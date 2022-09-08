ООН: впервые за 30 лет качество жизни в мире падает

Последние десятилетия в целом в мире стабильно улучшалась ситуация со здоровьем и долголетием, образованием и уровнем знаний, а также с экономическим благополучием людей. Но с начала пандемии коронавируса, объявленной в начале 2020 года, этот тренд обратился вспять, говорится в новом докладе ООН.

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Сейчас, наоборот, наблюдается снижение средних по планете показателей, отмечают авторы доклада, и дальнейшие прогнозы также не утешительны. Исследователи объясняют это пандемией Covid-19, войной в Украине и влиянием климатических изменений.

За последние два года в девяти из 10 стран мира ухудшилось качество жизни, которое ООН уже более 30 лет измеряет с помощью "Индекса человеческого развития" (ИЧР).

"Индекс человеческого развития" был разработан в 1990 году, чтобы более детально посмотреть на качество жизни людей в разных странах, чем это мог сделать чисто экономический показатель ВВП (Валовый национальный продукт).

ИЧР рассчитывают, исходя из таких показателей, как развитие коммуникаций, ситуация с политическими свободами, равенство полов, доступ к образованию и здравоохранению, а также уровень доходов у населения и разрыв между бедными и богатыми.

В этом году самый высокий уровень человеческого развития специалисты ООН зафиксировали в Швейцарии. Там средняя продолжительность жизни достигла 84 лет, длительность образования — 16,5 лет, а уровень валового национального дохода на душу населения в стране составил почти 67 тыс. долларов в год.

В противоположном конце списка — Судан. Его жители в среднем доживают до 55 лет, проводят в учебных заведениях 5,5 лет и зарабатывают 768 долларов в год.

Россия находится на 52-й строчке из 191, оставаясь в группе с самым высоким человеческим потенциалом. Ее средняя продолжительность жизни оценена в 69,9 лет, число лет обучения — 15,8, а уровень валового национального дохода на душу населения — 27 тыс. долларов.

Опубликованный в этом году Индекс человеческого развития основан на данных, собранных за 2021 год.

Для большинства из рассмотренных ООН 191 стран цифры демонстрируют движение назад — возвращение к уровням развития 2016 года.

За 30 лет существования индекса в отдельных странах и раньше различные проблемы приводили к падению качества жизни, но в целом на глобальном уровне оно все это время продолжало расти. Теперь же общемировая тенденция пошла вниз.

И особенно это касается средней продолжительности жизни. В США, к примеру с 2019 года она сократилась на два года, в России — на три.

Прошлый год был первым за историю составления доклада, когда значение индекса сократилось. В этом году у двух третей богатых стран показатели повысились, но в целом общий тренд снова был отрицательным.

Индекс человеческого развития-2023 будет основан на данных за нынешний год. Прогнозы по нему довольно пессимистичные, отмечает Аким Стайнер — организатор программы развития ООН, который был одним из авторов доклада. Стайнер подчеркивает, что в данный момент 80 стран их списка испытывают проблемы с выплатами по внешнему долгу.

"80 стран находятся в одном шаге от такого рода кризиса. Это очень серьезная ситуация", — сказал Стайнер.

"Мы наблюдаем глубокие разрушения, с последствиями которых нам предстоит иметь дело еще много лет", — добавил представитель ООН.