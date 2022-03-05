ООН: Украину покинуло более 1,2 млн человек
Foto: Imago/Scanpix/LETA

С 24 февраля, когда начались военные действия, Украину покинуло более 1,2 млн человек. Об этом со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщает BBC.

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По ситуации на 3 марта около 650 000 человек прибыли в Польшу, около 150 000 — в Венгрию. Большая часть остальных беженцев находится в Словакии, Молдавии и Румынии. До вторжения российских войск численность населения Украины достигала 44 млн человек.

3 марта Сейм Латвии принял закон, который предусматривает меры по поддержке гражданских жителей Украины. К моменту принятия закона в страну прибыло более тысячи граждан Украины.

На следующей неделе в Риге, в Доме Конгрессов, начинает работу единый центр помощи беженцам из Украины. Он будет работать по принципу "агентства модной остановки": беженцы смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.

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