. На территории, контролируемой самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", погибли 115 мирных жителей, 462 были ранены. В других регионах Украины, по данным ООН, были убиты 1631 человек, еще 1832 пострадали.

В Управлении отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения о ранениях и гибели еще требуют дополнительного подтверждения и получение информации из мест, где продолжаются боевые действия, задерживается. Это относится к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область).