ООН: ситуация на Западном берегу реки Иордан обостряется с каждым днем

Ситуация на Западном берегу реки Иордан вновь достигла крайней напряженности, предупредил на этой неделе спецпредставитель ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд. Есть опасения, что скорый приход к власти нового ультранационалистического правительства Израиля может привести к началу новой палестинской интифады.

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Правда, нынешнее обострение не связано с новым кабинетом Биньямина Нетаньяху.

В минувший вторник в ходе спецоперации израильской армии на Западном берегу реки Иордан были убиты двое высокопоставленных палестинских боевиков Мухаммад Айман аль-Саади и Наим Джамаль Зубайди. Их гибель подтвердил премьер-министр Израиля Яир Лапид и военное командование.

Аль-Саади состоял в руководстве группировки "Исламский джихад" (в России признана террористической и запрещена), Зубайди — в "Бригадах мучеников Аль-Аксы".

27-летний Зубайди — член одной из самых известных семей Дженина, несколько поколений которой вели активную борьбу против израильской оккупации.

Нападения с ножами

Ситуация на Западном берегу снова обострилась в марте, после серии нападений с ножами на евреев, проживающих на этих территориях. Рейды израильской армии значительно участились.

Яир Лапид, который скоро покинет пост премьера, назвал их продолжением бескомпромиссной политики по борьбе с терроризмом.

По его словам, погибшие боевики планировали и осуществляли нападения на израильскую территорию.

"Исламский джихад" — многочисленная вооруженная группировка, действующая в основном на Западном берегу, но имеющая ячейки и в секторе Газа.

Ее боевики осуществляют нападения на израильтян, диверсии на блокпостах и ракетные обстрелы израильских территорий.

Группировка предупредила, что Израиль заплатит за гибель аль-Саади и Зубайди.

В минувший четверг в сторону Израиля были выпущены три ракеты, но все упали в Средиземное море, не причинив разрушений.

С начала года на Западном берегу и в Иерусалиме в столкновениях и нападениях погибли более 140 палестинцев и по меньшей мере 26 израильтян.

Израильская армия провела более трех тысяч арестов на палестинских территориях.

В еврейских поселениях на Западном берегу проживает 475 тысяч израильтян и почти три миллиона палестинцев.

Палестино-израильские переговоры, проходившие с переменным успехом на протяжении многих лет при посредничестве США, окончательно застопорились в 2014 году.